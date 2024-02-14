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ВВП (620) НАТО (8642) Столтенберг (1619)

Страны НАТО в Европе в 2024 году в целом инвестируют в оборону $380 миллиардов, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в этом году 18 стран-членов НАТО потратят 2% своего ВВП на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Брюсселе во время пресс-конференции перед началом встречи министров обороны Альянса.

"С момента принятия обязательства в 2014 году европейские союзники и Канада выделили более 600 миллиардов долларов США на оборону. В прошлом году наблюдался беспрецедентный рост на 11% среди европейских союзников и Канады. Я ожидаю, что в этом году 18 стран НАТО потратит 2% ВВП на оборону. Это еще один рекордный показатель. И это шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только три союзника достигли цели", – объявил Столтенберг.

В общей сложности союзники НАТО в Европе в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов – это 2% их совокупного ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо увеличить оборонное производство и обеспечить долгосрочную поддержку Украины, - Столтенберг
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Топ комментарии
+6
Бюджети на Заході захмарні, тільки от як конвертувати в тони заліза, виходить менше ніж в Кндр
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14.02.2024 13:43
+4
Рік в назві новини поправте. Хоча, можливо дійсно про 20224 рік мова.
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14.02.2024 13:35
+4
Зробіть одну ядрьону бомбу за пару єврів, і не морочте голову...
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14.02.2024 14:12
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Рік в назві новини поправте. Хоча, можливо дійсно про 20224 рік мова.
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14.02.2024 13:35 Ответить
Да відберіть вже російські гроши у банках , досить загравати з людоіжерами
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14.02.2024 13:36 Ответить
20224, влучно
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14.02.2024 13:38 Ответить
Бюджети на Заході захмарні, тільки от як конвертувати в тони заліза, виходить менше ніж в Кндр
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14.02.2024 13:43 Ответить
Ви здивуєтесь, але по кількості (не якості) бойових кораблів флот США займає 5-е місце в світі, а на 4-му місці флот КНДР
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14.02.2024 15:45 Ответить
А минулого року скільки витратили?? Знову пустопорожні розмови про майбутнє
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14.02.2024 13:51 Ответить
непогано, походу чекає рузьких уйобків в майбутньому тотальнье винищення, террористична клоака під назвою раіся буде розвалена, залишиться тільки чмирити кончену рузню
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14.02.2024 13:51 Ответить
НАТО ССЫКУНЯТО
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14.02.2024 14:03 Ответить
Голобородько казав 500 мильярдив на оборону..то Порошенко зраду розгоня у 2021 роци,А Гетьманцев казав краше на дороги дерева Ти гроши
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14.02.2024 14:12 Ответить
Зробіть одну ядрьону бомбу за пару єврів, і не морочте голову...
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14.02.2024 14:12 Ответить
Войны не будет... готовим шашлыки на 9 мая...чтоб мой рейтинг был 173%>>>нажрались?
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14.02.2024 14:14 Ответить
Загалом союзники НАТО в Європі в 2024 році витратять на оборону 380 млрд доларів - це 2% їхнього сукупного ВВП.Читайте також на Джерело:
На оборону, свою оборону. А в нас як висів, так і марно висітиме в Конституції шлях до НАТО. І все одно придумають ще щось, щоб цей шлях ще 100 років висів. Але хочь деяким безглуздим на радість.
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14.02.2024 14:14 Ответить
20% передайте Україні,в основному зброєю і БК,і через пару років не прийдеться стільки витрачати.Загрози,росії,не буде.А якщо буде,то напасти вона вже не зможе
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14.02.2024 21:33 Ответить
Как говорила Ольга ********* в 2019 году...все кто угодно лишь бы не Порошенко,будем ждать другого президента Украины...дождались прослезилась... Симонян Украину за 2 дня...
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14.02.2024 14:18 Ответить
https://youtu.be/DjfruxkvmNs?si=bzOxf3amOHSS0m6- ...

Вовчиця скинула вкинула шоу відос про Голобородька...
Файна Вовчиця🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🐺
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14.02.2024 14:28 Ответить
 
 