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Республиканцы усиливают давление на спикера Джонсона, чтобы тот вынес на рассмотрение проект с помощью Украине

джонсон,майк

Сенаторы от республиканцев усиливают давление на спикера Майкла Джонсона. Они хотят заставить его вынести на рассмотрение Палаты представителей проект помощи в размере $61 млрд для Украины и других союзников.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно цитирует сенатора от республиканцев Тома Тиллис. Он заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.

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Тиллис повторил оговорку лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить будущие историки, если они позволят пакету финансирования пролежать так долго, что это дорого обойдется Украине и может поощрить противников США в других частях мира.

"Теперь спикеру придется решить, где он хочет быть в этой главе истории и есть ли вариант просто ничего не делать. Увидим, что он сделает", - отметил Тиллис.

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Он предупреждает, что если Украина не сможет отразить новое российское наступление из-за того, что контролируемая республиканцами Палата представителей не примет решения о предоставлении большей военной помощи, это повредит партии перед выборами.

"Если Путин победит, республиканцы проиграют. Если произойдет окончательное изменение позиции на поле боя до ноября, в этом нет никаких сомнений", - сказал Тиллис.

Он отметил, что если "произойдет громкое поражение" украинской армии, или россияне "возьмут большой город или постучатся в двери Киева", это будет иметь "огромные политические последствия".

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По его словам, при таком сценарии республиканцы, ответственные за прекращение поддержки Украины, будут вынуждены отвечать за это перед избирателями.

В то же время, некоторые сенаторы-республиканцы считают, что когда за 20 минут до начала голосования за проект Джонсон выступил с заявлением, что сенаторы должны вернуться к вопросу границы, это перешло черту.

"Я не знаю, почему он вообще должен это комментировать. Существует процесс, когда мы принимаем решение и присылаем его, и они принимают решение и присылают его..." - сказал сенатор Кевин Крамер, один из 22 республиканцев Сената, проголосовавших за пакет с помощью Киеву.

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По данным The Hill, демократы в Палате представителей обсуждают возможность собрать большинство подписей, чтобы заставить вынести на голосование проект в поддержку Украины, поскольку Джонсон отказывается выносить его на голосование.
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Топ комментарии
+20
Змія трампістська, давай рухайся ****!!! Бо вже кітайози голос подають!!!
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14.02.2024 18:54
+18
Спочатку треба витягнути із нього руку Трампа. А для цього треба витягнути із Трампа руку Путіна. То є задача для спецслужб котрих нема
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14.02.2024 18:57
+10
Якихось пара підарів мутять воду.
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14.02.2024 18:57
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Правила форума Совет форумчан
засадіть йому "рудий" страпон без вазеліну!
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14.02.2024 18:54 Ответить
Все просто. Портібен інший спікер.
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14.02.2024 20:47 Ответить
Змія трампістська, давай рухайся ****!!! Бо вже кітайози голос подають!!!
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14.02.2024 18:54 Ответить
Ти неправильний Джонсон!
І не спікер ти, а піськер!
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14.02.2024 18:54 Ответить
Якихось пара підарів мутять воду.
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14.02.2024 18:57 Ответить
Спочатку треба витягнути із нього руку Трампа. А для цього треба витягнути із Трампа руку Путіна. То є задача для спецслужб котрих нема
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14.02.2024 18:57 Ответить
Затисніть йому яйця у дверях, щоб зрозумів правду на своєму нікчемному життєвому шляху ...
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14.02.2024 18:58 Ответить
Как Китай уже начал накланять это американское болото. Фу, мерзость. Давайте респы, проср..те ещё свою страну
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14.02.2024 18:59 Ответить
Косоглазые уже завуалированно начинают угрожать штатам и нато .Непорядок
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14.02.2024 19:00 Ответить
У зв'язку з тим, що обраний член Палати представників від Демократичної партії Том Суоцці змінює крісло колишнього члена Палати представників Джорджа Сантоса, республіканці очікують на щільну більшість 219 проти 213. Наразі є три вакантні місця, які залишилися відкритими для двох республіканців та одного демократа. Це означає, що новий спікер може дозволити собі втратити лише два голоси за будь-яким заходом. Хоча республіканці мають на один голос більше, ніж типова більшість, три вакансії означають, що вони можуть втратити до двох голосів і все одно ухвалити законопроєкти, якщо будуть присутні всі законодавці.
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14.02.2024 19:01 Ответить
Тьотя Соня, яка продає ідеально свіжу фіш на Привозі, сьогодні казала покупцям, що процедура, за якою Палата представників буде розглядати законопроект про фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, щойно прийнятий Сенатом, більше не дозволяє спікеру блокувати цей законопроект шляхом відмови поставити його на голосування. Буде застосовано якусь особливу процедуру розглядання і голосування законопроекту Палатою представників. Трампісти здатні затягувати процес розглядання різними процесуальними "гачками", але до кінця лютого законопроект про фінансування таки стане законом , і фіш від тьоті Соні ще не встигне остаточно зіпсуватися.
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14.02.2024 20:04 Ответить
тьотя Соня оптимистка
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15.02.2024 00:05 Ответить
Мені одному здається, що допомогу Україні хочуть затягнути саме демократи?
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14.02.2024 19:04 Ответить
хреститеся на Лавру коли здається...
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14.02.2024 19:07 Ответить
Не забувайте ще й про такого собі Джорджа Буша, котрий був цілком собі поважним республіканцем. Виступав в нашій ВР у 1991 і аж розпинався, переконуючи депутатів НЕ проголошувати незалежність.

На глобусі немає і ніколи не було друзів. Ні у кого. Бувають або вороги, або ситуативні партнери. Причому вчорашній ворог іноді "зненацька" стає партнером, і навпаки буває теж.

"Політика - мистецтво можливого" (с) Черчіль.
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14.02.2024 19:28 Ответить
Міжнародна політика може бути атракціоном нечуваної принциповості та непохитності лише щодо дуже слабких партнерів. Міжнародна політика одночасно дуже проста, і надзвичайно складна. Проста - тому що все дуже швидко, буквально в два-три ходи впирається в здатність, і що дуже важливо готовність сторін застосувати руйнівну силу. А складність, особливо для невеликих країн, у тому, щоб не виявитися об'єктом такої руйнівної сили, і при цьому дотриматись своїх головних інтересів.
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14.02.2024 20:26 Ответить
Не прийде. Вони не пройдуть. Американський народ знайшов свого Спасителя! Він прийде в божественному сяйві, скине і стратить ворогів своїх. Великий день наближається. Архангел Михайло Джонсон є провісником Царства Правди та Чесноти. Провидіння мовить устами його.
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14.02.2024 19:31 Ответить
Готов, спекся.
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14.02.2024 19:43 Ответить
Байден запропонував 60 лярдів для України 5+ місяців тому.

- то респам не вистачало плану війни,
- то без мексиканського кордону цю проблему не вирішити
- тепер мексиканський кордон є, але захотіли інший закон
- зараз знов прибрали кордон: і все одно ні (джонсон закрисив і не виносить на голосування)
- то тепер трампісти роблять вкиди, що допомогу треба давати Україні в кредит

дійсно, ви праві, це все деми погані. а респи хочуть нам перемоги
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14.02.2024 19:23 Ответить
не кожний Джонсон Боріс, є щє майкли
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14.02.2024 19:06 Ответить
Жили у бабусі два веселі гусі - Джонсон і Джонсон
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14.02.2024 19:07 Ответить
Респи втратили свій імідж не те що періоду Рейгана, а й Маккейна...

ІМНО: їм загрожує розкол.
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14.02.2024 19:07 Ответить
Один мудак встал на пути всей внешней американской политики... куда смотрит ЦРУ...
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14.02.2024 19:10 Ответить
Рудий щур в США рулить ,
мені соромно за американців і їх демократію 🙁
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14.02.2024 19:16 Ответить
І цим всим керують трампісти. Скажіть негайно Володі Херпіду, можливо він не знає, хай стукне по столу тим штуком, яким грав на піоніно і запитає у Трампа, чому ми не в НАТО?
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14.02.2024 19:16 Ответить
В кожній країні є свої ******...нажаль...
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14.02.2024 19:45 Ответить
Матуся Майкла Джонсона таки навчила його дєлать морду кірпічом, і робити те, що треба своїм.
А не країні, якій він повинен служити на такій високій посаді.
Джонсон одержував гроші від американської компанії, що належить росіянам -
цей факт треба треба детально розслідувати і забезпечити максимальний розголос.
Бо гроші таки пахнуть - сморід чути через океан.
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14.02.2024 19:57 Ответить
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14.02.2024 20:05 Ответить
У Трампа підтікає краник і він носить памперси - як він збирається бути президентом ?
Чи він хоче, щоб уся Америка провонялась ?
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14.02.2024 20:16 Ответить
 
 