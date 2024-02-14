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Конгресс США (1208) помощь (7441) Сенат США (474) Джонсон Майк (124)

Джонсон не будет выносить законопроект с помощью Украине на рассмотрение в Палате представителей: "У нас есть немедленные дедлайны"

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект, предусматривающий пакет помощи для Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон сказал в комментарии журналисту Джейку Шерману.

По его словам, он сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей проект Сената по продолжению финансирования международной помощи.

"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", - добавил Джонсон журналисту.

Также читайте: Джонсон пригрозил, что не вынесет на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине
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Топ комментарии
+42
Гаранти Будапештського меморандуму, найдійні партнери та союзники?
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14.02.2024 15:45
+39
ПДР. І це не правила дорожнього руху
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14.02.2024 15:42
+35
Трампісти піда@аси 😠
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14.02.2024 15:43
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Правила форума Совет форумчан
ПДР. І це не правила дорожнього руху
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14.02.2024 15:42 Ответить
Він робить те, заради чого його і вибрали.
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14.02.2024 15:58 Ответить
Ну чисто наші шлюги зелені , еге ? ((
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14.02.2024 16:23 Ответить
ні шлюхи ні їх колір ні те що вони нащі тут ні до чого... просто є руді американські рідари
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14.02.2024 18:52 Ответить
Хтось сподівався?
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14.02.2024 15:43 Ответить
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14.02.2024 15:43 Ответить
Ну звернувся , ну запитав , щось від цього змінилося ?
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14.02.2024 16:24 Ответить
Взагалі-то він за бабло. Нічого особистого.
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14.02.2024 16:48 Ответить


так і спілкуються через пресу
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14.02.2024 18:00 Ответить
Трампісти піда@аси 😠
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14.02.2024 15:43 Ответить
"У нас є негайні дедлайни"

Він так і говорив - на піджін-юкрейн?
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14.02.2024 15:43 Ответить
Він говорив англійською, без українських домішок.
Перекладати українською слід так само - без англійських домішок.
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14.02.2024 15:47 Ответить
Дедлайн - це вже українське слово. Так, це запозичення. Так, запозичення з інших мов - це нормально.
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14.02.2024 16:25 Ответить
Просто гандон.
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14.02.2024 15:45 Ответить
Гаранти Будапештського меморандуму, найдійні партнери та союзники?
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14.02.2024 15:45 Ответить
Один напав, а другий відмовляє в допомозі, оце вляпались. А ці люди що грабували країну і ЗСУ на протязі 30 років живі здорові. Всі ці міністри товстопикі, що зброєю торгували, чого з них не спитають за державну зраду? Простіше журналістів кошмарити, і комбайнерів в тцк пакувати..
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14.02.2024 16:11 Ответить
Хто і якою зброєю торгував? Палишся кацапе
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14.02.2024 18:06 Ответить
Ти місцевий дурник? Порахуй ядерну зброю, стратегичну авіацію, тактичну авіацію, гелікоптери, ракети, снаряди, комплекси ППО, танки, ББМ, БТР, стрілецьке озброєння, патрони. Скільки було на 1991 рік, і скільки залишилось на 2022? Скільки за ці роки біло знищено, передано безоплатно в кацапію і скрізь, продано за копійки десь в Африку, по роках, все є в відритому доступі...
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14.02.2024 20:06 Ответить
Тобі кацапська брехлива піздота дуже ретельно відповіли, тому відсмокчи в мене мого бандеровського прутня, та йди ***** та в *****!
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14.02.2024 20:25 Ответить
Розблатесь! За його речью "За його словами, він сьогодні не виноситиме на розгляд та голосування".

А буде і завтра!
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14.02.2024 15:45 Ответить
"Я вам казав - приходьте завтра. А ви кожний раз приходите сьогодні!" (С)
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14.02.2024 15:52 Ответить
Интересно, что теперь гундосый вечером скажет
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14.02.2024 15:45 Ответить
ПриЧемТутЗеленский? ТоВсеБайден.
Цікаво, хто від України лобіює наші інтереси в Америці? Схоже, що ніхто.
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14.02.2024 16:21 Ответить
Зеленский виноват во всем. А вернее мудрый, оббалванный, нарит. Как пишут ниже шо америке капец и предрекают в будещем 3 мировую ядерную войну, так это же не спроста. Не спроста же зелю величали ВИСЛЮКОМ АПОКАЛИПСИСА и БЕДОНОСЦЕМ.
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14.02.2024 16:26 Ответить
Маркарова

правда зараз краще лобіювати послом в Антигуа і Барбуді
Вашингтон +5
Антигуа і Барбуді +28 та море +26
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14.02.2024 18:05 Ответить
Вона не лобіст, вона пОслиця, на службі у завгоспа.
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14.02.2024 18:47 Ответить
карамелька лобіює
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14.02.2024 19:29 Ответить
Шо б він не сказав - Мєльнік сказав би цікавіше. Я вимагаю прибрати нудного Кулєбу і на його місце поставити Мельніка. Коли вже все іде вразнос, то він хоч досреться з тими, з кими ще не посралися. Ржачно буде.
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14.02.2024 16:27 Ответить
Я тоже, когда кончаются аргументы, начинаю матом крыть Особенно по телефону, когда знаю, что меня не достанут
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14.02.2024 16:31 Ответить
Ну в Мєльніка походу аргументи і не починалися
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14.02.2024 16:35 Ответить
Капець Америці!
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14.02.2024 15:46 Ответить
Не так швидко, але з часом, якщо прийде руде.
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14.02.2024 15:48 Ответить
Капец, это типа Трамп достанет своего викинга из чулана и тот захватит Капитолий?
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14.02.2024 15:49 Ответить
капець нам
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15.02.2024 00:34 Ответить
Бойня между демократами и республиканцами, на США рассчитывать нельзя.
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14.02.2024 15:47 Ответить
Сволота. Падло. Гандон. Підарас. Не треба гаяти час, а збирати голоси за відставку цього уй@бка.
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14.02.2024 15:48 Ответить
Ты щас зеленского так обматерил ?
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14.02.2024 15:50 Ответить
Якшо не підтримають - це ******* респи - вибори виборами -- ви ж нас під ніж
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14.02.2024 15:48 Ответить
Просто П@ДОР.
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14.02.2024 15:49 Ответить
країнами керують президенти, монархи, диктатори і т. д., а найбагатшою демократичною країною всім править спікер палати представників
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14.02.2024 15:49 Ответить
Темболее я вообще не понимаю кто эти представныки. Кого они представляют.
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14.02.2024 15:51 Ответить
Та все ти прекрасно знаєш, що вони МАGАшисти, і представляють Трампа з притаманими йому диктаторськими замашками на рівні *****.

І навіть знаєш, що в Палату Конгресу США обираються представники (по нашому - "депутати") всієї Америки пропорційно кількості виборців (здається, один представник на 750 тисяч виборців). І навіть знаєш, що тамтешній лохторат не дуже сильно відрізняється від нашого, українського... і що там функціонує власне Г+Г...
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14.02.2024 16:13 Ответить
Вот по этому хотелось бы что бы голосование считалось не по штатам, а по голосам избирателей, как у нас. А то ишь надумали себе цацу
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14.02.2024 16:20 Ответить
Там по щтатам обираються сенатори і президент. Якщо з приводу сенаторів - ОК (ІМНО); то з президентом - з тобою погоджуюсь
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14.02.2024 17:12 Ответить
Вчора тут вже була така собі картинка-схема.
"Законотворча процедура" у Конгресі США:

Гарна система, коли спішити нікуди...
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14.02.2024 16:00 Ответить
А если воздушная тревога, то ваще и сочконуть можно
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14.02.2024 16:22 Ответить
тут рублі на картку прийшли , а ви якесь голосування ...
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14.02.2024 15:50 Ответить
Вы переживаете?
Я - нет
После отставки Залужного
Мне вообще стало пофиг
Президент все сам разрулит
Он же у нас ЧЕРЧИЛЛЬ и НАПОЛЕОН в одном флаконе
У него планов - ГРОМАДЬЕ
А ,Б, В ,Г
В основном, конечно Г
Но шо ж поделаешь ?
Есть у президента такая особенность
Все ,к чему он прикасается - првращается в Г
Не расстраивайтесь
Скоро и Америка будет жить по планам Г
А мы будем ржать
Над собой- то уже отсмеялись
Лет на 100 вперед
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14.02.2024 15:50 Ответить
Галина, я починаю збирати антологію ваших віршів
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14.02.2024 20:58 Ответить
БУЛА ВЕЛИКА ЦЯ КРАЇНА , А СТАЛА ШМАТОЮ КУЙЛА...
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14.02.2024 15:51 Ответить
Не дарма ж у Трампа лозунг MAGA
Тільки вийде все навпаки.
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14.02.2024 16:24 Ответить
у Трампа лозунг MAGA.зробить з США.таку саму куйню,як передвиборчі обіцянки "зе зрадника" в Україні,закінчити війну
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14.02.2024 16:33 Ответить
Яка несподіванка. І головне так вчасно від наших найкращих партнерів, союзників, друзів на честь яких ми називаємо вулиці, забуваючи про своїх героїв.
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14.02.2024 15:52 Ответить
В честь кого ви назвали вулиці замість героїв? Вулиця Вашингтона у Львові?
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14.02.2024 15:55 Ответить
Вулиця Джона Маккейна - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F вулиця в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Печерському районі міста https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва ,
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14.02.2024 15:59 Ответить
Маккейн был нормальный мужик.
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14.02.2024 16:03 Ответить
Демократи, в свій час зробили, все можливе, щоб в палату представників зайшла консервативна більшість. Згадаймо ідіотку Кортез, талібку Омар, палестинку Рашіду Тлаіб із їхніми контроверсійними заявами, котрі до усрачки налякали і обурили глибинну Америку. Це не було задумано? Америка була не готова проковтнути весь цей вокнес і в палату були переобрані трампісти. Ви хочете сказати , що деми цього не могли передбачити навіть після навали нелегалів із півдня? Щось подібне зараз відбувається в Україні.
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14.02.2024 15:52 Ответить
Доречі, та сама Кортез назвала напад Росії на Україну «війною білих» і що Америка немає до цього відношення. Допомога Америкою України немає популярності серед самих контроверсійних лібералів. Про Україну тут вже не говорять взагалі. І демократи, і республіканці використовують Україну для досягнення своіх внутрішніх інтересів. Зеленського відверто недолюблює вся американська еліта.Ось такі реалії.
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14.02.2024 15:59 Ответить
Нужно было республиканцам пообещать откат от помощи. Я думаю они бы не отказались
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14.02.2024 15:54 Ответить
Им, трампистам и республиканцам, плешивое Х..ло шо на лабутенах и срущее в чемодан откатывает.
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14.02.2024 15:55 Ответить
куйло ,республіканцям "відкатав добре"
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14.02.2024 15:57 Ответить
П...ДОР.
Кстати, чем то на Таруту похож.
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14.02.2024 15:54 Ответить
окулярами і фейсом
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14.02.2024 16:35 Ответить
И не только.
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14.02.2024 16:59 Ответить
А Україні мільйони під обстрілами,тисячі без рук і ніг,а ця гнида рашиська дедлайн!
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14.02.2024 15:56 Ответить
Він про це з Богом радиться?!...
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14.02.2024 15:59 Ответить
Краще мовчати ніж брехати. Кажіть правду, бо інакше ганьба буде переслідувати вас до кінця життя. Які ще дедлайни? Всі розуміють що республіканці загралися в питаннях пакетів а Байден повівся як справжній брехло, не дав дендліз, сам довів ситуація до такого напруження, і зараз звунивачує у всьому республіканців. Але ситуація така, що президент зараз від демократичної партії і вони ще не виграли наступні вибори, і вони не можуть блокувати все підряд, бо це антидержавницька позиція, подобається їм це або ні. Цей пакет не подобається українцям які розуміють що в ньому майже нічого для України немає, але це все що хоче дати нам Байден, більше він не дасть, йому не потрібна перемога України, він це вже довів своїми вчинками, і грає він підл. А в України вже час пішов на дні, ми не можемо більше чекати поки ви будете кудлитися. Республіканцям пора вже зрозуміти, ви не зможете виграти за будь яку ціну, навіть якщо вам здається що перемога близька, це все обернеться проти вас.
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14.02.2024 16:00 Ответить
Все так

Вони вже самі визнали, що цього хватить в кращому випадку для оборони
І скоріш за все це останній взагалі пакет

Вже наступний президент, хто б не став - буде вирішувати цю проблему
Варіантів не так багато...
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14.02.2024 18:16 Ответить
Не дарма Трамп так проштовхував його в спікери. Знав, що це маріонетка яка іиконуватиме всі забаганки які взбредуть в голову Дональда.
Дивличись на М.Джонсона я бачу один в один Бленака з фільма «Іграшка», безсоромний прислужник і дуже трусливий, а ще огидний навіть для самого біг босса. https://youtu.be/DI2Sm9YO9YE?feature=shared

Це ж треба так себе зневажати! Фу!
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14.02.2024 16:02 Ответить
а як він його проштовхував?
для цього потрібно, щоб попередник був звільнений.

а щоб звільнити попередника потрібно більшість голосів
республіканці не знімали
зняли демократи, знайшовши підтримку 8х республіканців
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14.02.2024 18:19 Ответить
Вот ето выбрали ******. Из-за которого весь мир рухнет
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14.02.2024 16:03 Ответить
Яке ЧМО...
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14.02.2024 16:06 Ответить
Так, і це чмо - третя людина в країні. Якщо щось станеться з президентом та віце-президентом , то це чмо стане препіздєнтом Америки.
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14.02.2024 16:25 Ответить
Давайте будемо говорити і про те, що 5 листопада в США поміняєтся все; і навіть поміняється склад Палати Представників (та й навіть Сенату). І, якщо навіть переможе петрушка-трампушка - то в Палаті представників більшість повернеться до демократів... Саме на таке повернення розраховують байденісти, ведучи свою політичну боротьбу з магашистами, нехай і за рахунок України (та й Тайваню і Ізраїлю)
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14.02.2024 16:19 Ответить
филонит гад ,говорит у нас есть неотложные задачи ,но не отказывается выносить
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14.02.2024 16:31 Ответить
ОПУЩЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ !!!!
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14.02.2024 16:32 Ответить
Лицемірна святоша, гнида. Як він поздоровляв українців перед Різдвом та новорічними святами, скільки людей загинуло з того часу.
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14.02.2024 16:35 Ответить
Я бы на месте демократов все бы дедлайны им сейчас заблокировал, после всей той соани что эти козлы сделали по сделке
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14.02.2024 16:45 Ответить
Вже пора перестати перепощувати ці однотипні новини про допомогу, очевидно, що її не буде.
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14.02.2024 16:53 Ответить
Я так і не зрозумів, що це означає ?
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14.02.2024 17:15 Ответить
ж*па нам
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15.02.2024 00:36 Ответить
Дедлайн у Джонсона будет, когда согласно 5-й статье НАТО, США будут обязаны послать своих граждан в страны Балтии на защиту союзников от агрессии рф, и когда они начут там становиться dead. Вот тогда и случится у него дедлайн за то, что обменял жизни американцев на политические очки . А если США не выполнят 5-ю статью НАТО, то через 5-10 лет проблемы с мексиканской границей покажутся американцам детским лепетом.
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14.02.2024 17:41 Ответить
Та 5-та стаття ще здивує усіх - там ще 24 години на прийняття рішення. А рішення можуть бути такі собі. Особливо за президентства трампа
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14.02.2024 18:04 Ответить
в ст.5 сказано, что каждая страна сама выбирает способ помощи, не исключая военный
т.е. могут отправить 31 танк и это будет помощь
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14.02.2024 18:22 Ответить
Суть статьи 5 в следующем: "Коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО", то есть каждая страна должна реагировать так, как будто бі нападение совершено на нее. Пропихивать тут рашистские нарративы о том, что 5 статья - это про помощь в виде 15 аптечек пострадавшим не нужно, это полный бред.
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14.02.2024 19:21 Ответить
До конца читать мало кто умеет

"окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона."



Это означает, что в случае нападения на одну из стран-членов НАТО, другие страны-члены обязуются рассматривать это как нападение на себя и предпринимать меры в рамках своих внутренних процедур и возможностей, чтобы поддержать и обеспечить коллективную защиту.

Впрочем, способы, сроки и объем помощи, а также то, будет ли использовано военное вмешательство, принимаются каждой страной-членом НАТО индивидуально в соответствии с ее собственными внутренними процессами и правом.
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14.02.2024 21:51 Ответить
Я миллион рз уже видел эти цитаты. А на самом деле нет с этим никакой проблемы. В отличие от руZZкого мира, где закон как дышло, в уставе НАТО написано буквально то, что имелось в виду., буква в букву. Твоя (и очень любимая рашистами) трактовка делает акцент на расплывчатости того, что именно страны сочтут нужным сделать. В Западном мире договор - это "железобетон", и обязательства там принято выполнять, иначе никто и никогда с тобой больше не будет иметь дела. Первичным в 5-й статье являеется положение о том, что нападение на любого члена НАТО расценивается остальными членами как объявление войны им, и реагировать они обязаны соответственно - а именно: вступить в войну. Понятно, что у всех разные возможности реагирования даже при агресси против них самих, но суть в том, что у Украины никогда не было даже такого Договора, и тем не менее нам поставили оружия на десятки миллиардов долларов, и уже дали почти все, кроме авианосцев и ядерного оружия. Еще раз: Договора у нас нет, Будапештский меморандум в сравнении с уставом НАТО - юридически ничтожный Документ, и нас все равно спасают, только что сами не вступают в войну. А восточным членам НАТО после начала широкомасштабноо вторжения были отпралены усиления воинскими подразделенями от западных участников альянса, что гарантирует автоматическое вступление этих подразделений и их стран в войну в случае атаки рф.
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14.02.2024 23:46 Ответить
если "которое сочтет необходимым," ничего не значит, то зачем это добавлено в устав?
про "вступить в войну" там такого нет, не надо выдумывать
каждая страна будет помогать как "сочтет необходимым,"

И страны Балтии первые напряглись и https://www.dw.com/ru/premer-ministr-estonii-raskritikovala-nyneshnij-plan-nato-po-zashchite-stran-baltii/a-62238649 попросили физически войска, заранее, а не потом "как сочтут необходимым"
т.к. потом это оказывается через 180 дней после вторжения, НАТО чтото пришлет
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15.02.2024 02:57 Ответить
поки весь тей рудий бруд на чолі зі своєю білкою
не піде на пенсію огірки саджати, нічого гарного від них не буде,
щоб вони не казали.
не обманюйтесь...
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14.02.2024 17:55 Ответить
Морда пацюча. Там що, стрілці перевелись, чи усі патрони нам передали?
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14.02.2024 18:01 Ответить
твари ублюдочные.
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14.02.2024 18:42 Ответить
Як же так, адже Бубочка вже випустив відосик!
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14.02.2024 19:41 Ответить
И нехер вам твари учить нас демократии лицемерные мрази.
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14.02.2024 20:34 Ответить
сдают, как афганистан. Надо было быть к этому готовыми. А что там кулеба, все ждет план А??
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15.02.2024 00:37 Ответить
 
 