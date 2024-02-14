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МИД (6807) россия (93025) трибунал (259) Джапарова (174)

Это будет "Нюрнберг 2.0": Украина ведет переговоры о трибунале относительно преступлений России, - МИД

джапарова

Украина ведет активные переговоры о том, что запустит трибунал относительно российской агрессии. Уже есть группа стран, которая поддерживает это.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Классическая политика - воевать украинцами против украинцев. То, что мы видим, когда принудительно, или же другими способами наших граждан отправляют на войну против украинцев", - отметила Джапарова.

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По словам первого заместителя министра иностранных дел, Украина ведет активный трек по защите своих прав в судебных инстанциях, таких как Международный суд ООН и Международный уголовный суд.

"Мы ведем большие переговоры о том, чтобы запустить трибунал по агрессии. Сегодня есть группа стран, которая уже поддерживает трибунал и переговоры идут о модальности этого трибунала - в какой форме и где он будет проходить. То есть этот трек по восстановлению справедливости уже очень активен. Да, он немного длиннее, но мне кажется, что "Нюрнберг 2.0" будет", - добавила Джапарова.

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Нюрнбергский трибунал – это международный судебный процесс, который проводился против представителей Третьего рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.
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Топ комментарии
+18
Для того, щоб провести Нюрнберг2.0, потрібно поставити РФ у ту ж позу, у якій була Нмеччина у середині 1945го року - тобто взяти Москву і змусити РФ капітулювати. Яким чином ці фантасти збираються досягти такого??? Чи вони єдиного марафону передивилися?
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14.02.2024 19:25
+13
А будет трибунал над теми, кто своими действиями и бездействием открыл двери в наш дом для гре@анной русни?
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14.02.2024 19:23
+5
Декого треба судити у Бучі та Маріуполі. Щоб рашисьтка гидота бачили на власні очі свої злочини. В останній раз
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14.02.2024 19:26
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А будет трибунал над теми, кто своими действиями и бездействием открыл двери в наш дом для гре@анной русни?
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14.02.2024 19:23 Ответить
Для них буде ''суд Лінча''
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14.02.2024 19:29 Ответить
Для того, щоб провести Нюрнберг2.0, потрібно поставити РФ у ту ж позу, у якій була Нмеччина у середині 1945го року - тобто взяти Москву і змусити РФ капітулювати. Яким чином ці фантасти збираються досягти такого??? Чи вони єдиного марафону передивилися?
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14.02.2024 19:25 Ответить
Те саме завжди казав. Думаю привезуть на суд якихось пішаків, а вище керівництво рф, засудять заочно. Путлер й Ко тільки поржуть.
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14.02.2024 19:42 Ответить
Декого треба судити у Бучі та Маріуполі. Щоб рашисьтка гидота бачили на власні очі свої злочини. В останній раз
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14.02.2024 19:26 Ответить
А зебіл не піде співучасником ?
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14.02.2024 19:28 Ответить
по походу процеса кацапських гнід,
наші вошi будуть розшукуватися і викликатися - спочятку як свідкі...
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14.02.2024 19:34 Ответить
Краще б справами корисними займалися,як язиками теліпати
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14.02.2024 19:34 Ответить
ku*wa, ви дивіться, щоб путіну ще премію Нобеля не присудили. Бо до цього все йде.

А дурні мріють про "Нюрнберґ"...
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14.02.2024 19:37 Ответить
Бла,бла,бла... і знову обіцянки . А відповести за все треба.
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14.02.2024 19:38 Ответить
Нюрберг нюрбергом, але не треба забувати Бучу, Маріуполь, Херсон і т.д.. де бажано провести суди над зеленими нелюдями! Раша ворог,зрозуміло! Але ворог при владі України-це ніяким нюрбергом не замінити! Це страшніше!!!
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14.02.2024 19:47 Ответить
Мабуть вибачаються за дурість Зеленського стефанчука з будановим, що нагадили Пороху з візитами!!

Це ж не медвечук, який без уваги на них, щотижня літав до прутіна на інструктаж …
Стефанчука пердолить, перед фінішем….
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14.02.2024 19:52 Ответить
Для Нюнбергу потрібна беззаперечна капітуляція *****, а його чорти сидять в ООН і півпланети з ним торгує (включаючи Захід), система безпеки цивілізованого світу зруйнована, на Маскву, ніхто крім покійного Прігожіна, ніколи вже не піде, бо ЯЗ.
Чи засудите його заочно, як усіх кацапських підарів, до яких руки правосуддя ніколи не дотягнуться?
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14.02.2024 20:16 Ответить
Дурний приклад заразний, вони і раніше шось вживали...
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14.02.2024 20:17 Ответить
Щоб кацапи попали на Нюрбергський процес у ролі підсудних спочатку треба щоб вони програли у війні проти України і капітулювали, на це поки не схоже.
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14.02.2024 20:36 Ответить
Хватит лапшу вешать на уши. Работать на украину начнёте? Где реформы, ракеты, снаряды
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14.02.2024 22:27 Ответить
 
 