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Диссидент и Герой Украины Степан Хмара срочно нуждается в дорогостоящих препаратах для лечения

хмара,степан

Бывший политический диссидент, Герой Украины и соавтор Конституции Украины Степан Хмара срочно нуждается в помощи на лечение тяжелой болезни. На химиотерапию в ближайшие несколько дней нужно около 200 000 гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила журналист Татьяна Даниленко.

"В ближайшие несколько дней Степан Хмара срочно нуждается в дорогостоящих препаратах. Его лечением занимается Патронатная служба "Азова", но и для них, и для семьи сейчас цена неподъемна. А лекарства нужны реально "на вчера".

Степан Илькович – Герой Украины, который за дело нашей независимости отсидел более 7 лет в гулагах за Уралом, в том числе - 306 дней в карцере.

Он - один из последних живых борцов за Украину своей эпохи. На каждом из этапов становления нашего государства выступал за интересы государства, даже когда это было непопулярно и против течения – как, например, при сдаче ядерного оружия. Хмара уже тогда говорил, что политика умиротворения агрессора приведет к большой войне.

Сейчас он борется со страшной болезнью так же смело, как боролся всю свою жизнь за свои взгляды и свободу их выражать. Другой человек уже сломался бы, но у Степана Ильковича – невероятная воля к жизни! Настолько он хочет хоть краем глаза увидеть нашу победу.

На "химию" на ближайшие несколько дней нужно примерно 200 000 гривен (более точную цену напишу в течение нескольких часов). Это - кроме текущих оплат за стационарное лечение", - написала она.

Реквизиты для помощи:

Ссылка на банку Патронатной службы "Азова": https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L

Номер карты банки: 5375 4112 0960 0233

Также читайте: Степан Хмара попал в больницу и нуждается в помощи на лечение
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Топ комментарии
+16
Не пересмикуйте , він не просто казав щось погане на Порошенка, він авторитетно , будучи поважною людиною агітував проти достойного та фахового дипломата, справжнього патріота на користь промосковського кавееншіка.
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14.02.2024 16:31
+12
Хіба це гроші 200 тисяч гривень. Наші прокурори, судді, керівники вишів, всякі депутати, керівництво силових структур получають пенсії, зарплати 300-400 тисяч. А це для Героя України Степана Хмари не можуть знайти 200 тисяч, просять щоб люди домогли
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14.02.2024 16:09
+10
Країна яка не шанує героїв минулого - не має майбутнього
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14.02.2024 16:23
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Господи допоможи справжньому українцю Степану Ільковичу, ще трохи бути серед нас живим...
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14.02.2024 16:38 Ответить
Наскільки я знаю,хіміотерапія завжди була безплатною. Степан Ількович (хай збереже його Господь),як колишній депутат ВРУ і Герой може лікуватися у медзакладах ДУС типу Феофанії. С.І. був членом фракції БЮТ,а там Юлічка,Шкрум та інші по 200 тис собі на сумочки витрачають за раз.....Дивно....
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14.02.2024 16:39 Ответить
Не дам. Будь-яку вишивату не поважаю; тим більш таку дебільну.
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14.02.2024 16:40 Ответить
десь з тиждень, чи пару тижнів тому, тут проскакувала фотожаба - "ті хто потискав руку дермозелі захворіли на рак" ще одне "совпадєніє"?
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14.02.2024 17:14 Ответить
Після таких коментарів у мене виникають сумніви, чи взагалі буде існувати україна, якщо кожен виправдовує своє небажання допомогти, прикриваючись тим, що в такому віці це не допоможе чи нехай сім'я допомагає, чи держава. Одне бажання для всіх вас - нехай вам бог допоможе, коли ви будете у такому віці.
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14.02.2024 16:42 Ответить
Ще раз.
Хіміотерапія хворих на рак пацієнтів в Україні є безоплатною. Послуга покривається Програмою медичних гарантій у закладах, що підписали договір з НСЗУ.
Якщо автор статті напише в якій саме лікарні знаходиться пацієнт, я можу особисто зателефонувати та з'ясувати, чи підписаний у них договір з НСЗУ, і якщо так, то чому лікування платне.
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14.02.2024 16:54 Ответить
Безплатна хіміотерапія не охоплює всіх випадків. Моєму близькому знайомому довелося витратити майже всі свої накопичення на частково закордонне лікування (на щастя, схоже, що вдалося). Хоч регулярно їздив до Києва і користувався теперішньою українською медициною, коли це було можливим.
Потім треба розуміти, що хіміотерапія - це повільне вбивство і хворого, і раку. Якщо це робити за допомогою одних ліків - першим може померти хворий, за допомогою інших - першим буде рак і буде надія на відновлення. Існують (недешеві) генетичні тести, котрі можуть частково допомогти з вибором між деякими видами лікування, але не всіма. Все одно часто хворому доводиться перепробувати на собі не один вид.
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14.02.2024 17:28 Ответить
не сцы кацап Украина прекрасно будет жить без таких ватных ботов ******* как ты
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14.02.2024 18:33 Ответить
Dispraise, or blame, nothing but well and fair,
And what may quiet us in a death so noble.
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14.02.2024 16:57 Ответить
А Танька после фелляций ублюдку и вору Каськиву не заслужила на звание ГУ?
А Степану Хмаре давайте поможем, у кого есть возможность!
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14.02.2024 17:06 Ответить
Хмара - заложник власного іміджу.Типовий український "бунтар",який витягнув дулю з кишені і потім вже не міг її запхати назад.Він і від депутатської квартири гордо і публічно відмовився,а потім принижено втихаря виканючував її назад.У всякому випадку дай нам всім Боже дожити до його років і не випрошувати подачки які насправді підуть родині.Померти тихо і без розголосу,це процес не публічний...
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14.02.2024 17:32 Ответить
Убогое,а тебе все Порошенко снится? Проснись,уже как 5 лет у власти Зе банда!!!
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14.02.2024 22:37 Ответить
мені він не сниться, просто не хочу щоб барига повернувся до влади
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20.02.2024 12:12 Ответить
Вибрали тварі (73%)зелену владу,яка зраджуе нашу країну,та обкрадає наших солдат,здає територііаби тільки не Порошенко!!!Ви зовсім здуріли?
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28.02.2024 09:27 Ответить
і від того що ви будете видаляти та спамити мої пости , нічого не зміниться...сам ти убогий
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20.02.2024 12:15 Ответить
Які я видаляю пости Давно з псих лікарні випустили?
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28.02.2024 09:28 Ответить
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