Страны НАТО в Европе в 2024 году в целом инвестируют в оборону $380 миллиардов, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в этом году 18 стран-членов НАТО потратят 2% своего ВВП на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Брюсселе во время пресс-конференции перед началом встречи министров обороны Альянса.

"С момента принятия обязательства в 2014 году европейские союзники и Канада выделили более 600 миллиардов долларов США на оборону. В прошлом году наблюдался беспрецедентный рост на 11% среди европейских союзников и Канады. Я ожидаю, что в этом году 18 стран НАТО потратит 2% ВВП на оборону. Это еще один рекордный показатель. И это шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только три союзника достигли цели", – объявил Столтенберг.

В общей сложности союзники НАТО в Европе в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов – это 2% их совокупного ВВП.

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