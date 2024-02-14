На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, - Силы обороны

За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 610 российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 610 человек.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 50 единиц, не считая БпЛА.

В частности:

5 танков;

19 ББМ;

10 артсистем;

1 РСЗО;

1 средство ПВО;

14 автомобилей.

Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов.

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