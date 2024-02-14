Республиканцы усиливают давление на спикера Джонсона, чтобы тот вынес на рассмотрение проект с помощью Украине

Сенаторы от республиканцев усиливают давление на спикера Майкла Джонсона. Они хотят заставить его вынести на рассмотрение Палаты представителей проект помощи в размере $61 млрд для Украины и других союзников.

Об этом пишет The Hill, сообщает Цензор.НЕТ.

Оно цитирует сенатора от республиканцев Тома Тиллис. Он заявил, что его однопартийцы в Палате представителей столкнутся с политическими последствиями на выборах в этом году, если не примут законопроект Сената с поддержкой Украины и позволят президенту РФ Владимиру Путину переломить ход войны.

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Тиллис повторил оговорку лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла о том, что законодателей будут судить будущие историки, если они позволят пакету финансирования пролежать так долго, что это дорого обойдется Украине и может поощрить противников США в других частях мира.

"Теперь спикеру придется решить, где он хочет быть в этой главе истории и есть ли вариант просто ничего не делать. Увидим, что он сделает", - отметил Тиллис.

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Он предупреждает, что если Украина не сможет отразить новое российское наступление из-за того, что контролируемая республиканцами Палата представителей не примет решения о предоставлении большей военной помощи, это повредит партии перед выборами.

"Если Путин победит, республиканцы проиграют. Если произойдет окончательное изменение позиции на поле боя до ноября, в этом нет никаких сомнений", - сказал Тиллис.

Он отметил, что если "произойдет громкое поражение" украинской армии, или россияне "возьмут большой город или постучатся в двери Киева", это будет иметь "огромные политические последствия".

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По его словам, при таком сценарии республиканцы, ответственные за прекращение поддержки Украины, будут вынуждены отвечать за это перед избирателями.

В то же время, некоторые сенаторы-республиканцы считают, что когда за 20 минут до начала голосования за проект Джонсон выступил с заявлением, что сенаторы должны вернуться к вопросу границы, это перешло черту.

"Я не знаю, почему он вообще должен это комментировать. Существует процесс, когда мы принимаем решение и присылаем его, и они принимают решение и присылают его..." - сказал сенатор Кевин Крамер, один из 22 республиканцев Сената, проголосовавших за пакет с помощью Киеву.

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По данным The Hill, демократы в Палате представителей обсуждают возможность собрать большинство подписей, чтобы заставить вынести на голосование проект в поддержку Украины, поскольку Джонсон отказывается выносить его на голосование.