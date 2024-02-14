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В Черном море Россия уменьшила количество кораблей до 3, ракетоносителей нет, - Силы обороны юга

флот,рф,чорноморський,ракетоносії

На боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля, ракетоносителей нет, в Азовском дежурит 1 корабль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют Силы обороны юга Украины.

"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море сокращена (не без усилий Сил обороны) до 3 вражеских кораблей, в Азовском дежурит 1", - говорится в сообщении.

Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Также читайте: Вражеский БДК "Цезарь Куников" атакован в Черном море, он затонул, - СМИ

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Также смотрите: ГУР перехватило разговор оккупантов об уничтоженном БДК "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно. АУДИО
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Найновіше, це брехня. І загинув по чубаєвські по дурному, схоже, як договорняк нових облич за Авдіївку. Авдіївка - тримайся?
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14.02.2024 15:13 Ответить
Будущій падводний флот?
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14.02.2024 15:18 Ответить
"пріщурілісь, гади?"
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14.02.2024 15:20 Ответить
А чого так, щось трапилось?
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14.02.2024 15:25 Ответить
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14.02.2024 15:27 Ответить
Не росія зменшила а Україна
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14.02.2024 15:43 Ответить
Кацапи сциканули з кораблями
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14.02.2024 15:47 Ответить
ГУР перехватило разговор пилотов о корабле "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно и гавно плавает
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14.02.2024 15:57 Ответить
То нє "Рассєя зменшила", то ЗСУ зменшили кількість кацапських кораблів у ЧМ...
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14.02.2024 18:21 Ответить
 
 