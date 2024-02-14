В Германии стало больше фальшивых "украинцев". Среди них много граждан Венгрии, не знающих украинского языка
В последнее время в Германии увеличилось количество европейских граждан, которые выдают себя за украинцев и просят у властей социальной помощи, предназначенной для беженцев от российского вторжения. Среди них много венгров. Выявляют мошенников из-за того, что те не знают украинского языка.
Об этом пишет издание Schwäbische Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
С 2023 года иммиграционные власти на юго-западе Германии сообщили о 1374 подозрительных случаях, когда иностранцы, кроме украинского гражданства, также имели гражданство другой страны ЕС. В частности, у 58 человек, зарегистрировавшихся только по украинскому паспорту, обнаружено гражданство Венгрии.
Однако они скрывают паспорт европейской страны и выдают себя за украинцев, чтобы получить деньги, поскольку, в отличие от искателей убежища или беженцев из других стран, украинцы имеют особый статус в Германии.
Мошенников чаще всего выявляют по незнанию украинского языка.
"К иммиграционных органам все чаще обращаются люди, которые общались только на венгерском языке и предъявляли недавно выданные украинские паспорта", - цитируют в издании пресс-секретаря Министерства юстиции земли Баден-Вюртемберг.
В то же время, он отметил, что путаница может быть вызвана также тем, что в Закарпатской области Украины с 2010 года все больше паспортов Венгрии выдается венгерскому меньшинству.
Однако право на социальную льготу имеют только те беженцы от российской агрессии, у которых есть только украинский паспорт. Лица с двойным гражданством не имеют права на получение помощи, поскольку считаются иностранцами из ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Имеют паспорта Украины и Венгрии. Не знают украинский язык.
И думать нечего Ждуны из ДыНыРы.
А хто ще?
Вона не знає української мови,спілкувалася
зі мною російською і сказала,що всі
угорці знають тільки російську...це політика
прокацапська,населення зомбоване...
Шта? Бєгут із Вєлікой Вєнгріі? Нацпрєдатєлі.
Цигани?Роми?
Пару раз наткнувся і на таких, котрі схоже зверхньо ставилися до української (хоч не впевнений, бо це були тільки мої здогадки з мови тіла та незрозумілого мені мадярського бурмотіння собі під носом).
Зато сєпари з Динири з двома громадянствами приймаються. Хоча ненавидять і Україну і Європу з Америкою. ******* Рашу, але туди їхати не хочуть.
Довбаний зелений диверсант. Розпродує українські паспорти наліво й направо як гарячі пиріжки, чим Польша займалася нещодавно. Потім розпродасть українську землю всіляким новоспеченим "українцям" арабського, азійського, індуського й кацапського походження.
Загугліть образки в гуглу"Romští uprchlíci na Hlavním nádraží"
Дам на всяк випадок пару посилань
https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/nikde-nas-nechteji-jen-buh-nas-ma-rad-rika-romska-uprchlice-z-hlavniho-nadrazi-20656
https://www.novinky.cz/clanek/stalo-se-foto-romsti-uprchlici-na-prazskem-hlavnim-nadrazi-40396672
https://cnn.iprima.cz/romsti-uprchlici-se-utaborili-na-nadrazi-v-brne-ubytovani-odmitaji-radnice-si-nevi-rady-107108 https://cnn.iprima.cz/romsti-uprchlici-se-utaborili-na-nadrazi-v-brne-ubytovani-odmitaji-radnice-si-nevi-rady-107108#
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-hlavak-jako-utociste-uprchliku-spi-na-chodbach/r~e9e859d8d15e11ec8a24ac1f6b220ee8/
Досить ї називати мадяри та інше.
Тільки угри