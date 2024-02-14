ВМС об уничтожении БДК "Цезарь Куников": штатная численность корабля – почти 90 моряков. Потери должны быть существенными
Поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"По состоянию на сейчас верифицированной информации по этому поводу нет, имеем лишь информацию, что поисковая операция успехом не завершилась" - отметил он.
Плетенчук отметил, что хотя информация о количестве моряков, находившихся на борту по состоянию на данный момент отсутствует, однако можно быть уверенными, что "если он был в море - значит, экипаж был на борту".
"Скорее всего - в соответствии со штатной численностью, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", - подчеркнул спикер ВМС.
Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. По данным ВМС, в Черном море в России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять больших десантных кораблей.
Пожалуйста, подождите...
ну виженем підарів і разом з братами кримськими татарами вичистим півострів до блиску.
Не можу вже дочекатись переїзду в Бахчісарай 🙏🏼
А цих тварюк Нептун на дно затяг))
Цікаво шо це значить. Приїхали і нікого не знайшли? Тільки бульбашки на воді?
Бычок пузо набьет, а тут (как её) бычика плодиться требует. Як в анекдоті
-Чому неможно піти випити?
- Та їб....усь, будь воно не ладне.
Даже 100 кацапов. Даже по 15 млн. рублей не сравнимы с стоимостью корабля.
Американский истребитель (2 млр), выпускает управляемую ракету (2 млн) которая поражает армейскую палатку (100 дол.) в которой 10 моджахедов, жизнь которых вообще ничего не стоит
не було взагалі...
Похоже, на борту действительно были боеприпасы и первое попадание дрона вызвало огромный взрыв. Насколько можно понять, попаданий было несколько и все - по одному борту. То есть, каждое последующее попадание увеличивало размер пробоины, и как мы видели это по ракетному катеру, утопленному ранее, удары наносятся рядом с местом предыдущего попадания. Насколько можно понять, такая тактика позволяет не только увеличит отверстие в борту, но и уничтожить аварийную команду, которая наверняка выдвинулась к пробоине с тем, чтобы как-то бороться за живучесть корабля.
Повторный удар дрона безусловно уничтожит эту команду и по сути, корабль уже обречен. Вода поступает в отсеки корабля и ее уже не остановить, а это неотвратимо приводит ко все больше увеличивающемуся крену и корабль делает последнее упражнение, известное как «подъем-переворот», в смысле оно переворачивается и вверх поднимается его корма. Это произошло с ракетным катером и как несложно заметить на приведенном выше видео, эта же участь подстерегла и БДК. Он перевернулся и направился на исследование глубин моря по тайной программе имени Жака Ива Кусто.
Но на видео есть еще один интересный момент, который не следует упускать. Рядом с тонущим кораблем не было видно какой-то суеты, похожей на спасательную операцию. Камеры дронов не запечатлели ни спасательных плотов или шлюпок, ни судов, которые прибыли к месту происшествия. И поскольку затопление произошло довольно быстро, можно предположить, что выжить пытались только те моряки, которые воспользовались индивидуальными средствами спасения - жилетами или что там у них имеется.
При этом, на сегодня температура воды, в районе ЮБК - около 9 градусов и потому долго выживать именно в жилетах - не получится. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что большая часть экипажа, проводив свой корабль в подводную группировку флагмана москва, сама отправилась на концерт известного певца. Очевидно, что последующая активность вертолетов, примерно в этом районе, как раз и была обусловлена поиском оранжевых жилетов и охлажденных тушек в них.
Кроме того, https://t.me/Crimeanwind/53859 появились видео , снятые с берега энтузиастами и любителями флотских историй. Что-то рассмотреть именно на любительских видео, в отличие от тепловизионных камер дронов, достаточно сложно, и тем не менее, кое-что полезное там все же есть. Видно, что уже горящий корабль продолжает издавать либо повторную детонацию, либо его атакуют дополнительные дроны.
Такой вывод можно сделать по дыму, который идет от корабля и его освещает вспышка очередного взрыва. То есть, пожар начался раньше и дополнительные взрывы только добавили драматизма в этот пейзаж.
https://dl-news.defence-line.org/?p=23428
Новая серия десантных кораблей ВМС РФ, серія «ОНА НЕ УТОНЕТ, НО СГОРИТ»
получать больших пиз-люлей
-БДК 1шт
- sea baby drone 3-4
- водяні орки підсмажені 90 шт
-вода морська українська (дохера!)
Смачного,крабики!
КОНГРЕСУ США
ПЕТИЦIЯ
Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.
Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам.
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В Керчі навть день жалоби не об'являли
за знащеними матросами знищеного корабля Цезарь Куніков
теж ніхто дня жалоби не об'явить
Ти зможеш з цим в росіії спати?