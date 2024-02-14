В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны
Ситуация в Авдеевке Донецкой области динамична, в городе продолжаются уличные бои, в районе города россияне сосредоточили около 50 000 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лиховий.
"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути поставки", - говорится в сообщении.
Лиховий добавил, что военные не будут комментировать бои в Авдеевке в режиме реального времени по соображениям безопасности и добавил, что в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои.
"Иногда россияне бросают в бой технику, а иногда идут малые пехотные группы. Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава РФ", – сказал представитель ВСУ.
Он отметил, что за "кучи камней, груды обгоревшего железа" никто не держится. Для командования главное - сохранить жизнь бойцов и, в случае усложнения ситуации, отвести их на другой рубеж: "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории".
Пожалуйста, подождите...
Бутусов місяць тому писав, що підкріплення потрібні вже, бо якщо ворог зайде у місто - то знадобиться набагато більше сил і будуть більші втрати.
Але оце твердження, що в міських боях важче оборонятись, ніж в полі ОПа Єрмака тихенько почала розганяти ще в 22-му році, коли хотіли нас усіх здати кацапам з потрохами. Поступово це перетворилось в аксіому і коли хто говорить, що це брєд, зразу ж получає ярлик зебіла.
Є різниця - вести міські бої в місті непідготованому до оборони (без мінних полів, барикад, завалів, протитанкових ровів, мінуваня будівель-пасток) і до того ж з обмеженими силами. Саме це, нажаль зараз відбувається в Авдіївці завдяки зебілам, що, дійсно, сильно зменшило перевагу в обороні - але і тут ні про які 1:1 немає і мови. 1:1 може бути лише в разі боїв в оточенні, без арти, танків, БК, підмоги - що, знову ж таки, схоже, готують зебіли.
А коли місто чи навіть село підготоване до оборони як слід, мається в наявності потрібна кількість особового складу і ротація - воно перетворюється в неприступну фортецю і втрати ворога в наступі там може бути взагалі і 1:10.
Бутусов поїздив по Авдіївці - ні барикад, ні ровів, та взагалі там нічого не вказувало на те, що готується оборона, бо кацапи десь поруч за 1-2 км звідти
Твердження геть інше. Що набагато легше оборонятися, коли ми - в місті, а кацапи намагаються зайти у місто. А от якщо кацапи змогли зайти у місто і закріпитися - то нам стає одразу набагато важче оборонятися, бо теперь ми з кацапами майже у рівних умовах.
Решта ж міст-сіл по площі в десятки різів більші і складаються з суміші багатоповерхової чи приватної забутови з заводами і величезними "пустими" місцями - дорогами, площами, парками, кар'єрами, смітниками, кладовищами, тощо.
Тому більшість боїв в містах якраз і відповідають вашому твердженню - "коли ми - в місті, а кацапи намагаються зайти у місто". Ну не в буквальному смислі, я думаю, Ви зрозуміли - коли зайняті руїни десь на околиці, а від них, щоб пробитись в наступну забудову, треба пройти кілька сот метрів чистого простору, які заміновані, непрохідні для техніки і прострілюються кинжальним вогнем незрозуміло звідки, там втрати в наступі 1:10 забезпечені. Але нажаль не в нашому випадку в Авдіївці
КОНГРЕСУ США
ПЕТИЦIЯ
Ми, громадяни України, та її численні друзі і прихильники, закликаємо Президента Сполучених Штатів Америки та Конгрес країни невідкладно прийняти "Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (REPO for Ukrainians Act). Це створить умови для використання конфіскованих російських суверенних активів для того, щоб змусити Росію заплатити за шкоду і збитки, завдані нею в Україні, припинити застосування сили проти України і вивести свої війська за межі визнаних кордонів України. Цей закон стане потужним контрзаходом проти серйозних порушень міжнародного права з боку Росії.
Передача активів реципієнтам вимагає максимальної прозорості, підзвітності та контролю, щоб гарантувати, реципієнтам отримати те, що їм належить. Ми закликаємо Президента скоординувати створення міжнародного механізму компенсації з іноземними партнерами, включаючи Україну, щоб передбачити розподіл коштів безпосередньо кінцевим користувачам.
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Бахмут 2.0
Непонимаю откровенно где глас военных, хотя бы на уровне обсуждения!????
Где "профспилка"военных, где их если не партия то хотя бы громадська организация????
Сколько же **** горя принес "телемарафон"!!!
Все разочарованы
Извините меня но я за вступление в НАТО в обмен на территории , только полноценный договор как для Франции и Германии
Хотя на западе у всех давно испачканы штанишки от слова росия
Русня згодна лише на території + гарантований нейтральний статус.
Біля Авдіївки хтось бачив БАТи ?
Бо на нашому напрямку цьогоріч жодного разу дороги не прогортали. Про позашляховики вже річ не йде.Шишарь через раз проїжджає.
Мтлб,Урал поки що доходять.Але не у всіх підрозділах вони є,і не завжди справні.
Срану дорогу прогорнути не здатні ....
Але Умєров катається.Про потреби цікавиться...
Интересно: какие?
ВСУ освоили телепортацию?
Проблема в другом. Объясняю. Носимый/возимый боекомплект МСБ на БМП-3 составляет 80 тонн. Б/к это запасы на 3 суток боя без подвоза. Т.е. в сутки, для не очень интенсивных боёв, мотострелковому батальону надо подавать где-то порядка 20 тонн боеприпасов, топлива и продовольствия. Это на "голодном пайке". Это без подвоза текущего пополнения, медикаментов, сменного белья, аккумуляторов, вывоза раненых и прочих вещей, без которых не может существовать армейский организм. Солдатам можно, конечно, жрать не давать, но вот радиостанция, например, это не боец ВСУ, и на одной сознательности, без аккумуляторов, работать не будет. Я это точно знаю.
Теперь вопрос: сколько автомобилей надо в сутки, чтобы это обеспечение подать? Ответ: как минимум, 20 грузовиков (10 идут туда, 10 - обратно).
Теперь вопрос: сколько автомобилей сможет пройти след в след по полевой дороге (т.е. грунтовому, не отсыпанному, не кюветированному колонному пути) в феврале месяце по чернозёму? И с какой скоростью? И пусть даже и под спорадическим (а не систематическим) огнем? И во что эта грунтовка превратится через сутки?
А там не батальон. Там бригада. И гениальное командование туда еще одну перебрасывает на усиление (она уже в бой вступила). При чём, эта вторая на МРАПах (!!!).
Я что хочу сказать: чтобы обеспечить это воинство боеприпасами и топливом, по этим вот "грунтовкам" должны идти грузовики. Непрерывно. И если не сплошным потоком, то очень плотным графиком. Грунтовая дорога это обеспечить не может. И 2 грунтовки не смогут.
В Дебальцево это уже было. И в Бахмуте было.
У меня такое ощущение, что чем начальство имеет более высокое звание, тем большее количество раз ему необходимо наступить на одни и те же грабли, чтобы хоть что-то понять в том деле, которым оно (начальство) занимается.
Чи не простіше заманювати кацапів в постійні пастки з масовим мінуванням магістралей і проходів піхоти.