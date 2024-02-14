ВМС об уничтожении БДК "Цезарь Куников": штатная численность корабля – почти 90 моряков. Потери должны быть существенными

Поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"По состоянию на сейчас верифицированной информации по этому поводу нет, имеем лишь информацию, что поисковая операция успехом не завершилась" - отметил он.

Плетенчук отметил, что хотя информация о количестве моряков, находившихся на борту по состоянию на данный момент отсутствует, однако можно быть уверенными, что "если он был в море - значит, экипаж был на борту".

"Скорее всего - в соответствии со штатной численностью, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", - подчеркнул спикер ВМС.

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Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. По данным ВМС, в Черном море в России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять больших десантных кораблей.