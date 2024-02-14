Украинские перевозчики устроят на границе акцию протеста в ответ на действия поляков
С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение фур через украинско-польскую границу.
Об этом сообщил руководитель общественной организации "Перевізники західного регіону" Виталий Коценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Акция должна начаться в 9 утра. Ее участники будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.
"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - объяснил Коценко.
Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. Проезд рейсовых автобусов при этом не будет блокироваться.
Пожалуйста, подождите...
Давно було потрібно це зробити. Молодці
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Ее участники будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.
"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", Источник:
Молодцы. Молодцы.
Мы будем строго следить чтобы поляки выполняли свои тр**ования и ПРАВИЛЬНО блокировали границу.
А если меня будут **....ть по субботам, Я ТРЕБУЮ чтоб **...ли с утра, и весь день был свободным. И чтоб никто не лез без очереди.
проблеми з трейдерами? працюйте з ними.
прості водії та автотранспортні підприємства до чого?
претензії у поляків до своєї влади?
то хай блокують куурва Варшаву.
і не триндіть.
у відповідь взагалі треба наглухо закрити весь поляцький імпорт, хай фермери поплачують як їм важко з ЕС дотаціями, прибутки будуть не 30% а всього 7%.
хай спитають як наші фермери виживають..
Та я навіть за 100 км від свого господарства в межах України не вожу - бо недоцільно.
Я домовляюсь з заводом, вони приїзджають, беруть аналізи і по EXW забирають.
Та що балакать, навіть сусідні магнати, по 10000 га, і ті значну частину угод працюють по EXW.
Крім того, навіть якщо вони і продають десь у портах, значну частину їхнього товару доставляють перевізники (наголошую, від великих перевізників, як777 і до малих, як у мене в селі - 2 хлопці мають по 1 фурі, 2 хлопці мають по 6-7 фур)
А зводиться все до одного - як не крути, а на зменшення ціни зараз, особливо під час війни впливає - логістика. І тут нема значення, чия техніка, чи особиста, чи наймана. Ті польські підараси, що блокують наносять збитки в решті решт першій ланці - тобто мені - виробнику. Бо я не можу не продавати свій товар, а решта можуть компенсувати свої лишні затрати за рахунок мене.
Розумієш, що таке перша ланка?
Навіть погодили не продавати в них, так вони навіть трназит не пускають. Пломби ріжуть. Це як називається?
Коли я почала розбиратися, звідки ноги ростуть у конфлікті з Польшею, то дістала пояснення від фермера Петра Тимошенка. Може комусь також буде цікаво.
Минулий рік фірми-однодневки (вгадайте, кому належать і під ким ходять) скупили зерно по 110 дол., найняли фури по 40-50 дол. і повезли в Польшу під фіктивними договорами. У Польші знайшли переробників, яким запропонували зерно по 240-260 дол. Ті забрали зерно, бо польські фермери продавали по 300-320 євро. Фіктивні фірми вивезли і зреалізували в Польші біля 2 млн.т. зерна.
Коли польські фермери не змогли продати переробникам своє зерно, вони почали бити в набат і заставили владу розбиратись в ситуаціі. Польська влада офігіла, як іх надули "бідні украінські бариги". А тепер ці бариги скупили зерно в украінських фермерів по сто баксів і чекали банкету, як в минулому році. А коли зрозуміли, що бенкету не буде, то почали качати права.
А тепер порахуймо - чистий прибуток був у межі 80-100 дол. Продали 2 млн.т. зерна. Скільки "слуги" поклали собі в кишеню?
P.S. Трейдери до цієі оборудки відношення не мають. Вони працювали і працюють по-білому.
Lyudmyla Oleksiy
а собівартість 6.5 тис гривень то у таких ефективних як Кернел --але то все на папері за ради дотацій і повернення ПДВ .. на самому ділі менше
світові ціни.
А з нашої сторони з зерном був классичний неконтрольований демпінг - юридично право мали, але тепер маємо ворогів там, де повинні бути друзі.
Київські жиди слідують классиці Сороса - "это просто бизнес - ничего личного"...
"А поляки набили морды тем своим переработчикам, которые согласились на это не совсем белое зерно?"
Блокування кордону це взагалі то порушення Закону а не протест.
Україна й так на десятиліття, якщо не на століття, перестала бути транзитною державою.
Тому все, що їде з Заходу, потрібне лише нам.
Немає сенсу казати фє, якщо повністю живеш за рахунок суміжних країн.
Це можна списати на деградацію, як чинник демографічний та занепад соціальних норм.