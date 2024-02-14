Министр обороны Британии Шеппс об уничтожении российского БДК "Цезарь Куников": Напоминание о том, как Украина может выиграть войну благодаря нашему финансированию
Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я встречусь с союзниками на глобальной конференции по финансированию Вооруженных сил Украины. Потопление еще одного военного корабля Путина станет мощным напоминанием о том, как Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию", - отметил он.
Шеппс подчеркнул, что каждая страна должна сделать шаг для помощи в защите фронта свободы.
Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"
СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".
Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.
"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.
В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
Пожалуйста, подождите...
Радянський, а не російський офіцер Цезар Кунніков загинув 14 лютого 1943 року. Це 81 рік тому, а не 101.
Але писати трохи мясник то не страшно... ви чого не пішли у військо? можете причину написати... казки про бронь і т.д. не приймаються та піду коли до вас прийдуть... .....
та лікаря це не спинило вона записала 160 і коли він вимагав виправити відмовилась із словами та вам яка різниця всерівно ж бронь маєте...
Але я вважаю що ви не маєте тоді морального права підтримувати трохи мясників тому що в результаті гинуть наші захічники і лише вони можуть це підтримувати або не підтримувати такий вид війни...