В ЕС будет битва за украинцев, которых Киев хочет вернуть домой, - представитель Украины Ченцов
В 2025 году, когда должен завершиться срок действия временной защиты украинцев в Евросоюзе, между государствами-членами и Киевом развернется битва за украинских граждан.
Этого ожидает постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В марте 2025 года завершается действие инструмента временной защиты украинцев, бежавших в ЕС от российской агрессии. По словам Ченцова, сейчас ЕС рассматривает разные варианты того, какой механизм будет действовать после этого.
"Рассматриваются разные варианты, и 100% Европейский Союз не позволит себе резких движений - создать какой-то юридический вакуум. Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза" , – сказал Ченцов.
Он добавил, что украинцы должны быть заранее предупреждены и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений.
"Могут быть какие-то временные варианты. Но люди, которые смогут вернуться в Украину, для них должны быть созданы специальные условия, чтобы помочь это сделать", - сказал Ченцов. Он оценил, что сейчас на территории ЕС находится 4-6 млн украинцев, уехавших после февраля 2022 года.
По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что есть опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину.
"Я вижу такую опасность. И это опять же о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей. Именно так. Я предполагаю, что 2025 год - это будет битва за наших людей здесь, в Брюсселе. И не только в Брюсселе. Мы будем сражаться", - заявил Ченцов.
Пожалуйста, подождите...
Ви хочете насильницького департування в Україну? !
Нема сорому у « владі» України!
Зеленський вже возомніл себе « вершителем судеб » крипаків.
» Не маете права виїзжати ! Я сказал к ноге!».
Він вже собі намріяв, що він Наполеон.
Так Наполеон погоно закінчив на Єльбе.
Цього ( депортації) НЕ БУДЕ! На це ЕС не піде.
Цей посол щось там казав про «конкуренцію»?
Так конкуруйте!!!
Створювайте лібші умови для людей. Тоді вони самі приїдуть назад.
А що ці люди мають зараз від держави Україна, яка « запрошує» їх обратно до дому ?
1. Держава не забезпечила безпеку- Україну ******** кожен день. Куди повертатися у Харків, Херсон, Дніпро?
2. Держава не забезпечила житло для тих зто його втратив ( залишилось на окупованій теріторіі, або знищено кацапами).
3. Держава не забезпечуе роботою. Ніяких « забовьязань для работодавців або пільг для людей» не мае.
4. Грошевого забезпечення для біженців від України практично нема. Але « владі» України не дае спокій ті субсидії які украінськи біженці отримають від країн ЕС.
« Як це так ?! Кріпаки наші, а гроші -ні! Усе забрати на себе. Ми будемо їх « ділити!».
Цікаво, ця «боротьба за украінців», яку почав Зеленський торкнеться його батьків? Папа Саша та мама Рима теж повернуться із Ізраїлю?
Усі розуміють що Україна у скрутному стані - Єкономіка впала, війна йде у повний ріст, до Перемоги України - довгий та тяжкий шлях.
Але навіщо зараз ускладнювати життя усім ціею « боротьбою за українців»?!!!
Жадність « влади»? Розумної відповіли нема.
Щоб зробити Україну привабливою для усіх українців, які зараз знаходяться в Україні та за ііі межами -
« владі « України треба будувати нову Україну.
Про це казали також посли G7, коли передали у 2023 року лист- завдання по реформування інстітуцій України до вимог ЕС. Але « влада» відморозилися. Зробила вигляд що не все зрозуміла, та почала « вибудовувати концепцію»… замість виконання вимог ЕС.
Ця « Влада» не е Слугою Народа, та потребуе постійного Контроля та Тиска українського суспільства.
Слава Україні!
Усе для Перемоги!
я теж нічого не второпав
Он добавил, что украинцы должны быть заранее предупреждены и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений. Источник:
По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что есть опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину. Источник:
Представитель просит: Когда будете гнать (после 25-го) дайте денег на дорогу.
Я говорил о "неавторизованной активности" в прессе по вопросу возвращения граждан в разруху и нищету.
намёки и невнятное мычание
всё будет по законам страны пребывания, а не по просьбе дядиваси из оп
Здогадайтесь, на чиєму боці "битимуться" українські громадяни.
Не той рівень роботи.
Революцію в умах робити - це вам не приват грабувати і стадіони підривати.
Тут розум і відповідний досвід потрібні.
особенно если специальности нужной нет
Але, якщо наша пришиблена влада, буде робити заяви типу «неповернетесь-пошкодуєте», то ймовірно, що ніхто не повернеться.
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір з 1,5% до 3% для українців, які заробляють понад 20 тис. грн. Крім того, нардеп висловилася за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати нові iPhone.
А якщо серйозно, то сьогодні був на поліції, родичам продовжував візу захисту. Так поруч була одна жінка. Я прислуховувався, якщо буде непорозуміння в чеській мові, то допомогти. І можу засвідчити, що жінка доволі вільно володіла мовою, хоч були дробні помилки, але цілком нормально спілкувалася. Так що, скоріш ця жінка вже не куди не поїде.
По друге, для тих хто вирішить зостатися, дадуть можливість трансформувати візи захисту в робочі візи без виїзду в Україну.
Пусть так не нервничает украинская власть, кто не захочет возвращаться, тех не вернуть
Питання добудувати покинуті недобудовані житлові комплекси з 2013 року держава до цих пір так так і не вирішила, зате шахраями на покинутих ЖК просто кишить, правоохоронні органи закривають очі, тобіш кришують.
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
"У нас ти сразу получішь вєлосіпєд і наручниє часи! А єщо каждий дєнь будешь получать целую булку бєлого хлєба!"
А прості хай залишаються,тим більше,що вони працюють в переважній більшості.
Виловіть і привезіть всяких арестовичів,які втекли іУкраїну гидять.
...лядський цирк..
Несмотрч на то что это были 90е с мягко говоря не лучшим качеством жизни.
Потому что никто не хотел ехать на пустое место, в никуда, ни к кому, без работы и языка, без документов, с минимумом денег на кармане. Поэтому одному и пришлось ехать ( не в США)
Согласен с вашим постом полностью, насчёт эмиграции на халяву. Но война дойдет и до Германии, с Путиным или без, маховик запущен, народ этого хочет и Китай поддержит. тогда будут бежать назад Оксанки вместе с Махмедами и коричневыми детишками. Но нужны ли они будут Украине?
За рахунок яких грошей ви зелені любителі піару будете їх утримувати в Україні? Без фінансової допомоги США, вже прийдеться скорочувати видатки, і допомоги.
Яка нафік "конкуренція" Країни Європи запровадили грошові виплати, для бажаючих повернутися в Україну і люди не їдуть.
Громадяни України вільні люди. Захочуть приїдуть , а не захочуть не приїдуть.
Хіба що влада всіх громадян рахує кріпаками. То вже інша справа. Але навіть в цьому випадку: як кріпак втік до європейського міста, то набуває свободи і навряд захоче її загубити.