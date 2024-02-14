ВСУ подтвердили поражение БДК "Цезарь Куников": Он находился вблизи оккупированной Алупки (обновлено). ВИДЕО
Силы обороны подтвердили поражение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
Позже в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.
"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.
В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
Большой десантный корабль "цезарь куников" проекта 775 - один из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.
Поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.
Пожалуйста, подождите...
Та що тебе вантажити? Ти же сам все знаєш ще краще, але тобі платять за відбілювання, а не за правду.
А ось на зеленського, єрмака, подоляка, баканова, татарова, смірнова, шурму, гетьманцева, верещук, демченка, данілова, арахамію, стефанчука... не срати лише тому, що зе-покидьки мають отримати свої пожиттєві терміни ув,язнення, а не втекти, як їхній кумир януковоч.
П.С. Сподіваюсь, що після вищеперелічених зрадників до їхніх тролів теж черга дійде.
Різниця між мною і тобою в тому, що я хоч з Німеччини, хоч з України, хоч з Місяця, хоч з Марсу буду писати правду, а ти, як і подібні на тебе дешеві тролі з дєрьмаківської ботоферми, будуть писати те, що накажуть твої зелені господарі - злодії та зрадники України.
Тобі "насрати" на справжнього патріота України Червінського просто тому, що ти сам - ВОРОГ України, як і ті, що тобі платять.
Тож просто пішло за рашистськими кораблями.
"Різниця між мною і тобою в тому, що я хоч з Німеччини, хоч з України, хоч з Місяця, хоч з Марсу буду писати правду" --- кому твоя тут "правда" потрібна дурню? Ти так ніби ти великий журналіст з величезною аудиторією вещаєш,що твоя "правда" тут має на когось якийсь вплив То,що ти щось тут висрав в чаті,назвавши це правдою взагалі ні на що не впливає, а ти з цього робиш велику заслугу. Ще раз повторюю,в Україні уже два роки йде війна,гинуть люди,ворог намагається знищити Україну. Де ти є "патріоте"? Чим ти займаєшся? Нахер ти про зради скиглиш коли сам взагалі нічого для країни в такий час не робиш ***** ти жалюгідне?
Ти сподіваєшся, що коли зєрмачня сяде, то до такої дрібноти, як ти, справа не дійде?
Не сподівайся. Ти не будеш сидіти в люксовій камері, як зеленське, дєрьмак, бакланов, тартаров, геть-манцев та та інші зе-зрадники, але своє ти отримаєш обов,язково. Український Моссад діставатиме не лише військових злочинців параші, але й таке продажне бидло, як ти.
І не треба тут лити крокодилові сльози з приводу загибелі українців, наче тебе це хоч трохи "турбує". На совісті зеленського в одному лише Маріуполі - 150 тис. загиблих мешканців - і що? Ти бачило від нього хоч сльозинку? Ти бачило, щоби він стояв перед їхніми родичами на колінах і молив пробачення за те, що підло брехав їм про "шашлики в травні", "ніякої небезпеки нема" та "не нагнітайте паніку", через що всі, хто йому вірив, не отримали шансів вчасно евакуюватися?
Ні!!! Воно готове стояти на колінах виключно перед х7йлом, а не перед людьми, яких він довів до загибелі!!!
І ТИ - таке саме. Голий зеленський п!здьож про "ах, велику війну", який не відрізняється від п!здєжу про "велике крадівництво" або про "велике оновлення". Чим дрібніша людинка, тим більше вона п%здить про свою "величність".
Ти, до речі, скільки сотень рашистів вбило? А то ти тут генеральським тоном від всіх вимагаєш цілувати в дупу твого зеленського, а саме зробило для України ЩО?
Тільки не бреши, що ти пишеш свою маячню в проміжках між автоматними чергами в Овдіївці. Все одно зеленським брехунам вже не вірить практично ніхто.
"Ти сподіваєшся, що коли зєрмачня сяде" --- щоб зєрмачня сіла,тобі треба жопу свою підняти з пропердженого дивана і щось робити,а не надіятися інфантильне ти створіння що за тебе це хтось буде робити.
"Український Моссад діставатиме не лише військових злочинців параші, але й таке продажне бидло, як ти" --- який моссад? що ти несеш дурню? Я так зрозумів окрім того що ти жалюгідний непотріб ти ще й до того всього ідіот, та ще й клінічний Український Моссад прийде до таких трутнів як ти і надає ляпасів за те,що вони сиділи на дивані і корчили на словах з себе "патріотів", а на ділі просто сиділи і перділи в диван
Як і тобі пох7й, чию дупу вилизувати: зеленського, дєрьмака чи х7йла (аби бабло платили).
Тому просто пішло за рашистським кораблями. Там тебе вже зачекалися чорноморські бички.
Бо твоя праця за брудне бабло на ботоферму дєрьмака - це праця не на Україну, а на злочинний кремлівський режим.
За рашистськими кораблями, зе-запроданець, за рашистськими кораблями!
Просто пішло за рашистськими кораблями, дешева, продажна дєрьмаківська троляка. Впевнений, що ти своє отримаєш сповна, коли твої зеленські/кремлівські ("какаяразніца"?) господарі сядуть.
Все имеет суть и вес.
Кораблю как человеку куни нужен по зарез.
а стріляли досить прицільно
мало б сенс зробити його носієм підводної торпеди яка має двигун обмеженої дальності
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) ("Костянтин Ольшанський") (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("Новочеркасск"))) (№ 142);
9) ("Оленегорский горняк") (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("Цезарь Куников"))) (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
А сейчас над Румынией летает большой RC-135 и какой-то малыш Bombardier. И ещё с Сицилии вылетел Poseidon, видимо на смену.
сцарьцесар нарешті сконав.
https://chng.it/vGn6jnPQD2
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