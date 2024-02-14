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Новости Война
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корабль (2015) Крым (26005) уничтожение (6257)

ВСУ подтвердили поражение БДК "Цезарь Куников": Он находился вблизи оккупированной Алупки (обновлено). ВИДЕО

куніков

Силы обороны подтвердили поражение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - говорится в сообщении.

СтратКом ЗСУ

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин наблюдает за вражеским танком, который едет на установленную мину: "Сейчас #бнет. На тебе, сука!". ВИДЕО

Позже в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Большой десантный корабль "цезарь куников" проекта 775 - один из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.
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Топ комментарии
+80
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14.02.2024 09:40
+79
Той карабєль накрився *Алупкою)
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14.02.2024 09:34
+70
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14.02.2024 09:41
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Страница 3 из 3
Похоже, что погранец со Змеиного не простой человек. Как они все валят вслед за Москвой, любо-дорого.
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14.02.2024 11:40 Ответить
Ну от,при зебілові створили таку річ як надводні дрони,котрими потопили уже декілька великих кораблів кацапів, а то зрадодрочери ниють, що нічого не виробляється
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14.02.2024 11:40 Ответить
Схоже, що хоч тут обійшлося без втручання зебіла (не встиг/не зміг зашкодити).
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14.02.2024 11:51 Ответить
Це СБУ з Малюком започаткували розробку і подали ідею цих дронів,а на них від зрадодрочерів також чимало гівна лється
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14.02.2024 11:56 Ответить
Ти розкажи краще, як твій малюк здав до в,язниці Червінського, і як потім протягом року не пускає на суд свого офіцера, чиї покази ставлять хрест на всій зшитій білими нитками справі ОПи... А ще розкажи, як твій малюк спостерігав за журналістками Бігуса в трусиках. А ще розкажи, як твій малюк побачив зраду кулініча, але "не побачив" ніякої зради збоку "друга дитинства" бакланова. А ще...
Та що тебе вантажити? Ти же сам все знаєш ще краще, але тобі платять за відбілювання, а не за правду.
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14.02.2024 15:39 Ответить
Мені срати на Червінського,Бігуса і усіх інших, є факт, надводні дрони зроблені за часів зебіла та ще й по ідеї Малюка котрого такі як ти гівном поливають. Я про це говорив, ти у відповідь нічого по сказати не можеш, у тебе срака підгорає і ти вишукуєш уже інші зради, бо по темі сказати нічого
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14.02.2024 16:45 Ответить
А українцям срати на продажних троляк з ботоферми дєрьмака на кшалт тебе.
А ось на зеленського, єрмака, подоляка, баканова, татарова, смірнова, шурму, гетьманцева, верещук, демченка, данілова, арахамію, стефанчука... не срати лише тому, що зе-покидьки мають отримати свої пожиттєві терміни ув,язнення, а не втекти, як їхній кумир януковоч.
П.С. Сподіваюсь, що після вищеперелічених зрадників до їхніх тролів теж черга дійде.
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15.02.2024 20:42 Ответить
"А українцям" --- ти з Німеччини за українців вирішив розписатися кретине? Дуже інтересно послухати чергового "ура-патріота" про те,як він сильно любить Україну і ненавидить її ворогів сидячи в Німеччині на дивані в часи коли уже два роки йде страшна війна і кацапи розривають Україну на шматки,вбивають і гвалтують українців. Чергове жалюгідне чмо, котре тільки з дивана може розказувати яке воно чудове і патріотичне,а по фатку то це лантух з гівном котрий окрім слів в цьому житті більше нічого зробити і не в стані. Вставай іди дурню уже щось роби для України якщо ти її так сильно любиш,а не скигли як гієна тут в чатах,від цього толку нуль. Іди на війнув часи коли кацапи напали на Україну і уже два роки намагаються її захопити. Іди збирай докази коррупції у владі і повідомляй західних союзників про це,щоб вони впливали на зебільну владу, є купу гарячих ліній від американців.європейців де вони пропонують звертатися громадян України якщо будуть їм відомі факти про коррупції. Іди уже жалюгідне свторіння щось зроби хоч,окрім своїх пустих слів
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15.02.2024 21:02 Ответить
Як я і думав - ти типове 73% убоге зе-бидло, яке дивиться не на сутність, а на жупели. А якщо я замість зараз замість німецького прапорця навішу собі український, то ти видалиш свої записи та вибачишся?!
Різниця між мною і тобою в тому, що я хоч з Німеччини, хоч з України, хоч з Місяця, хоч з Марсу буду писати правду, а ти, як і подібні на тебе дешеві тролі з дєрьмаківської ботоферми, будуть писати те, що накажуть твої зелені господарі - злодії та зрадники України.
Тобі "насрати" на справжнього патріота України Червінського просто тому, що ти сам - ВОРОГ України, як і ті, що тобі платять.
Тож просто пішло за рашистськими кораблями.
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15.02.2024 23:28 Ответить
"А якщо я замість зараз замість німецького прапорця навішу собі український, то ти видалиш свої записи та вибачишся?!" --- ні звичайно ж,тому що ти непотріб,котрий корчить з себе "патріота" України сидячи на дивані в часи коли йде війна і нічого не робить тільки скиглячи про те,як усе погано. Це називається лицемірством.

"Різниця між мною і тобою в тому, що я хоч з Німеччини, хоч з України, хоч з Місяця, хоч з Марсу буду писати правду" --- кому твоя тут "правда" потрібна дурню? Ти так ніби ти великий журналіст з величезною аудиторією вещаєш,що твоя "правда" тут має на когось якийсь вплив То,що ти щось тут висрав в чаті,назвавши це правдою взагалі ні на що не впливає, а ти з цього робиш велику заслугу. Ще раз повторюю,в Україні уже два роки йде війна,гинуть люди,ворог намагається знищити Україну. Де ти є "патріоте"? Чим ти займаєшся? Нахер ти про зради скиглиш коли сам взагалі нічого для країни в такий час не робиш ***** ти жалюгідне?
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16.02.2024 08:19 Ответить
А нахрін кому потрібні продажні дешеві тролі дєрьмака на кшталт тебе?
Ти сподіваєшся, що коли зєрмачня сяде, то до такої дрібноти, як ти, справа не дійде?
Не сподівайся. Ти не будеш сидіти в люксовій камері, як зеленське, дєрьмак, бакланов, тартаров, геть-манцев та та інші зе-зрадники, але своє ти отримаєш обов,язково. Український Моссад діставатиме не лише військових злочинців параші, але й таке продажне бидло, як ти.
І не треба тут лити крокодилові сльози з приводу загибелі українців, наче тебе це хоч трохи "турбує". На совісті зеленського в одному лише Маріуполі - 150 тис. загиблих мешканців - і що? Ти бачило від нього хоч сльозинку? Ти бачило, щоби він стояв перед їхніми родичами на колінах і молив пробачення за те, що підло брехав їм про "шашлики в травні", "ніякої небезпеки нема" та "не нагнітайте паніку", через що всі, хто йому вірив, не отримали шансів вчасно евакуюватися?
Ні!!! Воно готове стояти на колінах виключно перед х7йлом, а не перед людьми, яких він довів до загибелі!!!
І ТИ - таке саме. Голий зеленський п!здьож про "ах, велику війну", який не відрізняється від п!здєжу про "велике крадівництво" або про "велике оновлення". Чим дрібніша людинка, тим більше вона п%здить про свою "величність".
Ти, до речі, скільки сотень рашистів вбило? А то ти тут генеральським тоном від всіх вимагаєш цілувати в дупу твого зеленського, а саме зробило для України ЩО?
Тільки не бреши, що ти пишеш свою маячню в проміжках між автоматними чергами в Овдіївці. Все одно зеленським брехунам вже не вірить практично ніхто.
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16.02.2024 12:32 Ответить
"А нахрін кому потрібні продажні дешеві тролі дєрьмака на кшталт тебе?" --- а я і не бігаю тут і не скиглю про зради на всіх напрямках як робиш це ти. А ти по твоїх словах знаєш що у владі купу гівна,зрад,коррупції і так далі і при цьому нічого не робиш,а сидиш на пятій точці хрен знає де то хто ти після цього? Чому ти такий "патріот" котрий так переживає за україну кріс свого сранья більше нічого не робить? Де твоя допомога на фронті коли уже два рроки йде війна? Де втоя допомога у розкритті коррупції,коли сам захід надав купу гарячих ліній щоб їм громадяни дзвонили і повідомляли проф акти коррупції приводивши докази? Що ти жалюгідне чмо зробив,щоб зрад,коррупції і всього іншого не було? Що ти "патріоте" ряжений зробив для україни під час кривавої війни котра йде уже два роки? ти жалюгідний непотріб,котрий з себе нічого не представляє,от і все.

"Ти сподіваєшся, що коли зєрмачня сяде" --- щоб зєрмачня сіла,тобі треба жопу свою підняти з пропердженого дивана і щось робити,а не надіятися інфантильне ти створіння що за тебе це хтось буде робити.

"Український Моссад діставатиме не лише військових злочинців параші, але й таке продажне бидло, як ти" --- який моссад? що ти несеш дурню? Я так зрозумів окрім того що ти жалюгідний непотріб ти ще й до того всього ідіот, та ще й клінічний Український Моссад прийде до таких трутнів як ти і надає ляпасів за те,що вони сиділи на дивані і корчили на словах з себе "патріотів", а на ділі просто сиділи і перділи в диван
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16.02.2024 12:42 Ответить
Мені пох7й, чи ти троль: дєрмаківський чи кремлівський ("какаяразніца").
Як і тобі пох7й, чию дупу вилизувати: зеленського, дєрьмака чи х7йла (аби бабло платили).
Тому просто пішло за рашистським кораблями. Там тебе вже зачекалися чорноморські бички.
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16.02.2024 13:25 Ответить
А ти давай безхребетне,інфантильне,нікчемне,жалюгідне створіння піднімай свою сраку з дивана і щось йди уже робити,бо тобі багато що не подобається,але робити з цим ти нічого не хочеш. Дуже вигідно сидіти на дивані і кукарікати звідти як усе погано, бо для того щоб щось міняти треба щось робити,виходити з зони комфорту. А все на що ти здатен це кукарікати в чаті про те що все пропало і на цьому усе. Чекати поки на фронті інші виграють війну,поки інші після війни будуть розправлятися з зебілами і так дальше. А ти в той час будеш пердіти в диван. Дуже вигідно влаштувався я тобі скажу ублюдку
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16.02.2024 13:30 Ответить
"А ти давай безхребетне,інфантильне,нікчемне,жалюгідне створіння піднімай свою сраку з дивана і щось йди уже робити" ПЕРШИМ!

Бо твоя праця за брудне бабло на ботоферму дєрьмака - це праця не на Україну, а на злочинний кремлівський режим.
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18.02.2024 21:44 Ответить
Так це ти скиглиш гидото про зради і про те,що все пропало, якщо тебе щось не влаштовує,то ти перший хто має йти і щось міняти щоб ситуація змінилася,а не сидіти як гієна в чатах скиглити і ніхрена не робити. Встав собацюра і пішов робити щось,а то так непотребом жалюгідним котрий окрім скавчання як собака з будки за своє життя більше нічого і не зробиш. Тебе не влаштовує,ти піднімай свою сраку мерзото і роби щось,а не чекай коли за тебе і для тебе хтось щось зробить
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18.02.2024 22:09 Ответить
Мене не влаштовує, щоби такі продажні тролі, як ти, за криваве бабло офісу дєрьмака смерділи на одному з небагатьох патріотичних українських ресурсів.
За рашистськими кораблями, зе-запроданець, за рашистськими кораблями!
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18.02.2024 23:29 Ответить
"Мене не влаштовує" --- тому я і кажу інфантильне ти створіння,що дорослі люди якщо їх щось не влаштовує щось роблять щоб це змінити,а ти що робиш? Ти сидиш і розказуєш що єрмак за криваве бабло тролів наймає котрі смердять на патріотичних сайтах. По перше чому не підеш і не покажеш як мінімум корупцію котру розводить єрмак? Є купу гарячих ліній від західних партнерів де вони закликають про це повідомляти. Чому не звяжешся з журналістами,а таких зараз достатньо і не домовишся освітити ті докази котрі у тебе є,щоб розказати про криваве бабло,звідки воно береться у єрмака,яким чином,через кого і так далі? Дії від тебе якісь будуть жалюгідний куску гівна? Бо твоє скиглення тут сенсу не має від слова зовсім,це ниття заради ниття.
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19.02.2024 08:39 Ответить
Во як розсмерділася троляка зеленська! Ти думаєш, що візьмеш мене своїм нахабством? Обсеришся!
Просто пішло за рашистськими кораблями, дешева, продажна дєрьмаківська троляка. Впевнений, що ти своє отримаєш сповна, коли твої зеленські/кремлівські ("какаяразніца"?) господарі сядуть.
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19.02.2024 11:41 Ответить
Бажаєш рознюхати хто, де і в якому "гаражі" виробляє подібні штучьки -дрючки.??? ПС. Энто Фикс, енто праделки Фикса.....
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14.02.2024 14:57 Ответить
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14.02.2024 11:42 Ответить
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14.02.2024 11:48 Ответить
кацапи, ви що, так й не зрозуміли з ким пішли воювати? і це не останнє корито рашки, ще все попереду. Слава Збройним Силам України!
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14.02.2024 11:51 Ответить
Нам бы еще сделать плавучий дрон с установкой ПЗРК чтобы еще в Черном море рашистскую авиацию подкарауливать и полностью очистить море от рашистов и их самолетов.
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14.02.2024 11:51 Ответить
Кстати если первым выпускать дрон который стреляет по кораблю дымовыми шашками и ослепляет его то ефективность дронов была бы еще выше. Рашисты как черном мешке бы сидели на корабле и не видели что кто и откуда их бьет снаружи.
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14.02.2024 12:00 Ответить
Так. Треба. Вони кожен день над морем патрулюють. І навряд значно змінюють маршрути.
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14.02.2024 12:20 Ответить
В синем море как в аптеке -
Все имеет суть и вес.
Кораблю как человеку куни нужен по зарез.
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14.02.2024 12:03 Ответить
Супер, ще б українських шахедів побільше, щоб знищити московську інфраструктуру.
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14.02.2024 12:09 Ответить
Хлопці ввійшли в смак...не будемо їм мішати
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14.02.2024 12:22 Ответить
заважати
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14.02.2024 20:03 Ответить
Для Чорнокоритного флота російського болота, нє всє потєряно. Дякуючи надводному, ударними темпами зростає підводний флот!
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14.02.2024 12:25 Ответить
дрон маневрував бо уразливий навіть для кулеметів, тим більше що останнім маневром треба зійти з курсу на зближення і заходити збоку

а стріляли досить прицільно

мало б сенс зробити його носієм підводної торпеди яка має двигун обмеженої дальності
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14.02.2024 12:35 Ответить
Цезар накрився "куночкою". Біля побережжя *******...
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14.02.2024 12:46 Ответить
Дуже гарно, підняло настрій. Слава ЗСУ!
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14.02.2024 12:46 Ответить
Як в тому фільмі для дорослих)груповуха)кілька дронів з різних боків))крутили Ґалю ті хлопи з усіх боків))
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14.02.2024 12:57 Ответить
Всього на ЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-9? Залишок-?
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) ("Костянтин Ольшанський") (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("Новочеркасск"))) (№ 142);
9) ("Оленегорский горняк") (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("Цезарь Куников"))) (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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14.02.2024 13:07 Ответить
https://www.patreon.com/posts/statistika-chf-98452850?utm_medium=post_notification_email&utm_campaign=patron_engagement&utm_source=post_link&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJyZWRpc19rZXkiOiJpYTI6NzdiYWM1MTItMzhhZS00YWM2LWE3MjQtYzkzNTY0ZTRiODQ1IiwicG9zdF9pZCI6OTg0NTI4NTAsInBhdHJvbl9pZCI6NjQ2MDcyMjN9.ckC2vvwy7bbJL5xsozqgebkTnxYpYXKITfQPbnonn2I Статистика знищення кораблів Чорноморського флоту Мордора .
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14.02.2024 13:20 Ответить
Кстати, сейчас вспомнил, что ночью над морем летал беспилотник FORTE12 и я ещё подумал - интересно, это он просто обстановку контролирует или подготовка к чему-нибудь...
А сейчас над Румынией летает большой RC-135 и какой-то малыш Bombardier. И ещё с Сицилии вылетел Poseidon, видимо на смену.
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14.02.2024 13:25 Ответить
Слава Україні!
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14.02.2024 13:40 Ответить
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14.02.2024 13:40 Ответить
Я думав (чим?)))) шо коте спить )))))!!!! Так що з ******-то?))))
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14.02.2024 23:42 Ответить
Шо втопили каtzапське корито-супер!Алк Цезарь Куніков загинув 81 рік тому в Новоросійську на плацдармі мала земля..
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14.02.2024 14:15 Ответить
Прийдет серенький волчек и укусит за бочек! Слава 13-й!!!
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14.02.2024 14:23 Ответить
волчОк, бочОк
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14.02.2024 20:04 Ответить
Фаріон? Апечака Т9! А Волчек вроде режисер/актриса..
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14.02.2024 23:45 Ответить
А в кінці це він на боку вже лежить?
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14.02.2024 15:16 Ответить
Гадки не маю, хто такі "куніки", але якщо це якийсь підвид московитів-андрофагів, то приємно, що їхній сцарь цесар нарешті сконав.
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14.02.2024 15:22 Ответить
канечно, без United24, нечего бі небіло.
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14.02.2024 15:23 Ответить
На самом деле, эту операцию провернул Абдристович, чтобы все забыли про вчерашнее видео из Монте-Карло. Только тссс, это Top Secret!
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14.02.2024 16:08 Ответить
Цезарю - цезарево.
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14.02.2024 15:27 Ответить
Next, please)
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14.02.2024 16:25 Ответить
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14.02.2024 16:32 Ответить
стьоб вищого ґатунку!
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14.02.2024 22:03 Ответить
Підписи на петицію про конфіскацію 300 мільярдів доларів міжнародних активів Підараші на відшкодування шкоди українському народові і Україні завданої збройною агресією у посиланні нижче:

https://chng.it/vGn6jnPQD2

Підписуємся!

Слава всім чесним людям на землі!

Смерть і вічні муки у пеклі зрадникам!

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14.02.2024 16:51 Ответить
---НЕПТУН (цар морів ) дюже обурився ! Скільки ж можна дно морське захламлять отими велетенськими баржо--десантними??? Нині подав у ЗСУ заявку: щодо прийняття-виключно на гостро-дзьобі РАКЕТО-НОСЦІ !!!
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14.02.2024 17:19 Ответить
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14.02.2024 17:49 Ответить
Настав час нашим союзникам по боротьбі з московітами андрофагами оснастити повітряні сили ЗСУ аналогом ракето - торпед Subroc і вичистити Чорне море, яке викопали наші предки, від мокшанських субмарин, які піратствують, запускаючи ракети по мирним українским містам. ПС. ******* засоби комунікацій дозволяють через п,ять хв. після запуску ракети, який буде зафіксований сопутником, доставити в точку запуску подарунок піратам трупоїдам.
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14.02.2024 18:44 Ответить
Цезарь Львович Куников умер дважды - в 1943г в борьбе с нацизмом и в 2024г на стороне фашистов
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14.02.2024 18:54 Ответить
рашистів, так буде правильніше, але й тоді кацапи були рашистами, весь саюс був кацапським антилюдським утворенням.
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14.02.2024 21:04 Ответить
Останній дрон образився ,що йому нічого не дісталось))))
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14.02.2024 18:59 Ответить
Єто потвердилі журналісти. Где заключний Резнік?
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14.02.2024 20:36 Ответить
Русская военная куни пошла на )(...!
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14.02.2024 20:41 Ответить
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14.02.2024 23:31 Ответить
что за музон в клипе?
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15.02.2024 01:06 Ответить
меня только 1 вопрос волнует: наши специально ждали 14.02 или так совпало?
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15.02.2024 01:11 Ответить
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