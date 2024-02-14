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Новости Война
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армия РФ (18059) Сумская область (2701) фейк (669)

Россияне разгоняют информацию о наступлении на севере и оккупации Сум. Это фейк, - военная администрация

зсу,армія,військовий,боєць,воїн

В городской военной администрации Сум опровергли сообщение о якобы наступлении врага на севере Украины.

Об этом начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере и оккупации Сум. Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор", - отметил он.

Дрозденко призвал не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям.

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Ранее СМИ сообщали о распространении в сети информации о якобы планах врага начать новое наступление, в частности, на севере Украины с Сумского направления.
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Топ комментарии
+8
Сумская ТРО и в начале войны кошмарила кацапов. А сейчас у там на вооружении уже не охотничьи ружья.
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14.02.2024 13:02
+6
Що ти ДЕСЬ ЧУВ?! Мова йде про наміри, чи фейки про ніби наявні події?! Тож візьми зеленку та помаж вавку у голові!
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14.02.2024 13:02
+5
23.02.2022 я десь це чув.....
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14.02.2024 12:58
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23.02.2022 я десь це чув.....
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14.02.2024 12:58 Ответить
Що ти ДЕСЬ ЧУВ?! Мова йде про наміри, чи фейки про ніби наявні події?! Тож візьми зеленку та помаж вавку у голові!
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14.02.2024 13:02 Ответить
Хто такі МВА? Там є засоби розвідки? Які к них обовязки - ВАНГЕВАТИ?
Я можу йодову сітку рекомендувати на перелом черепа рекомендувати....
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14.02.2024 13:06 Ответить
Чесно кажучи я дивуюсь людям що вірять у настільки явні фейки. Їм точно треба лікуватись і дуже інтенсивно!!!
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14.02.2024 13:00 Ответить
А далі , фейк про шашлики.
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14.02.2024 13:06 Ответить
Ще більша група вірить, що у всьому винен Трамп та республіканці
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14.02.2024 13:32 Ответить
Сумская ТРО и в начале войны кошмарила кацапов. А сейчас у там на вооружении уже не охотничьи ружья.
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14.02.2024 13:02 Ответить
На початку війни 2022 р. Сумська ТРО кошмарили орків, силовики-ж ( крім мінімум-патріотів) убезпечили себе зникненням на безпечні території ( на шашлики напевне)... А нинішні погляди влади ( за анологією) - незвідані...
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14.02.2024 14:50 Ответить
А чому він це робить на кацапському Тєлєграмі
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14.02.2024 13:09 Ответить
тому що це постить черговий зальотний журавель-троль.
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14.02.2024 13:17 Ответить
про бульбаремб на киев и вагинеров на польщу уже ничего не слышно?boring)
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14.02.2024 13:03 Ответить
Заволітє коломоя-і його помойка небуде розганяти цей фейк.
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14.02.2024 13:10 Ответить
Фейк не фейк , а ситуацію там треба пильніше відстежувати. Бо ''нє нагнітайтє'' ми вже проходили, тим більше зараз коли д'єрмак підминає під себе ЗСУ.
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14.02.2024 13:19 Ответить
Нехай спробують . По суцільних мінних полях .
Опіздали ви з наступом на Суми , русня . Так як ми - з наступом на Мелітополь .
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14.02.2024 13:21 Ответить
Які там, накуй, Суми - кацапи з червня 2023 не можуть взяти Синьківку.
Успогойтєсь!
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14.02.2024 13:31 Ответить
Треба ж зраду порозгоняти, чим далі від фронту, тім переляканішій нарід..
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14.02.2024 13:33 Ответить
Город Селидово Покровского района бомбят 5 дней подряд, воспользовались хаосом в высшем военном руководстве Украины.. рядом Курахово и ГРЭС...
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14.02.2024 13:35 Ответить
В Авдеевке одни руины... нафига туда Сырский послал солдат?... Наоборот надо было давно выйти...
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14.02.2024 13:42 Ответить
Рашисти розганяють? Та всі вже телеграм канали про це написали і у всіх новинах про це сказали. Я про Україну, якщо що
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14.02.2024 15:39 Ответить
 
 