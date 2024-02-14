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Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" уплатила в бюджет более 7 млрд грн

Новости компаний

гривня,гроші

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" в 2023 году уплатила в государственный бюджет Украины 7,018 млрд гривен разного рода налогов и акцизов. Из них, в частности, акциз по производству составляет 5,085 млрд грн, акциз 5% – 414 млн грн, НДС в бюджет – 835 млн грн, налог на прибыль – 147 млн грн, налоги на зарплату – 82 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" вошла в пятерку крупнейших плательщиков отрасли, в которую входят такие предприятия как "Philip Morris Ukraine", "Japan Tobacco International Ukraine", "British American Tobacco Ukraine", "Імперіал Тобакко Продакшн Україна".

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" уже более 5 лет подряд входит в тройку крупнейших налогоплательщиков с Запада Украины.

В группе продолжают работать над модернизацией производства и расширением ассортимента продукции, что приведет к дальнейшему увеличению уровня уплаченных налогов и акцизов в бюджеты всех уровней.

Группа компаний "Винниківська тютюнова фабрика" прилагает особые усилия, чтобы восстановить и улучшить свои довоенные экспортные мощности, частично потерянные из-за российской военной агрессии и ухудшения транспортной логистики. Стоит амбициозная задача наладить стабильные поставки продукции на новые мировые рынки.
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І що? Ми з цього приводу маємо сцятися від щастя?
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14.02.2024 15:02 Ответить
Жил там в километре от нее в 1989-1992 г. то тогда воровали там все сигареты немерянно.
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14.02.2024 15:33 Ответить
От тільки всі мовчать, що ці всі потужності належать кацапам. І ставленник ***** козловський там вічний і не змінний. Ця структура працювала без проблем в любі часі.
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14.02.2024 18:09 Ответить
 
 