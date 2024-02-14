РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5146 посетителей онлайн
Новости
9 355 14
Великобритания (4722) ракеты (3471) внешняя разведка (356)

Россияне, вероятно, смогли адаптировать комплекс "Бастион-П" под ракету "Циркон", это станет "серьезным вызовом" для украинской ПВО, - британская разведка

циркон

Для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс, являющийся проблемой для украинского ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время атаки на Украину 7 февраля. На видео обломков видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон", - говорится в сообщении.

Разведка приводит российские данные, согласно которым ракета способна развивать скорость 9 махов и имеет дальность полета до 1000 км. Она первоначально была разработана для русского флота.

При этом британские аналитики отметили, что у России в Черном море нет кораблей, способных нести эти ракеты, поэтому возникает вопрос о способе их запуска. Так что предполагают, что для этого была приспособлена российская система береговой обороны К-300 наземного базирования "Бастион".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пока не подтверждают использование ракеты 3М22 "Циркон" во время удара РФ по Киеву 7 февраля, - NYT

"Если ее использование подтвердится, это станет серьезным вызовом для украинского ПВО из-за его скорости и маневренности", - говорится в сообщении.

В разведке Великобритании отмечают, что, вероятно, россияне испытывают новую действующую систему оружия в условиях живого конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Ну значит по бастион прилетит британской же крылатой ракетой.
Соплежуи, лучше бы помогали нормально
показать весь комментарий
14.02.2024 12:32
+8
З огляду на те що ця ракета навіть не прийнята на озброєння мова може йти лише про екпериментальні зразки. Це по перше. По друге - через те що це ПКР вона, як і інші ПКР та ракети ППО є дуже невлучними. По третє, ракета яка по рештках була упізнана як "Циркон" буза збита силами ППО України. Тож якщо це й загроза, то не більша ніж "Кинджал" чи балістична версія "Іскандер" а з ними "Патріот" та "Самп-Т" справляються!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 12:37
+5
Все констатуємо, але ракети не дамо. А якщо дамо, то трішечки і по рашці бити не дозволимо.
показать весь комментарий
14.02.2024 12:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну значит по бастион прилетит британской же крылатой ракетой.
Соплежуи, лучше бы помогали нормально
показать весь комментарий
14.02.2024 12:32 Ответить
Все констатуємо, але ракети не дамо. А якщо дамо, то трішечки і по рашці бити не дозволимо.
показать весь комментарий
14.02.2024 12:34 Ответить
З огляду на те що ця ракета навіть не прийнята на озброєння мова може йти лише про екпериментальні зразки. Це по перше. По друге - через те що це ПКР вона, як і інші ПКР та ракети ППО є дуже невлучними. По третє, ракета яка по рештках була упізнана як "Циркон" буза збита силами ППО України. Тож якщо це й загроза, то не більша ніж "Кинджал" чи балістична версія "Іскандер" а з ними "Патріот" та "Самп-Т" справляються!!!
показать весь комментарий
14.02.2024 12:37 Ответить
що ще можуть кацапські вилупки
передєливать і переділять советское наследіє
на новое - денег нет
ВСЯ лунная програма росии стоит как две недели войны
показать весь комментарий
14.02.2024 12:45 Ответить
По-перше, не справились, я так зрозумів.
По-друге, кудись ця муйня однак влучить,бо на підльоті не попадеш в неї.
показать весь комментарий
14.02.2024 12:51 Ответить
ВВС стверджують що збивати можна . https://www.bbc.com/russian/articles/cjk6z60gnmeo

.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:07 Ответить
Може і стане - колись .
А зараз , якщо вірити мілітарним експердам , циркон це - найпроблематичніша кацапська ракета , толком не доведена до ума .
І яка до речі ( знову ж - якщо вірити самим кацапським опозиційним тєлєгам ) , ще так і не почала випускатися серійно ,, хоча шойга й вихвалявся цим ще в 2022 р .
показать весь комментарий
14.02.2024 13:01 Ответить
Невже ця ***** і справді так виглядає.
показать весь комментарий
14.02.2024 13:10 Ответить
це https://uk.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-51 Boeing X-51 на фото
показать весь комментарий
14.02.2024 13:21 Ответить
так Циркон же сбили 7 февраля , повреждена линия эл передач ,кто будет запускать такую дорогую и дефицитную ракету по проводам
показать весь комментарий
14.02.2024 13:13 Ответить
Тому саме час запроторити до катівні Пашинського?
показать весь комментарий
14.02.2024 13:15 Ответить
скорость 9 махов , а у Кинжала 10 махов ,а их сбили не меряно
показать весь комментарий
14.02.2024 13:16 Ответить
Все це в стратосфері, а коли це гімно падає нижче то і швидкість знижується до до звукової
показать весь комментарий
14.02.2024 13:43 Ответить
 
 