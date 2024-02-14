Диссидент и Герой Украины Степан Хмара срочно нуждается в дорогостоящих препаратах для лечения

Бывший политический диссидент, Герой Украины и соавтор Конституции Украины Степан Хмара срочно нуждается в помощи на лечение тяжелой болезни. На химиотерапию в ближайшие несколько дней нужно около 200 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналист Татьяна Даниленко.

"В ближайшие несколько дней Степан Хмара срочно нуждается в дорогостоящих препаратах. Его лечением занимается Патронатная служба "Азова", но и для них, и для семьи сейчас цена неподъемна. А лекарства нужны реально "на вчера".

Степан Илькович – Герой Украины, который за дело нашей независимости отсидел более 7 лет в гулагах за Уралом, в том числе - 306 дней в карцере.

Он - один из последних живых борцов за Украину своей эпохи. На каждом из этапов становления нашего государства выступал за интересы государства, даже когда это было непопулярно и против течения – как, например, при сдаче ядерного оружия. Хмара уже тогда говорил, что политика умиротворения агрессора приведет к большой войне.

Сейчас он борется со страшной болезнью так же смело, как боролся всю свою жизнь за свои взгляды и свободу их выражать. Другой человек уже сломался бы, но у Степана Ильковича – невероятная воля к жизни! Настолько он хочет хоть краем глаза увидеть нашу победу.

На "химию" на ближайшие несколько дней нужно примерно 200 000 гривен (более точную цену напишу в течение нескольких часов). Это - кроме текущих оплат за стационарное лечение", - написала она.

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банку Патронатной службы "Азова": https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L

Номер карты банки: 5375 4112 0960 0233

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