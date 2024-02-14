Зеленский дал мне карт-бланш во время работы в СБУ и обещал "защиту", - экс-генерал Службы Наумов
Бывший генерал СБУ Андрей Наумов заявил, что присутствовал на нескольких рабочих встречах с президентом Зеленским.
Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По словам Наумова, он не был лично знаком с президентом Зеленским.
"Были разве что рабочие встречи. И, кстати, на одной из встреч был интересный момент. Я думаю, это был август 2019 года, когда он приезжал в Службу, заслушал всех руководителей департаментов по их наработкам и перспективам. И заслушал, в том числе, меня. И в момент, когда я начал ему докладывать свои материалы и наработки, он сказал: "Огонь!"
Я говорю: "Владимир Александрович, вы понимаете, что если я сейчас начну бежать по этим материалам, то начнут бежать по мне?"
"Не бойся. Я защищу", – сказал он", – отметил экс-генерал СБУ.
Он добавил, что Зеленский дал ему "карт-бланш".
Также экс-генерал заявил, что еще задолго до работы в СБУ был знаком с действующим главой ОП Андреем Ермаком.
"И хочу отдельно подчеркнуть, что это знакомство мне ни в коем случае не помогало, а наоборот - вредило. Он был сконцентрирован на переподчинении Службы от президента на Офис путем снятия тогдашнего руководителя Баканова. Запускались в ход, в том числе, дискредитация меня, внутри Офиса кипели игры", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Це і тебе,мордатий,стосується.
І додати нічого!
Не було вчителям 8000 дол. !!!!!!
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ммм..................................
було 4000 дол.
"Худоба вже розуміє,що їдло крадуть,але досі не вірить що КРАДЕ Зеленський".
А коли сміятися?
Чекайте команди від зеленого папуги!
Ні - українська влада...
А попереджали:"накріє ВСІХ!"
Цікаво, цікаво.
Розповідай ще, криса сбушна...