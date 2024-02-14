Остин на открытии 19-го "Рамштайна": "Украина не сдастся, и мы не сдадимся"
Министр обороны США на открытии 19-го заседания в формате "Рамштайн", который сегодня будет обсуждать потребности Украины, в частности, в артиллерийских боеприпасах и ракетах для ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Кремль все глубже погружается в изоляцию, которую он сам себе утроил, но эта коалиция из около 50 стран мира здесь, чтобы взяться за работу. Наши союзники и партнеры продолжают нести ответственность за нашу общую безопасность. Сегодня мы будем вместе работать над ближайшими потребностями Украины, в том числе - над ее неотложной потребностью в большем количестве артиллерийских боеприпасов и ракет противовоздушной обороны. И то, что мы называем коалицией сил и средств, продвигается вперед", - отметил он.
Остин объяснил, что это означает развитие будущих артиллерийских сил украинской армии и обеспечение ее достаточным количеством боеприпасов.
"Это означает оснащение Украины истребителями F-16 и инфраструктурой для их обслуживания. И это означает, что у Украины есть интегрированная и многоуровневая сеть противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, городов и своего неба. Жестокость Кремля становится особенно очевидной во время нынешней зимы. Российские войска обстреливают украинские города баллистическими ракетами и атакуют иранскими беспилотниками. Но Украина продолжает бросать вызов Москве и бороться за свои суверенные права. И мы будем продолжать продвигаться, чтобы оказать Украине как краткосрочную, так и долгосрочную поддержку", - добавил глава Пентагона.
Остин добавил, что агрессивная война Путина, которой нет оправдания, бросает серьезный вызов нестабильности безопасности в Европе и за ее пределами. А вторжение РФ – это лобовая атака на трудно завоеванный после Второй мировой войны международный порядок, осуждающий агрессию, защищающий суверенитет государств и противостоящий нарушениям прав человека.
"Результат борьбы Украины против Путина и его имперской агрессии поможет определить глобальную безопасность на десятилетия. И для принципиальных людей и сознательных правительств стоять в стороне, когда Украина борется за свое существование - не выход. Украина не сдастся, и мы не сдадимся", - подытожил министр обороны США.
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https://vikna.tv/ru/dlia-tebe/vijna-v-********/rezultaty-vstrechi-ramshtajn-17-kakuyu-pomoshh-poluchit-ukraina/ Рамштайн 17
Среди объявленных пакетов помощи от партнеров после Рамштайн-17:
сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны. К ней присоединились 20 стран (Ground-Based Air Defence), лидеры - Германия и Франция;
по итогам вчерашнего визита министра обороны Германии уже объявили о помощи на $1,4 млрд - сюда входят системы IRIS-T с управляемыми ракетами, 8 тыс. новых противотанковых мин, один комплект системы Patriot, дополнительные 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы - вся Украина имеет получить к середине декабря;
Нидерланды подготовили €2 млрд на военную помощь Украине;
лидер ІТ-коалиции - Эстония предоставляет финансирование на сумму $500 тыс. на деятельность ІТ-коалиции в дополнение к обязательствам Люксембурга в размере €10 млн;
Великобритания и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать способы усилить безопасность в Черном море.
23 січня 2024
https://www.dw.com/ru/ramstajn-obsudit-15-marta-novuu-pomos-ukraine/a-64976784 Рамштайн 18
По-перше, зустріч надала Україні можливість поінформувати наших партнерів про ситуацію на фронті
По-друге, союзники підтвердили готовність вирішувати проблеми України з дефіциту ракет для існуючих систем протиповітряної оборони (ППО)
По-третє, відмінністю 18-го «Рамштайну» стала формалізація «коаліції спроможностей» (capability coalitions), сформованої під час попередніх засідань (авіаційна, танкова, артилерійська та коаліція морської безпеки), а також формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони.
Отже, нинішня зустріч у форматі «Рамштайн» виявилась досить продуктивною,
Згідно https://protectukrainenow.org/uk/report цього після 17 та 18 Рамштайна (період 27.12.2023-14.02.2024) союзники надали
30 БМП
8 ППО
2 РСЗО
50 больших стран без санкций во главе с США не смогли в течении 2-х лет обеспечить оружием, боеприпасами маленькую армию.
Допоки в білому домі дем партія разом з байденом.