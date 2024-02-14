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Новости Война
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ВМС (1447) корабль (2015) уничтожение (6257)

ВМС об уничтожении БДК "Цезарь Куников": штатная численность корабля – почти 90 моряков. Потери должны быть существенными

цезар,куніков

Поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"По состоянию на сейчас верифицированной информации по этому поводу нет, имеем лишь информацию, что поисковая операция успехом не завершилась" - отметил он.

Плетенчук отметил, что хотя информация о количестве моряков, находившихся на борту по состоянию на данный момент отсутствует, однако можно быть уверенными, что "если он был в море - значит, экипаж был на борту".

"Скорее всего - в соответствии со штатной численностью, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", - подчеркнул спикер ВМС.

Также читайте: ВСУ подтвердили поражение БДК "Цезарь Куников": Он находился вблизи оккупированной Алупки (обновлено). ВИДЕО

Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. По данным ВМС, в Черном море в России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять больших десантных кораблей.
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Топ комментарии
+26
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14.02.2024 11:52
+19
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14.02.2024 11:51
+19
Взагалі Росія це штучно створена держава. Вона нічого свого не має, нічого доброго не зробила для світу. Все крадене, історія, мова, релігія, територія, всі зразки техніки, унітази. Навіть сама назва «Росія» вкрадена. Взагалі руського народу не існує в складі Росії. Там живуть різьні народності, але руського народу немає. Скоро Росія як держава зникне і ніхто навіть не буде згадуватиме
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14.02.2024 11:53
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Правила форума Совет форумчан
Санітарниє патєрі
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14.02.2024 11:41 Ответить
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14.02.2024 11:47 Ответить
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14.02.2024 12:02 Ответить
Корм для рибок))
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14.02.2024 11:53 Ответить
Кумедніше буде, якщо там подохло 88 моряків. Бо 88 дохлих руснявих моряків 14 числа іронічно підкреслить суть русні так би мовити
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14.02.2024 12:13 Ответить
Шо вы хотели. Бедоносиком назовешь - беда не заставит себя долго чекати.
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14.02.2024 13:58 Ответить
У Кабзона сьогодні аншлаг.
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14.02.2024 11:43 Ответить
Ще 5 чекає в черзі до кобзона.
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14.02.2024 11:51 Ответить
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14.02.2024 11:52 Ответить
Йоська, включай фанєру
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14.02.2024 12:51 Ответить
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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14.02.2024 14:45 Ответить
ну люди для московії то сміттєві патєрі , але лоханка здорова , але екологія постраждала.

ну виженем підарів і разом з братами кримськими татарами вичистим півострів до блиску.

Не можу вже дочекатись переїзду в Бахчісарай 🙏🏼
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14.02.2024 11:44 Ответить
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14.02.2024 11:47 Ответить
в феврале температура Черного моря такая, что ласты склеивают через 7 минут
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14.02.2024 11:45 Ответить
в пабликах Севаса пишуть, що рятувальна операція була з великою затримкою так як ні хто не хотів плисти в той район де ще теоретично були наші дрони
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14.02.2024 12:01 Ответить
В декабре имел возможность плавать в спасательном плоту почти сутки. На улице легкий минус. Вода не помню. Через сутки подняли на турецкое судно. Даже не простудился с перепугу.
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14.02.2024 12:22 Ответить
Адреналін. Він у Вас зашкалював, тому й не застудитись. А як би просто на вулиці промокли - лікарняний гарантований.

А цих тварюк Нептун на дно затяг))
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14.02.2024 12:28 Ответить
Там ще декілька людей було. Двоє навіть без одягу, тільки в трусах. В турецькій клініці перевірили і ніхто навіть температури не одержав. Я згоден, що це адреналін. Але ми знали, що ще на одну ніч адреналіну не вистачило б. Повезло. Знайшли раніше.
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14.02.2024 12:33 Ответить
В мене малий, років 12 було з псом та товаришем на лід поперлися, попри всі заборони. Провалися, пес їх витяг, бо повідок довгезний був, а у пса мізків вистачило за ними не бігти. Так вони теж не навіть не чхнули, хоча до дому з кілометр мокрі бігли. От що добрий переляк робить))
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14.02.2024 12:40 Ответить
воду в лютому ти б запамʼятав до кінця свого життя...
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14.02.2024 12:33 Ответить
Можливо. Але в лютому змоги перевернутися вже не було. На щастя.
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14.02.2024 12:37 Ответить
Вода +5*С. Мазутом облиться - протянешь дольше.
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14.02.2024 14:00 Ответить
"Пошуково-рятувальна операція... успіху не мала."

Цікаво шо це значить. Приїхали і нікого не знайшли? Тільки бульбашки на воді?
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14.02.2024 11:45 Ответить
а труселя з гербом рф?
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14.02.2024 12:02 Ответить
Я хз як воно там відбувається.. може якшо не встигли злякатись і трусєля недостатньо засрані, то і не вспливуть?
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14.02.2024 12:10 Ответить
значить кацапів ще і погано годують, якщо "не випустили на воду продукти харчування"
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14.02.2024 12:17 Ответить
Там главное не сдрейфить, решительно сделать вдох на полную грудь. Пол минуты неуюта(холодно, рвотный рефлекс) , затем наступает Нирвана, потом свичофф.(до кабысдоха).
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14.02.2024 14:04 Ответить
Треба цю інструкцію всім кацапам. Шоб вони робили це перед виходом на завдання.
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14.02.2024 14:18 Ответить
Их там нет
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14.02.2024 11:45 Ответить
Краби і бички посвяткують...
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14.02.2024 11:46 Ответить
Краби і бички у День усіх закоханих будуть добро плодитись, бо не будуть голодні
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14.02.2024 12:04 Ответить
Чи мале, чи старе?
Бычок пузо набьет, а тут (как её) бычика плодиться требует. Як в анекдоті
-Чому неможно піти випити?
- Та їб....усь, будь воно не ладне.
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14.02.2024 14:20 Ответить
Втрати мають бути суттєво приємними
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14.02.2024 11:47 Ответить
Не о том думаете.
Даже 100 кацапов. Даже по 15 млн. рублей не сравнимы с стоимостью корабля.
Американский истребитель (2 млр), выпускает управляемую ракету (2 млн) которая поражает армейскую палатку (100 дол.) в которой 10 моджахедов, жизнь которых вообще ничего не стоит
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14.02.2024 14:25 Ответить
Ще треба попрацювати,щоб флота у кацап'я
не було взагалі...
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14.02.2024 11:47 Ответить
У них що -- рятувальних плав.засобів на десантному кораблі не передбачено?
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14.02.2024 11:49 Ответить
У них багато чого знищено, з того, що там передбачено
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14.02.2024 12:36 Ответить
Ані баролісь за жівучєсть *******
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14.02.2024 12:56 Ответить
Гарний, як завжди, текст від Анти-колорадоса:

Похоже, на борту действительно были боеприпасы и первое попадание дрона вызвало огромный взрыв. Насколько можно понять, попаданий было несколько и все - по одному борту. То есть, каждое последующее попадание увеличивало размер пробоины, и как мы видели это по ракетному катеру, утопленному ранее, удары наносятся рядом с местом предыдущего попадания. Насколько можно понять, такая тактика позволяет не только увеличит отверстие в борту, но и уничтожить аварийную команду, которая наверняка выдвинулась к пробоине с тем, чтобы как-то бороться за живучесть корабля.

Повторный удар дрона безусловно уничтожит эту команду и по сути, корабль уже обречен. Вода поступает в отсеки корабля и ее уже не остановить, а это неотвратимо приводит ко все больше увеличивающемуся крену и корабль делает последнее упражнение, известное как «подъем-переворот», в смысле оно переворачивается и вверх поднимается его корма. Это произошло с ракетным катером и как несложно заметить на приведенном выше видео, эта же участь подстерегла и БДК. Он перевернулся и направился на исследование глубин моря по тайной программе имени Жака Ива Кусто.

Но на видео есть еще один интересный момент, который не следует упускать. Рядом с тонущим кораблем не было видно какой-то суеты, похожей на спасательную операцию. Камеры дронов не запечатлели ни спасательных плотов или шлюпок, ни судов, которые прибыли к месту происшествия. И поскольку затопление произошло довольно быстро, можно предположить, что выжить пытались только те моряки, которые воспользовались индивидуальными средствами спасения - жилетами или что там у них имеется.

При этом, на сегодня температура воды, в районе ЮБК - около 9 градусов и потому долго выживать именно в жилетах - не получится. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что большая часть экипажа, проводив свой корабль в подводную группировку флагмана москва, сама отправилась на концерт известного певца. Очевидно, что последующая активность вертолетов, примерно в этом районе, как раз и была обусловлена поиском оранжевых жилетов и охлажденных тушек в них.

Кроме того, https://t.me/Crimeanwind/53859 появились видео , снятые с берега энтузиастами и любителями флотских историй. Что-то рассмотреть именно на любительских видео, в отличие от тепловизионных камер дронов, достаточно сложно, и тем не менее, кое-что полезное там все же есть. Видно, что уже горящий корабль продолжает издавать либо повторную детонацию, либо его атакуют дополнительные дроны.

Такой вывод можно сделать по дыму, который идет от корабля и его освещает вспышка очередного взрыва. То есть, пожар начался раньше и дополнительные взрывы только добавили драматизма в этот пейзаж.
https://dl-news.defence-line.org/?p=23428
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14.02.2024 13:07 Ответить
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14.02.2024 11:51 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ave,_Caesar,_morituri_te_salutant Ave, Caesar, morituri te salutant
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14.02.2024 12:49 Ответить
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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14.02.2024 14:51 Ответить


Новая серия десантных кораблей ВМС РФ, серія «ОНА НЕ УТОНЕТ, НО СГОРИТ»
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14.02.2024 11:51 Ответить
Взагалі Росія це штучно створена держава. Вона нічого свого не має, нічого доброго не зробила для світу. Все крадене, історія, мова, релігія, територія, всі зразки техніки, унітази. Навіть сама назва «Росія» вкрадена. Взагалі руського народу не існує в складі Росії. Там живуть різьні народності, але руського народу немає. Скоро Росія як держава зникне і ніхто навіть не буде згадуватиме
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14.02.2024 11:53 Ответить
руський, це прикметник, синонім манкурта. руський абіссінець аль Іскандер Пушкін, руський кореєць Вітя Цой, руська армянка Ріта Сімонян, руський грузин з мєтєхі - путлєр.
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14.02.2024 12:38 Ответить
+алик(сруцкий)-великодержавец Высоцкий.
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14.02.2024 14:06 Ответить
"Московский Улус" - так точніше
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14.02.2024 12:53 Ответить
Параша и этим все сказано.... Кацапы зныкнуть... Дык дурачьок пыня , когда колесил по Ставрополью( по-моему в 2011г.) говорил, шо кацапы вырождаются, бо среднеазиаты-Кавказ увеличиваются числом: типо, полтора года назад(2009+0.5) на каазлабаде было 17 процентов нацменшин, а на момент пыни-вояжа стало 20%. К 2060-ому году казапы на цапорылии превратятся в 5-2-х процентную нацменшину.
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14.02.2024 14:12 Ответить
Ну, по-перше, там була сильна детонація, що привело до швидкого перевертання, а по-друге, коли така лоханка тоне так швидко, то ніхто не всигає вибратись на безпечну відстань і попадає в воронку від тонучої посудини. Так що, навіть ті, хто міг якось після вибуху вистрибнути за борт - не мали шансів для порятунку. Ну і не забуваємо, що його грохнули вночі, а якась там операція прибула на місце вже вранці, то з такою температурою і без плотів чи шлюпок - шансів на виживання 0, навіть у рятувальних жилетах - чайки довершать почату роботу.
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14.02.2024 12:02 Ответить
Потрібно "марякам" в такий момент перев'язати тісно "бруки-кльош" і газувати, газувати в них!
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14.02.2024 12:06 Ответить
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14.02.2024 12:54 Ответить
Даже страшно представить, что бы было, если бы у нас были торпеды.
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14.02.2024 12:02 Ответить
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14.02.2024 12:04 Ответить
польза больших кораблей -
получать больших пиз-люлей
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14.02.2024 12:56 Ответить
Все так, але не 90 моряків, а 90 терористів-вбивць. Моряки в США, Канаді, Франції, Великобританії і навіть в Україні, а на Цапії - фашисти, нацисти і хворі терористи.
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14.02.2024 12:04 Ответить
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14.02.2024 12:14 Ответить
Рецепт "Цезар Кон'яков" :
-БДК 1шт
- sea baby drone 3-4
- водяні орки підсмажені 90 шт
-вода морська українська (дохера!)
Смачного,крабики!
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14.02.2024 12:31 Ответить
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14.02.2024 12:37 Ответить
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14.02.2024 12:54 Ответить
Президенту Сполучених Штатів Америки
КОНГРЕСУ США
ПЕТИЦIЯ

Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.

Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам.

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ
https://chng.it/YDGxxPXVmX

Праворуч заповнити:
1) Ім'я, (любе)
2) Прізвище, (любе)
3) Електронна адреса (люба діюча)
Натиснути червону кнопку "Sign this petition"
ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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14.02.2024 12:39 Ответить
на дне ищите
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14.02.2024 12:48 Ответить
они еще там булькают
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14.02.2024 13:04 Ответить
пессимизм вреден во время войны
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14.02.2024 12:52 Ответить
за розірваними на шматки матросами знищеного корабля Новочеркаск?
В Керчі навть день жалоби не об'являли
за знащеними матросами знищеного корабля Цезарь Куніков
теж ніхто дня жалоби не об'явить
Ти зможеш з цим в росіії спати?
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14.02.2024 13:00 Ответить
Сегодня у черноморских рибов праздник.
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14.02.2024 13:04 Ответить
падаль едят только крабы
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14.02.2024 13:06 Ответить
Эти крабы - животные ночные. Питаются они в основном падалью
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14.02.2024 13:08 Ответить
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14.02.2024 13:11 Ответить
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14.02.2024 13:14 Ответить
Яка сумна і трагічна новина
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14.02.2024 13:31 Ответить
Жителей Крыма сегодня ночью разбудил громкий крик командира БДК «Цезарь Куников». Он вышел на палубу и так долго и протяжно кричал Хахлы-ы-ы-ы-ы, словно он на этот корабль всю жизнь копил и собирал
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14.02.2024 13:50 Ответить
Нарешті чорноморські русалки дочекалися куні! Але вимагають почастіше)))
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14.02.2024 13:51 Ответить
Фу. и погоняло у корыта было - "Цезарь куников" ("Виртуоз делать куники")
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14.02.2024 16:03 Ответить
 
 