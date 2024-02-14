Германия впервые за более чем 30 лет достигла цели НАТО по военным расходам

Германия впервые после завершения Холодной войны выполнила цель НАТО, потратив 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Ее расходы резко возросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом сообщило министерство обороны Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам представителя министерства, в этом году правительство Германии выделит на оборонные расходы 71,8 млрд евро. Это – расходы, которые будут произведены с помощью регулярных и специальных бюджетных ассигнований. Общая сумма расходов на оборону засекречена.

Ранее 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

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Сегодня состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Раймштайн", организованное США. Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в четверг.