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Зеленский (19064) СБУ (19472) Ермак Андрей (1240) Наумов Андрей (56)

Зеленский дал мне карт-бланш во время работы в СБУ и обещал "защиту", - экс-генерал Службы Наумов

наумов

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов заявил, что присутствовал на нескольких рабочих встречах с президентом Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Наумова, он не был лично знаком с президентом Зеленским.

"Были разве что рабочие встречи. И, кстати, на одной из встреч был интересный момент. Я думаю, это был август 2019 года, когда он приезжал в Службу, заслушал всех руководителей департаментов по их наработкам и перспективам. И заслушал, в том числе, меня. И в момент, когда я начал ему докладывать свои материалы и наработки, он сказал: "Огонь!"

Я говорю: "Владимир Александрович, вы понимаете, что если я сейчас начну бежать по этим материалам, то начнут бежать по мне?"

"Не бойся. Я защищу", – сказал он", – отметил экс-генерал СБУ.

Читайте также: Дело бывшего генерала СБУ Наумова в Сербии вернули на новое рассмотрение

Он добавил, что Зеленский дал ему "карт-бланш".

Также экс-генерал заявил, что еще задолго до работы в СБУ был знаком с действующим главой ОП Андреем Ермаком.

"И хочу отдельно подчеркнуть, что это знакомство мне ни в коем случае не помогало, а наоборот - вредило. Он был сконцентрирован на переподчинении Службы от президента на Офис путем снятия тогдашнего руководителя Баканова. Запускались в ход, в том числе, дискредитация меня, внутри Офиса кипели игры", - подытожил он.

Читайте также: Кулинича и Наумова в СБУ назначил Баканов. Либо его ввели в заблуждение, либо он сделал это сознательно, – нардеп "Голоса" Рахманин
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Топ комментарии
+29
яка прекрасна людина...
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14.02.2024 15:51
+23
Які прекрасні і порядні люди... А найцікавіше стане відомим, коли вони всі будуть під слідством, все то зелене кодло... Ми стільки цікавого про них почуємо, хоча, а хіба ми не знаємо...
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14.02.2024 15:56
+22
Мєрзость.
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14.02.2024 15:54
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яка прекрасна людина...
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14.02.2024 15:51 Ответить
Гарний гумор , при чому про обох зразу .
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14.02.2024 15:53 Ответить
нє, ну тут чим ЗЕленіший тим "гарніший"
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14.02.2024 18:46 Ответить
...нє вінаватая я, он сам прішол... а бабло-- так ето бабушкіно наследство...
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14.02.2024 16:01 Ответить
...угу, я ледь на захлинувся від сліз...
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14.02.2024 18:44 Ответить
Хіба ж не виконав - виїхати за день до повномасштабної хіба мало ?
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14.02.2024 15:52 Ответить
Ага, ''пообіцяв захист''. Про це розповідає вже ''екс'' . Це так захист спрацював?
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14.02.2024 15:53 Ответить

Це і тебе,мордатий,стосується.
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14.02.2024 16:32 Ответить
пику у сербській неволі від'їв..
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14.02.2024 15:54 Ответить
Мєрзость.
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14.02.2024 15:54 Ответить
100% що "вогонь" янелохалетряпка сказав коли він доповідав що нарив якогось гівна проти порошенко після чого чаус забігав в трусах на границі
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14.02.2024 16:09 Ответить
"карт-бланш".від "зе"- можеш оббирати Україну як хочеш,як можеш, і де можеш,але ділися зі мною,я прикрию....
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14.02.2024 15:55 Ответить
Ні, карт-бланш від Зе -- то є порошкоподібна речовина із характерним сильним запахом білого кольору, в ідеалі рослинного походження
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14.02.2024 16:09 Ответить
А ти все просрав.
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14.02.2024 15:55 Ответить
Що саме просрав?
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14.02.2024 15:57 Ответить
Довіру перш за все. Почав красти, як всі.
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14.02.2024 17:08 Ответить
Якии захист -- ти себе в зеркалі бачив ?
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14.02.2024 15:55 Ответить
Які прекрасні і порядні люди... А найцікавіше стане відомим, коли вони всі будуть під слідством, все то зелене кодло... Ми стільки цікавого про них почуємо, хоча, а хіба ми не знаємо...
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14.02.2024 15:56 Ответить
Сейчас где-то на Банковой от злости топает ножками и мечет молнии один недонаполеончик.
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14.02.2024 15:57 Ответить
"Мавпа з гранатою виявлється не так страшна,як мавпа з булавою!".
І додати нічого!
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14.02.2024 17:38 Ответить
Комусь цікавий весь цей бред?
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14.02.2024 15:57 Ответить
Для простих людей Арахамія казав, що американці сіють напруженість та дестабілізірують обстановку, що все у нас під контролем і не потрібні додаткові кошти на оборону. А цей видно добре слухав Америку, своєчасно жопу сховав. Лишить його пенсії, нагород, званій.
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14.02.2024 16:04 Ответить
«Не бійся. Я захищу. Сідай в машину, якщо хочеш жити І Наумов повірив Зєлі так, як український вчитель повірив у зарплату 8 тис. доларів.
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14.02.2024 16:04 Ответить
Ти на кого бочку котиш?!
Не було вчителям 8000 дол. !!!!!!
............................................
ммм..................................
було 4000 дол.
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14.02.2024 16:24 Ответить
Так,я трохи забув ЗЄліні брехні, але ЗЄля навіть 4 тис не потягнув.
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14.02.2024 16:33 Ответить
А що,воно збиралось?! ЩАС!
"Худоба вже розуміє,що їдло крадуть,але досі не вірить що КРАДЕ Зеленський".
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14.02.2024 17:41 Ответить
Бригадний генерал! Тьху!
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14.02.2024 16:05 Ответить
Йой, то це виявилося "політичні переслідування" за те що він так "завзято працював"
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14.02.2024 16:09 Ответить
"Свята" людина! Треба, його, поновити в СБУ...
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14.02.2024 16:10 Ответить
Короче реальна iсторiя - купую у зоомагазинi корм для кiшок ! Заходять у штатському (не знаю СБУ чи нi ) та й до хазяiна , обьявляють магазин зачинено ! Питаю - а в чому дiло ? Вiдповiдь - а тут не всi папужки жовтоблакитнi ......
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14.02.2024 16:10 Ответить
Тю, пару балончиків з фарбою і вся справа.
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14.02.2024 16:17 Ответить
Це йумор рівня 95 квартильних.
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14.02.2024 16:34 Ответить
Продовженя!
А коли сміятися?
Чекайте команди від зеленого папуги!
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14.02.2024 17:43 Ответить
Чуєш, Бубачка, чим потягнуло? Персональна відповідальність. Те, чого ти так уникаєш.
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14.02.2024 16:37 Ответить
Посада зіцпрезидента передбачає відповідальність з гонораром,а не прийнятя рішень!
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14.02.2024 17:46 Ответить
Зелений гадюшник ?

Ні - українська влада...
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14.02.2024 16:39 Ответить
Скільки мерзоти у нашому шапіто...
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14.02.2024 17:33 Ответить
Що обрали!
А попереджали:"накріє ВСІХ!"
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14.02.2024 17:47 Ответить
Зеля вже не знає, як народу звіздюлей дати. 73% можна бити, копати, кидати їм на голову ракети, а їм все найвеличніший видніється та божа роса в очі.
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14.02.2024 18:00 Ответить
Обіцяв захист, аби безперешкодно вивезти брюлікі 24.02.2022?
Цікаво, цікаво.
Розповідай ще, криса сбушна...
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14.02.2024 18:13 Ответить
За версією слідства, Кулініч за завданням російських спецслужб лобіював на початку 2020 року призначення на високу посаду в СБУ Андрія Наумова.
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14.02.2024 18:17 Ответить
Яке їхало, таке здибало. Обох до стінки. Вогонь!
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14.02.2024 20:17 Ответить
 
 