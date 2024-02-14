В Черном море у России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять крупных десантных кораблей, - ВМС
В начале полномасштабного вторжения Россия держала в Черном море 13 больших десантных кораблей, сейчас их осталось пять.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
"За время великой войны Силы обороны уничтожили четыре таких судна - это "Саратов", "Новочеркасск", "Минск" и "Цезарь Куников", - говорится в комментарии.
Перед полномасштабным вторжением в Черном море было семь таких кораблей, затем россияне пригнали еще шесть.
Плетенчук отметил, что на ремонте стоят еще четыре ВДК.
В комментарии Радио "Свобода" спикер ВМС вспомнил слова российского диктатора Путина о подводной лодке "Курск":
Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море".
Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
Пожалуйста, подождите...
- Дайте десять копеек на трамвай.
Тому жодне з цих знищенних корит відновлюватися не буде. Бо нема де і як.
Десять негритят собрались пообедать,
Один вдруг поперхнулся - и их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один из них заснул - и их осталось восемь.
Восемь негритят поплыли в Ноттингем,
Одни из них пропал - и их осталось семь.
Семь глупых негритят на дуб решили влезть,
Один из них упал - и их осталось шесть.
Шесть негритят у пчел решили меду взять,
Закусан один был - и их осталось пять.
Пять глупых негритят судейство учинили,
Один в тюрьму попал - и стало их четыре.
Три глупых негритенка опомнились едва,
Но тут пришел медведь - и их осталось два.
Последний негритенок не делал ничего,
Когда же он женился, не стало никого!
Затопили вас бандери?
Кримом Куня подавився,
Вийшов в море та втопився.
Шліть "телегу" на ООН,
Що бандери шлють вас вон!
Хай нормальні посміються
"Телегою" підітруться.
***** ж любить символізм і дати.
Дуже розумна людина.
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался
На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало
Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор
Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла
"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал
Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"
И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать
Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит
Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора загнуться, ведь дата и февраль"
КОНГРЕСУ США
ПЕТИЦIЯ
Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.
Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам.
https://chng.it/YDGxxPXVmX ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ
Праворуч заповнити:
1) Ім'я, (любе)
2) Прізвище, (любе)
3) Електронна адреса (люба діюча)
Натиснути червону кнопку "Sign this petition"
ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
спокійно своїм життям 🙁
І в снаряді є ще багато місць, де можна так накосячити, що якість пороху до сраки буде.
Недооцінка ворога призводить до поразки.
Хто може подібний бардак на росії влаштувати?
Нагадайте приклад, коли на території росії спецслужби іншої країни влаштовували керований хаос на свою користь?
----------------------
аПРОПО ІДІОТІВ З ПОГОНАМИ:
Очільник Міністерства національної оборони Польщі Маріущ Блащак підписав https://defence-ua.com/news/polscha_ofitsijno_zakupila_najnovishi_abrams_koli_krajina_otrimaje_novi_tanki_ta_inshi_detali_ugodi-6810.html контракт на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams у версії SEPv3
Було 7, знищили 4, пригнали 6...
7-4+6=9
Звичайно, добре, що ще 4 кудись "зникли", але трохи вводить в ступор...
Наразі корабельний склад великих десантних кораблів РФ у Чорному морі :
"Петр Моргунов" (ПФ РФ) проекту 11711.
"Королев" (БФ РФ)
"Калининград" (БФ РФ),
"Георгий Победоносец" (ПФ РФ)
"Николай Фильченков" (ЧФ РФ)
"Ямал" (ЧФ РФ)
------------
"Орск" (ЧФ РФ)
"Азов" (ЧФ РФ),
"Оленегорский горняк" (ПФ РФ)
Огласите весь список кораблей, пожалуйста.
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) ("Костянтин Ольшанський") (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("Новочеркасск"))) (№ 142);
9) ("Оленегорский горняк") (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("Цезарь Куников"))) (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
формально українським залишається..
Це як в лічилці про 10 негретят.
...
Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое
...