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Новости Война
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корабль (2015) уничтожение (6257) Грант Шеппс (55)

Министр обороны Британии Шеппс об уничтожении российского БДК "Цезарь Куников": Напоминание о том, как Украина может выиграть войну благодаря нашему финансированию

грант,шеппс

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я встречусь с союзниками на глобальной конференции по финансированию Вооруженных сил Украины. Потопление еще одного военного корабля Путина станет мощным напоминанием о том, как Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию", - отметил он.

Шеппс подчеркнул, что каждая страна должна сделать шаг для помощи в защите фронта свободы.

Также читайте: Китай, КНДР и Иран следят за агрессией РФ. Запад должен обеспечить победу Украины, - министр обороны Великобритании Шеппс

Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

Также смотрите: ГУР перехватило разговор оккупантов об уничтоженном БДК "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно. АУДИО
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Топ комментарии
+5
"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому."
Радянський, а не російський офіцер Цезар Кунніков загинув 14 лютого 1943 року. Це 81 рік тому, а не 101.
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14.02.2024 16:28
+1
Реально тут зраду розганяют насчет Сырского, что мол типа нас готовят к договорняку. Если бы готовился договорняк, то зачем топить этот корабль было? Все будет норм. Сырский нормальный мужик, ну может трохи мясник. Только за Дебальцево не вспоминайте. У нас тогда и армии нормальной не было, она была никакая. А за Бахмут, так ту помощь которую нам дали она была мизер для контр-наступу.
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14.02.2024 16:38
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"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому."
Радянський, а не російський офіцер Цезар Кунніков загинув 14 лютого 1943 року. Це 81 рік тому, а не 101.
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14.02.2024 16:28 Ответить
Вже набридло це поправляти в кожній новині. Мабуть комусь до вподоби оте 101.
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14.02.2024 16:35 Ответить
Реально тут зраду розганяют насчет Сырского, что мол типа нас готовят к договорняку. Если бы готовился договорняк, то зачем топить этот корабль было? Все будет норм. Сырский нормальный мужик, ну может трохи мясник. Только за Дебальцево не вспоминайте. У нас тогда и армии нормальной не было, она была никакая. А за Бахмут, так ту помощь которую нам дали она была мизер для контр-наступу.
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14.02.2024 16:38 Ответить
То ти вже в черзі в ТЦК?
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14.02.2024 16:47 Ответить
Я был 28 декабря 2023. Прошел ВЛК, годен. Но у меня бронь на работе. С работы кстати и заставили пройти. А чьто?
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14.02.2024 16:49 Ответить
Я не проти Сирського, тому що Дебальцеве там і Муженко в штабі сидів .... а Бахмут політично тримали любою ціною, а причина поразки відсутність дронів та ***********...

Але писати трохи мясник то не страшно... ви чого не пішли у військо? можете причину написати... казки про бронь і т.д. не приймаються та піду коли до вас прийдуть... .....
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14.02.2024 16:51 Ответить
Ну я ссыкун, и не скрываю этого. Такой ответ, надеюсь, устроит? А бронь реально имеется.
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14.02.2024 16:53 Ответить
Ну те що комісія признала гідним ще нічого не означає мого знайомого гіпертоніка признали гідним а в нього тиск був 180 на комісії ...
та лікаря це не спинило вона записала 160 і коли він вимагав виправити відмовилась із словами та вам яка різниця всерівно ж бронь маєте...

Але я вважаю що ви не маєте тоді морального права підтримувати трохи мясників тому що в результаті гинуть наші захічники і лише вони можуть це підтримувати або не підтримувати такий вид війни...
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14.02.2024 17:53 Ответить
Можно просто:- Цезар Куні...
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14.02.2024 16:47 Ответить
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14.02.2024 18:26 Ответить
 
 