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Таврия (178) боевые действия (3480) Авдеевка (2441)

В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

дії,зсу,бойові

Ситуация в Авдеевке Донецкой области динамична, в городе продолжаются уличные бои, в районе города россияне сосредоточили около 50 000 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лиховий.

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути поставки", - говорится в сообщении.

Лиховий добавил, что военные не будут комментировать бои в Авдеевке в режиме реального времени по соображениям безопасности и добавил, что в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои.

"Иногда россияне бросают в бой технику, а иногда идут малые пехотные группы. Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава РФ", – сказал представитель ВСУ.

Также смотрите: Авдеевка, Купянск, Лиман – чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано внимание. Готовим скоординированный отпор врагу, - Умеров

Он отметил, что за "кучи камней, груды обгоревшего железа" никто не держится. Для командования главное - сохранить жизнь бойцов и, в случае усложнения ситуации, отвести их на другой рубеж: "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории".
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Топ комментарии
+25
Вуличні бої - це дуже погано...це означає, що відношення втрат з 1 до 7-10 стало 1 до 1, що геть для нас неприйнятно...І Сирський заради політичних цілей зливає у вуличних боях найкращу бригаду...
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14.02.2024 12:16
+20
Головне, - зберегти життя наших захисників. Усе інше, - не так важливо.
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14.02.2024 12:14
+13
Так, у місті значно легше оборонятися доки ворог так само не зайшов у місто.
Бутусов місяць тому писав, що підкріплення потрібні вже, бо якщо ворог зайде у місто - то знадобиться набагато більше сил і будуть більші втрати.
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14.02.2024 12:41
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Головне, - зберегти життя наших захисників. Усе інше, - не так важливо.
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14.02.2024 12:14 Ответить
Якщо здати місто, потраплять під удар тилові підрозділи. Це особисто мене хвилює, аж до діареї
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14.02.2024 16:31 Ответить
***** руками ЗЕрмака вже досягнув своєї мети призначенням Сирського. Лишилися деталі. Як думаєте чому Пуйло про переговори заговорив.... Бо всі козирі на руках
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14.02.2024 16:43 Ответить
Да сралии военоначальки на втрати. Так булоі буде завжди.
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14.02.2024 20:25 Ответить
Вуличні бої - це дуже погано...це означає, що відношення втрат з 1 до 7-10 стало 1 до 1, що геть для нас неприйнятно...І Сирський заради політичних цілей зливає у вуличних боях найкращу бригаду...
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14.02.2024 12:16 Ответить
3ОШБр ще в Бахмуті працювала у вуличних боях.
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14.02.2024 12:21 Ответить
А найкращі бригади такі тупі,що якщо б їх зливали то вони б цього не зрозуміли і йшли як барани на убій. Іди їм розкажи,що їх зливають краще, ніж на дивані свої недалекі висери строчити
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14.02.2024 12:29 Ответить
головна проблема КАБи і ті підараси які довго не хотіли давати ф-16.в місті оборонятися значно легше ніж у полі.(під тими самими кабами).
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14.02.2024 12:36 Ответить
Так, у місті значно легше оборонятися доки ворог так само не зайшов у місто.
Бутусов місяць тому писав, що підкріплення потрібні вже, бо якщо ворог зайде у місто - то знадобиться набагато більше сил і будуть більші втрати.
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14.02.2024 12:41 Ответить
сьогодні прочитав інфу від наших військових що Часів Яр майже не підготовлений до оборони (бо ніхто не думав що кацапи так близько підійдуть) вважю теж саме було і з північно-східним укрепрайоном Авдіївки.зелох пиляв потужні видосики,шмигаль та ермак грошики а на будівництві укрепів багато не попиляєш.
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14.02.2024 12:53 Ответить
Точно...ніхто знову не думав...бо у нас офіцерський склад і військова адміністрація у більшості своїй думає тільки про те, як побільше вкрасти, за що ще можна збити з бійців по 50к і так далі. А як захистити бійців геть ніхто не думає...навіть кацапи побудували 3 лінії захисту, а у нас і другої ніхто не підготував, а першу бійці самі лопатами робили, бо думають не про те...
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14.02.2024 13:22 Ответить
Дайте посилання на цю інфу від наших військових.
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14.02.2024 14:30 Ответить
Думати - це зовсім інше чим те що оці "ніхто" роблять.
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14.02.2024 16:46 Ответить
Бутусов талановитий журналіст і чесна людина. Він говорить, що вважає вірним.
Але оце твердження, що в міських боях важче оборонятись, ніж в полі ОПа Єрмака тихенько почала розганяти ще в 22-му році, коли хотіли нас усіх здати кацапам з потрохами. Поступово це перетворилось в аксіому і коли хто говорить, що це брєд, зразу ж получає ярлик зебіла.
Є різниця - вести міські бої в місті непідготованому до оборони (без мінних полів, барикад, завалів, протитанкових ровів, мінуваня будівель-пасток) і до того ж з обмеженими силами. Саме це, нажаль зараз відбувається в Авдіївці завдяки зебілам, що, дійсно, сильно зменшило перевагу в обороні - але і тут ні про які 1:1 немає і мови. 1:1 може бути лише в разі боїв в оточенні, без арти, танків, БК, підмоги - що, знову ж таки, схоже, готують зебіли.
А коли місто чи навіть село підготоване до оборони як слід, мається в наявності потрібна кількість особового складу і ротація - воно перетворюється в неприступну фортецю і втрати ворога в наступі там може бути взагалі і 1:10.
Бутусов поїздив по Авдіївці - ні барикад, ні ровів, та взагалі там нічого не вказувало на те, що готується оборона, бо кацапи десь поруч за 1-2 км звідти
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14.02.2024 13:38 Ответить
"твердження, що в міських боях важче оборонятись, ніж"

Твердження геть інше. Що набагато легше оборонятися, коли ми - в місті, а кацапи намагаються зайти у місто. А от якщо кацапи змогли зайти у місто і закріпитися - то нам стає одразу набагато важче оборонятися, бо теперь ми з кацапами майже у рівних умовах.
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14.02.2024 14:42 Ответить
ОПа якраз оце твердження і зробила, як аксіому. Я знаю лише одне місто - Вугледар, яке може точно відповідати цьому. Воно мізерне за площею всього десь 1х1 км, фактично без передмість.
Решта ж міст-сіл по площі в десятки різів більші і складаються з суміші багатоповерхової чи приватної забутови з заводами і величезними "пустими" місцями - дорогами, площами, парками, кар'єрами, смітниками, кладовищами, тощо.
Тому більшість боїв в містах якраз і відповідають вашому твердженню - "коли ми - в місті, а кацапи намагаються зайти у місто". Ну не в буквальному смислі, я думаю, Ви зрозуміли - коли зайняті руїни десь на околиці, а від них, щоб пробитись в наступну забудову, треба пройти кілька сот метрів чистого простору, які заміновані, непрохідні для техніки і прострілюються кинжальним вогнем незрозуміло звідки, там втрати в наступі 1:10 забезпечені. Але нажаль не в нашому випадку в Авдіївці
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14.02.2024 15:00 Ответить
Воюав там ? Звідки такі твердження?
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14.02.2024 20:28 Ответить
брат воював. Але не прямо в Вугледарі, трохи східніше. У самому Вугледарі була решта його підрозділу
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14.02.2024 21:22 Ответить
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14.02.2024 12:47 Ответить
це початок кінця оборони, цікаво а чи є підготовані оборонні рубеж за Авдіївкою
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14.02.2024 12:26 Ответить
не на часі
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14.02.2024 12:33 Ответить
Е, 20 км далі
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14.02.2024 14:39 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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14.02.2024 12:32 Ответить
А ця все скиглить. То коли вже твоя химера поможе?
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14.02.2024 15:03 Ответить
Президенту Сполучених Штатів Америки
КОНГРЕСУ США
ПЕТИЦIЯ

Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.

Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам.

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ
https://chng.it/YDGxxPXVmX

Праворуч заповнити:
1) Ім'я, (любе)
2) Прізвище, (любе)
3) Електронна адреса (люба діюча)
Натиснути червону кнопку "Sign this petition
ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Потрібно обов'язково підтвердити електронною поштою свій голос, інакше його видалять пізніше. І ще ВАЖЛИВО: Підписання Петиції абсолютно безкоштовно. Сайт Change може попросити донат. Але це не обов'язково робити. Просто ігноруйте.
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14.02.2024 12:37 Ответить
Марина Макеева , что значит такая формулировка как Силы Обороны. Это какие то новые войска?
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14.02.2024 12:40 Ответить
Гугл не працює?
С́или безп́еки й обор́они - збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо.
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14.02.2024 12:46 Ответить
Згоден, формулювання "сили оборони" - так собі. Але це визначено ЗУ "Про національну безпеку"
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14.02.2024 14:49 Ответить
Одно дело когда близко не подпускали узких, гасили " на марше " Уличные бои это розмен жизнями, нужно выводить людей.
Бахмут 2.0
Непонимаю откровенно где глас военных, хотя бы на уровне обсуждения!????
Где "профспилка"военных, где их если не партия то хотя бы громадська организация????
Сколько же **** горя принес "телемарафон"!!!
Все разочарованы
Извините меня но я за вступление в НАТО в обмен на территории , только полноценный договор как для Франции и Германии
Хотя на западе у всех давно испачканы штанишки от слова росия
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14.02.2024 12:43 Ответить
вступление в НАТО в обмен на территории
Русня згодна лише на території + гарантований нейтральний статус.
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14.02.2024 15:30 Ответить
нас в НАТО не берут, это если вы проспали.
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15.02.2024 00:48 Ответить
Вуличні бої - це саме те, що виснажує ворога і зберігає життя наших воїнів ???
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14.02.2024 12:45 Ответить
По сирському
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14.02.2024 20:30 Ответить
Овне оточення наших сил в Авдіївці - справа недовгого часу. Витягнути їх звдти вже нереально. Це буде не Бахмут 2.0 а Маріуполь 2.0.
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14.02.2024 12:50 Ответить
Карту бачив?
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14.02.2024 13:01 Ответить
На жаль ситуація не на нашу користь
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14.02.2024 20:31 Ответить
Речник Лиховій - це не той часом шо добровільно мобілізувася до ЗСУ на должность політрука ? Ше й дружбан Дикого.
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14.02.2024 12:50 Ответить
Про "запасні логістичні шляхи" цікаво.
Біля Авдіївки хтось бачив БАТи ?
Бо на нашому напрямку цьогоріч жодного разу дороги не прогортали. Про позашляховики вже річ не йде.Шишарь через раз проїжджає.
Мтлб,Урал поки що доходять.Але не у всіх підрозділах вони є,і не завжди справні.
Срану дорогу прогорнути не здатні ....
Але Умєров катається.Про потреби цікавиться...
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14.02.2024 12:53 Ответить
Багато хто катається та щодня по декілька інтерв'ю від різних офіційних осіб, гонорари мабуть за них платять та піар дуже потрібен.
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14.02.2024 18:29 Ответить
Сирський знову робить те шо хоче ЗЕ - кладе пацанів в мясорубці. Лише те на шо класти болт ЗЕ - це на те шо нас в рази менше
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14.02.2024 12:55 Ответить
Вуличні бої там тривають вже півроку!
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14.02.2024 12:56 Ответить
"Запасные пути поставки"...
Интересно: какие?
ВСУ освоили телепортацию?
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14.02.2024 13:05 Ответить
Остаются две грунтовки из города и одна из Коксохима. Цитата.
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14.02.2024 13:20 Ответить
Можно по грунтовкам, можно вертолетами, можно роботизированными грузовыми платформами... Всё можно.
Проблема в другом. Объясняю. Носимый/возимый боекомплект МСБ на БМП-3 составляет 80 тонн. Б/к это запасы на 3 суток боя без подвоза. Т.е. в сутки, для не очень интенсивных боёв, мотострелковому батальону надо подавать где-то порядка 20 тонн боеприпасов, топлива и продовольствия. Это на "голодном пайке". Это без подвоза текущего пополнения, медикаментов, сменного белья, аккумуляторов, вывоза раненых и прочих вещей, без которых не может существовать армейский организм. Солдатам можно, конечно, жрать не давать, но вот радиостанция, например, это не боец ВСУ, и на одной сознательности, без аккумуляторов, работать не будет. Я это точно знаю.
Теперь вопрос: сколько автомобилей надо в сутки, чтобы это обеспечение подать? Ответ: как минимум, 20 грузовиков (10 идут туда, 10 - обратно).
Теперь вопрос: сколько автомобилей сможет пройти след в след по полевой дороге (т.е. грунтовому, не отсыпанному, не кюветированному колонному пути) в феврале месяце по чернозёму? И с какой скоростью? И пусть даже и под спорадическим (а не систематическим) огнем? И во что эта грунтовка превратится через сутки?
А там не батальон. Там бригада. И гениальное командование туда еще одну перебрасывает на усиление (она уже в бой вступила). При чём, эта вторая на МРАПах (!!!).
Я что хочу сказать: чтобы обеспечить это воинство боеприпасами и топливом, по этим вот "грунтовкам" должны идти грузовики. Непрерывно. И если не сплошным потоком, то очень плотным графиком. Грунтовая дорога это обеспечить не может. И 2 грунтовки не смогут.
В Дебальцево это уже было. И в Бахмуте было.
У меня такое ощущение, что чем начальство имеет более высокое звание, тем большее количество раз ему необходимо наступить на одни и те же грабли, чтобы хоть что-то понять в том деле, которым оно (начальство) занимается.
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15.02.2024 03:34 Ответить
За час оборони Авдіївки вже можна було прокопати туди тунель з тилу, щоб танк проїхав.
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14.02.2024 13:18 Ответить
Зе бабунів кремлівських це не клопе, але це реально - в Харкові багато бувших метростроєвців без роботи сидять і обладнання скоріше за все є.
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14.02.2024 20:46 Ответить
Дострокові. Владу захопили фсбшні шпигуни
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14.02.2024 13:28 Ответить
Як це захопили, за них 73% проголосували.
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14.02.2024 13:34 Ответить
Шпигуни при владі вже 14 років. Роблять з українців дурнів
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14.02.2024 13:39 Ответить
А хто їх запхав у виборчі списки?
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14.02.2024 14:50 Ответить
Питання відкрите - чи коштує розбомблена Авдіївка життя наших бійців ....
Чи не простіше заманювати кацапів в постійні пастки з масовим мінуванням магістралей і проходів піхоти.
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14.02.2024 20:45 Ответить
Подивіться карту, поки там вуличні бої москалі вже майже оточили місто. Це полон або смерть двух дуже сильних бригад.
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15.02.2024 00:50 Ответить
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15.02.2024 01:28 Ответить
 
 