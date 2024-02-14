Это будет "Нюрнберг 2.0": Украина ведет переговоры о трибунале относительно преступлений России, - МИД

Украина ведет активные переговоры о том, что запустит трибунал относительно российской агрессии. Уже есть группа стран, которая поддерживает это.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Классическая политика - воевать украинцами против украинцев. То, что мы видим, когда принудительно, или же другими способами наших граждан отправляют на войну против украинцев", - отметила Джапарова.

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По словам первого заместителя министра иностранных дел, Украина ведет активный трек по защите своих прав в судебных инстанциях, таких как Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

"Мы ведем большие переговоры о том, чтобы запустить трибунал по агрессии. Сегодня есть группа стран, которая уже поддерживает трибунал и переговоры идут о модальности этого трибунала - в какой форме и где он будет проходить. То есть этот трек по восстановлению справедливости уже очень активен. Да, он немного длиннее, но мне кажется, что "Нюрнберг 2.0" будет", - добавила Джапарова.

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Нюрнбергский трибунал – это международный судебный процесс, который проводился против представителей Третьего рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.