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боевые действия (3480) Лиман (314) ВСУ (6275) Купянск (545) Евлаш Илья (137)

Самой горячей точкой боевых действий на Лиманском направлении является село Терны, россияне пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец, - Силы обороны

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Российские войска сосредоточили основное внимание и резервы около села Терны Харьковской области и пытаются выйти к реке Черный Жеребец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш.

"Сегодня я лично общался с нашей разведкой и по их информации самая горячая точка сейчас - около населенного пункта Терны. Там противник сосредоточил свое внимание, подтягивает туда свои резервы с использованием всей линейки вооружения, артиллерии, авиации, минометов, танков и стрелкового оружия" , – говорится в сообщении.

Евлаш отметил, что россияне атакуют вблизи Тернов и пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец.

"Это сейчас самая горячая точка, так называемый Торский выступ, где они акцентируют свое основное внимание и туда прикованы основные силы противника. Наши воины, используя инициативность и креативный подход, пытаются остановить врага и прилагают максимум усилий в условиях тех сил и имеющихся средств, боеприпасов, чтобы отбить и сточить наступательный потенциал противника", – рассказал Евлаш.

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Он отметил, что украинские военные сейчас находятся стратегически в обороне и максимально пытаются наносить врагу невосполнимые потери.
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За півтора року війни жодних фортифікаційних та оборонних споруд не будувалося, за те нову плитку поклали в Житомирі замість нової, стадіони будували, короче кажучи крали.
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14.02.2024 11:51 Ответить
Ворог спрямував вектор своїх атак вздовж балки "Лаптєва", намагаючись вийти на Терни.
В густих зарослях цього яру ефективність fpv-дронів знижується. Тому, питання стоїть: чи достатньо мін для мінування балки та чи є **********, щоби зупинити ворожі штурмові групи мінометним і гарматним вогнем?
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14.02.2024 12:04 Ответить
 
 