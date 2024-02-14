РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4595 посетителей онлайн
Новости Война
4 858 18
Остин Ллойд (418)

Остин на открытии 19-го "Рамштайна": "Украина не сдастся, и мы не сдадимся"

остін,ллойд

Министр обороны США на открытии 19-го заседания в формате "Рамштайн", который сегодня будет обсуждать потребности Украины, в частности, в артиллерийских боеприпасах и ракетах для ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Кремль все глубже погружается в изоляцию, которую он сам себе утроил, но эта коалиция из около 50 стран мира здесь, чтобы взяться за работу. Наши союзники и партнеры продолжают нести ответственность за нашу общую безопасность. Сегодня мы будем вместе работать над ближайшими потребностями Украины, в том числе - над ее неотложной потребностью в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет противовоздушной обороны. И то, что мы называем коалицией сил и средств, продвигается вперед", - отметил он.

Также читайте: Из-за госпитализации Остин присоединится к заседанию "Рамштайна" дистанционно

Остин объяснил, что это означает развитие будущих артиллерийских сил украинской армии и обеспечение ее достаточным количеством боеприпасов.

"Это означает оснащение Украины истребителями F-16 и инфраструктурой для их обслуживания. И это означает, что у Украины есть интегрированная и многоуровневая сеть противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, городов и своего неба. Жестокость Кремля становится особенно очевидной во время нынешней зимы. Российские войска обстреливают украинские города баллистическими ракетами и атакуют иранскими беспилотниками. Но Украина продолжает бросать вызов Москве и бороться за свои суверенные права. И мы будем продолжать продвигаться, чтобы оказать Украине как краткосрочную, так и долгосрочную поддержку", - добавил глава Пентагона.

Читайте также: Министр обороны Британии Шеппс об уничтожении российского БДК "Цезарь Куников": Напоминание о том, как Украина может выиграть войну благодаря нашему финансированию

Остин добавил, что агрессивная война Путина, которой нет оправдания, бросает серьезный вызов нестабильности безопасности в Европе и за ее пределами. А вторжение РФ – это лобовая атака на трудно завоеванный после Второй мировой войны международный порядок, осуждающий агрессию, защищающий суверенитет государств и противостоящий нарушениям прав человека.

"Результат борьбы Украины против Путина и его имперской агрессии поможет определить глобальную безопасность на десятилетия. И для принципиальных людей и сознательных правительств стоять в стороне, когда Украина борется за свое существование - не выход. Украина не сдастся, и мы не сдадимся", - подытожил министр обороны США.

Читайте также: Это будет долгая и сложная война. Лучшая стратегия - помочь Украине победить, - заместитель генсека НАТО Джоане
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Міністру оборони США , Ллойду Остіну респект і швидкого одужання 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
14.02.2024 17:05
+12
Україна точно не здасться, а от що до вас то ми вже і не впевнені.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:55
+9
Остін, дай Боже тобі здоров'я. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.02.2024 17:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна точно не здасться, а от що до вас то ми вже і не впевнені.
показать весь комментарий
14.02.2024 16:55 Ответить
"І ми не здамося!" - сказав генерал і тихенько прошепотів: "якщо дозволить Трамп".
показать весь комментарий
14.02.2024 16:57 Ответить
Какой большой генерал негр (С)
показать весь комментарий
14.02.2024 17:01 Ответить
Міністру оборони США , Ллойду Остіну респект і швидкого одужання 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
14.02.2024 17:05 Ответить
Нездавуни блдь. Зручно так "не здаватися".
показать весь комментарий
14.02.2024 17:11 Ответить
Шанси України не здатися, прямо пропорціональні "нездачі" США Трампу та його посіпакам. Бо ми повністю залежимо від допомоги, яка вже з осені блокується трампоїдами.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:30 Ответить
Дайте Атакамси дальністю 300 км. - 1000 шт. і війна закінчиться за 2 тижні.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:33 Ответить
Пафосу багато; ще би зброї стільки.
показать весь комментарий
14.02.2024 17:39 Ответить
Иран и Св.Корея вдвоем и молча сделали эту "коалицию пистунов и неудачников" из 50 стран.Вот все что нужно знать про Рамштайн
показать весь комментарий
14.02.2024 17:42 Ответить
Остін, дай Боже тобі здоров'я. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
14.02.2024 17:46 Ответить
23 ноября 2023
https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/vijna-v-********/rezultaty-vstrechi-ramshtajn-17-kakuyu-pomoshh-poluchit-ukraina/ Рамштайн 17

Среди объявленных пакетов помощи от партнеров после Рамштайн-17:
сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры - Германия и Франция;
по итогам вчерашнего визита министра обороны Германии уже объявили о помощи на $1,4 млрд - сюда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, 8 тыс. новых противотанковых мин, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы - вся Украина имеет получить к середине декабря;
Нидерланды подготовили €2 млрд на военную помощь Украине;
лидер ІТ-коалиции - Эстония предоставляет финансирование на сумму $500 тыс. на деятельность ІТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере €10 млн;
Великобритания и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море.

23 січня 2024
https://www.dw.com/ru/ramstajn-obsudit-15-marta-novuu-pomos-ukraine/a-64976784 Рамштайн 18
По-перше, зустріч надала Україні можливість поінформувати наших партнерів про ситуацію на фронті
По-друге, союзники підтвердили готовність вирішувати проблеми України з дефіциту ракет для існуючих систем протиповітряної оборони (ППО)
По-третє, відмінністю 18-го «Рамштайну» стала формалізація «коаліції спроможностей» (capability coalitions), сформованої під час попередніх засідань (авіаційна, танкова, артилерійська та коаліція морської безпеки), а також формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони.
Отже, нинішня зустріч у форматі «Рамштайн» виявилась досить продуктивною,

Згідно https://protectukrainenow.org/uk/report цього після 17 та 18 Рамштайна (період 27.12.2023-14.02.2024) союзники надали
30 БМП
8 ППО
2 РСЗО
показать весь комментарий
14.02.2024 18:38 Ответить
Две маленькие страны, находящиеся под санкциями, сумели быстро обеспечить оружием и снаряжением, большую армию.
50 больших стран без санкций во главе с США не смогли в течении 2-х лет обеспечить оружием, боеприпасами маленькую армию.
показать весь комментарий
14.02.2024 18:52 Ответить
кхм... 12000 единиц тяжелой техники и вооружения они обеспечили (с них 2500 еще в пути), тебе мало?! Одни США дали 3.5 миллиона снарядов и ракет мало?! Спасибо скажи и молись чтобы дали еще хотя бы половину того, что поставили за два года.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:16 Ответить
раніше мова шла за Перемогу, а зараз "не здамося"
показать весь комментарий
14.02.2024 19:30 Ответить
Конечно за плечами солдат, ГЕРОЕВ ЗСУ легко говорить что не сдадимся))). А вот боеприпасов,денег выделить-это уже сложнее немного((((. Неужели США и их народ нстолько деградировали что неспособны дать 1 доллар без риска для себя чтобы в итоге получить 10 в порядка над миром?? Я отказываюсь в это верить. Хотя конечно есть такая вероятность что Американцы выродились как нация. Которую я когда-то уважал. Зато я уважал всегда и буду уважать всех, кто боролся и борется за Украину. Начиная с моего родного брата.
показать весь комментарий
14.02.2024 20:09 Ответить
Брат Остин дай звиздюлей спикеру Джонсону и пусть ставит пакет помощи на голосование и мы точно отобьёся )
показать весь комментарий
14.02.2024 20:14 Ответить
Це означає наступне - українці, ви як не отримували від нас зброї в необхідній кількості так її ніколи і не отримаєте.
Допоки в білому домі дем партія разом з байденом.
показать весь комментарий
14.02.2024 22:15 Ответить
 
 