РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5247 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
7 310 24
Байден (2764) помощь (7436) США (24862) Джонсон Майк (124)

Джонсон хочет встречи с Байденом перед действиями относительно пакета помощи для Украины и Израиля, - СМИ

Майк Джонсон та Джо Байден

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон хочет личной встречи с президентом США Джо Байденом, прежде чем начать работу над дополнительным пакетом помощи для Украины и Израиля.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник, близкий к Джонсону, передает Цензор.НЕТ.

По данным собеседника, Джонсон и его сотрудники просили о встрече с Байденом через чиновников Белого дома несколько раз за последние два месяца.

Как отмечается, последний запрос на встречу поступил чуть больше недели назад, за несколько дней до того, как Сенат принял двухпартийный пакет законов о национальной безопасности стоимостью 95 миллиардов долларов, а республиканцы в Палате представителей объявили импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Также читайте: Байден обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона: "Вы за Украину или за Путина?"

Просьба Джонсона о встрече не обязательно касалась версии Сената по поводу дополнительной помощи, а скорее общего пути продвижения законодательного пакета, пишет NBC News.

Лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скализе заявил во вторник, что Байден "отказывается" встречаться с Джонсоном.

"В конце концов, они оба могли бы прийти к согласию, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому президент не может сказать, что он серьезно настроен в отношении Украины или границы, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы они могли прийти к согласию по этому вопросу", - отметил Скализе.

Читайте также: Джонсон пригрозил, что не вынесет на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине

В то же время представитель Белого дома указал на то, что администрация охарактеризовала как непоследовательность Джонсона в отношении границы, заявив, что ему нужно завершить переговоры, которые он ведет с собой, и прекратить откладывать потребности национальной безопасности во имя политики.

"Этот язык тела говорит: "Я знаю, что я в затруднительном положении. Прошу, выручите меня", – заявил источник из Демократической партии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
МЛЯТЬ, ВО ШО ПЕРЕТВОРИЛИСЬ РЕСПУБЛІКАНЦІ!
Поці, зменіть свій символ. Були слонами стали віслюками.
показать весь комментарий
14.02.2024 10:45
+6
А чому не з дідом морозом ?
показать весь комментарий
14.02.2024 10:39
+6
Донести хатєлкі трампона?,
показать весь комментарий
14.02.2024 10:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому не з дідом морозом ?
показать весь комментарий
14.02.2024 10:39 Ответить
Бо той комуніст, а от із Санта Клаусом....
показать весь комментарий
14.02.2024 10:49 Ответить
Якась не здорова канітєль
показать весь комментарий
14.02.2024 10:42 Ответить
зате у нас ніякої канетелі, все спокійно
виробники бпла вже місяць бігають по кабінетах, збирають справки
бо вже місяць нема замовлення від МО на вже готові бпла
і виробництво стоїть
тож у нас все спокійно, без нервів та проблем
показать весь комментарий
14.02.2024 11:20 Ответить
А все тому, що зашугали чиновників з МОУ тими розбірками по кількох закупівлях, де крали бюджетні гроші. З яких роздули велетенську "муху" начебто повальної корупції в цій установі.
Тому всі, кому належить, і бояться ставити свої підписи. Бо хто-зна, як воно далі обернеться - зараз кричать "давай-давай" підписуй, а завтра - відправлять під арешт із загрозою конфіскації.
Тому на всі відповідалтні посади треба поставити молодих людей, для яких все життя попереду в рожевих тонах і які не мають жодного цінного майна.
показать весь комментарий
14.02.2024 11:33 Ответить
Рашатрампохолуям треба щось виторгувати.
показать весь комментарий
14.02.2024 10:43 Ответить
Донести хатєлкі трампона?,
показать весь комментарий
14.02.2024 10:44 Ответить
МЛЯТЬ, ВО ШО ПЕРЕТВОРИЛИСЬ РЕСПУБЛІКАНЦІ!
Поці, зменіть свій символ. Були слонами стали віслюками.
показать весь комментарий
14.02.2024 10:45 Ответить
показать весь комментарий
14.02.2024 10:49 Ответить
З огляду на те що "віслюки" ніби символ демократів, то республіканський "слон" швидше став цапом, або бараном!
показать весь комментарий
14.02.2024 10:52 Ответить
Теж вірно. Я помилився.
показать весь комментарий
14.02.2024 10:56 Ответить
Як відомо )(уйло (він же путін) постійно шукав зустрічі із будь якими західними політиками нібито задля "домовленості", АЛЕ жодного разу такі зустрічі не спонукали кремлівського недопалка до зміни позиції чи напрямку дій, НАВПАКИ, кожну таку зустріч він сприймав як "слабкість" Заходу і ще наполегливіше нагнітав ситуацію врешті решт перейшовши до газової війни проти ЄС, а потім і повномасштабної війни проти України. Думаю що трампіст Джонсон теж цим є подобою плешивої московської молі і згоду Байдена про зустріч задля "домовленості" може сприйняти як "слабкість" Байдена та його "невпевненість" у власній позиції!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 10:48 Ответить
Тепер всі "домовленності" означають, що хтось із двох "слабак"?
І "слабак" той хто погодиться зустрітися.

Хоч би щось вигадати...
показать весь комментарий
14.02.2024 11:58 Ответить
Джонсон є ручною шавкою Трампа. Який сенс зустрічатися з ним Байдену?
показать весь комментарий
14.02.2024 10:56 Ответить
Джонсон юлит собака, уже не знает как усидеть на двух стульях...
показать весь комментарий
14.02.2024 10:56 Ответить
у Джонсона така ж сама куйня ,як і в рашистського куйла.Заліз війною в Україну є сотні тисяч вбитих ним українців і окуповані,та поруйновані ним українські території, але починає гнати "миротворчі сигнали" правда найого умовах...
показать весь комментарий
14.02.2024 11:06 Ответить
чисто російський стиль:

> "Сматрітє, джонсан хатєл дагаварітса с Байденам, ета Байден нє хочет" .

Хоча за логікою, в чому сенс цієї зустрічі? Чи це Байден писав той закон? Що такого Байден мусить відзвітувати джонсону?
показать весь комментарий
14.02.2024 11:07 Ответить
Джонсону мабуть потрібні голоси демократів в Палаті представників, щоб зберегти посаду спікера, якщо він поставить на голосування законопроект про фінансування України, Ізраїлю та Тайваню всупереч погрозам невеликої купки трампістів зняти Джонсона з посади.
Мабуть треба домовлятися із діючим спікером, якщо Байден дійсно зацікавлений у голосуванні законопроекту Конгресом?
показать весь комментарий
14.02.2024 11:23 Ответить
Хоч би щось сказати, та вигадати логіку про закон

"По данным собеседника, и его сотрудники просили о встрече с Байденом через чиновников Белого дома несколько раз за последние два месяца."
а закон то недавно доопрацювали
показать весь комментарий
14.02.2024 11:52 Ответить
Якась вискочка,про яку рік тому ніхто навіть не знав( крім його придурковатих виборців) одягнув також придуркувата окуляри( щоб здаватись розумним) - тепер вирішує долю багатомільйонної країни. Пзд.
показать весь комментарий
14.02.2024 11:19 Ответить
Бидон поставь Джонсону пистон
показать весь комментарий
14.02.2024 11:39 Ответить
Заметушився півень трампоновський.
показать весь комментарий
14.02.2024 11:39 Ответить
Шмакодявка буде передавати президенту Байдену вимоги божевільного рудого злодія. Цікаво, чим саме буде шантажувати рудий щур.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:44 Ответить
 
 