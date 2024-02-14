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Порошенко (19479) Европейская Солидарность (1039)

Власти сорвали участие Порошенко в Мюнхенской конференции, а также переговоры в Польше и Израиле, - "ЕС"

порошенко

Власти сорвали участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку. Причиной якобы стало обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу "вероятной опасности" для Порошенко во время пребывания в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности запланированы мои встречи с руководством Евросоюза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов Европейского Союза, которые играют чрезвычайно высокую роль в обеспечении поддержки нашего государства", - отмечает Порошенко.

Он также подчеркнул, что уже 2,5 месяца продолжается блокировка американской помощи для Украины. "В Мюнхене у меня были запланированы встречи с делегацией Республиканской партии. А вы знаете, что конгрессмены именно Республиканской партии блокируют столь необходимое для Украины решение", – добавил лидер "ЕС".

"Речь идет об Украине, а не о поездках депутатов", – отметил Порошенко.

"Власть приняла решение, что она блокирует наше участие как оппозиции. Это в то время, когда и в обращении Борреля, и даже в решении Европейского Совета, которое обусловливает выделение Украине 50 миллиардов, написано черным по белому о парламентской многопартийности, о парламентском плюрализме и о представленности оппозиции. Вот что вы сейчас будете объяснять?" – возмутился Порошенко.

"Дополнительно у меня были подтверждены встречи в Сейме Польши. Хочу напомнить, что с 20 февраля начинается полная и тотальная блокада украинско-польской границы. Это еще один провал. Потому что дипломатией у нас сейчас занимаются в офисе на Банковой. Уже сделайте выводы, потому что страдают из-за вас армия, ВСУ, фермеры и украинский народ. Ничему не научились", – отметил политик.

"Дипломатия эмоций больше не работает. Мы вынуждены это констатировать. Достаточно экспериментировать с Украиной. Достаточно безответственных решений", – призвал Порошенко.

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15 февраля в Варшаве Петр Порошенко имел запланированные встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.

16-18 февраля по приглашению организаторов пятый президент Украины должен был участвовать в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, где запланировано выступление Петра Порошенко, а также двусторонние встречи с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.

19-20 февраля в статусе члена Почетного Совета Международного демократического союза Петр Порошенко должен посетить Израиль в составе делегации высокого уровня во главе с Главой МДС Стивеном Харпером. По словам Порошенко, планировалась встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Порошенко планировал обсудить закупку высокотехнологичного оборудования для производства беспилотных летательных аппаратов и системы РЭБ, которые до этого Израилем не лицензировались для поставки в Украину.

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Топ комментарии
+80
Влада це вороги держави. Я не знаю як виграти з ними війну, вони ж устромлять ножа у спину.
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14.02.2024 19:30
+69
Порошенку виїхати не дозволено, а "полковнику" Арестовичу гуляти по Нью-Йорку та Монако - дозволено?
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14.02.2024 19:32
+53
Влада лайно. В черговий раз дякуємо 73% довбнів
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14.02.2024 19:30
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Професійно повійна влада на більше не здатна гниди та члени зелені
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14.02.2024 19:45 Ответить
Незабаром земляді почнуть неугодних ховати в СІЗО для безпеки.
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14.02.2024 19:45 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/02/14/ivanna-klympush-czynczadze-mizhnarodna-diyalnist-yevrosolidarnosti-zablokovana-vladoyu/ Міжнародна діяльність депутатів фракції «Європейська Солідарність» на чолі із пʼятим Президентом Петром Порошенком заблокована владою . Про це заявила голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе після зустрічі з Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

«Ми щойно вийшли з кабінету Голови Верховної Ради України, до якого ходили вчергове зі спробою обговорити спільні виклики для України на міжнародній арені, стосовно подальшої підтримки України і необхідності координувати наші спільні зусилля для підвищення нашої спроможності захищатися і переборювати московську навалу», - повідомила депутатка.

«На жаль, в рамках цієї зустрічі ми тільки з'ясували те, що чергова серйозна робота нашої команди на чолі із п'ятим Президентом України Петро Порошенком у міжнародній царині заблокована. Петру Порошенку заборонений виїзд до участі у Мюнхенській безпековій конференції. Аргументація спікера стосовно того, чому це відбувається, просто не витримує жодної перевірки не реальність і взагалі на яку-небудь аргументованість», - зауважує Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила - це продовження традиції перешкод міжнародній діяльності всієї команди «Євросолідарності».

«Тому що й Ірина Геращенко як наша представниця в Парламентській асамблеї ОБСЄ постійно має заблоковані відрядження. Я так само як голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу не можу взяти участь у величезній конференції в Берліні і продовжити нашу роботу. Так само це стосується і інших наших колег», - зазначає Іванна Климпуш-Цинцадзе.
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14.02.2024 19:47 Ответить
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14.02.2024 19:48 Ответить
путін одобряє
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14.02.2024 19:56 Ответить
1. Загроза безпеки на безпековій конференції... Ага
2. Порошенку небезпека загрожує, а хєрпіду янетряпковичу - ні... Ага
3. ГУР, що проґавив прорив в Авдіївці рашистів через каналізацію, захистить лідера опозиції... Ага

Які ж вони жалюгідні в своїй дріб'язковій нікчемності!
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14.02.2024 19:48 Ответить
Статтею 79 Конституції України встановлено, що перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Стефанчук з будановим, забулися …
Уся опозажопна фракція уси скопом літала на московію до прутіна, а стефанчук+разумков, тільки соплі по щоках розмазували, витріщивши очі, і тихо сопіли у всі отвори… Мішєбратія …
А тут Порох… і Західні Партнери…
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14.02.2024 19:49 Ответить
Буданов, на стражі безпеки країни
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14.02.2024 19:51 Ответить
хряк дозрів - а ну, синку, нагостри швайку
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14.02.2024 20:05 Ответить
Це свиняче рило просить цеглини.
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14.02.2024 20:06 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/8436 Петро Порошенко - особисто каже:

"Не перешкоджайте моїй діяльності та діяльності представників нашої фракції. У вас немає права обмежувати нашу участь у парламентській дипломатії.
Хочу нагадати, що саме 1 грудня мене незаконно не випустили до Вашингтону. Я не стверджую, що моя участь у Штатах повністю вирішила б питання щодо зброї. Але це давало шанс, тому що у мене були зустрічі з керівництвом Республіканської партії. І саме конгресмени Республіканської партії блокують таке необхідне для України рішення.
Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною! Досить безвідповідальних рішень!"
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14.02.2024 19:52 Ответить
знаєте що бісить більше за все?
на кожній допомозі Україні першим випригує і стрибає бубінець - це я це я!
на кожному зеленому косяку, а вони всюди,
першим теж випригує і стрибає бубінець з гаслом - це вони, сукі потні!
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14.02.2024 19:53 Ответить
Ох і влада.. мабуть хтось робить на зло Україні...
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14.02.2024 19:54 Ответить
амбасада США все бачить.
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14.02.2024 19:57 Ответить
Слідкуйте за руками узагальненого зеленого шуллера, не звертаючи уваги на його запевнення у чесності. Це стосується й усунення Залужного, з присвоєнням йому званням Героя, а також безглуздим поясненням Стефанчука, щодо переживання про безпеку Порошенка.
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14.02.2024 19:57 Ответить
Схоже ця влада так нічого не зрозуміла, надіются що знову оберуть "найвеличнішого" і перетворять Україну в таку собі білорусь, ні за все вам доведется відповідати .
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14.02.2024 19:58 Ответить
Згоден, але це буде "білорусь" з решток території України.
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15.02.2024 00:33 Ответить
після *****, натепер, Зєльда - ворог №1 для України..
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14.02.2024 19:58 Ответить
Навпаки! Зеленський ворог √1,а ***** √2!
Бо мавпа з гранатою не так страшна,як мавпа с булавою!
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14.02.2024 21:05 Ответить
Причиною нібито стало звернення керівника ГУР Кирила Буданова щодо "ймовірної небезпеки" для Порошенка під час перебування у Європі. Джерело:

Дива та й годі, з яких це пір ЗЕлень стала такою турботливою. Який же примітив виправдання. Усе що турбує ЗЕлену владу і жополизів , так тільки те, щоб борони боже хтось не затьмарював ЗЕленосяйне сонечко, воно ж також збирається на безпекову конференцію і це лише те, що лежить на поверхні.Але якщо дивитися глибше, то заборона виїзду тим, хто може наблизити перемогу України викликана різним баченням майбутнього України
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14.02.2024 20:06 Ответить
Не на часі. Як і вибори. Вже після перемоги ми його зметем.
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14.02.2024 20:10 Ответить
Чиєї перемоги?
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14.02.2024 21:07 Ответить
Марсіянської.
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14.02.2024 21:18 Ответить
Складний час вимагає складних рішень. Або опозиція обламає роги зеленій диктатурі, або диктатура її перетворить на навальнят і знищить.
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14.02.2024 20:10 Ответить
Буданов прогнувся
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14.02.2024 20:12 Ответить
Не вперше. Досить згадати як він оформив втечу Трубіцина.
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14.02.2024 20:49 Ответить
Буданов - весільний генерал для зе-марафону.
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14.02.2024 21:22 Ответить
А в роли кого он хотел поучаствовать? Петр Алексеевич вроде бы как депутат. Да и Вайбер, Зум и Скайп никто не отменял.
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14.02.2024 20:12 Ответить
Тримай цукерку, курва.
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14.02.2024 20:17 Ответить
гівна йому, з Г+Г, якраз там в тому черепку місце
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14.02.2024 20:22 Ответить
Так ну с пьяной школотой я диалог вести не буду.
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14.02.2024 21:11 Ответить
Особисті зустрічі найвагоміші ніж спілкування online, за плечима Порошенко багаторічний досвід як політика, як дипломата, а з деякими політиками у нього дуже теплі стосунки
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14.02.2024 20:26 Ответить
Я понимаю, но он не может заключать договора от имени Украины. Поэтому я и спрашиваю в статусе кого он ехать собирался.
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14.02.2024 21:08 Ответить
В країні з парламентсько-президентською формою правління (Україна) депутати парламенту відіграютьнайвагомішу роль.І якщо Ви питаєте у якості кого мав поїхати Порошенко, то відповім- у якості депутата ВР, у якості 5 Президента України ( може для Вас буде відкриттям, що звання Президента зберігається до кінця життя, зрозуміло , що після закінчення каденції повноваження як Президента припиняються, але звання залишається), у якості очільника партії «Європейська солідарність».поняття як дипломатія Вам відомо? Дипломати не укладають угоди, вони лише роблять усе можливе, щоб це сталося, угоди укладають уповноважені на це особи.
Чи відомо Вам, що Порошенко був запрошений на конференцію до Мюнхена і мав там виступати зрозумійте: аби кого на такі заходи не запрошують
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14.02.2024 22:19 Ответить
Перечитайте конституцию Украины. Парламент очень важен внутри страны, но депутат не уполномочен заключать от имени Украины никаких договоров, резолюций и т.д., если государство его не уполночило. Поэтому я не понимаю к чему Ваш текст о заслугах бывшего президента, действующего депутата, волонтёра и т.д.
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14.02.2024 22:28 Ответить
Дурнику, а хто тобі сказав що він має якись договір заключати,? (((Це звичайна дипломатія, без якої зараз ніяк. Як не крути ,а Порошенко відомий дипломат у всьому світі, і дуже багатьох знає.. І вплив його на міжнародній арені не треба недооцінювати. Але в зелі останній рік грає власне его, яке як ми бачим до добра не доводить. Знову зі всіма посрався як перед війною, тепер з ним ніхто балакити не хоче, а республіканці США тим більше) Його висер на Поляків в тому році чого нам зараз тільки коштує. Неповноцінний ХАМ ,гірше звичайного хама в сто разів.
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14.02.2024 22:53 Ответить
Цена Видео ніяк не можете зрозуміти у якості кого мав поїхати Порошенко, це Ви не розумієте що таке парламентаризм і чим ще можуть займатися депутати окрім розробки і прийняття законів і чим більше Ви включаєте дурника, тим більше схиляюсь до думки, що Ви або із тих самих 62% що досі довіряють «найвеличнішому політику **********» ,незважаючи на ті жахіття, що він привів в Украіну, або із подоляківських на підзаробітк
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14.02.2024 23:49 Ответить
Ви чи зовсім тупі чи просто провокатор А скоріше кацап
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15.02.2024 02:38 Ответить
Читай текст, чудо.
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14.02.2024 21:23 Ответить
ти дуже забагато вимагаєш від подлякового бота. В нього є своя інструкція... тобто, методичка. Щоправда, там не сказано, що Порох, окрім того, що й депутат, що запрошений; що він одночасно і волонтер, і власник підприємств, які виробляють й військову продукцію.
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14.02.2024 21:43 Ответить
У нього запрошення. Ти шо дуб ?
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14.02.2024 21:25 Ответить
Наличие приглашения не объясняет в качестве кого. В статусе приглашенного лица? Оружием в развитых странах с "приглашенными лицами" и депутатами не торгуют и межправительственные договора не подписывают. Это вопрос полномочий.
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14.02.2024 21:46 Ответить
Дьяков, в каком званіі фсбешнага стукачка састаітє,
єфрейтар алі как Абдрєстовіч, майор?
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14.02.2024 22:25 Ответить
Ще не зрозуміло, що це вже ЗЕкраїна у якій встановлюють тоталітарну систему і все це лише початок? Вони дійдуть і до викрадень та вбивств опонентів, арешту журналістів, розстрілів незгодних, конфіскації майна і т.п. бо свідомо йдуть шляхом паРаши. Щойно на фронті загине чи скалічиться більшість патріотів, добровольців і мобілізованих цивільних (які здатні чинити хоч якійсь супротив), ця мерзота за допомогою відмазаних від мобілізації силовиків та колишніх зеків буде чинити тут усе, що заманеться, адже саме це їх мета, а не ЄС та НАТО.
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14.02.2024 20:12 Ответить
млядь,зелені члєни,разом з оманським поцом ,вже так обісрались,що гімно вже через поганий рот витікає,а буданий як сосав орган у зеленого окурка так і сосе,але вже с орденом на сраці
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14.02.2024 21:17 Ответить
На ''передку'' регулярно бувати можна. А провести за кордоном важливі переговори - там ''ймовірна небезпека''. Країною керують дрібні люди!
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14.02.2024 20:13 Ответить
А хто з ним там балакати хоче? Всі вже побачили що це за чудо)) От зеля сам не гам і другим не дам. Порох як тільки прийшов, із закордонів не вилазив, і це дало свій результат. А цьому тільки гроші давай....
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14.02.2024 22:59 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/13149 Ірина Геращенко :
Тепер в парламенті на фундаменті ОПЗЖ за потурання влади сформовано дві групи. А отже, в ОПЗЖ ще більше можливостей і механізмів просувати свою повістку і меседжі. Тепер ОПЗЖ має на один, а два виступи від фракцій під час обговорень. Не одного, а двох представників на погоджувальній і на міжнародних зустрічах. Не одного, а двох представників в ТСК. По двоє їх запрошують на важливі заходи, куди ще допускають депутатів.


Наприклад, нещодавно європейська сторона наполягла, що Високий представник ЄС з зовнішньої політики Боррель зустрінеться не лише зі спікером, а й представниками фракцій. Так ось, від ОПЗЖ там було двоє - Ю.Бойко (другий справа на фото) і В.Гнатенко (третій зліва, https://www.chesno.org/politician/125772/ той самий мер Дружковки, який в 2014-му проводи касапський референдум; а напередодні 24/02.22р. закликав США "не втручатися в справи України" ).
В ОПЗЖ немає проблем з відрядженнями. Пані Устінова (підермаковський "Голос", четверта справа), яка очолює ТСК з поставок зброї в США, включає в свої тури пана Папієва, Стефанчук це не блокує, називає плюралізмом.
ОПЗЖ залишається вірним партнером влади по голосуванням. Саме тому не виносяться в залу наші законопроєкти про позбавлення мандатів членів заборонених партій і заборону їм створювати нові групи.
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14.02.2024 20:13 Ответить
Та не влада, а окупанти. Пишіть заголовки правильно.
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14.02.2024 20:15 Ответить
коли ми навчимося не тільки воювати гарно,
а і без хіханекь та хаханекь йти до голосування - нам ціни не буде!
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14.02.2024 20:20 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/13153 Ірина Геращенко :
"Порошенко був запрошений на Мюнхенську безпекову конференцію, де мав виступити і зустрітись з 6 лідерами держав, делегацією конгресменів США (республіканців). Йому не дали відрядження, бо начебто в Мюнхені йому загрожує смертельна небезпека.
Іванці Климпуш-Цинцадзе заблокували участь в конференції в Берліні, де вона була ключовим спікером. Всі відрядження були за власний рахунок.
Я звернулася до ДБР, ГПУ і НАБУ щодо зриву моєї участі в спостережній місії ПА ОБСЄ в Азербайджані, де була акредитована.
В нас провали у взаєминах з Польщею, США, на інших напрямках. Замість використати всі ресурси і можливості для посилення української позиції, Банкова поглиблює кризи. Все це послаблює Україну!
Будемо захищати міжпарламентську дипломатію і незалежність ВР. В тому числі в судах. За владу соромно".
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14.02.2024 20:20 Ответить
Народу треба чітко казати та розтлумачувати - владу в Україні з 2019 захопила антидержавна антиукраїнська п"ята колона, яка працює проти української держави, проти української Конституції. Зеленський має або звільнити керівника свого офісу, його заступників та розпочати відкритий процес розслідування злочинів та корупційних оборудок, які кришувалися з ОП, або зеленський має піти у відставку. Якщо він цього не зробить, то народ має конституційне право на спротив.
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14.02.2024 20:24 Ответить
Згадайте, хто цю владу обрав у 19-му році на демократичних виборах.
А д'єрмаки/подоляки/хламідії - це вже наслідки того вибору.
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14.02.2024 20:53 Ответить
Буданов таке саме нице гімно, як і його патрон.
Інших у «ближнє коло»просто не беруть.
Не дай, Боже, хтось у Буби ще в теніс виграє…
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14.02.2024 20:25 Ответить
А що ви хотіли, якщо за бажанням 73%, під слоганом "Єднаємося" та "Не на часі" владу в України остаточно узурпупали блазні шляхом захоплення ГШ ЗСУ?
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14.02.2024 20:29 Ответить
Ссыкуны зелёные.
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14.02.2024 20:33 Ответить
Мені це здається що Порох занадто цивілізований для української політики і занад то миролюбимий чи воно так і є.
Як по мені то не можна бути цивілізованим з Зе биками, бо їх місце на шибениці по всім параметрам.
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14.02.2024 20:34 Ответить
Он дипломат по профессии. Большинство его поведения можно объяснить двумя вещами - он мажор, который с молодости живет очень богатой жизнью и он дипломат, который ищет договоров везде и реагирует очень формально. Это то что отталкивает в нем наших людей, но с другой стороны это делает его более возвышенной личностью. Так как он понимает что и как на самом деле и хорошо воспитан.
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14.02.2024 20:39 Ответить
Це для Заходу більше підходе ніж до нашого пострадянського совка.
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14.02.2024 20:42 Ответить
Я о том говорю. Наши зачастую его не понимают. Слишком он не свой парень. Это про всяких деятелей. Если речь про простых людей, то им все равно.
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14.02.2024 20:42 Ответить
А я за те що коли Зе гнід відсторонять від влади чи вистачить в нього мужності увести Стан Війни і дозволити розтріли зрадників які угробили тисячі бійців ЗСУ і агентів кремля по законам військового часу.
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14.02.2024 20:49 Ответить
Те саме було і з Ющенко. Совкова Україна просто не сприймає таких політиків.
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14.02.2024 23:03 Ответить
А как, а что, ГШ ЗСУ должны руководить все партии?
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14.02.2024 20:38 Ответить
Клоуны..... вот и все....
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14.02.2024 20:42 Ответить
А гент ФСБ Зеленський у всій красі!
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14.02.2024 20:47 Ответить
Як жеж зелене лайно палиться! Вже не криючись працює на рашу по знищеню України!
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14.02.2024 20:45 Ответить
Оманский договорняк.
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14.02.2024 20:57 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1757831256132186289 43 мин

Ге(мо)рой України Буданов і корупціонер, батько уклоніста-дезертира Стефанчук, виконуючи волю Вовочки, знову не пустили запрошеного на міжнародну конференцію Порошенко А то він ще зброї привезе ...
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14.02.2024 21:00 Ответить
Якого з двох? Пу чи зе?
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14.02.2024 21:10 Ответить
Обох 🙁
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14.02.2024 21:22 Ответить
Чого ви чекаєте в умовах"диктатури бидла"?!Це лише початок "триндеця"!
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14.02.2024 21:02 Ответить
Було би дивно і неочікувано , якби Зеблазень дав дозвіл
Президенту Порошенко поіхати на Мюнхенську конференцію ,
адже Вова збирається сам на цю конференцію , щоби похизуватися
перед всім світом своїм одягом ,
кольору оливи і брудними кросівками🤮🤷🏻‍♂️
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14.02.2024 21:21 Ответить
Гіпопотанчук наривається на грубість?
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14.02.2024 21:35 Ответить
Зекурви вбивають цілеспрямовано , всі надбання п'ятої влади , на радість кремлю --Мову , Віру , Армію , і Демократію.
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14.02.2024 21:35 Ответить
https://t.me/zelyazradnik/26143 ЗЕ зрада 🕵️

Брешуть прямо в очі. Повна дискредитація всіх державних інституцій

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14.02.2024 21:38 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/13155 Ірина Геращенко :
Телеграм-анал Верховноі Ради, якої не було на зустрічі з Р.Стефанчуком, оприлюднили брехливу інформацію, що начебто Петро Порошенко не надав ніяких документів щодо своїх запрошень до Мюнхену, Польщі і Ізраїлю. Й, мовляв , політичний плюралізм дотримано, від «Європейської Солідарності» на Мюнхенську безпекову конференцію поїде Олексій Гончаренко.
Прикро, що ТГ ВР, як і канал Рада не оприлюднили позицію самої «ЄС», що свідчить про політичну цензуру і вибірковість, відсутність плюралізму і неповагу до парламентської багатопартійності. Саме того, за що ми жорстко критикуємо спікера, все керівництво ВР та слуг.
Перше. Офіційні запрошення на МБК цього року отримали лише 3 парламентарів. Двоє з них від фракції «ЄС», що свідчить про високий фаховий рівень і авторитет П.Порошенка і О.Гончаренка серед наших міжнародних партнерів. До речі, навіть спікер ВР і керівництво ВР таких запрошень від Мюнхенської безпекової конференції не отримали, й це теж показово.
Конференція починається вже в пʼятницю, лише сьогодні підписане розпорядження, хоч і П.Порошенко і Олексій Гончаренко вчасно подали всі необхідні запрошення для оформлення відрядження.
Ми не зрозуміли і не сприймаємо цієї вибірковості у видачі дозволу й чому там немає нашого лідера - П.Порошенка, якому начебто у Мюнхені загрожує смертельна небезпека. Ми здогадуємося, чому в останню хвилину там зʼявився Олексій - аби хоч трохи мінімізувати скандал перед нашими міжнародними партнерами.
Зате в розпорядженні є слуги Чернєв і Михайлюк, які не мають запрошень на МБК, а отже, вони не зможуть потрапити на основні заходи.
2. Всі відповідні документи по відрядженню були подані нами завчасно і підписані усіма структурами, застопорилося на Корнієнку і Стефанчуку, що видно зі скрінів. Так велів Офіс.
3. На зустрічі зі Стефанчуком Порошенко ще раз продемонстрував тому всі відповідні запрошення й до Мюнхена, й в Ізраїль та Польщу, й хотілося б почути коментар пана Руслана, а не брехню ТГ Рада. Я вірю, що Руслан не брехатиме. Ми з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Артуром Герасимовим, на відміну від ТГ Рада були присутні на зустрічі і шоковані тим, в що перетворилася прес служба українського парламенту- з політичною цензурою, маніпуляціями і відвертою брехнею. Навіщо? Вам буває соромно, колеги?
4. Всі ці запрошення в прямому ефірі ми продемонстрували й на брифінгу в ВР, коли вийшли від спікера.
Замість вболівати за Україну, в якої зараз реальні проблеми з Польщею, США,іншими країнами, використати всі можливості для розблокування украіно- польського кордону і отримання американської допомоги, влада залучає ТГ і своїх блогерів для відвертої брехні проти опозиції.
На що ви витрачає ресурс і силу влади і держави?
А від Руслана Стефанчука, якого ми публічно запрошуємо на зустріч з фракцією «ЄС», ми очікуємо офіційної інформації щодо нашої зустрічі. Й не дозволяйте Банковій писати за вас брехливі коментарі. Ви ж не такий.
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14.02.2024 22:51 Ответить
https://t.me/putch111/42426 Путч. Русский - нах*й :

Прес-служба Верхвоної ради заявила, що Порошенко та його команда брешуть. Мовляв, немає документів про запрошення Порошенка на Мюнхенську безпекову конференцію.
Втім, Ірина Геращенко опублікувала таке запрошення, котре Порох отримав особисто. Виходить, що брешуть Рада, Стефанчук та його прес-служба.



Відповідно, запрошення до Ізраїлю також є. Чи там також делегацію сформовано і у її складі Олексій Гончаренко?
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14.02.2024 23:06 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

завдяки листу ГУР за кордон було випущено Арестовича, який там просуває позицію Росії та працює проти України. (ГУР спростував, але є скрін листа, що таки ГУР) Завдяки "інформації ГУР" заборонено виїзд Порошенку для просування інтересів України. ГУР - дівчинка по виклику у влади
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14.02.2024 21:51 Ответить
Поки «Президент України» - кіношна роль на посаді у "офісі єрмака" - перемога України "не на часі".
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14.02.2024 22:24 Ответить
Интересно чего добивается клоун?
Выдавить пороха за пределы Украины?
Запрет похож на провокацию.
Например, порох прорывается сквозь кордон в интересах Украины. А ему после этого справу и заочный арест.
И тогда порох окажется в очень не выгодном положении.
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14.02.2024 23:11 Ответить
Порошенко ПРЕЗИДЕНТ, І БУДЕ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАВЖДИ! А зелена жаба блазень, і буде блазнем завжди! А сьгодні блазень ще й ворог №1 для УКРАЇНИ! Коней на переправі міняють!
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14.02.2024 23:36 Ответить
Нам ще тільки свого Трампа до повного щастя не хватало! Який би Зеля не був, всі повноваження зараз в нього, нафіга намагатися вести незалежну зовнішню політику?! Для чого вести незалежні від президента преговори з республіканцями? То до Орбана рвався, тепер до республіканців...
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15.02.2024 00:30 Ответить
Що верзеш?
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15.02.2024 00:38 Ответить
чим його згодували, те й продукує
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15.02.2024 01:03 Ответить
Це ваша чи тупість. чи продажність А можливо просто кацап,бо тільки він так думає
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15.02.2024 02:53 Ответить
Бубочці та Ко загрожує смертельна небезпека, коли всі зрозуміють то вони будуть сидіти в приміщеннях під охороною та сигналізацією на колючих дротах.
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15.02.2024 00:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mr07r3W5oJo Буданов попередив Порошенка!
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15.02.2024 00:49 Ответить
А шо ще чекати від зрадника зеленського і його банди? Вони роблять усе шоб злити Україну і українців рашистам, їм не потрібна допомога заходу вони роблять усе шоб були перемовини з пуйлом
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15.02.2024 05:43 Ответить
Який нікчемний зе-карлик у своєму панічному страху. Або ж це свідома робота саботажника.
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15.02.2024 05:55 Ответить
Коли прийшов до влади Зелупок, я знав що буду дуже гірко, але навіть уявити не міг що буде повна срака/володька.
Коли почалось повномаштабне вторгнення, я говорив що потрібно впершу чергу повернути під контроль Київ і розстріляти лідора, уряд, верховну Зраду, офіс чмоньки. Не такі страшні московські воші, як оці ось гниди.
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15.02.2024 13:43 Ответить
https://t.me/tZEinform/28673 tZEinform https://t.me/tZEinform/28673 розкрив причину заборони виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію :

Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання, яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Німеччини на отримання Україною артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Німеччину більше 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Німеччини до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Німеччини (через Єрмака?) і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.

Опосередковане підтвердження цьому виклав https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/14/joe-biden-could-send-millions-of-artillery-shells-to-ukraine-for-free-tomorrow-and-its-perfectly-legal/?ss=aerospace-defense&sh=12c6c3920c7d Forbes , суть надаю у https://www.unian.ua/world/bayden-maye-povnovazhennya-navit-zavtra-nadislati-ukrajini-milyoni-snaryadiv-forbes-12544275.html?_gl=1*10jox9f*_ga*NjIzOTE0Mzc2LjE3MDgwMjIzMzM.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcwODAyMjMzMi4xLjAuMTcwODAyMjMzNi41Ni4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcwODAyMjMzMi4xLjAuMTcwODAyMjMzNi41Ni4wLjA. викладі журналістки Олени Бутурлим на УНІАН . Отже:
Більшість артилерійських *********** на складах армії та морської піхоти США явно не є надлишковими. Але є важливий виняток. На зберіганні в США зберігається чотири мільйони 155-міліметрових касетних *********** подвійного призначення - M483A1 і M864 DPICM.
Журналісти додають, що всі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як "надлишкові". Армія США багато років тому визначила, що вони ненадійні і небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність неспрацювання. Згідно зі звітом 2004 року, це призвело до того, що 402 мільйони *********** DPICM залишились непотрібними, зокрема 4,6 мільйона 155-міліметрових снарядів.
Байден міг би визначити всі снаряди DPICM, що залишилися на складах, як надлишкові, щоб передати їх Україні, не витрачаючи жодного долара на їхню заміну. Їх вистачить на роки інтенсивних бойових дій.
Єдине, що уряд США юридично не може оплачувати доставку. Але будь-яка зброя в Німеччині не підпадає під це правило. Тому США могли б доставити ці DPICM до Німеччини, а потім оголосити їх надлишковими і передати Україні.
"Чому Байден досі не реалізував цей план, незрозуміло. Цілком можливо - навіть ймовірно - що він вважає за краще почекати з новим фінансуванням у розмірі 60 мільярдів доларів, яке дає йому більше можливостей для закупівлі або навіть розробки з нуля широкого спектру озброєнь для України", - пише видання.
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15.02.2024 20:48 Ответить
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