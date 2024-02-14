РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4906 посетителей онлайн
Новости
1 460 5
Германия (6730) оборона (5146) расходы (131)

Германия впервые за более чем 30 лет достигла цели НАТО по военным расходам

бундесвер,німеччина

Германия впервые после завершения Холодной войны выполнила цель НАТО, потратив 2% своего валового внутреннего продукта на оборону. Ее расходы резко возросли после вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом сообщило министерство обороны Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам представителя министерства, в этом году правительство Германии выделит на оборонные расходы 71,8 млрд евро. Это – расходы, которые будут произведены с помощью регулярных и специальных бюджетных ассигнований. Общая сумма расходов на оборону засекречена.

Ранее 14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 стран достигнут целевого показателя в 2%.

Также читайте: Россия планирует увеличить военные расходы в следующем году более чем на треть, - Bloomberg

Сегодня состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Раймштайн", организованное США. Министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе в четверг.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алілуя!
показать весь комментарий
14.02.2024 15:18 Ответить
То Німеччина роками не виконувала статут НАТО, але чекала що у разі чого США її захистять (при тому зближуючися з Мордором, та збільшуючи залежність від нього)?
Непогано так Фрау керувала, та її попередники.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:20 Ответить
Украина до 2014 года тоже думали что мы по зонтиком будапештского меморандума и не думали об армии.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:23 Ответить
Чому ж не думали? І після Мешкова на Кримі думали, і після Тузли 2003 - думали, і після Майдану 2005 думали, і після 2008 Грузії думали, і після "Харківських угод" думали..., думали, але далеко не всі то - думати вміють...
показать весь комментарий
14.02.2024 15:30 Ответить
Через жадібність, заздрість та ущербність рашистських потвор знову ресурси держав витрачаються на казна-що.
показать весь комментарий
14.02.2024 15:41 Ответить
 
 