14 678 98
Джонсон не будет выносить законопроект с помощью Украине на рассмотрение в Палате представителей: "У нас есть немедленные дедлайны"
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект, предусматривающий пакет помощи для Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон сказал в комментарии журналисту Джейку Шерману.
По его словам, он сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей проект Сената по продолжению финансирования международной помощи.
"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", - добавил Джонсон журналисту.
Топ комментарии
+42 Mart
показать весь комментарий14.02.2024 15:45
+39 Oleksandr Onys
показать весь комментарий14.02.2024 15:42
+35 Amber
показать весь комментарий14.02.2024 15:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
так і спілкуються через пресу
Він так і говорив - на піджін-юкрейн?
Перекладати українською слід так само - без англійських домішок.
А буде і завтра!
Цікаво, хто від України лобіює наші інтереси в Америці? Схоже, що ніхто.
правда зараз краще лобіювати послом в Антигуа і Барбуді
Вашингтон +5
Антигуа і Барбуді +28 та море +26
І навіть знаєш, що в Палату Конгресу США обираються представники (по нашому - "депутати") всієї Америки пропорційно кількості виборців (здається, один представник на 750 тисяч виборців). І навіть знаєш, що тамтешній лохторат не дуже сильно відрізняється від нашого, українського... і що там функціонує власне Г+Г...
"Законотворча процедура" у Конгресі США:
Гарна система, коли спішити нікуди...
Я - нет
После отставки Залужного
Мне вообще стало пофиг
Президент все сам разрулит
Он же у нас ЧЕРЧИЛЛЬ и НАПОЛЕОН в одном флаконе
У него планов - ГРОМАДЬЕ
А ,Б, В ,Г
В основном, конечно Г
Но шо ж поделаешь ?
Есть у президента такая особенность
Все ,к чему он прикасается - првращается в Г
Не расстраивайтесь
Скоро и Америка будет жить по планам Г
А мы будем ржать
Над собой- то уже отсмеялись
Лет на 100 вперед
Тільки вийде все навпаки.
Кстати, чем то на Таруту похож.
Вони вже самі визнали, що цього хватить в кращому випадку для оборони
І скоріш за все це останній взагалі пакет
Вже наступний президент, хто б не став - буде вирішувати цю проблему
Варіантів не так багато...
Дивличись на М.Джонсона я бачу один в один Бленака з фільма «Іграшка», безсоромний прислужник і дуже трусливий, а ще огидний навіть для самого біг босса. https://youtu.be/DI2Sm9YO9YE?feature=shared
Це ж треба так себе зневажати! Фу!
для цього потрібно, щоб попередник був звільнений.
а щоб звільнити попередника потрібно більшість голосів
республіканці не знімали
зняли демократи, знайшовши підтримку 8х республіканців
т.е. могут отправить 31 танк и это будет помощь
"окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона."
Это означает, что в случае нападения на одну из стран-членов НАТО, другие страны-члены обязуются рассматривать это как нападение на себя и предпринимать меры в рамках своих внутренних процедур и возможностей, чтобы поддержать и обеспечить коллективную защиту.
Впрочем, способы, сроки и объем помощи, а также то, будет ли использовано военное вмешательство, принимаются каждой страной-членом НАТО индивидуально в соответствии с ее собственными внутренними процессами и правом.
про "вступить в войну" там такого нет, не надо выдумывать
каждая страна будет помогать как "сочтет необходимым,"
И страны Балтии первые напряглись и https://www.dw.com/ru/premer-ministr-estonii-raskritikovala-nyneshnij-plan-nato-po-zashchite-stran-baltii/a-62238649 попросили физически войска, заранее, а не потом "как сочтут необходимым"
т.к. потом это оказывается через 180 дней после вторжения, НАТО чтото пришлет
не піде на пенсію огірки саджати, нічого гарного від них не буде,
щоб вони не казали.
не обманюйтесь...