Харьковчанин на вокзале выражал поддержку так называемой "СВО" и хвалил Путина. Его будут судить

В Харькове будут судить мужчину, который на вокзале распространял пророссийскую пропаганду и поддерживал так называемую "СВО".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Харьковской прокуратуры.

Как отмечается, Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Дознанием установлено, что харьковчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, публично высказывался в поддержку действий России в Украине.

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27 ноября прошлого года, находясь на одном из харьковских железнодорожных вокзалов, коллаборант делился своей позицией по поводу того, что поддерживает так называемую "СВО" и одобрял действия президента России.

Сейчас у мужчины есть возможность поделиться своей позицией в Червонозаводском районном суде г. Харькова.