Пашинский о завышении цен на боеприпасы: Получают подписку - и на этом все. Классический вариант - "Львовский Арсенал"
В начале вторжения к Сергею Пашинскому обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки боеприпасов.
Об этом бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский рассказал в интервью LB.uа, информирует Цензор.НЕТ.
"Это был разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым - у него в кабинете. В присутствии тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова... Мне точно известно, что уже с 2022 года на одни и те же виды боеприпасов началось завышение цен. Доходило почти до вдвое высшей цены. И это не только коррупция. Это повышает цены на рынке. Это ведет к убыткам государственного бюджета на сотни миллионов евро. Конечно, я все, что мог, делал, чтобы наладить поставки боеприпасов. Работал и с Минобороны", - говорит Пашинский. .
По его словам, уже в середине 2022 года начались злоупотребления закупками боеприпасов.
"Благодаря общественной огласке ситуация значительно улучшилась в начале 2023 года. Общество начало смотреть, анализировать цены, были журналистские расследования и т.д. Но мне точно известно, что в конце лета 2023 года в России организовали целую спецоперацию блокирования поставок боеприпасов в Украину.
Они прогнозировали – и, к сожалению, это подтвердилось, – что европейские заводы так быстро на большие мощности в производстве боеприпасов не выйдут. Они прогнозировали проблемы в США – и это, к сожалению, тоже подтвердилось в полном объеме. Россиянам оставалось закрыть каналы поставок, имевших мощности для производства необходимых нам боеприпасов", - рассказывает глава Ассоциации оборонных предприятий.
Пашинский также упоминает о публикации The New York Times, в которой говорилось, что у компаний Ассоциации оборонных предприятий - самые низкие цены.
Комментируя процесс закупки боеприпасов, Пашинский отмечает, что "это происходит по сложной схеме".
"Мы не можем в некоторых странах покупать напрямую, и покупаем через посредников, стран - членов НАТО, таких как Польша, Чехия, Словакия. Это общеизвестная информация... Уже 20 августа украинские спецслужбы имели подлинную информацию, что, как там было написано в специальных донесениях, "из-за коррумпированных агентов влияния в правоохранительной системе нужно ликвидировать этот канал поставок". А именно - заблокировать деятельность главы Ассоциации, лоббирующего самые низкие цены на боеприпасы от компаний-членов Ассоциации на уровне Министерства обороны, Генерального штаба и ВСУ", - отметил он.
Также он добавляет, что после статьи в The New York Times появилась куча фейковых уголовных дел.
"Все было очень громко, но сошло на нет. И компании-члены Ассоциации сейчас более-менее работают в рамках того маленького бюджета, на который хотят наложить свои грязные руки коррупционеры от оборонки... Где-то в конце октября - начале ноября начался новый этап заключения договоров и новый этап завышения цены в полтора-два раза. Как понимаю, бюджет настолько мал (потому что американских денег нет, европейских - нет, и наших денег тоже нет), что появилась целая концепция у людей, которые за этим стоят, чтобы завысить цену на шести контрактах на 240 миллионов евро. Это конкретная сумма", - заметил экс-нардеп.
Отвечая на вопрос о конкретных компаниях, завышающих цены, Пашинский отметил: "Это открытая информация. Есть компания "Альфа", есть какие-то контракты "Прогресса". Вопрос даже не в том, что они завышают. Они получают подписку – и на этом все. Классический вариант – "Львовский Арсенал". Он там немного завышает, процентов на 15, но просто платим - и все, дальше пусто", - отмечает Пашинский.
Что известно о хищении средств на закупках снарядов для ВСУ
27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".
СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.
По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке выехать за границу.
Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту с "Львовским арсеналом".
Со стороны "Львовского арсенала" сопровождал соглашение о минах и проводил большинство контактов с чиновниками Минобороны заместитель Збитнева.
По словам Збитнева, другие спецэкспортеры готовы были сделать поставки мин на остаток, но и.о. директора департамента Минобороны Тоомас Нахкур якобы сказал: "Либо Sevotech, либо никто".
27 января сотрудники СБУ вручили Тоомасу Нахкуру подозрение. 2 февраля Антикоррупционный суд отпустил отстраненного руководителя закупочного департамента Минобороны Нахкура под личное обязательство.
В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев, заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта со "Львовским арсеналом".
Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".
Пожалуйста, подождите...
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...
тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....
та багатьох інших адептів руZZкого міра....
Цілком можливо, що Пашинський не ангел, святих не буває. Але його твердження про дику корупцію і скажений грабунок з боку провладних чиновників є цілком справедливими. На то щось скажеш чи просто висер?
А на рахунок Молота. Це що ж, Пашинський спеціально такі міномети робив, щоб вони вибухали? Сам, особисто? От падлюка... Хоча то, напевно, не точно, напевно розрахунок робили інженери, а виготовляли робітники. Виявлялись проблеми, їх виправляли... Чи таки він спеціально такі диверсії влаштовував? Є якісь конкретні пред`яви Пашинському чи лиш би звізданути?
Ні, я не захищаю Пашинського, але ж, ****, він один з небагатьох сьогодні, хто реально щось робить! Війна в нас, до речі, а він, починаючи від врятованих Стугн і до виробництва постачання снарядів для ЗСУ. І не тільки снарядів!
Тож яким іпанутим треба бути, щоб сьогодні якусь херню десятирічної давності витягати, щоб Пашинського засадити бо він, так між іншим, незгоден з корупцією із закупкою тих самих снарядів. Саме через то та вся херня, бабло, щоб всяка сволота міноборонівська на війні не робила, Як там у зебілів, бізнес на крові, чи ще ні? Чи єта другоє?
І ще, Молот НЕ Бронетехніки (Пашинського), а Маяка. Ну то таке, знову ж, інтелект зебіла справа ж така...
Тобто зє-пліснява протрималася цілих пів року без крадівництва? Рекорд блін...
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Завдяки 73%...