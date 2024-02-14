Республиканцы усиливают давление на спикера Джонсона, чтобы тот вынес на рассмотрение проект с помощью Украине
Сенаторы от республиканцев усиливают давление на спикера Майкла Джонсона. Они хотят заставить его вынести на рассмотрение Палаты представителей проект помощи в размере $61 млрд для Украины и других союзников.
Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.
Оно цитирует сенатора от республиканцев Тома Тиллис. Он заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.
Тиллис повторил оговорку лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить будущие историки, если они позволят пакету финансирования пролежать так долго, что это дорого обойдется Украине и может поощрить противников США в других частях мира.
"Теперь спикеру придется решить, где он хочет быть в этой главе истории и есть ли вариант просто ничего не делать. Увидим, что он сделает", - отметил Тиллис.
Он предупреждает, что если Украина не сможет отразить новое российское наступление из-за того, что контролируемая республиканцами Палата представителей не примет решения о предоставлении большей военной помощи, это повредит партии перед выборами.
"Если Путин победит, республиканцы проиграют. Если произойдет окончательное изменение позиции на поле боя до ноября, в этом нет никаких сомнений", - сказал Тиллис.
Он отметил, что если "произойдет громкое поражение" украинской армии, или россияне "возьмут большой город или постучатся в двери Киева", это будет иметь "огромные политические последствия".
По его словам, при таком сценарии республиканцы, ответственные за прекращение поддержки Украины, будут вынуждены отвечать за это перед избирателями.
В то же время, некоторые сенаторы-республиканцы считают, что когда за 20 минут до начала голосования за проект Джонсон выступил с заявлением, что сенаторы должны вернуться к вопросу границы, это перешло черту.
"Я не знаю, почему он вообще должен это комментировать. Существует процесс, когда мы принимаем решение и присылаем его, и они принимают решение и присылают его..." - сказал сенатор Кевин Крамер, один из 22 республиканцев Сената, проголосовавших за пакет с помощью Киеву.
По данным The Hill, демократы в Палате представителей обсуждают возможность собрать большинство подписей, чтобы заставить вынести на голосование проект в поддержку Украины, поскольку Джонсон отказывается выносить его на голосование.
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І не спікер ти, а піськер!
На глобусі немає і ніколи не було друзів. Ні у кого. Бувають або вороги, або ситуативні партнери. Причому вчорашній ворог іноді "зненацька" стає партнером, і навпаки буває теж.
"Політика - мистецтво можливого" (с) Черчіль.
- то респам не вистачало плану війни,
- то без мексиканського кордону цю проблему не вирішити
- тепер мексиканський кордон є, але захотіли інший закон
- зараз знов прибрали кордон: і все одно ні (джонсон закрисив і не виносить на голосування)
- то тепер трампісти роблять вкиди, що допомогу треба давати Україні в кредит
дійсно, ви праві, це все деми погані. а респи хочуть нам перемоги
ІМНО: їм загрожує розкол.
мені соромно за американців і їх демократію 🙁
А не країні, якій він повинен служити на такій високій посаді.
Джонсон одержував гроші від американської компанії, що належить росіянам -
цей факт треба треба детально розслідувати і забезпечити максимальний розголос.
Бо гроші таки пахнуть - сморід чути через океан.
Чи він хоче, щоб уся Америка провонялась ?