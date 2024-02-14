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беженцы (1606) Венгрия (1836) Германия (6732)

В Германии стало больше фальшивых "украинцев". Среди них много граждан Венгрии, не знающих украинского языка

паспорт

В последнее время в Германии увеличилось количество европейских граждан, которые выдают себя за украинцев и просят у властей социальной помощи, предназначенной для беженцев от российского вторжения. Среди них много венгров. Выявляют мошенников из-за того, что те не знают украинского языка.

Об этом пишет издание Schwäbische Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

С 2023 года иммиграционные власти на юго-западе Германии сообщили о 1374 подозрительных случаях, когда иностранцы, кроме украинского гражданства, также имели гражданство другой страны ЕС. В частности, у 58 человек, зарегистрировавшихся только по украинскому паспорту, обнаружено гражданство Венгрии.

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Однако они скрывают паспорт европейской страны и выдают себя за украинцев, чтобы получить деньги, поскольку, в отличие от искателей убежища или беженцев из других стран, украинцы имеют особый статус в Германии.

Мошенников чаще всего выявляют по незнанию украинского языка.

"К иммиграционных органам все чаще обращаются люди, которые общались только на венгерском языке и предъявляли недавно выданные украинские паспорта", - цитируют в издании пресс-секретаря Министерства юстиции земли Баден-Вюртемберг.

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В то же время, он отметил, что путаница может быть вызвана также тем, что в Закарпатской области Украины с 2010 года все больше паспортов Венгрии выдается венгерскому меньшинству.

Однако право на социальную льготу имеют только те беженцы от российской агрессии, у которых есть только украинский паспорт. Лица с двойным гражданством не имеют права на получение помощи, поскольку считаются иностранцами из ЕС.
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Топ комментарии
+33
Авжеж ,воно живе на території України має два паспорти,при цьому мову не вчило,а тепер примазується до українців. А там і українських кацапів багато.
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14.02.2024 17:05
+27
Це ті повії з Закарпаття, які знати не хотіли української, лизали дупу орбану, але дуже хочуть скористатись ситуацією, просто пристосуванці, точніше дешеві повії!
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14.02.2024 17:08
+24
Закарпатці категорично відмовлялись вчити українську мову, бо не вважали себе українцями і раділи, що отримували тишком-нишком паспорти Угорщни, цеж такі можливості, а тепер не можуть скористатись пільгами, бо не знають мову своєї країни, іронія долі
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14.02.2024 17:09
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- У лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые,
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14.02.2024 17:02 Ответить
хм, так існує і купа українців які не знають українську мову
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14.02.2024 17:14 Ответить
От ти наприклад. Горомадянин російської федерації чомусь забрів на Цензор із Гугл- транслейтом .
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14.02.2024 17:21 Ответить
та буде тобі відомо, що я українською спілкуюся навіть зі своїми котами!
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14.02.2024 17:47 Ответить
А що, коти вміють читати із Гугла ?
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14.02.2024 18:40 Ответить
Навіть самі кончені "донбасіти",так би мовити "біженці",коли річ заходе про грошові виплати,згадують українську мову.
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14.02.2024 17:24 Ответить
Є ще кримчани, які після анексії росією Криму повернулися туди, а потім після початку війни та оголошення ****** мобілізації викопали свої українські паспорти та поїхали ,,бідувати,, до Британій та Норвегій. Знаю таких особисто.
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14.02.2024 17:52 Ответить
надо делать закон по док-ву проживания в Украине как минимум год до войны. Жили в крыму? на х* с пляжа
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15.02.2024 00:19 Ответить
І достають угорськы паспорти?
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14.02.2024 19:06 Ответить
Тоже мне бином Ньютона.
Имеют паспорта Украины и Венгрии. Не знают украинский язык.
И думать нечего Ждуны из ДыНыРы.
А хто ще?
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14.02.2024 19:04 Ответить
чекаємо на орбана.
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14.02.2024 17:03 Ответить
Так, потрібно взнати його думку про це. Бажано на телебаченні, особливо на Закарпатті. Цим і має зайнятись наше Міністерство закордонних справ, а також "незалежні" марафонці.
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14.02.2024 18:03 Ответить
Украинцем быть престижно. Хоть в чем-то мы преуспели
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14.02.2024 17:03 Ответить
Авжеж ,воно живе на території України має два паспорти,при цьому мову не вчило,а тепер примазується до українців. А там і українських кацапів багато.
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14.02.2024 17:05 Ответить
Ще у 80х частенько бував в тих селах. Вони і тоді з нами розмовляли ламаною російською, українську - ні бум бум.
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14.02.2024 17:11 Ответить
В прикордонних селах таких багато... був колись в одному селі де тільки румунську знали
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14.02.2024 17:56 Ответить
роми, їм роздали мадярські паспорти орбани щоб ходили голосувати за них. можливо той самий табір що окупував був весною 22го, головний залізничний вокзал Праги. у половини того табору були тільки мадярпаси. розсосалось це шобло через декілька тижнів, коли консула мадярського попросили дати раду з своїми громадянами.
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14.02.2024 19:06 Ответить
Працювала в Чехії з угоркою з Берегово.
Вона не знає української мови,спілкувалася
зі мною російською і сказала,що всі
угорці знають тільки російську...це політика
прокацапська,населення зомбоване...
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14.02.2024 17:05 Ответить
Перед войной кажется в Австрии был еще покруче ситуация,в подростковый лагерь на обучение приехали две девушки одна львовянка а вторая с Закарпатья.Начали с последней общаться а она по английски ни бум-бум видать мажорка местная,тогда организаторы лагеря просят львовянку что бы та объяснила что здесь надо знать английский язык а та отвечает что наша мадьярка ее не совсем не понимает.В общем отправили ту полиглотку домой.
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14.02.2024 17:15 Ответить
Мабуть це жителі Закарпаття.
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14.02.2024 17:05 Ответить
Та не мабуть, а 100%
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14.02.2024 17:13 Ответить
Це ті повії з Закарпаття, які знати не хотіли української, лизали дупу орбану, але дуже хочуть скористатись ситуацією, просто пристосуванці, точніше дешеві повії!
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14.02.2024 17:08 Ответить
как и сам орбан и венгрия
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15.02.2024 00:21 Ответить
Кажи ''паляниця''.
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14.02.2024 17:09 Ответить
Закарпатці категорично відмовлялись вчити українську мову, бо не вважали себе українцями і раділи, що отримували тишком-нишком паспорти Угорщни, цеж такі можливості, а тепер не можуть скористатись пільгами, бо не знають мову своєї країни, іронія долі
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14.02.2024 17:09 Ответить
а хто такі закарпатці по твоєму? і звідки інфа що "категорично відмовлялись"? скільки таких що ти їх об'єднала таким терміном?
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14.02.2024 17:33 Ответить
Это совсем не те цыгане что трактора у орков крали.
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14.02.2024 17:09 Ответить
Серед них багато угорців.
Шта? Бєгут із Вєлікой Вєнгріі? Нацпрєдатєлі.
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14.02.2024 17:09 Ответить
Дайте вгадаю. Цигани? Роми?
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14.02.2024 17:10 Ответить
Звісно вони. У Швейцарії їх значно побільшало ...
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14.02.2024 17:12 Ответить
Нет, Зеленские.
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14.02.2024 17:34 Ответить
Не путайте закарпатців які не знають українську, з громадянами Угорщини, які купили липовий український паспорт. Стаття саме про це.
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14.02.2024 17:13 Ответить
Не знаю наскільки зараз можливо купити біометричний паспорт? Це ж не тільки документ, із біометрією, він повинен "битися" із базами данних...
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14.02.2024 17:25 Ответить
Статья исключительно про закарпатцев. Мадьярам нашу биометрию взять невозможно.
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14.02.2024 18:06 Ответить
там роми, купляють українські паспорти
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14.02.2024 17:16 Ответить
Там - это где?
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14.02.2024 18:07 Ответить
Так це наші з Закарпаття
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14.02.2024 17:18 Ответить
Є багато і україномовних,котрі повиїжджали в Німеччину,особливо з заходу України і сидять там цілими сімями: баба,матір,діти і пособія получають,ще й в Україні переселенцям в три дорога квартиру здають, все грамотно,все красіво як то кажуть
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14.02.2024 17:18 Ответить
На прапорець не дівіться, я в Луцьку. Тих, що виїхали, знаю. Більшість повернулись, перші пів року було пусто на вулиці, більшість дітей вивезли. З тих, що виїхали, а в квартиру поселили біженців, чула один випадок. Але поселенці їхні близькі родичі і в місті залишались дід з бабою, які наглядали за квартирою.
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14.02.2024 18:52 Ответить
А ще багато щас їдуть з ЛДНРів, вони взагалі мають по 3 паспорти, але щось мені підказує, що це не те .
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14.02.2024 17:21 Ответить
Ібо нефіг...
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14.02.2024 17:21 Ответить
Цигани з Виноградова і Берогово
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14.02.2024 17:23 Ответить
В Україні теж проживає багато громадян які не знають українську мову.
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14.02.2024 17:23 Ответить
От ти наприклад. Горомадянин російської федерації чомусь забрів на Цензор із Гугл- транслейтом .
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14.02.2024 17:26 Ответить
*******.
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14.02.2024 17:25 Ответить
До чого тут хунгари або навіть русняки? Це цигани. Навіть я це знаю в Америці. І угорці Закарпуття знають українську. Все дитинство провів в склі Жорнава Великоберезнянського району Закарпатської області. В Берегової бував в таборах. Дружили із місцевими мадярами-чудово розуміли один одного через українську. Ще тоді вивчився говорити по русьняцки. Пой гев домів і.т.д.
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14.02.2024 17:27 Ответить
Не знаю, як по селах, але в Берегові зустрічав багато місцевих мадярів, котрі чудово розуміли українську, але говорити могли виключно мадярською чи кацапською.
Пару раз наткнувся і на таких, котрі схоже зверхньо ставилися до української (хоч не впевнений, бо це були тільки мої здогадки з мови тіла та незрозумілого мені мадярського бурмотіння собі під носом).
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14.02.2024 18:02 Ответить
А ты к ним с ************** абращайся, если атветят значит мегеры.
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14.02.2024 19:21 Ответить
В Закарпаття ще ні один шахед, ні одна ракета не прилітали.
Зато сєпари з Динири з двома громадянствами приймаються. Хоча ненавидять і Україну і Європу з Америкою. ******* Рашу, але туди їхати не хочуть.
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14.02.2024 17:27 Ответить
Ракети прилітали - 2 здається.
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14.02.2024 17:45 Ответить
У Воловець по газорозподільній станції. Там українці, а не мадяри живуть.
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14.02.2024 18:55 Ответить
Та на більшій частині Закарпаття живуть українці, а не мадяри.
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14.02.2024 19:15 Ответить
Це точно, я коли питаю у ватників чому вони никаються по Європі, то вони хмурніють, блідніють, щось незрозуміле белькочать та зваливають у туман ...
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14.02.2024 18:03 Ответить
Відповідь знають, сказати западло. Але не всім. Деякі відкрито кажуть, що прийшли тут все зжерти, нагидити та піти далі.
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14.02.2024 18:09 Ответить
Раша їх наї....бала, та видала угорськи паспорти?
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14.02.2024 19:13 Ответить
не знають ****** що мова має значення
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14.02.2024 17:30 Ответить
Ну хоч якийсь профіт (головне кому) від множинного громадянства...
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14.02.2024 17:31 Ответить
Був у Закарпатті двічі,в Шаяні, це село українське але всіма магазинами і багатьма готелями там володіють мадяри,вони ж часто й персонал з угорців набирають. Продавці,медики-мадяри між собою говорять по угорськи,а з відвідувачами українською і хорошою укрмовою,до речі. Зовнішньо їх від місцевих українців не відрізнити. Думаю,це закарпатські,угорські цигани там вишивають. Укрмови вони не знають,тільки угорську
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14.02.2024 17:40 Ответить
Бачите що *капіталізм клятий* витворяє,мови різні вчать,а за совка поки дві мадярки(продавець -покупець)за прилавком кілька довгих хвилин не *помадярють* нуль уваги на чергу,або доки хтось з черги також їм по їхньому не облає.
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14.02.2024 19:22 Ответить
Всім країнам ,які прийняли біженців,треба перевіряти їх на знання Української мови!
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14.02.2024 18:27 Ответить
"До імміграційних органів все частіше звертаються люди, які спілкувалися лише угорською мовою та пред'являли нещодавно видані українські паспорти".
Довбаний зелений диверсант. Розпродує українські паспорти наліво й направо як гарячі пиріжки, чим Польша займалася нещодавно. Потім розпродасть українську землю всіляким новоспеченим "українцям" арабського, азійського, індуського й кацапського походження.
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14.02.2024 18:44 Ответить
це можуть бути мешканці берегова й таких ставатиме все більше: якщо надпотужний мєнєджер дєрьмак домовиться з підором орбаном, а домовитися він може лише за рахунок здачі наших інтересів, то українську в усьому закарпатті припинять викладати...
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14.02.2024 19:04 Ответить
В Чехії також було багацько ромів з Угорщини під видом українців. То цілий бізнес був на допомозі. А й ще пересування було безкоштовне. Сам бачив коли дві матусі з табором з 50 дітей приїжджали за допомогою. Я уж не пам'ятаю скільки виділяли тоді, але не менш як 150-200 евро на дитину.

Загугліть образки в гуглу"Romští uprchlíci na Hlavním nádraží"

Дам на всяк випадок пару посилань

https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/nikde-nas-nechteji-jen-buh-nas-ma-rad-rika-romska-uprchlice-z-hlavniho-nadrazi-20656

https://www.novinky.cz/clanek/stalo-se-foto-romsti-uprchlici-na-prazskem-hlavnim-nadrazi-40396672

https://cnn.iprima.cz/romsti-uprchlici-se-utaborili-na-nadrazi-v-brne-ubytovani-odmitaji-radnice-si-nevi-rady-107108 https://cnn.iprima.cz/romsti-uprchlici-se-utaborili-na-nadrazi-v-brne-ubytovani-odmitaji-radnice-si-nevi-rady-107108#

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/foto-hlavak-jako-utociste-uprchliku-spi-na-chodbach/r~e9e859d8d15e11ec8a24ac1f6b220ee8/
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14.02.2024 19:14 Ответить
Ачиритная афера ат мадярских цыган. ПС, Сначала в Бельгии срубили бабла, потом дойчей начали разводить на бабло. 🤣🤣🤣
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14.02.2024 19:16 Ответить
Німці, відправте їх краще до вітька, бо потім цигани вимагатимуть особого статусу для своїх зауральських.
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14.02.2024 19:17 Ответить
Лишить гражданства и депорьтировать в венгрию, саттелита странны-агрессора.
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14.02.2024 19:24 Ответить
Сиярто, учи украинский!
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14.02.2024 20:10 Ответить
Здається угри наступили на свої граблі. Не хотіли вчити мову. Зараз могла згодитися. Одне слово тупі угри.
Досить ї називати мадяри та інше.
Тільки угри
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14.02.2024 21:53 Ответить
и все равно им пособие положено, раз паспорт есть
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15.02.2024 00:23 Ответить
 
 