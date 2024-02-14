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ликвидация (3141) Таврия (178) уничтожение (6257)

На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, - Силы обороны

знищення,ліквідація

За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 610 российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 610 человек.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 50 единиц, не считая БпЛА.

В частности:

  • 5 танков;
  • 19 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 средство ПВО;
  • 14 автомобилей.

Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов.

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Мені дуже подобається,як воїни 110 бригади
пташками знищують живу та металеву
орківську нечисть..потім контрольний
обльот,а навкруги - нікого і вже ніхто не рухається... і тільки мертві орки....
..з косами....
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14.02.2024 11:19 Ответить
отже на цьому тижні має відбутись перетин 400 тисячної межі
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14.02.2024 12:09 Ответить
 
 