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беженцы (1606) украинцы (3786) Евросоюз (16691) Ченцов Всеволод (23)

В ЕС будет битва за украинцев, которых Киев хочет вернуть домой, - представитель Украины Ченцов

паспорт,біженці,мігранти

В 2025 году, когда должен завершиться срок действия временной защиты украинцев в Евросоюзе, между государствами-членами и Киевом развернется битва за украинских граждан.

Этого ожидает постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В марте 2025 года завершается действие инструмента временной защиты украинцев, бежавших в ЕС от российской агрессии. По словам Ченцова, сейчас ЕС рассматривает разные варианты того, какой механизм будет действовать после этого.

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"Рассматриваются разные варианты, и 100% Европейский Союз не позволит себе резких движений - создать какой-то юридический вакуум. Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза" , – сказал Ченцов.

Он добавил, что украинцы должны быть заранее предупреждены и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений.

Читайте также: Польша продлила временную защиту для украинских беженцев

"Могут быть какие-то временные варианты. Но люди, которые смогут вернуться в Украину, для них должны быть созданы специальные условия, чтобы помочь это сделать", - сказал Ченцов. Он оценил, что сейчас на территории ЕС находится 4-6 млн украинцев, уехавших после февраля 2022 года.

По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что есть опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину.

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"Я вижу такую опасность. И это опять же о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей. Именно так. Я предполагаю, что 2025 год - это будет битва за наших людей здесь, в Брюсселе. И не только в Брюсселе. Мы будем сражаться", - заявил Ченцов.
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Топ комментарии
+37
Саме тому кордони відкриті ніколи не будуть, а елементом боротьби будуть виключно репресії, з віджимом майна, штрафами і тюремними строками.
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14.02.2024 17:31
+34
між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян
Здогадайтесь, на чиєму боці "битимуться" українські громадяни.
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14.02.2024 17:26
+30
Планы этих уродов просты как чемодан Ху#ла. Сдать оккупированную часть Украины Ху#лу, "подписать мир", провести "выборы", захватить власть ещё на 5 лет, вернуть лохов из ЕС назад в Украину и начать сдавать остальную часть Украины Ху#лу, как было завещано в Омане.
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14.02.2024 17:30
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Правила форума Совет форумчан
"Ми маємо бути як держава конкурентоздатними і створити відповідні умови для наших людей " --- має бути подолання корупції, справедливі суди, заробітня плата як мінімум на рівні Польщі і так далі. А так як цього не буде, то конкуренція буде зі свистом програна і ті хто мають розум в Україну не приїдуть на руїнах тут ніщенствувати, крім того наслідки війни будуть відчуватися повсюди і ще купу років,плюс небезпека повторної війни нікуди не дінеться. А коли кордони відкриють,то до жінок з дітьми ще й виїдуть чоловіки
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14.02.2024 17:22 Ответить
Саме тому кордони відкриті ніколи не будуть, а елементом боротьби будуть виключно репресії, з віджимом майна, штрафами і тюремними строками.
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14.02.2024 17:31 Ответить
Яка « битва за українців»?!

Ви хочете насильницького департування в Україну? !

Нема сорому у « владі» України!
Зеленський вже возомніл себе « вершителем судеб » крипаків.
» Не маете права виїзжати ! Я сказал к ноге!».
Він вже собі намріяв, що він Наполеон.
Так Наполеон погоно закінчив на Єльбе.

Цього ( депортації) НЕ БУДЕ! На це ЕС не піде.

Цей посол щось там казав про «конкуренцію»?
Так конкуруйте!!!
Створювайте лібші умови для людей. Тоді вони самі приїдуть назад.

А що ці люди мають зараз від держави Україна, яка « запрошує» їх обратно до дому ?
1. Держава не забезпечила безпеку- Україну ******** кожен день. Куди повертатися у Харків, Херсон, Дніпро?

2. Держава не забезпечила житло для тих зто його втратив ( залишилось на окупованій теріторіі, або знищено кацапами).

3. Держава не забезпечуе роботою. Ніяких « забовьязань для работодавців або пільг для людей» не мае.

4. Грошевого забезпечення для біженців від України практично нема. Але « владі» України не дае спокій ті субсидії які украінськи біженці отримають від країн ЕС.

« Як це так ?! Кріпаки наші, а гроші -ні! Усе забрати на себе. Ми будемо їх « ділити!».

Цікаво, ця «боротьба за украінців», яку почав Зеленський торкнеться його батьків? Папа Саша та мама Рима теж повернуться із Ізраїлю?

Усі розуміють що Україна у скрутному стані - Єкономіка впала, війна йде у повний ріст, до Перемоги України - довгий та тяжкий шлях.

Але навіщо зараз ускладнювати життя усім ціею « боротьбою за українців»?!!!
Жадність « влади»? Розумної відповіли нема.

Щоб зробити Україну привабливою для усіх українців, які зараз знаходяться в Україні та за ііі межами -
« владі « України треба будувати нову Україну.

Про це казали також посли G7, коли передали у 2023 року лист- завдання по реформування інстітуцій України до вимог ЕС. Але « влада» відморозилися. Зробила вигляд що не все зрозуміла, та почала « вибудовувати концепцію»… замість виконання вимог ЕС.

Ця « Влада» не е Слугою Народа, та потребуе постійного Контроля та Тиска українського суспільства.
Слава Україні!
Усе для Перемоги!
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14.02.2024 19:01 Ответить
Раби не захочуть повертатись на плантацію
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14.02.2024 17:24 Ответить
якісь пусті недолугі розмірковування
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14.02.2024 17:25 Ответить
та то дипломатичні недоскази та натякі жемпнні
я теж нічого не второпав
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14.02.2024 18:08 Ответить
когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза" , - сказал Ченцов.

Он добавил, что украинцы должны быть заранее предупреждены и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений. Источник:
По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что есть опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину. Источник:

Представитель просит: Когда будете гнать (после 25-го) дайте денег на дорогу.
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14.02.2024 18:56 Ответить
Сергей, вы всё верно написали, это всё правильно.
Я говорил о "неавторизованной активности" в прессе по вопросу возвращения граждан в разруху и нищету.
намёки и невнятное мычание
всё будет по законам страны пребывания, а не по просьбе дядиваси из оп
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14.02.2024 22:00 Ответить
між державами-членами та Києвом розгорнеться битва за українських громадян
Здогадайтесь, на чиєму боці "битимуться" українські громадяни.
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14.02.2024 17:26 Ответить
Планы этих уродов просты как чемодан Ху#ла. Сдать оккупированную часть Украины Ху#лу, "подписать мир", провести "выборы", захватить власть ещё на 5 лет, вернуть лохов из ЕС назад в Украину и начать сдавать остальную часть Украины Ху#лу, как было завещано в Омане.
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14.02.2024 17:30 Ответить
Повертання лохів в цьому плані виглядає не логічним...
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14.02.2024 18:45 Ответить
Нелогичным выглядит то, что они считают этих людей лохами.
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14.02.2024 18:52 Ответить
Лохи будут те,кто будет возвращаться в не реформированную Украину и без всяких признаков роста экономики.А подачками от власти или шулерством повержены лози.
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14.02.2024 19:07 Ответить
Исправляю ошибку -вместо повержены надо читать подвержены.
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14.02.2024 19:10 Ответить
Я всегда и всем говорила о том же(мои мысли все эти годы)
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14.02.2024 22:42 Ответить
Спочатку треба виграти війну, а потім розмірковувати що робити з українцями на європейських теренах. Якщо буде щось на кшталт Плана Маршалла, то в Україну можуть повернутися не тільки українці, бо можливий економічний швидкий зріст на якому хтось встигне заробити.
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14.02.2024 17:30 Ответить
Як можна відрізнити дегенерата від нормальної людини? У дегенерата у всьому винуватий Порошенко. А чого ж тоді, якщо та дурня яку ти написало - правда, за безвізу всі з України не виїхали, га?
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14.02.2024 17:32 Ответить
не позорься бот вонючий..
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14.02.2024 18:57 Ответить
ти, ***, дебіл? при чому тут сєня яйценюк до "безвізу"? де тільки такі ******* беруться?
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14.02.2024 19:51 Ответить
Тоді Порошенко своїм безвізом страшенно нагидив у кишеню ахмєток всіх калібрів.
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14.02.2024 17:34 Ответить
За що, власне, і поплатився.
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14.02.2024 17:37 Ответить
До приходу зєлі ахмєткі майже непричетні, і навіть коломойський там тільки поряд постояв.
Не той рівень роботи.
Революцію в умах робити - це вам не приват грабувати і стадіони підривати.
Тут розум і відповідний досвід потрібні.
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14.02.2024 17:39 Ответить
еще как причетный на всех его тв каналах и под-каналах мертветчуковские говно журнашлюги поливали Пороха и патриотичные силы с утра до ночи
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14.02.2024 18:58 Ответить
ты дешевая рабочая сила??? ну так кто же тебе доктор? терпилом был терпилом и подохнешь
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14.02.2024 18:55 Ответить
А до того часу війна закінчиться? Якщо ні , то продовжать терміни перебування. А потім звідти українців і калачем не виманиш.
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14.02.2024 17:32 Ответить
женщинам с детьми без СВОЕГО жилья - это не жизнь а мучения
особенно если специальности нужной нет
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14.02.2024 19:00 Ответить
типа мужчинам без жилья и специальности легче
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15.02.2024 00:14 Ответить
конечно легче - мужчины могут жить в комнатах с другими() мужчинами как в хостеле или общаге - а женщина даже с одним ребенком НЕТ!
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15.02.2024 13:54 Ответить
Тут все просто: ті що вирішили лишитися-залишаться, а ті що планують повернутися-повернуться.
Але, якщо наша пришиблена влада, буде робити заяви типу «неповернетесь-пошкодуєте», то ймовірно, що ніхто не повернеться.
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14.02.2024 17:35 Ответить
500 євро? 500 євро= 20 463,85 грн
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тис. грн. Крім того, нардеп висловилася за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати нові iPhone.
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14.02.2024 17:58 Ответить
…. деякі країни не захочуть допомогти українцям повернутися в Україну . Ото телепнуло . Яка назва буде " Операція ……."?
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14.02.2024 17:36 Ответить
Всі, хто працює - отримають дозволи на проживання і згодом - громадянство. А трутнів, які за стільки років не знайшли роботу - повернуть в Україну - кому вони там потрібні?
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14.02.2024 17:36 Ответить
так і буде..
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14.02.2024 17:40 Ответить
Повернуть трутнів і негодних до праці пенсюків.
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14.02.2024 17:41 Ответить
а навіщо вони там їм потрібні -
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14.02.2024 17:43 Ответить
А вони ніде не потрібні.
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14.02.2024 18:09 Ответить
Про яке повернення йдется ,коли є такі міста де жодного дня не проходить без рашиських обстрілів, є люди які втратили майно їм можуть запропонувати хоч якесь житло і роботу ?
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14.02.2024 17:38 Ответить
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14.02.2024 17:40 Ответить
Та не битися, а боротися, змагатися!
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14.02.2024 17:41 Ответить
цей зе-дебіл ченцов уявив себе поміщиком а людей кріпаками ??
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14.02.2024 17:42 Ответить
А ви уявіть, скільки людей в ЄС подасть на політичний притулок? І не тільки в ЄС?
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14.02.2024 18:27 Ответить
"Ми маємо бути як держава конкурентоздатними і створити відповідні умови для наших людей" - ну а поки ви там будете творити умови, краще люди почекають в Європі. То му що вони мабуть не хочуть заважати всіляким там бійкам і перехідним процесам.

А якщо серйозно, то сьогодні був на поліції, родичам продовжував візу захисту. Так поруч була одна жінка. Я прислуховувався, якщо буде непорозуміння в чеській мові, то допомогти. І можу засвідчити, що жінка доволі вільно володіла мовою, хоч були дробні помилки, але цілком нормально спілкувалася. Так що, скоріш ця жінка вже не куди не поїде.

По друге, для тих хто вирішить зостатися, дадуть можливість трансформувати візи захисту в робочі візи без виїзду в Україну.
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14.02.2024 17:46 Ответить
Это называется "не съем, так понадкусываю". В стране война, а власти Украины требуют возвращения людей. Никакой заботы о людях, только о себе думают.
Пусть так не нервничает украинская власть, кто не захочет возвращаться, тех не вернуть
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14.02.2024 17:54 Ответить
Які умови за 5 років правління оманського, держава створила для покращення добробуту громадян, в Україні навіть неможна придбатижитло щоб тебе не ошукали!
Питання добудувати покинуті недобудовані житлові комплекси з 2013 року держава до цих пір так так і не вирішила, зате шахраями на покинутих ЖК просто кишить, правоохоронні органи закривають очі, тобіш кришують.

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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14.02.2024 17:55 Ответить
По Харькову тоже самое. Недострой стоит по в среднем 10 лет, вот рядом напротив 3 секции по 16 эт строить стали с 2006 г, замёрзло с 2008. Всё правда. Кран высотный стоит. Ждёт..... Ветра!
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14.02.2024 20:45 Ответить
Зелена підарва геть розчехлилася. Українці для них - скот, який розбігся зі стійла. І тепер вони намагатимуться цей скот зігнати у те саме стійло. Влада, яка не здатна захистити українських дітей, яка бачить у народові лише тупий скот та обслугу для своїх жирних срак, не має ніякого права, щось вимагати у народа.
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14.02.2024 18:22 Ответить
Вони хотять забрати наших людей з ЄС, для чого? Щоб позбутися протестних мітингів , коли зеля на другий термін переобирається,.бо на той час в Україні не можна буде протестувати та і не буде кому. Жінки і діти їм в Україні не страшні. А чоловіків повиловлюють на війну. А от за кордоном… там таке не пройде! І весь світ побачить, що таке зе
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14.02.2024 18:23 Ответить
За часів СРСР та інциденту на о. Даманський (1969 р. оповідали деякі люди, як китайози заманювали наших бути перебіжчиками:
"У нас ти сразу получішь вєлосіпєд і наручниє часи! А єщо каждий дєнь будешь получать целую булку бєлого хлєба!"
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14.02.2024 18:32 Ответить
А як на мене,хай повертають.Діток чиновників,депутатів...
А прості хай залишаються,тим більше,що вони працюють в переважній більшості.
Виловіть і привезіть всяких арестовичів,які втекли іУкраїну гидять.
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14.02.2024 18:42 Ответить
Битися за українців потрібно не в Брюселі - а тут в Україні . Створити - нормальні умови для розвитку бізнесу , щоб працювали належним чином судова система і правоохоронні органи , законність та справделивість . І тоді сюди черга буде стояти .
...лядський цирк..
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14.02.2024 18:47 Ответить
Очередная блевотина зелёных.Где действительные реформи вашей власти? и не занимайтесь очковтирательством.
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14.02.2024 18:53 Ответить
Відпусти мене, мама, в штат Алабама )
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14.02.2024 18:56 Ответить
Когда зеленые тупицы будут думать про тех кто остался? То есть тех кто остался зеленые гонят на войну, а потом они пригласят вернуться дезертиров, и называют их украинцами. Это просто смешно. Забудьте за них. Мужчинам кто сбежал, вообще надо запретить въезд в Украину, и аннулировать все их документы.
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14.02.2024 19:06 Ответить
Через Україну постійно прокочувалися навали окупантів. Виживали жінгки. Українські жінки завжди залишалися в країні і обирали ... переможців. Завжди тільки переможців. Носіями українства є саме жінки. Нас навіть варто вважати національність лише по материнській лінії як це роблять жиди яких також спіткала лиха доля. Що зробив Зєлєнський? Він вбив українців як націю активно стимулюючи вперше в історії жінок до виїзду з країни під час війни. Що ж ми маємо? Жінок і дітей немає. Кого захищати коли за спиною немає родини. Родини в Європі, а тут зєленський з бандою злодіїв, зрадників і корупціонерів усіх мастей. Влада захоплена інородцями - зєлєнскімі, арахаміями, єрмаками, умєровами і ще якимось чортами-манкуртами. Памятаєте? Українські жінки завжди народжують від переможців, а не від лузерів і сцикунів. Тому жінки не повернуться. До кого і куди? ... Зате борщ в Європі скоро стане звичною стравою...
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14.02.2024 19:13 Ответить
До виїзду стимулювали обстріли та страх за долю дітей, а не якийсь клоун, він стимулював війну ...пропонуєте жінкам знову повернутись під обстріли та ще й з дітьми?
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14.02.2024 19:21 Ответить
С 1 марта всем перемещенным лицам резко сокращается и так небольшая помощь.
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14.02.2024 19:35 Ответить
Ага. Особливо на Західній і Центральній частинах. Всі хто мріяв виїхати з України але не міг заробити коштів на це виїхали "на халяву" та ще й отримали соціальний захист. В мене дочка від першого шлюбу в штатах за чотири роки майже забула рідну мову. Внук взагалі не знає жодного слова українською і гидує вивчати мову країни в якій жити не збирається. В селі де у мене я "хатка для рибалки" залишились лише жінки 60+ решта з дітьми чкурнула на Захід. Чоловіки бухають, а пацани дрочать і ховаються від ЗСУ. І ніхто не повертається... Чомусь... В селі (Полтавщина) жодних обстрілів чи загроз наступу не було і немає. Глухе село на 240 дворів. Школу закрили. Дитсадок теж. ПОчта працює один раз на тиждень лише на оплату за газ та електрику. Бібліотеку і медпункт теж закрили. Роботи нема і не буде. На все село один фермер який вважає себе богом. Зате є прєдсєдатєль сільради на бюджетній зарплаті. На село залишилось 6 корів (колись було 2000)...
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14.02.2024 19:37 Ответить
настоящие патриоты Украины ) С такими точно на кордоны 91го року выйдем!
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14.02.2024 20:12 Ответить
Зелені в останні пять років "виховують патріотів" власним прикладом.
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14.02.2024 20:18 Ответить
ну кого выбрали, те и выховують. Кстати, на очередных выборах посмотрим еще дошло ли или нет ) Могут ведь опять выбрать того же лидера нации )
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14.02.2024 20:22 Ответить
Якщо таке станеться то почну продавати майно і вивезу дочок з країни примусово - у них тут не залишиться нічого щоб нікуди було повертатись.
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14.02.2024 21:37 Ответить
Якщо таке станеться, то ви вже виїхати не зможете. Вони й так, бачте, сумують, що кріпаки порозбігалися...
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15.02.2024 10:04 Ответить
Якщо навіть лишуся тут то мені вистачить не тільки на життя, а й на якусь помсту зеленим *********.
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15.02.2024 10:49 Ответить
Я про эмиграцию( куда-либо) лет 10 токо и говорил , всем у кого были уши слышать. Думал сбить какую-то компанию что бы не одному ехать. Многие хотели ехать и знаете сколько людей я нашел? Ни одного человека.

Несмотрч на то что это были 90е с мягко говоря не лучшим качеством жизни.

Потому что никто не хотел ехать на пустое место, в никуда, ни к кому, без работы и языка, без документов, с минимумом денег на кармане. Поэтому одному и пришлось ехать ( не в США)

Согласен с вашим постом полностью, насчёт эмиграции на халяву. Но война дойдет и до Германии, с Путиным или без, маховик запущен, народ этого хочет и Китай поддержит. тогда будут бежать назад Оксанки вместе с Махмедами и коричневыми детишками. Но нужны ли они будут Украине?
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15.02.2024 00:47 Ответить
Теперь добавлю. Выйдут замуж, кто не в браке. И не только молодые женщины. На пару дней во Львов забеременеть от мужа, всё согласовав. Просить политическое убежище, это в начале сработает. Ну а у кого высокий профессиональный уровень, таких там уже нашли. И ещё куча вариантов. Все правильно сделают. Дети, что там рождаются автоматом гражданство получают. А потом по воссоединению семей, старая схема.
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14.02.2024 20:37 Ответить
Так що вже можна повертатись на окуповану територію? За це буде битися цей недолугий ченцов? Зелені вам усім давно пора на уколи ...
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14.02.2024 19:15 Ответить
Зеленим потрібно не на уколи, їм вже давно пора на шибеницю! А головному зєлєбобє янєтряпкє-янєлоху подх@йловському - на палю!
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14.02.2024 19:28 Ответить
Италия всем кто нашел работу или открыл свое дело выдает вид на жительство вместо статуса беженца.
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14.02.2024 19:33 Ответить
Якщо війна буде тривати то Єврокомісія подовжить своє рішення по захисту людей, ось і все. Казали що хто там понад два роки може отримати дозвіл проживаня, а хто має роботу і забезпечує себе то за п'ять років і громадянство отримає, раніще наприклад у ФРН це було 8 років але зараз цей термін скоротили вдічі.
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14.02.2024 19:59 Ответить
Закончится война, пройдут выборы нового президента и новой Рады, сменится власть и её отношение к народу, вот тогда люди сами и вернутся, может быть. А так это всё до одного места.
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14.02.2024 20:11 Ответить
дожити ще треба Україні до 2025 року...
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14.02.2024 20:19 Ответить
Гівняна твоя теорія, Ченцов.
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14.02.2024 20:19 Ответить
Откройте границу и не меня ни моей семьи в этом шапито не будет.
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14.02.2024 20:34 Ответить
Если бы ты где-то был нужен, ты бы давно там уже харчевался бы.
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15.02.2024 00:52 Ответить
Тупий піар, як і піар на "вступу до ЄС". Це благо для країни, що виїхали старі люди, жінки і діти.
За рахунок яких грошей ви зелені любителі піару будете їх утримувати в Україні? Без фінансової допомоги США, вже прийдеться скорочувати видатки, і допомоги.
Яка нафік "конкуренція" Країни Європи запровадили грошові виплати, для бажаючих повернутися в Україну і люди не їдуть.
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14.02.2024 20:49 Ответить
Плантатори зачекались рабів,ніхто не повернеться,хіба на великдень ,на проводи приїде,для чого їхати ,дивитись як жиди і бувші комсомольці країну дерибанять
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14.02.2024 21:28 Ответить
держава вже обісралася в моїх очах . і я це беру так ,якщо мої норми на право де жити порушуються то я збираюся порушити ваші недолугі закони і ніякі пастухи з сіткою вам не допоможуть
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14.02.2024 21:38 Ответить
Люди не захочуть повертатись в автократичну країну.
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14.02.2024 21:48 Ответить
Зараз від держави мало що залишилось. Люди не раби зеленої влади. Сами будуть вирішувати де їм жити. І повернуться коли ця влада піде .
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14.02.2024 22:39 Ответить
Ой дурне! Що означає " битися" ?
Громадяни України вільні люди. Захочуть приїдуть , а не захочуть не приїдуть.
Хіба що влада всіх громадян рахує кріпаками. То вже інша справа. Але навіть в цьому випадку: як кріпак втік до європейського міста, то набуває свободи і навряд захоче її загубити.
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14.02.2024 23:01 Ответить
 
 