США пока не подтверждают использование ракеты 3М22 "Циркон" во время удара РФ по Киеву 7 февраля, - NYT

США пока не могут подтвердить, что Россия использовала гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" во время массированного удара по Киеву 7 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The New York Times.

Как отмечается, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили, что Россия впервые использовала "Циркон" против Украины 7 февраля. Сама РФ не комментировала эту информацию, а США пока не подтверждают ее.

"Американские чиновники на условиях анонимности сказали, что они оценивают это заявление, но не могут подтвердить использование ("Циркона", – ред.) в боевых действиях 7 февраля", – говорится в материале.

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Сидхард Каушал, научный сотрудник и эксперт по морским силам Королевского института объединенных служб (RUSI), заявил, что ни один из военных кораблей, из которых ранее испытывали ракету, не находился в Черном море во время атаки, а это значит, что обломки могут относится к другому типу ракеты.

Он отметил, что ракета "Циркон" была испытана в 2015 году, а в 2022-м россияне заявили о ее готовности. По словам эксперта, ракета была испытана на двух военных кораблях, фрегате типа "Адмирал Горшков" и подводной лодке типа "Ясень".

"Было бы странно, чтобы ракета была впервые выпущена в бою с судна, с которого ее раньше никогда не тестировали", - подчеркнул Каушал.

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"За последний год противовоздушная оборона Украины оказалась относительно эффективной, часто перехватывая до трех четвертей ракет, выпущенных на ее территорию. Но в последние месяцы Россия начала проводить более сложные обстрелы с использованием различных типов ракет и ударных дронов, пытаясь прорвать эту оборону", - пишет NYT.

"Если предварительное описание Россией возможностей ракеты окажется верным, говорят эксперты, она сможет обходить мощную противоракетную защиту, такую, как разработанная США система Patriot, которую Украина использовала для сбивания других российских гиперзвуковых и крылатых ракет", - отмечает издание.

Журналисты NYT добавляют, что если описание ракеты точно, то "Циркон" может стать одной из самых быстрых ракет в мире.

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Что этому предшествовало

Ранее КГВА и КНИИСЭ сообщали, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля использовала противокорабельную гиперзвуковую ракету ЗМ22 "Циркон".

Эксперты КНИИСЭ подтвердили факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности типа оружия.

Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составляющих – конец 2023-начало 2024 года. Это означает, что ракета была собрана недавно.