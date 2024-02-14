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Кэмерон призвал Конгресс США одобрить пакет помощи для Украины: "Это имеет решающее значение для американской безопасности"

кемерон,девід

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет безопасности для Украины и других союзников на сумму 95 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardians, об этом он заявил во время визита в Болгарию.

Кэмерон напомнил, что Британия объявила о своем пакете поддержки Украины на год, а ЕС одобрил создание Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.

"И я призываю членов Конгресса США, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за этот пакет. Это имеет решающее значение для американской безопасности", - подчеркнул он.

Глава МИД Британии добавил, что за ситуацией в американском Конгрессе будет наблюдать весь мир.

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во сколько по киеву?)
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14.02.2024 14:19 Ответить
Трампосос Джонсон заблокує. Його треба якнайшвидше викинути з кресла спікера. Можливість є.
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14.02.2024 14:33 Ответить
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14.02.2024 14:34 Ответить
Закликай, не закликай все одно отримаєш… нічого до виборів. Байдену все одно вже він збитий льотчик. А решта, будемо дивитися. Може буде Трамп, а може й не буде.
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14.02.2024 14:35 Ответить
 
 