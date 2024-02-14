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пропаганда (3634) суд (24827) Харьков (7287) коллаборационизм (834)

Харьковчанин на вокзале выражал поддержку так называемой "СВО" и хвалил Путина. Его будут судить

суд

В Харькове будут судить мужчину, который на вокзале распространял пророссийскую пропаганду и поддерживал так называемую "СВО".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Харьковской прокуратуры.

Как отмечается, Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Дознанием установлено, что харьковчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, публично высказывался в поддержку действий России в Украине.

Также смотрите: Наводил вражеские ракеты на Харьков и выискивал ПВО: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

27 ноября прошлого года, находясь на одном из харьковских железнодорожных вокзалов, коллаборант делился своей позицией по поводу того, что поддерживает так называемую "СВО" и одобрял действия президента России.

Сейчас у мужчины есть возможность поделиться своей позицией в Червонозаводском районном суде г. Харькова.
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Топ комментарии
+7
Мало Харків бомбили, шо той тіпок до поліції на своїх ногах дійшов...
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14.02.2024 16:12
+5
Якого хера, цікаво? 42 роки і совкодрочер! Якого він, цікаво, совка бачив? Чи то батьки недолугі так мозок дитині просношали...
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14.02.2024 16:29
+3
Не побачив. Мені 40, я в Києві встиг побачити тільки супер-здєлки в універсамі типу "штоб купіть ету сінюю куріцу, вам нужно купіть ещо трі жєстянкі просрочєних сєльдь-івасєй". А якби ви чули, якими словами моя бабуся крила совок... і це Київ, наголошую, універсам "Віноградарь"! Уявіть собі, що відбувалося в глибинці...
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14.02.2024 17:10
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Мало Харків бомбили, шо той тіпок до поліції на своїх ногах дійшов...
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14.02.2024 16:12 Ответить
Он просто не хочет в армию
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14.02.2024 16:47 Ответить
Є багато більш приємних способів потрапити в тюрягу. Навіщо мазатися для цього лайном?
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14.02.2024 16:53 Ответить
А тут и в тюрягу то, наверное не попадёт... Условно дадут... и свободен.
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14.02.2024 17:30 Ответить
Це які?
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14.02.2024 17:32 Ответить
Блін, підловили . Я не експерт з посадок у вʼязницю .
Але якщо взяти до уваги досвід знайомих і сусідів, то можна дещо придумати. Один знайомий побив якогось чувака і сів, потім пограбував хату і проходя мимо побив мєнта, знову сів. Один сусід виламав двері в сараї іншого сусіда і вкрам мопеда. Сів. Потім вийшов і став священником МП (іншого тоді не було). Однокласник по кооперативних гаражах лазив - теж сів.
Тож варіанти є.
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14.02.2024 18:17 Ответить
Воно нарік і ойму « какая разница» ,
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14.02.2024 18:16 Ответить
Якого хера, цікаво? 42 роки і совкодрочер! Якого він, цікаво, совка бачив? Чи то батьки недолугі так мозок дитині просношали...
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14.02.2024 16:29 Ответить
ну морозиво "пломбір" в вафєльному стаканчику за 5 коп може ще побачив.. і це вкарбувалося в його недорозвинений мозок назавжди...
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14.02.2024 16:55 Ответить
Не побачив. Мені 40, я в Києві встиг побачити тільки супер-здєлки в універсамі типу "штоб купіть ету сінюю куріцу, вам нужно купіть ещо трі жєстянкі просрочєних сєльдь-івасєй". А якби ви чули, якими словами моя бабуся крила совок... і це Київ, наголошую, універсам "Віноградарь"! Уявіть собі, що відбувалося в глибинці...
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14.02.2024 17:10 Ответить
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14.02.2024 17:12 Ответить
Так само , як ЗЕЛЕНСЬКОМУ :» вони просто отодвігают граніци» , « они , такие же , как ми» « « дагаварімс ПААСЕРЕДІНЕ», « какая разніца» ,» хуже не БУДЕТ»
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14.02.2024 18:34 Ответить
Особливо мене (45 років ) більше за все бісять саме 30-ти річні совки. Які можуть згадувати лише неймовірну мамину цицьку...
А таких тут вистачає...
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15.02.2024 05:56 Ответить
пів-харкова таких
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14.02.2024 17:00 Ответить
Не харківʼянин а росіянин
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14.02.2024 18:37 Ответить
 
 