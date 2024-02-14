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У польских фермеров нет оснований для обострения протеста на границе, - посол Зварыч

зерно,кордон

У польских фермеров нет оснований для обострения протеста на границе с Украиной. Их требования уже слышит вся Европа и ищет пути решения проблемы.

Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, комментируя вчерашнее решение польской аграрной "Солидарности" с 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на польско-украинской границе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Считаю, что у польских фермеров нет оснований для обострения протестов, поскольку их голос уже слышит вся Европа и ищет пути разрешения ситуации, чтобы учесть интересы как украинских, так и европейских аграриев. Нам нужно научиться жить в объединенной Европе, потому что членство Украины в ЕС - неизбежно", - подчеркнул дипломат.

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Он подчеркнул, что Украина призывает польскую сторону "не обострять ситуацию, не допускать агрессивных действий на границе и разблокировать грузовое движение между Украиной и Польшей и всей Европой".

"Все волнующие стороны вопросы мы способны решать в конструктивном и цивилизованном диалоге, словом - по-европейски, тем более, что вскоре начнутся предвступительные переговоры между Украиной и ЕС", - сказал дипломат.

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Он назвал блокирование и радикальные действия против украинских товаров "путем к нашему общему поражению: проиграют и украинские, и сами польские фермеры, и этим воспользуется только Москва".

"Пока польские фермеры блокируют украинскую границу, в Европу беспрепятственно стекаются сельскохозяйственные товары, в том числе, зерновые, из России. Я считаю, что именно здесь мы должны объединить усилия, чтобы запретить стране-агрессору обогащаться благодаря росту своего экспорта сельскохозяйственных товаров в Европу. Покупать российские товары – это оплачивать российскую войну против Украины и всего цивилизованного мира, в том числе, и против Польши", - подчеркнул посол Украины в РП.

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Підстава-це кацапські гроші в кишенях.
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14.02.2024 15:50 Ответить
І то тільки у ватажків.
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14.02.2024 15:53 Ответить
Не думаю, що висипали зерно справді фермери. (1) Фермери зараз мають купу роботи перед посівною; (2) Жоден притомний фермер не зробить так з зерном. Це проплачені кацапами і прокацапські кримінальні елементи з т.зв. конфедерації. І прикордонна поліція, така само як і наша корумпована їх кришує.
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14.02.2024 16:15 Ответить
Не треба все зводити до поляків - там ще з пів-десятка країн приєдналися.
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14.02.2024 15:52 Ответить
Хто б сумнівався шо хочуть грошеи -- а висипати зерно це св"ятотатство
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14.02.2024 15:53 Ответить
10 (чи більше) мішків кешу -- це підстава?
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14.02.2024 16:15 Ответить
"в Європу безперешкодно стікаються сільськогосподарські товари, у тому числі зернові, з Росії..."

А чому кацапська продукція не є конкурентом полякам чи чехам? Чому лише українська?
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14.02.2024 16:16 Ответить
 
 