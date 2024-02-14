Остин на открытии 19-го "Рамштайна": "Украина не сдастся, и мы не сдадимся"

Министр обороны США на открытии 19-го заседания в формате "Рамштайн", который сегодня будет обсуждать потребности Украины, в частности, в артиллерийских боеприпасах и ракетах для ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Кремль все глубже погружается в изоляцию, которую он сам себе утроил, но эта коалиция из около 50 стран мира здесь, чтобы взяться за работу. Наши союзники и партнеры продолжают нести ответственность за нашу общую безопасность. Сегодня мы будем вместе работать над ближайшими потребностями Украины, в том числе - над ее неотложной потребностью в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет противовоздушной обороны. И то, что мы называем коалицией сил и средств, продвигается вперед", - отметил он.

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Остин объяснил, что это означает развитие будущих артиллерийских сил украинской армии и обеспечение ее достаточным количеством боеприпасов.

"Это означает оснащение Украины истребителями F-16 и инфраструктурой для их обслуживания. И это означает, что у Украины есть интегрированная и многоуровневая сеть противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, городов и своего неба. Жестокость Кремля становится особенно очевидной во время нынешней зимы. Российские войска обстреливают украинские города баллистическими ракетами и атакуют иранскими беспилотниками. Но Украина продолжает бросать вызов Москве и бороться за свои суверенные права. И мы будем продолжать продвигаться, чтобы оказать Украине как краткосрочную, так и долгосрочную поддержку", - добавил глава Пентагона.

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Остин добавил, что агрессивная война Путина, которой нет оправдания, бросает серьезный вызов нестабильности безопасности в Европе и за ее пределами. А вторжение РФ – это лобовая атака на трудно завоеванный после Второй мировой войны международный порядок, осуждающий агрессию, защищающий суверенитет государств и противостоящий нарушениям прав человека.

"Результат борьбы Украины против Путина и его имперской агрессии поможет определить глобальную безопасность на десятилетия. И для принципиальных людей и сознательных правительств стоять в стороне, когда Украина борется за свое существование - не выход. Украина не сдастся, и мы не сдадимся", - подытожил министр обороны США.

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