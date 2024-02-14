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Новости Война
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НАТО (8642) прогноз (698) Джоанэ Мирча (20)

Это будет долгая и сложная война. Лучшая стратегия - помочь Украине победить, - заместитель генсека НАТО Джоане

джоане,мірча

Война в Украине может затянуться надолго. Союзники должны помочь Киеву одержать победу над Путиным, считающим своим врагом не Украину, а весь Запад.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Он ответил на заявление Путина, призвавшего Запад остановить помощь Украине для завершения войны. Джоане подчеркнул, что войну легче завершить той стране, которая начала ее, а именно - России.

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"Говоря о долгосрочной стратегии, я думаю, что лучшая стратегия – это помочь Украине победить в этой войне, и я думаю, что это будет долгая и сложная война", – сказал Джоане.

Он добавил, что для членов Альянса недостаточная помощь Украине стала бы серьезной стратегической и политической ошибкой, а также своеобразным "приглашением" для подобных агрессивных сил в Европе и мире.

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Отвечая на вопрос, каким будет завершение войны, Джоане сказал, что не знает. Но, подчеркнул, что Россия будет агрессивной еще долгие годы.

По его словам, тому подтверждением тому служит "комедия" с переизбранием Путина.

Он добавил, что агрессивные инстинкты России выходят за пределы Украины, и Путин называет своим врагом Запад, а не Украину. Заместитель Столтенберга призвал союзников обратить на это внимание.

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Также заместитель генсека НАТО подчеркнул, что после начала полномасштабной войны в Украине восточный фланг НАТО ужесточился. В частности, Финляндия уже присоединилась к НАТО, в то время как Швеция ожидает финального согласования от Венгрии.

"Тот факт, что две нейтральные страны, такие как Швеция и Финляндия, решили присоединиться к НАТО, сам по себе является огромным стратегическим поражением для российских интересов и ее имперских нескончаемых амбиций", - подчеркнул Джоан.

Он добавил, что около 20 государств-членов Североатлантического союза увеличили свои военные расходы до 2% ВВП. Джоане отметил, что в прошлом году таких результатов достигли только 9 членов Альянса. Он подчеркнул, что члены Альянса прилагают усилия, потому что война вернулась в Европу и нужно быть готовыми к любому сценарию развития событий.

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Топ комментарии
+7
Віддайте Україне все, що є з озброєння. Завтра буде запізно.
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14.02.2024 16:10
+5
Ще один дізнався про війну півгодини тому.
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14.02.2024 16:05
+5
Це називається: "Ми попіздимо але нічого не дамо!" І так кожен день якесь вилізе піздане, а дальше нічого не робиться.
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14.02.2024 16:08
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Ще один дізнався про війну півгодини тому.
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14.02.2024 16:05 Ответить
Хто б/у -- іх вустами та мед пити
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14.02.2024 16:07 Ответить
Це називається: "Ми попіздимо але нічого не дамо!" І так кожен день якесь вилізе піздане, а дальше нічого не робиться.
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14.02.2024 16:08 Ответить
Віддайте Україне все, що є з озброєння. Завтра буде запізно.
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14.02.2024 16:10 Ответить
військові витрати до 2% від ВВП
А у русні - 40%, при тому, що робоча сила на порядок дешевша і всі копалини свої.
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14.02.2024 16:14 Ответить
Найкращу стратегію продемонстрували ЗСУ у 22-му році.
Що було потім? Потім замість сміливості та рішучості знову заговорили політики...
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14.02.2024 16:16 Ответить
Це буде довга і складна війна,,,, через нашу НАТІВСЬКУ,АМЕРИКАНСЬКУ І ЄВРОПЕЙСЬКУ ДОВГУ БРЕХНЮ ПРО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ
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14.02.2024 16:29 Ответить
Для вас ця війна,як реаліті-шоу.
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14.02.2024 16:47 Ответить
Заступник генсека НАТО міркує краще, ніж його продажний шеф.
Столтенбаум ліпить дурня, імітуючи вивчену безпомічність НАТО.
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14.02.2024 20:11 Ответить
Столтенберг дно.
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14.02.2024 20:44 Ответить
 
 