Пашинский о завышении цен на боеприпасы: Получают подписку - и на этом все. Классический вариант - "Львовский Арсенал"

В начале вторжения к Сергею Пашинскому обратилось руководство государства с просьбой наладить поставки боеприпасов.

Об этом бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский рассказал в интервью LB.uа, информирует Цензор.НЕТ.

"Это был разговор с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым - у него в кабинете. В присутствии тогдашнего главы Минобороны Алексея Резникова... Мне точно известно, что уже с 2022 года на одни и те же виды боеприпасов началось завышение цен. Доходило почти до вдвое высшей цены. И это не только коррупция. Это повышает цены на рынке. Это ведет к убыткам государственного бюджета на сотни миллионов евро. Конечно, я все, что мог, делал, чтобы наладить поставки боеприпасов. Работал и с Минобороны", - говорит Пашинский. .

По его словам, уже в середине 2022 года начались злоупотребления закупками боеприпасов.

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"Благодаря общественной огласке ситуация значительно улучшилась в начале 2023 года. Общество начало смотреть, анализировать цены, были журналистские расследования и т.д. Но мне точно известно, что в конце лета 2023 года в России организовали целую спецоперацию блокирования поставок боеприпасов в Украину.

Они прогнозировали – и, к сожалению, это подтвердилось, – что европейские заводы так быстро на большие мощности в производстве боеприпасов не выйдут. Они прогнозировали проблемы в США – и это, к сожалению, тоже подтвердилось в полном объеме. Россиянам оставалось закрыть каналы поставок, имевших мощности для производства необходимых нам боеприпасов", - рассказывает глава Ассоциации оборонных предприятий.

Пашинский также упоминает о публикации The New York Times, в которой говорилось, что у компаний Ассоциации оборонных предприятий - самые низкие цены.

Комментируя процесс закупки боеприпасов, Пашинский отмечает, что "это происходит по сложной схеме".

"Мы не можем в некоторых странах покупать напрямую, и покупаем через посредников, стран - членов НАТО, таких как Польша, Чехия, Словакия. Это общеизвестная информация... Уже 20 августа украинские спецслужбы имели подлинную информацию, что, как там было написано в специальных донесениях, "из-за коррумпированных агентов влияния в правоохранительной системе нужно ликвидировать этот канал поставок". А именно - заблокировать деятельность главы Ассоциации, лоббирующего самые низкие цены на боеприпасы от компаний-членов Ассоциации на уровне Министерства обороны, Генерального штаба и ВСУ", - отметил он.

Также он добавляет, что после статьи в The New York Times появилась куча фейковых уголовных дел.

"Все было очень громко, но сошло на нет. И компании-члены Ассоциации сейчас более-менее работают в рамках того маленького бюджета, на который хотят наложить свои грязные руки коррупционеры от оборонки... Где-то в конце октября - начале ноября начался новый этап заключения договоров и новый этап завышения цены в полтора-два раза. Как понимаю, бюджет настолько мал (потому что американских денег нет, европейских - нет, и наших денег тоже нет), что появилась целая концепция у людей, которые за этим стоят, чтобы завысить цену на шести контрактах на 240 миллионов евро. Это конкретная сумма", - заметил экс-нардеп.

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Отвечая на вопрос о конкретных компаниях, завышающих цены, Пашинский отметил: "Это открытая информация. Есть компания "Альфа", есть какие-то контракты "Прогресса". Вопрос даже не в том, что они завышают. Они получают подписку – и на этом все. Классический вариант – "Львовский Арсенал". Он там немного завышает, процентов на 15, но просто платим - и все, дальше пусто", - отмечает Пашинский.

Что известно о хищении средств на закупках снарядов для ВСУ

27 января сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".

СБУ при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов для ВСУ.

По материалам дела, пяти фигурантам объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Одного из подозреваемых, а именно экс-главу департамента Минобороны Александра Лиева, задержали при попытке выехать за границу.

Представители Минобороны хотели получить откаты по контракту с "Львовским арсеналом".

Со стороны "Львовского арсенала" сопровождал соглашение о минах и проводил большинство контактов с чиновниками Минобороны заместитель Збитнева.

По словам Збитнева, другие спецэкспортеры готовы были сделать поставки мин на остаток, но и.о. директора департамента Минобороны Тоомас Нахкур якобы сказал: "Либо Sevotech, либо никто".

27 января сотрудники СБУ вручили Тоомасу Нахкуру подозрение. 2 февраля Антикоррупционный суд отпустил отстраненного руководителя закупочного департамента Минобороны Нахкура под личное обязательство.

В разговоре с Hromadske один из посредников в соглашении, представитель наблюдательного совета "Sevotech" Александр Хорошаев, заявил, что представители Минобороны хотели получить откаты из контракта со "Львовским арсеналом".

Также о ситуации с хищением миллиардов на закупке снарядов можно прочесть в расследовании Цензор.НЕТ: "Как Украина потеряла 100 тысяч мин: при чем здесь женское лидерство и внучка в администрации Путина".