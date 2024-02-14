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ВМС (1447) корабль (2015) уничтожение (6257)

В Черном море у России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять крупных десантных кораблей, - ВМС

цезарь,куніков

В начале полномасштабного вторжения Россия держала в Черном море 13 больших десантных кораблей, сейчас их осталось пять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии  LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"За время великой войны Силы обороны уничтожили четыре таких судна - это "Саратов", "Новочеркасск", "Минск" и "Цезарь Куников", - говорится в комментарии.

Перед полномасштабным вторжением в Черном море было семь таких кораблей, затем россияне пригнали еще шесть.

Плетенчук отметил, что на ремонте стоят еще четыре ВДК.

В комментарии Радио "Свобода" спикер ВМС вспомнил слова российского диктатора Путина о подводной лодке "Курск":

Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море".

Также читайте: ВСУ подтвердили поражение БДК "Цезарь Куников": Он находился вблизи оккупированной Алупки (обновлено). ВИДЕО

Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.
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Топ комментарии
+24
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14.02.2024 11:17
+21
Цезар накрився Алупкой
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14.02.2024 11:17
+18
БДК "Саратов" в Бердянске разгружался
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался

На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало

Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор

Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла

"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал

Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"

И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать

Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит

Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора загнуться, ведь дата и февраль"
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14.02.2024 11:30
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14.02.2024 11:17 Ответить
Цезар накрився Алупкой
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14.02.2024 11:17 Ответить
Потрібно добавити , поки що 5 лишилося .
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14.02.2024 11:19 Ответить
- он путался под ногами и ко всем знакомым обращался с поразительно однообразной просьбой:

- Дайте десять копеек на трамвай.
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14.02.2024 11:32 Ответить
скільки ж цього лайна підари набудували і при цьому краще жити не стали , а спромоглися при всіх понтах напасти тільки на меленьку позаблокову Україну
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14.02.2024 11:19 Ответить
ну как раз такого немного,это те бмп с танчиками_)
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14.02.2024 11:22 Ответить
Україна в 28 разів менша ху *********, але ми зовсім не маленька країна - кацапи вдавляться.
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14.02.2024 11:44 Ответить
Большинство территории России это тундра.
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14.02.2024 13:26 Ответить
61% території ********** це вічна мерзлота, яка в звязку з кліматичими змінами перетвориться на болота, яких там і так дуже великий % до мерзлоти.
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14.02.2024 13:30 Ответить
Кстати, про Россию. Вот на карте показан реальный размер стран. Так как известный глобус создает искажение в размерах к полюсам. Россия большая, но не настолько как нам кажется. Плюс большая её часть непригодна для жизни из-за сухого и холодного климата.

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14.02.2024 13:32 Ответить
Всі ці "Ропухи" їм поляки у Гданську наклепали.

Тому жодне з цих знищенних корит відновлюватися не буде. Бо нема де і як.
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14.02.2024 19:41 Ответить
пока ***** мечтает о десантирование в одессе,николаеве аля ахиллес в трое),уже нечем будет десантироваться,реально)деклассирование полное дронами идет

Десять негритят собрались пообедать,
Один вдруг поперхнулся - и их осталось девять.
Девять негритят уселись под откосом,
Один из них заснул - и их осталось восемь.
Восемь негритят поплыли в Ноттингем,
Одни из них пропал - и их осталось семь.
Семь глупых негритят на дуб решили влезть,
Один из них упал - и их осталось шесть.
Шесть негритят у пчел решили меду взять,
Закусан один был - и их осталось пять.
Пять глупых негритят судейство учинили,
Один в тюрьму попал - и стало их четыре.
Три глупых негритенка опомнились едва,
Но тут пришел медведь - и их осталось два.
Последний негритенок не делал ничего,
Когда же он женился, не стало никого!
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14.02.2024 11:21 Ответить
Это БДК сейчас выполняют работу по перевозке и доставки боеприпасов. Никаких крупных десантных операций сейчас делать никто не будет. Они до берега не допливут.
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14.02.2024 11:27 Ответить
Дуже гарна новина . Дякуємо нашим воїнам. Слава Україні, смерть російським загарбникам та окупантам!
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14.02.2024 11:21 Ответить
z алупкой накрився.
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14.02.2024 11:22 Ответить
Виртуоз (цезарь) делать быстрые куни (куники) загнулся к ******* 👍
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14.02.2024 16:10 Ответить
видать на борту були кунімени )
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14.02.2024 16:21 Ответить
Що кацапи ненажери,
Затопили вас бандери?
Кримом Куня подавився,
Вийшов в море та втопився.
Шліть "телегу" на ООН,
Що бандери шлють вас вон!
Хай нормальні посміються
"Телегою" підітруться.
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14.02.2024 11:22 Ответить
Вже з'явилось відео-дуже гарна робота.Респектище-знищуйте ще ще та ще...
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14.02.2024 11:24 Ответить
До речі, той кацап в честь якого і назвали це корито теж здох 14 лютого 43 року.
***** ж любить символізм і дати.
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14.02.2024 11:26 Ответить
Ви не правий. Цезарь Кунніков це боєць, що зберігав людей.
Дуже розумна людина.
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14.02.2024 12:55 Ответить
"Он утонул"...
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14.02.2024 11:27 Ответить
БДК "Саратов" в Бердянске разгружался
Тут "Точка" прилетела и БДК взорвался

На крейсере "Москва" катали адмирала
Заметил их Нептун и крейсера не стало

Буксир "Василий Бех" тащил кудато Тор
Но после "Гарпуна" плывет он как топор

Ракета "Storm Shadow" "Новочеркаск" нашла
В обломках Феодосия, п***а ему пришла

"Горняк Оленегорский" в Новороссийске спал
Но "Sea Baby" группой и там его достал

Проекта "Варшавянка" субмарину "Ростов"
Прям в доке замочили ракеты "Storm Shadow"

И те же "Storm Shadow" чтоб дважды не вставать
Решили на фрагменты и "Минск" там разобрать

Был катерок "Ивановец" с ракетами "Москит"
С ним дроны поигрались, он в Донузлаве спит

Корабль "Цезарь Куников" проверил календарь
Решил "Пора загнуться, ведь дата и февраль"
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14.02.2024 11:30 Ответить
Дякую за подарунок! Слава ЗСУ! Слава ГРУ!
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14.02.2024 11:30 Ответить
Президенту Сполучених Штатів Америки
КОНГРЕСУ США
ПЕТИЦIЯ
Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.

Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам.

https://chng.it/YDGxxPXVmX ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ

Праворуч заповнити:
1) Ім'я, (любе)
2) Прізвище, (любе)
3) Електронна адреса (люба діюча)
Натиснути червону кнопку "Sign this petition"

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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14.02.2024 11:31 Ответить
Напали , дикуни кляті , на нашу краіну , яка нікого не чіпала , а жила
спокійно своїм життям 🙁
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14.02.2024 11:33 Ответить
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14.02.2024 11:36 Ответить
это гениально))))
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14.02.2024 11:38 Ответить
Взагалі-то залежить не від якості пороху, а від якості герметизації гільзи.
І в снаряді є ще багато місць, де можна так накосячити, що якість пороху до сраки буде.
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14.02.2024 11:40 Ответить
Я не мог понять как он так быстро пошел ко дну. Теперь все понятно. Снаряды тяжелее воды, однозначно.
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14.02.2024 11:49 Ответить
Питання, чого 5 не не 0?
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14.02.2024 11:36 Ответить
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15.02.2024 16:30 Ответить
Кацапи дуже ******* клацати зброєю, ******* напасти на слабких, ******* паради, ******* горланити на Красній площі, що це кругом споконвічно їхнє. Як же тепер кацапи будуть проводити морські паради, які вони так *******. Взагалі РФ це штучно створена держава, яка скоро розпадеться і ніхто навіть не згадуватиме
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14.02.2024 11:38 Ответить
Все ніяк не розпадеться, навпаки, збільшує свою площу і вплив у світі.
Недооцінка ворога призводить до поразки.
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14.02.2024 11:41 Ответить
Ну, по поводу впливу я б не був так впевнений. ДО 2022 з парашкой більш рахувалися в будь якій організації світу. Зараз у параші залишився тільки вплив погрозою террору. Так і Сомалі і Північна Корея в такому сенсі дуже впливові країни
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14.02.2024 11:46 Ответить
Трамп, Орбан, Фіцо, фермери?
Хто може подібний бардак на росії влаштувати?
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14.02.2024 11:47 Ответить
Так склянка напів-повна чи напів-порожня?
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14.02.2024 12:14 Ответить
Гарна відмовка, тільки коли 50/50.
Нагадайте приклад, коли на території росії спецслужби іншої країни влаштовували керований хаос на свою користь?
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14.02.2024 12:29 Ответить
"відмовка"? Взагалі-то це було питання...до вас.
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14.02.2024 18:10 Ответить
Для мене - порожній.
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14.02.2024 18:11 Ответить
Ну, це було очевидно.
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14.02.2024 18:13 Ответить
Тоді нащо було питати?
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14.02.2024 18:15 Ответить
флот..танки..кіннота.. https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml ЗАСТАРІЛІ ВИДИ ЗБРОЇ.

----------------------

аПРОПО ІДІОТІВ З ПОГОНАМИ:

Очільник Міністерства національної оборони Польщі Маріущ Блащак підписав https://defence-ua.com/news/polscha_ofitsijno_zakupila_najnovishi_abrams_koli_krajina_otrimaje_novi_tanki_ta_inshi_detali_ugodi-6810.html контракт на закупівлю 250 танків M1A2 Abrams у версії SEPv3
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15.02.2024 16:43 Ответить
Тобто є над чим працювати. УСПІХІВ!!!
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14.02.2024 11:39 Ответить
Нещодавно Ердоган прийняв парад в складі 100 військових суден. Після знищення нами кацапського флоту Турція стане єдиним господарем в Чорному морі...
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14.02.2024 11:49 Ответить
То в мене з математикою пагано?
Було 7, знищили 4, пригнали 6...
7-4+6=9
Звичайно, добре, що ще 4 кудись "зникли", але трохи вводить в ступор...
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14.02.2024 11:50 Ответить
На ремонті
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14.02.2024 11:56 Ответить
На початку повномасштабного вторгнення Росія тримала у Чорному морі 13 великих десантних кораблів, зараз їх залишилося п'ять(*можливо 6-ть ) БОЄЗДАТНИХ.

Наразі корабельний склад великих десантних кораблів РФ у Чорному морі :
"Петр Моргунов" (ПФ РФ) проекту 11711.
"Королев" (БФ РФ)
"Калининград" (БФ РФ),
"Георгий Победоносец" (ПФ РФ)
"Николай Фильченков" (ЧФ РФ)
"Ямал" (ЧФ РФ)
------------
"Орск" (ЧФ РФ)
"Азов" (ЧФ РФ),
"Оленегорский горняк" (ПФ РФ)
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15.02.2024 16:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VVcSagzqa-g https://www.youtube.com/watch?v=VVcSagzqa-g

Огласите весь список кораблей, пожалуйста.
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14.02.2024 11:54 Ответить
Зараз сидять по кубриках на всіх п'яті коритах та ворожат на картах "Хто наступний"
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14.02.2024 11:59 Ответить
ще одна цікава локація на морському дні.... 8 за 2 роки, 5 останніх це вже на пів-року десь...
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14.02.2024 12:24 Ответить
Всього на ЧФ було 14 БДК (24.02.22: 10/пр.775+3/1171+1/11711). Мінус 2-4-7? Залишок-?
1) "Азов" (№ 151);
2) "Георгий Победоносец" (№ 016);
3) "Калининград" (№ 102);
4) ("Костянтин Ольшанський") (№ 402/42?);
5) "Королев" (№ 130);
6) (("Минск")) (№ 127);
7) "Николай Фильченков" (№ 152) (пр.1171);
8) ((("Новочеркасск"))) (№ 142);
9) ("Оленегорский горняк") (№ 012);
10) "Орск" (№ 148) (пр.1171);
11) "Петр Моргунов" (№ 017) (пр.11711);
12) (("Саратов")) (№ 150) (пр.1171);
13) ((("Цезарь Куников"))) (№ 158);
14) "Ямал" (№ 156) - https://focus.ua/*******-novosti/517765-v-chernom-more-vpervye-skopilos-tak-mnogo-rossiyskih-desantnyh-korabley-smi
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14.02.2024 12:57 Ответить
2 серпня стало відомо про те, що «Костянтин Ольшанський» де факто увійшов до складу ЧФ РФ під номером 402
формально українським залишається..
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15.02.2024 16:37 Ответить
Було б не погано ще парочку задавити в короткий термін щоб вони там наглухо обдристались
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14.02.2024 13:11 Ответить
Дивно, що букмекерські контори ще не розпочали приймати ставки на те, який буде наступним.
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14.02.2024 13:27 Ответить
На початку повномасштабного вторгнення 13 великих десантних кораблів, зараз їх залишилося п'ять.

Це як в лічилці про 10 негретят.
...

Шесть негритят пошли на пасеку гулять,
Одного ужалил шмель, их осталось пять.
Пять негритят судейство учинили,
Засудили одного, осталось их четыре.
Четыре негритёнка пошли купаться в море,
Один попался на приманку, их осталось трое
...
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14.02.2024 13:46 Ответить
Що цікаво, саме 14.02 помер сам Цезар Куніков, по якому назвали це судно.
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14.02.2024 14:13 Ответить
Российский военный корабль отправляется на поиски генерала Герасимова
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14.02.2024 15:09 Ответить
БДК - большое дырявое корыто!
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14.02.2024 16:11 Ответить
 
 