Харьковчанин на вокзале выражал поддержку так называемой "СВО" и хвалил Путина. Его будут судить
В Харькове будут судить мужчину, который на вокзале распространял пророссийскую пропаганду и поддерживал так называемую "СВО".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Харьковской прокуратуры.
Как отмечается, Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).
Дознанием установлено, что харьковчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, публично высказывался в поддержку действий России в Украине.
27 ноября прошлого года, находясь на одном из харьковских железнодорожных вокзалов, коллаборант делился своей позицией по поводу того, что поддерживает так называемую "СВО" и одобрял действия президента России.
Сейчас у мужчины есть возможность поделиться своей позицией в Червонозаводском районном суде г. Харькова.
Пожалуйста, подождите...
Але якщо взяти до уваги досвід знайомих і сусідів, то можна дещо придумати. Один знайомий побив якогось чувака і сів, потім пограбував хату і проходя мимо побив мєнта, знову сів. Один сусід виламав двері в сараї іншого сусіда і вкрам мопеда. Сів. Потім вийшов і став священником МП (іншого тоді не було). Однокласник по кооперативних гаражах лазив - теж сів.
Тож варіанти є.
А таких тут вистачає...