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Новости Война
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полигон (328) фейк (669) Лыховий Дмитрий (70)

Россияне наврали о якобы гибели бойцов 3 штурмовой бригады на полигоне в районе Селидово. Это фейк, - ОСГВ "Таврия"

фейк

Российские пропагандисты распространяют фейк о якобы поражении ракетами "полигона" с украинскими военными в районе Селидово. Такого полигона не существует.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 13 февраля, россияне начали разгонять классическую ИПСО – якобы они поразили ракетами "полигон" с украинскими военными, в том числе с бойцами 3-й штурмовой бригады, погибших – от 200 до 1500 (что?..). Мол, "вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ", - написал он.

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По словам Лиховия, эта ложь опередила ракетные удары россиян по Селидово и его окрестностям. "Из-за российского бардака ипсошный "выстрел" был преждевременным и оказался холостым. Российскую телегу зацепили впереди лошади", - отметил спикер.

Отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" опросил бригады Авдеевского и Донецкого направлений. Они опровергли заявления россиян и объяснили, что таких потерь и такого события в районе Селидово вообще не было.

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"Да и если подумать. Какой "полигон" в 20 км от линии фронта? Какие построения, скопления? Этого сейчас нет и не может быть. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей ВСУ, о которых лжет московская пропаганда", - подчеркнул Лыховий.

ЛиховійЛиховій
Лиховій
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Топ комментарии
+8
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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14.02.2024 13:23
+8
Ну якщо не питав коли і де, то до чого тут ця інформація ні про що?
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14.02.2024 13:28
+6
Та у на і презідент-це фейк.
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14.02.2024 13:20
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Та у на і презідент-це фейк.
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14.02.2024 13:20 Ответить
Голограмма.
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14.02.2024 13:47 Ответить
Плешограмма
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14.02.2024 15:53 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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14.02.2024 13:23 Ответить
Ну якщо не питав коли і де, то до чого тут ця інформація ні про що?
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14.02.2024 13:28 Ответить
А розповідати про де і коли це зараз розумно???
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14.02.2024 13:40 Ответить
Так №я штурмова наче в Авдіївці а не на полігоні.
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14.02.2024 13:31 Ответить
Спочатку бригаду знищили , а потім вдарили по ній ракетами.
Ну що ж , для скрєпоносців - сойдьот .! Проковтнуть і не вдавляться .
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14.02.2024 13:43 Ответить
та оно бачиш, вже і для деяких наших корисних ідіотів "сойдьот"(((
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14.02.2024 14:52 Ответить
Селидово бомбят каждую ночь с 9 февраля..., это от меня 15 км ...окна дрожат... скорее всего это комплекс С-300...
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14.02.2024 13:49 Ответить
Московитів слухати, себе неповажати!
Але ще євдосталь ЖДУНІВ совдепії, які це лайно розносять…
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14.02.2024 14:03 Ответить
Курахово и ГРЭС рядом с Селидово..., скорее всего цель именно ГРЭС, оставить Покровский район без электричества...
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14.02.2024 14:04 Ответить
то ли 200, то ли 1500, то ли 20, то ли 2... короче обычная чушь
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14.02.2024 14:47 Ответить
ага.. Мені також "сподобалась" ця невизначеність з кількість, занадто великий розбіг у цифрах.
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14.02.2024 14:54 Ответить
наши убогие зрадофилы даже не поняли главного... сначала появились рашисткие байки о страшном ударе и массовой гибели всех и вся, а удар-то произошел позже, после этого...
поспешили выдать информацию, но у нас многие итак схавали, лишь бы зраду нести
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14.02.2024 14:57 Ответить
100 % ! Та тільки ж їм думати та співставити ці факти неохота, краще одразу почати волати що їх обманюють. Такий нарід((, нічого не зробиш. Іноді вже здається що це взагалі не народ, а купа пластилину.
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14.02.2024 15:09 Ответить
Странно, что при ударе не погибло три Залужных, два Сырских и полтора Шаптала
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14.02.2024 14:59 Ответить
більш ********* сцуки ніж моцкаль важко собі уявити.
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14.02.2024 15:24 Ответить
Це правда , що гіршоі гидоти , як москальня , на світі немає 😠
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14.02.2024 15:40 Ответить
Так , пи-діли багато та по різним каналам . Спасибі за роз'яснення.
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14.02.2024 15:40 Ответить
 
 