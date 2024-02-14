РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4605 посетителей онлайн
Новости
6 945 71
граница (5146) Польша (8154) протест (5834)

Украинские перевозчики устроят на границе акцию протеста в ответ на действия поляков

протест,український,кордон,ягодин

С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение фур через украинско-польскую границу.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Перевізники західного регіону" Виталий Коценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Акция должна начаться в 9 утра. Ее участники будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.

"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - объяснил Коценко.

Читайте также: Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки

Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. Проезд рейсовых автобусов при этом не будет блокироваться.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Давно було потрібно це зробити. Молодці.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:41
+25
блін, змініть методічку.
проблеми з трейдерами? працюйте з ними.
прості водії та автотранспортні підприємства до чого?
претензії у поляків до своєї влади?
то хай блокують куурва Варшаву.
і не триндіть.

у відповідь взагалі треба наглухо закрити весь поляцький імпорт, хай фермери поплачують як їм важко з ЕС дотаціями, прибутки будуть не 30% а всього 7%.
хай спитають як наші фермери виживають..
показать весь комментарий
14.02.2024 16:47
+13
Так, проблема "латифундистів" звичайно є. Але я не розумію, чому ця проблема має вирішуватись виключно за рахунок України. По-перше це ЄС дозволяє транзит зерна територією ЄС. По-друге, чому польські підприємці купують українське зерно, яке мало б йти транзитом через Польщу? Відповідь проста - їм це вигідно. І чхати вони хотіли на власних фермерів. Чому в свій час фермери з Німеччини, Франції, Нідерландів та ін. країн не блокували жодні сполучення, щоб "захистити" фермерів, коли Польща отримала спіціальні умови для продажу власної продукції під час вступу в ЄС?! Знаєте, як це питання має вирішуватись цивілізованним шляхом? Подається позов в європейський суд, де зазначається сума втрат від блокади, інші моменти. Питання лише в строках розгляду таких позовів.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно було потрібно це зробити. Молодці.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:41 Ответить
будуть підвозити централізовано автобусами протестантів ))))
показать весь комментарий
14.02.2024 17:03 Ответить
Що потрібно було зробити давно? Це розістратися зі всіма нашими партнерами за інтереси купки хитрожопих латифундистів , які грабують наших селян.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:08 Ответить
Так, проблема "латифундистів" звичайно є. Але я не розумію, чому ця проблема має вирішуватись виключно за рахунок України. По-перше це ЄС дозволяє транзит зерна територією ЄС. По-друге, чому польські підприємці купують українське зерно, яке мало б йти транзитом через Польщу? Відповідь проста - їм це вигідно. І чхати вони хотіли на власних фермерів. Чому в свій час фермери з Німеччини, Франції, Нідерландів та ін. країн не блокували жодні сполучення, щоб "захистити" фермерів, коли Польща отримала спіціальні умови для продажу власної продукції під час вступу в ЄС?! Знаєте, як це питання має вирішуватись цивілізованним шляхом? Подається позов в європейський суд, де зазначається сума втрат від блокади, інші моменти. Питання лише в строках розгляду таких позовів.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:22 Ответить
Блін, кожен таксист-виявляється ще і юрист- міжнародник. На якого суб'єкти права ти збираєшся подати у суд і головне у який саме суд?
показать весь комментарий
14.02.2024 21:00 Ответить


Давно було потрібно це зробити. Молодці
+++


Ее участники будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.

"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", Источник:
Молодцы. Молодцы.
Мы будем строго следить чтобы поляки выполняли свои тр**ования и ПРАВИЛЬНО блокировали границу.

А если меня будут **....ть по субботам, Я ТРЕБУЮ чтоб **...ли с утра, и весь день был свободным. И чтоб никто не лез без очереди.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:20 Ответить
Там ще і тцк насиплять!
показать весь комментарий
14.02.2024 17:00 Ответить
Чули чули. "Єслі он будєт дєлать шото нє так. то ми єво снєсьом"..Снєсуни *****.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:06 Ответить
С 20 травня ано узурпатор та потребує громадянського арешту.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:13 Ответить
Я вас прошу, 60-річних наберуть і жіночок...
показать весь комментарий
14.02.2024 17:47 Ответить
блін, змініть методічку.
проблеми з трейдерами? працюйте з ними.
прості водії та автотранспортні підприємства до чого?
претензії у поляків до своєї влади?
то хай блокують куурва Варшаву.
і не триндіть.

у відповідь взагалі треба наглухо закрити весь поляцький імпорт, хай фермери поплачують як їм важко з ЕС дотаціями, прибутки будуть не 30% а всього 7%.
хай спитають як наші фермери виживають..
показать весь комментарий
14.02.2024 16:47 Ответить
ПШНХЙ, дебіл. На кого розрахований цей комуняцький висєр!?
показать весь комментарий
14.02.2024 16:48 Ответить
Шаріков, ти? Надо забрать все в українських "бариг" і подєліть? А святі поляки і дали бикують нехай?
показать весь комментарий
14.02.2024 17:49 Ответить
Експортуємо зерно морським коридором. Що тут не зрозуміло. Жаль, що зерно везуть не фермери, а ділки, які його за безцінь скупили у них.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:48 Ответить
Ще один. Звідкіля ви пілять лізете!? Путін *****-памʼятай про це.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:49 Ответить
А тампон ******** падсос.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:15 Ответить
Де!? В якій країні фермери розвозять своє зерно по світу!? В твоєму омріяному совку навіть фермерів не було-їх фізично знищили.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:51 Ответить
Заспокойся. В Україні бариги-корупціонери закуповують зерно в селян по ціні в два рази нижчій, а потім ці хитрожопі продають по ціні в два рази вищій. Селян і фермерів корупціонери не допускають до вільної торгівлі І не потрібно людей ображати, бо різні таврування це методика комуністів в СеРеСеРе.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:13 Ответить
тобто якщо везуть через порти "ділки", то нема проблем. Як тільки через поляків, то зразу поляки починають переживати за "маленького" укр фермера. А польські перевізники переживають за укр перевізника. Боясь, щоб польські курви не почали переживати за наших краль....
показать весь комментарий
14.02.2024 17:07 Ответить
Запам'ятай, я і більшість фермерів, ми своє зерно не возимо. Кожен має займатись своєю справою.
Та я навіть за 100 км від свого господарства в межах України не вожу - бо недоцільно.
Я домовляюсь з заводом, вони приїзджають, беруть аналізи і по EXW забирають.
Та що балакать, навіть сусідні магнати, по 10000 га, і ті значну частину угод працюють по EXW.
Крім того, навіть якщо вони і продають десь у портах, значну частину їхнього товару доставляють перевізники (наголошую, від великих перевізників, як777 і до малих, як у мене в селі - 2 хлопці мають по 1 фурі, 2 хлопці мають по 6-7 фур)
А зводиться все до одного - як не крути, а на зменшення ціни зараз, особливо під час війни впливає - логістика. І тут нема значення, чия техніка, чи особиста, чи наймана. Ті польські підараси, що блокують наносять збитки в решті решт першій ланці - тобто мені - виробнику. Бо я не можу не продавати свій товар, а решта можуть компенсувати свої лишні затрати за рахунок мене.
Розумієш, що таке перша ланка?
показать весь комментарий
14.02.2024 17:08 Ответить
зараз вас запишуть в олігарха.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:15 Ответить
В барігу, який все скупив а зараз на бідних польських трударів гонить.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:37 Ответить
Фермер навіть якби й хотів, то не зміг би зайти на той закритий для зайд ринок торгівлі зерном, там все заліцензовано лише під свої офшорні прокладки.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:52 Ответить
це капец.. невже немає політичної волі вирішити проблему яка заключається тільки в грошах .
показать весь комментарий
14.02.2024 16:57 Ответить
але ж ні- хочеться і далі скидати транзитне зерно в польші і далі обвалювати їхній ринок
показать весь комментарий
14.02.2024 16:58 Ответить
дядя, ти дурень? є ринок, куди хочемо туди і продаємо. не можуть заробляти, нафіг з ринку. Поляки до речі таким чином весь транспортний ринок ЄС перебрали на себе. Ніхто їх не блокував.

Навіть погодили не продавати в них, так вони навіть трназит не пускають. Пломби ріжуть. Це як називається?
показать весь комментарий
14.02.2024 17:08 Ответить
ти тупий нікчемний баран який не розуміє а суне свого носа
показать весь комментарий
14.02.2024 17:18 Ответить
Не втримався , ну а ти -тупий смердючий козел , який вважає що знає все , менше кацапської пропаганди читай та дивися ((
показать весь комментарий
14.02.2024 17:56 Ответить
Клин-клином.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:02 Ответить
Шановні українські перевізники перестаньте рвати дупи за так званих українських латифундистів безпрєдєльщіків. Ці гниди князьки створюють в Україні соціальну напругу, ще й сварять нас в цей важкий для нас час з поляками і не тільки, що дуже вигодно кремлівському карлику. Ці хапуги, мало того, що сконцентровали в своїх руках все сільське господарство, скуповоючи в наших селян за безцінь зерно, вони ще роблять подлянки і хаос в Європі. Поляки не просто так протестують проти наших бариг.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:02 Ответить
подивіться на польського мілкого фермера -яка в нього техніка і на наших фермерів і їхні злиденні ще совково-колгоспні трактори ..
показать весь комментарий
14.02.2024 17:06 Ответить
правильно, наші ще заробляють і працюють. Поляки тільки плакатися навчилися. отримують дотації і то ім мало. кричать про якихось олігархів у Україні. На своїх 200-300 га поля вони ніколи вже не будуть конкурентні. Наш фермер має мін 500-1000 га, економічно більш ефективно.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:10 Ответить
то вийнятки--основний наш фермер має 30-100 га .. але то нічого .. он Кернел має 670 тисяч
показать весь комментарий
14.02.2024 17:13 Ответить
а на Кернелі хто працює? і правильно, Кернел може собі корабель зафрахтувати. А отой фермер, як ви кажете на 30-100 га (хоча то взагалі нереально мало таких), може тільки відвезти фурую. То хто страждає? Олігарх чи фермер? І перестаньте плакатися за польських фермерів. у них дотації і вони не можуть працювати і конкурувати. Завтра зявиться ще якийсь наш успішний бізнес і ви побачите нові протести. Перевізники вже в курсі, як і фермери.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:18 Ответить
успішний бізнес у Кернела ?? ну ти баран---ти довбень взагалі-- повно людей у яких до 30 га землі--
показать весь комментарий
14.02.2024 17:21 Ответить
по суті нічого сказати. Бевзень
показать весь комментарий
14.02.2024 17:40 Ответить
скажу що ти тупий не компетентний баран .
показать весь комментарий
14.02.2024 17:45 Ответить
Так вони ніякі фури не пускають а також і жд вагони, і військові вантажі, а після цих перевірок знаходять маяки, і туди летить, ии про це не знав
показать весь комментарий
14.02.2024 17:11 Ответить
Бо відробляють мардовські гроші.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:19 Ответить
Какой бред!!!! Не будьте идиотами!!! Боже спаси Украину.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:05 Ответить
дебіли ***-ь
показать весь комментарий
14.02.2024 17:07 Ответить
Одно из мнений...

Коли я почала розбиратися, звідки ноги ростуть у конфлікті з Польшею, то дістала пояснення від фермера Петра Тимошенка. Може комусь також буде цікаво.
Минулий рік фірми-однодневки (вгадайте, кому належать і під ким ходять) скупили зерно по 110 дол., найняли фури по 40-50 дол. і повезли в Польшу під фіктивними договорами. У Польші знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 дол. Ті забрали зерно, бо польські фермери продавали по 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли і зреалізували в Польші біля 2 млн.т. зерна.
Коли польські фермери не змогли продати переробникам своє зерно, вони почали бити в набат і заставили владу розбиратись в ситуаціі. Польська влада офігіла, як іх надули "бідні украінські бариги". А тепер ці бариги скупили зерно в украінських фермерів по сто баксів і чекали банкету, як в минулому році. А коли зрозуміли, що бенкету не буде, то почали качати права.
А тепер порахуймо - чистий прибуток був у межі 80-100 дол. Продали 2 млн.т. зерна. Скільки "слуги" поклали собі в кишеню?
P.S. Трейдери до цієі оборудки відношення не мають. Вони працювали і працюють по-білому.

Lyudmyla Oleksiy
показать весь комментарий
14.02.2024 17:08 Ответить
брали по 70-80 долларів- а ячмінь з поля брали по 40-50 долларів -- 100 це вже накрутили собі бігунки які скупляли зерно у фермерів зі своєю маржею
показать весь комментарий
14.02.2024 17:11 Ответить
Середня собівартість вирощування тонни пшениці а Україні - 6,5 тис. гривень (170 USD). Ви наших фермерів пожалійте з вашими то цінами. А польські рольники не пропадуть.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:22 Ответить
я вам кажу по якій ціні купляли у селян пшеницю .. до речі - зараз купляють в порт Ізмаіл-134доллара .. мінус логістика 2000 гривень тона ..

а собівартість 6.5 тис гривень то у таких ефективних як Кернел --але то все на папері за ради дотацій і повернення ПДВ .. на самому ділі менше
показать весь комментарий
14.02.2024 20:10 Ответить
хто цю маячню розповсюджує??? ви хоч гляньте світові ціни на агро продукцію і тоді не будете поширювати маячню.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:12 Ответить
шо ти мелеш-- в минулому році були такі ціни .. ти якщо не знаєш не сунь носа.. соняшник скупляли бариги з поля по 160 долларів-- подивись яка ціна в світі
показать весь комментарий
14.02.2024 17:15 Ответить
чи може олія в магазинах подешевшала в 4 рази ???
показать весь комментарий
14.02.2024 17:16 Ответить
https://www.theglobaleconomy.com/world/wheat_price/ https://www.theglobaleconomy.com/world/wheat_price/

світові ціни.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:19 Ответить
во ти дубина-- ти хоч почитай шо там написано--моніторинг ціни з 1979 року
показать весь комментарий
14.02.2024 17:25 Ответить
правильно статистика з 1979 року. по січень 2024. Ціна в липні 2023 -250, серпень-вересень 230. Зараз 247. Чи засліпила правда?
показать весь комментарий
14.02.2024 17:30 Ответить
"У Польші знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 дол. Ті забрали зерно, бо польські фермери продавали по 300-320 євро." - світова ціна у липін минулого року 230 баксів. посилання вище. Так що поляки-переробники не дурні. Платили ринкову ціну. УкрФермер отримав ціну за вирахуванням доставки. Тому і платили відповідно. Не хочеш- вози і оплачуй простій на кордоні сам.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:22 Ответить
А, шо, влада в Польщі і правоохоронна система не може виявити фіктивні договори, відкрити справи і накласти штрафи, щоб виробникам більше не хотілось брати незаконну сировину?! після розголосу, і великих штрафів вже не захочуть економити, загалом це ж не наші проблеми. І по факту виявляеться, що поляки можуть в своїй країні робити будь що, перекрити важливу для держави трасу, впливати на державний кордон, вирішувати кому можна виїхати кому ні, вимагати від Євросоюзу, щоб українців позбавили дозволів на перевезення, щоб Євросоюз не закуповував нашу продукцію, бо вони 20 років мали ці ринки, все їм сходить з рук, і ці люди нас звинувачують у корупції, не дотримані законів - вони ніякі закони не поважають, вони плювати хотіли на закони і права інших.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:30 Ответить
та всі все розуміють. Все робилося згідно чинного законодавства Польщі. Переробники можуть купляти укр продукцію в ЄС. Просто польським фермерам важко зрозуміти, що цін 2020-2021 років вже не буде. ось і прикидаються шлангами, бігають і шукають фігні.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:32 Ответить
А не було фіктивних договоры - добрі дяді в Брюсселі зробили той гешефт законним, не подумавши про внутрішній ринок сільгоспродукції, який приводили в рівновагу десятиліттями. І тепер мають трактори під парламентами в усій Європі!
А з нашої сторони з зерном був классичний неконтрольований демпінг - юридично право мали, але тепер маємо ворогів там, де повинні бути друзі.
Київські жиди слідують классиці Сороса - "это просто бизнес - ничего личного"...
показать весь комментарий
15.02.2024 13:06 Ответить
Один простой вопрос:
"А поляки набили морды тем своим переработчикам, которые согласились на это не совсем белое зерно?"
показать весь комментарий
14.02.2024 17:39 Ответить
А почему оно "не белое"? Польские переработчики спокойно могут заключать договора с украинскими поставщиками, они такие же участники рынка ЕС.
показать весь комментарий
14.02.2024 19:07 Ответить
Простой ответ - в Украине Коломойского ОСУДИЛИ?
показать весь комментарий
15.02.2024 13:10 Ответить
ти хоть прочитай чи вистачає тільки на заголовок -- ціна 446.66 ..
показать весь комментарий
14.02.2024 17:27 Ответить
Нарешті. Хочь хтось почав діяти, але чому мовчить влада України?
Блокування кордону це взагалі то порушення Закону а не протест.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:52 Ответить
Коли вже зелебобер роздуплиться і буде щось з цим робити?!
показать весь комментарий
14.02.2024 17:52 Ответить
ШЕ би пику кожному товкли після пропуску. Сподіваюся це пшецьке лайно щезне з поличок магазинів. Самі хай жеруть свою гидоту синтетичну.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:57 Ответить
В эту игру можно играть вдвоем
показать весь комментарий
14.02.2024 18:01 Ответить
не купуйте польське, нічого унікального вони не роблять
показать весь комментарий
14.02.2024 18:18 Ответить
Блокуватимуть молочку,гуманітарку і волонтерку.
показать весь комментарий
14.02.2024 19:28 Ответить
Особливо не купуйте польскі гаубиці Краб і ПЗРК Гром, бо їх в Україні дефіціт! Назло ляхам вуха собі відморожу!
показать весь комментарий
15.02.2024 13:09 Ответить
А от цього не треба було робити.

Україна й так на десятиліття, якщо не на століття, перестала бути транзитною державою.

Тому все, що їде з Заходу, потрібне лише нам.
показать весь комментарий
14.02.2024 19:42 Ответить
Ті польські водії, які проїжджають без черги, належать до спілки блокувальників. Ціни на перевозки здорожчали. Вони чіпляють надпис "гуманітарний груз", а перед таможньою знімають. Для швидшого повернення, поляки вимагають, для пустих польських фур, окремий перехід, без електронної черги.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:00 Ответить
Погана звичка - є заразною.
Немає сенсу казати фє, якщо повністю живеш за рахунок суміжних країн.
Це можна списати на деградацію, як чинник демографічний та занепад соціальних норм.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:25 Ответить
 
 