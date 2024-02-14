В Черном море Россия уменьшила количество кораблей до 3, ракетоносителей нет, - Силы обороны юга
На боевом дежурстве в Черном море находятся три российских корабля, ракетоносителей нет, в Азовском дежурит 1 корабль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют Силы обороны юга Украины.
"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море сокращена (не без усилий Сил обороны) до 3 вражеских кораблей, в Азовском дежурит 1", - говорится в сообщении.
Ракетоносители заведены в пункты базирования.
Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"
Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.
"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.
В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
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