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боеприпасы (2283) Пашинский (756) ООО Львовский арсенал (11)

Пашинский о завышении цен на боеприпасы: Получают подписку - и на этом все. Классический вариант - "Львовский Арсенал"

пашинський

В начале вторжения к Сергею Пашинскому обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки боеприпасов.

Об этом бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский рассказал в интервью LB.uа, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым - у него в кабинете. В присутствии тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова... Мне точно известно, что уже с 2022 года на одни и те же виды боеприпасов началось завышение цен. Доходило почти до вдвое высшей цены. И это не только коррупция. Это повышает цены на рынке. Это ведет к убыткам государственного бюджета на сотни миллионов евро. Конечно, я все, что мог, делал, чтобы наладить поставки боеприпасов. Работал и с Минобороны", - говорит Пашинский. .

По его словам, уже в середине 2022 года начались злоупотребления закупками боеприпасов.

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"Благодаря общественной огласке ситуация значительно улучшилась в начале 2023 года. Общество начало смотреть, анализировать цены, были журналистские расследования и т.д. Но мне точно известно, что в конце лета 2023 года в России организовали целую спецоперацию блокирования поставок боеприпасов в Украину.

Они прогнозировали – и, к сожалению, это подтвердилось, – что европейские заводы так быстро на большие мощности в производстве боеприпасов не выйдут. Они прогнозировали проблемы в США – и это, к сожалению, тоже подтвердилось в полном объеме. Россиянам оставалось закрыть каналы поставок, имевших мощности для производства необходимых нам боеприпасов", - рассказывает глава Ассоциации оборонных предприятий.

Пашинский также упоминает о публикации The New York Times, в которой говорилось, что у компаний Ассоциации оборонных предприятий - самые низкие цены.

Комментируя процесс закупки боеприпасов, Пашинский отмечает, что "это происходит по сложной схеме".

"Мы не можем в некоторых странах покупать напрямую, и покупаем через посредников, стран - членов НАТО, таких как Польша, Чехия, Словакия. Это общеизвестная информация... Уже 20 августа украинские спецслужбы имели подлинную информацию, что, как там было написано в специальных донесениях, "из-за коррумпированных агентов влияния в правоохранительной системе нужно ликвидировать этот канал поставок". А именно - заблокировать деятельность главы Ассоциации, лоббирующего самые низкие цены на боеприпасы от компаний-членов Ассоциации на уровне Министерства обороны, Генерального штаба и ВСУ", - отметил он.

Также он добавляет, что после статьи в The New York Times появилась куча фейковых уголовных дел.

"Все было очень громко, но сошло на нет. И компании-члены Ассоциации сейчас более-менее работают в рамках того маленького бюджета, на который хотят наложить свои грязные руки коррупционеры от оборонки... Где-то в конце октября - начале ноября начался новый этап заключения договоров и новый этап завышения цены в полтора-два раза. Как понимаю, бюджет настолько мал (потому что американских денег нет, европейских - нет, и наших денег тоже нет), что появилась целая концепция у людей, которые за этим стоят, чтобы завысить цену на шести контрактах на 240 миллионов евро. Это конкретная сумма", - заметил экс-нардеп.

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Отвечая на вопрос о конкретных компаниях, завышающих цены, Пашинский отметил: "Это открытая информация. Есть компания "Альфа", есть какие-то контракты "Прогресса". Вопрос даже не в том, что они завышают. Они получают подписку – и на этом все. Классический вариант – "Львовский Арсенал". Он там немного завышает, процентов на 15, но просто платим - и все, дальше пусто", - отмечает Пашинский.

Что известно о хищении средств на закупках снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке выехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту с "Львовским арсеналом".

Со стороны "Львовского арсенала" сопровождал соглашение о минах и проводил большинство контактов с чиновниками Минобороны заместитель Збитнева.

По словам Збитнева, другие спецэкспортеры готовы были сделать поставки мин на остаток, но и.о. директора департамента Минобороны Тоомас Нахкур якобы сказал: "Либо Sevotech, либо никто".

27 января сотрудники СБУ вручили Тоомасу Нахкуру подозрение. 2 февраля Антикоррупционный суд отпустил отстраненного руководителя закупочного департамента Минобороны Нахкура под личное обязательство.

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев, заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта со "Львовским арсеналом".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".
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Топ комментарии
+23
Зеля сознательно уничтожает всех, кто не даёт ему безнаказанно наживаться на войне и имеет "наглость" этому противостоять Но не забывайте, барыги все-равно Порох или Кличко.
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14.02.2024 13:15
+18
Пашинский неоценимо помог защитникам Киева и области, когда вывез, спас и передал огромное количество необходимого оружия в феврале 2022.
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14.02.2024 13:16
+13
А всі то хто? І по-суті є що сказати? Чи як завжди, коли нема що сказати опоненту тупо звинувачуєш його у всіх смертних гріхах?
Цілком можливо, що Пашинський не ангел, святих не буває. Але його твердження про дику корупцію і скажений грабунок з боку провладних чиновників є цілком справедливими. На то щось скажеш чи просто висер?
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14.02.2024 13:22
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Зеля сознательно уничтожает всех, кто не даёт ему безнаказанно наживаться на войне и имеет "наглость" этому противостоять Но не забывайте, барыги все-равно Порох или Кличко.
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14.02.2024 13:15 Ответить
які тільки схеми понавидумували Земародери, щоб тільки виконати оманські договорнячки....

5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....

та багатьох інших адептів руZZкого міра....
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14.02.2024 13:31 Ответить
Якщо такі дійсно є, то кацапи з ними також погоджуються.
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14.02.2024 13:19 Ответить
Річард Львине серце рідкісне падло - гвалтував убивав і тд. Я про то шо мені чхати - головне шо він робить хоч шось. А ці посмішки у відосиках - до задниці
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14.02.2024 13:22 Ответить
А всі то хто? І по-суті є що сказати? Чи як завжди, коли нема що сказати опоненту тупо звинувачуєш його у всіх смертних гріхах?
Цілком можливо, що Пашинський не ангел, святих не буває. Але його твердження про дику корупцію і скажений грабунок з боку провладних чиновників є цілком справедливими. На то щось скажеш чи просто висер?
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14.02.2024 13:22 Ответить
Я так і думав що ви видалите моє повідомлення. Дивно що не забанили)) Але це не зміню фактів...підозра Пашинському це реальна боротьба з корупцією
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14.02.2024 14:47 Ответить
Рівень, звичайно, вражає. Видаляти може або автор або модератор, ну то таке...
А на рахунок Молота. Це що ж, Пашинський спеціально такі міномети робив, щоб вони вибухали? Сам, особисто? От падлюка... Хоча то, напевно, не точно, напевно розрахунок робили інженери, а виготовляли робітники. Виявлялись проблеми, їх виправляли... Чи таки він спеціально такі диверсії влаштовував? Є якісь конкретні пред`яви Пашинському чи лиш би звізданути?
Ні, я не захищаю Пашинського, але ж, ****, він один з небагатьох сьогодні, хто реально щось робить! Війна в нас, до речі, а він, починаючи від врятованих Стугн і до виробництва постачання снарядів для ЗСУ. І не тільки снарядів!
Тож яким іпанутим треба бути, щоб сьогодні якусь херню десятирічної давності витягати, щоб Пашинського засадити бо він, так між іншим, незгоден з корупцією із закупкою тих самих снарядів. Саме через то та вся херня, бабло, щоб всяка сволота міноборонівська на війні не робила, Як там у зебілів, бізнес на крові, чи ще ні? Чи єта другоє?
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14.02.2024 15:27 Ответить
Згадайте смертельні міномети Молот, прочитайте скільки військових ЗСУ загинули від цього миномету по 680 000 за шт., та хто і скільки встих на ньому заробити до його заборони...До речі першим заборнив хоча і тимчасово його використання саме Порошенко...тому думаю що у вас не має жодних підстав видаляти та банити цей допис)))
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14.02.2024 14:52 Ответить
Причому тут єдиного вітчизняного виробництва міномети на доводці в реальних умовах експлуатації за вдвіччі дешевшою ціною порівняно з касапськими (закупляли в країнах НАТО але бувшого ВД) до корупції? За такою логікою виготовляти вітчизняну зброю абсолютно не можна!
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14.02.2024 15:30 Ответить
До речі, в сусідньому супермаркеті мінометами не торгують, а тому не орієнтуюсь, 680К за 120мм міномет то дорого чи не дуже. І, до речі, то за серійний чи пробний зразок? Якось би уточнював, коли інформацію видаєш.
І ще, Молот НЕ Бронетехніки (Пашинського), а Маяка. Ну то таке, знову ж, інтелект зебіла справа ж така...
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14.02.2024 15:33 Ответить
Пашинский неоценимо помог защитникам Киева и области, когда вывез, спас и передал огромное количество необходимого оружия в феврале 2022.
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14.02.2024 13:16 Ответить
за-те його і переслідують Земародери та інші адепти руZZкого міра....
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14.02.2024 13:33 Ответить
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14.02.2024 14:11 Ответить
мені здається що ви плутаєте тих хто купує на донати із тима хто заробляє на воєнному бюджеті , продаючі зброю по завищеним цінам..За цією логікою приватні постачальники яйців по 17 гр. за кілограм теж є найбільшим приватним постачальником до ЗСУ...
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14.02.2024 14:45 Ответить
Авжеж з різниковим прокотило, отже можна і далі продовжувати
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14.02.2024 13:33 Ответить
"уже в середині 2022 року почалися зловживання в закупівлі ***********. "

Тобто зє-пліснява протрималася цілих пів року без крадівництва? Рекорд блін...
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14.02.2024 13:44 Ответить
Ні.Іх на той момент банально не купували.
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14.02.2024 13:57 Ответить
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14.02.2024 14:06 Ответить
Ну это святое дело, как не заработать, когда деньги сами плывут в руки... ох и чепуши
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14.02.2024 15:01 Ответить
Нагадаю, підкреслюю: справу проти голови Асоціації виробників зброї Пашинського ЗЕрежим активізував після його звернення в НАБУ щодо розкрадання в Міноборони коштів в €240млн.

https://t.me/oleg_leusenko/24894 Олег Леусенко
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14.02.2024 15:19 Ответить
Т.з. "антикорупціонери" перемогли справжніх антикорупціонерів.
Завдяки 73%...
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14.02.2024 16:01 Ответить
Ну причому тут пашинський пійшов він на ***
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14.02.2024 19:47 Ответить
Пашинський такий же корупціонер як і решта інших, тільки відштовхнути й більш товстими сраками від корита...
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15.02.2024 10:34 Ответить
Это вам привет от рядового Татарова, который при Януковиче шил дела на активистов майдана, а сейчас курирует правоохранительную систему от ОП. "Bihus.Info" показали как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука, Кушнира (Киевгорстрой), а также как некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева, так же они показали как региАнал Кушнир с женой разворовали коммунальный холдинг Киевгорстрой и умножили на ноль инвесторов перекрёстным инвестированием, а также показали усадьбу Кушнира за 20 млн евро, также вспомнили о бизнес центрах в Европе Кушнира и завхоза Януковича Кравца сын которого распоряжается столичной землей, благодаря Ермаку 2 самолета Медведчука и 1 Столара Кушнира спасли от санкций, а за этими людьми стоит Левочкин который в самых шоколадных отношениях с ОП. Все должны понимать что схемы свыше десятков миллионов долларов проходят не без крышевания ОП и подконтрольного ему СБУ. Вот например судебные дела СБУ по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах семьей Кушниров в коммунальном холдинге Киевгорстрой. Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает региАналов как президент с ВР и всей властью в руках
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17.02.2024 21:48 Ответить
 
 