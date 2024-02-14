Рашисты снова ударили по Херсону: 3 человека получили ранения, в том числе 14-летняя девочка

Российские оккупационные войска снова обстреливают Херсон, пока известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее – взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе, врачи борются за ее жизнь.

Также в медучреждение с взрывной травмой госпитализировали 84-летнего херсонца. Медики проводят обследование и оказывают ему помощь", - говорится в сообщении.

Также под обстрел попал 19-летний молодой человек. Он получил ранение ноги.

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