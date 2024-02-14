Джонсон хочет встречи с Байденом перед действиями относительно пакета помощи для Украины и Израиля, - СМИ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет личной встречи с президентом США Джо Байденом, прежде чем начать работу над дополнительным пакетом помощи для Украины и Израиля.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Джонсону, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, Джонсон и его сотрудники просили о встрече с Байденом через чиновников Белого дома несколько раз за последние два месяца.

Как отмечается, последний запрос на встречу поступил чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов, а республиканцы в Палате представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

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Просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии Сената по поводу дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета, пишет NBC News.

Лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скализе заявил во вторник, что Байден "отказывается" встречаться с Джонсоном.

"В конце концов, они оба могли бы прийти к согласию, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что он серьезно настроен в отношении Украины или границы, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к согласию по этому вопросу", - отметил Скализе.

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В то же время представитель Белого дома указал на то, что администрация охарактеризовала как непоследовательность Джонсона в отношении границы, заявив, что ему нужно завершить переговоры, которые он ведет с собой, и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.

"Этот язык тела говорит: "Я знаю, что я в затруднительном положении. Прошу, выручите меня", – заявил источник из Демократической партии.