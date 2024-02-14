Власти сорвали участие Порошенко в Мюнхенской конференции, а также переговоры в Польше и Израиле, - "ЕС"
Власти сорвали участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку. Причиной якобы стало обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу "вероятной опасности" для Порошенко во время пребывания в Европе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности запланированы мои встречи с руководством Евросоюза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов Европейского Союза, которые играют чрезвычайно высокую роль в обеспечении поддержки нашего государства", - отмечает Порошенко.
Он также подчеркнул, что уже 2,5 месяца продолжается блокировка американской помощи для Украины. "В Мюнхене у меня были запланированы встречи с делегацией Республиканской партии. А вы знаете, что конгрессмены именно Республиканской партии блокируют столь необходимое для Украины решение", – добавил лидер "ЕС".
"Речь идет об Украине, а не о поездках депутатов", – отметил Порошенко.
"Власть приняла решение, что она блокирует наше участие как оппозиции. Это в то время, когда и в обращении Борреля, и даже в решении Европейского Совета, которое обусловливает выделение Украине 50 миллиардов, написано черным по белому о парламентской многопартийности, о парламентском плюрализме и о представленности оппозиции. Вот что вы сейчас будете объяснять?" – возмутился Порошенко.
"Дополнительно у меня были подтверждены встречи в Сейме Польши. Хочу напомнить, что с 20 февраля начинается полная и тотальная блокада украинско-польской границы. Это еще один провал. Потому что дипломатией у нас сейчас занимаются в офисе на Банковой. Уже сделайте выводы, потому что страдают из-за вас армия, ВСУ, фермеры и украинский народ. Ничему не научились", – отметил политик.
"Дипломатия эмоций больше не работает. Мы вынуждены это констатировать. Достаточно экспериментировать с Украиной. Достаточно безответственных решений", – призвал Порошенко.
15 февраля в Варшаве Петр Порошенко имел запланированные встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.
16-18 февраля по приглашению организаторов пятый президент Украины должен был участвовать в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, где запланировано выступление Петра Порошенко, а также двусторонние встречи с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.
19-20 февраля в статусе члена Почетного Совета Международного демократического союза Петр Порошенко должен посетить Израиль в составе делегации высокого уровня во главе с Главой МДС Стивеном Харпером. По словам Порошенко, планировалась встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Порошенко планировал обсудить закупку высокотехнологичного оборудования для производства беспилотных летательных аппаратов и системы РЭБ, которые до этого Израилем не лицензировались для поставки в Украину.
Пожалуйста, подождите...
«Ми щойно вийшли з кабінету Голови Верховної Ради України, до якого ходили вчергове зі спробою обговорити спільні виклики для України на міжнародній арені, стосовно подальшої підтримки України і необхідності координувати наші спільні зусилля для підвищення нашої спроможності захищатися і переборювати московську навалу», - повідомила депутатка.
«На жаль, в рамках цієї зустрічі ми тільки з'ясували те, що чергова серйозна робота нашої команди на чолі із п'ятим Президентом України Петро Порошенком у міжнародній царині заблокована. Петру Порошенку заборонений виїзд до участі у Мюнхенській безпековій конференції. Аргументація спікера стосовно того, чому це відбувається, просто не витримує жодної перевірки не реальність і взагалі на яку-небудь аргументованість», - зауважує Климпуш-Цинцадзе.
Вона наголосила - це продовження традиції перешкод міжнародній діяльності всієї команди «Євросолідарності».
«Тому що й Ірина Геращенко як наша представниця в Парламентській асамблеї ОБСЄ постійно має заблоковані відрядження. Я так само як голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу не можу взяти участь у величезній конференції в Берліні і продовжити нашу роботу. Так само це стосується і інших наших колег», - зазначає Іванна Климпуш-Цинцадзе.
2. Порошенку небезпека загрожує, а хєрпіду янетряпковичу - ні... Ага
3. ГУР, що проґавив прорив в Авдіївці рашистів через каналізацію, захистить лідера опозиції... Ага
Які ж вони жалюгідні в своїй дріб'язковій нікчемності!
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
Стефанчук з будановим, забулися …
Уся опозажопна фракція уси скопом літала на московію до прутіна, а стефанчук+разумков, тільки соплі по щоках розмазували, витріщивши очі, і тихо сопіли у всі отвори… Мішєбратія …
А тут Порох… і Західні Партнери…
"Не перешкоджайте моїй діяльності та діяльності представників нашої фракції. У вас немає права обмежувати нашу участь у парламентській дипломатії.
Хочу нагадати, що саме 1 грудня мене незаконно не випустили до Вашингтону. Я не стверджую, що моя участь у Штатах повністю вирішила б питання щодо зброї. Але це давало шанс, тому що у мене були зустрічі з керівництвом Республіканської партії. І саме конгресмени Республіканської партії блокують таке необхідне для України рішення.
Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати. Досить експериментувати з Україною! Досить безвідповідальних рішень!"
на кожній допомозі Україні першим випригує і стрибає бубінець - це я це я!
на кожному зеленому косяку, а вони всюди,
першим теж випригує і стрибає бубінець з гаслом - це вони, сукі потні!
Бо мавпа з гранатою не так страшна,як мавпа с булавою!
Дива та й годі, з яких це пір ЗЕлень стала такою турботливою. Який же примітив виправдання. Усе що турбує ЗЕлену владу і жополизів , так тільки те, щоб борони боже хтось не затьмарював ЗЕленосяйне сонечко, воно ж також збирається на безпекову конференцію і це лише те, що лежить на поверхні.Але якщо дивитися глибше, то заборона виїзду тим, хто може наблизити перемогу України викликана різним баченням майбутнього України
Чи відомо Вам, що Порошенко був запрошений на конференцію до Мюнхена і мав там виступати зрозумійте: аби кого на такі заходи не запрошують
єфрейтар алі как Абдрєстовіч, майор?
Тепер в парламенті на фундаменті ОПЗЖ за потурання влади сформовано дві групи. А отже, в ОПЗЖ ще більше можливостей і механізмів просувати свою повістку і меседжі. Тепер ОПЗЖ має на один, а два виступи від фракцій під час обговорень. Не одного, а двох представників на погоджувальній і на міжнародних зустрічах. Не одного, а двох представників в ТСК. По двоє їх запрошують на важливі заходи, куди ще допускають депутатів.
Наприклад, нещодавно європейська сторона наполягла, що Високий представник ЄС з зовнішньої політики Боррель зустрінеться не лише зі спікером, а й представниками фракцій. Так ось, від ОПЗЖ там було двоє - Ю.Бойко (другий справа на фото) і В.Гнатенко (третій зліва, https://www.chesno.org/politician/125772/ той самий мер Дружковки, який в 2014-му проводи касапський референдум; а напередодні 24/02.22р. закликав США "не втручатися в справи України" ).
В ОПЗЖ немає проблем з відрядженнями. Пані Устінова (підермаковський "Голос", четверта справа), яка очолює ТСК з поставок зброї в США, включає в свої тури пана Папієва, Стефанчук це не блокує, називає плюралізмом.
ОПЗЖ залишається вірним партнером влади по голосуванням. Саме тому не виносяться в залу наші законопроєкти про позбавлення мандатів членів заборонених партій і заборону їм створювати нові групи.
а і без хіханекь та хаханекь йти до голосування - нам ціни не буде!
"Порошенко був запрошений на Мюнхенську безпекову конференцію, де мав виступити і зустрітись з 6 лідерами держав, делегацією конгресменів США (республіканців). Йому не дали відрядження, бо начебто в Мюнхені йому загрожує смертельна небезпека.
Іванці Климпуш-Цинцадзе заблокували участь в конференції в Берліні, де вона була ключовим спікером. Всі відрядження були за власний рахунок.
Я звернулася до ДБР, ГПУ і НАБУ щодо зриву моєї участі в спостережній місії ПА ОБСЄ в Азербайджані, де була акредитована.
В нас провали у взаєминах з Польщею, США, на інших напрямках. Замість використати всі ресурси і можливості для посилення української позиції, Банкова поглиблює кризи. Все це послаблює Україну!
Будемо захищати міжпарламентську дипломатію і незалежність ВР. В тому числі в судах. За владу соромно".
А д'єрмаки/подоляки/хламідії - це вже наслідки того вибору.
Інших у «ближнє коло»просто не беруть.
Не дай, Боже, хтось у Буби ще в теніс виграє…
Як по мені то не можна бути цивілізованим з Зе биками, бо їх місце на шибениці по всім параметрам.
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1757831256132186289 43 мин
Ге(мо)рой України Буданов і корупціонер, батько уклоніста-дезертира Стефанчук, виконуючи волю Вовочки, знову не пустили запрошеного на міжнародну конференцію Порошенко А то він ще зброї привезе ...
Президенту Порошенко поіхати на Мюнхенську конференцію ,
адже Вова збирається сам на цю конференцію , щоби похизуватися
перед всім світом своїм одягом ,
кольору оливи і брудними кросівками🤮🤷🏻♂️
Брешуть прямо в очі. Повна дискредитація всіх державних інституцій
Телеграм-анал Верховноі Ради, якої не було на зустрічі з Р.Стефанчуком, оприлюднили брехливу інформацію, що начебто Петро Порошенко не надав ніяких документів щодо своїх запрошень до Мюнхену, Польщі і Ізраїлю. Й, мовляв , політичний плюралізм дотримано, від «Європейської Солідарності» на Мюнхенську безпекову конференцію поїде Олексій Гончаренко.
Прикро, що ТГ ВР, як і канал Рада не оприлюднили позицію самої «ЄС», що свідчить про політичну цензуру і вибірковість, відсутність плюралізму і неповагу до парламентської багатопартійності. Саме того, за що ми жорстко критикуємо спікера, все керівництво ВР та слуг.
Перше. Офіційні запрошення на МБК цього року отримали лише 3 парламентарів. Двоє з них від фракції «ЄС», що свідчить про високий фаховий рівень і авторитет П.Порошенка і О.Гончаренка серед наших міжнародних партнерів. До речі, навіть спікер ВР і керівництво ВР таких запрошень від Мюнхенської безпекової конференції не отримали, й це теж показово.
Конференція починається вже в пʼятницю, лише сьогодні підписане розпорядження, хоч і П.Порошенко і Олексій Гончаренко вчасно подали всі необхідні запрошення для оформлення відрядження.
Ми не зрозуміли і не сприймаємо цієї вибірковості у видачі дозволу й чому там немає нашого лідера - П.Порошенка, якому начебто у Мюнхені загрожує смертельна небезпека. Ми здогадуємося, чому в останню хвилину там зʼявився Олексій - аби хоч трохи мінімізувати скандал перед нашими міжнародними партнерами.
Зате в розпорядженні є слуги Чернєв і Михайлюк, які не мають запрошень на МБК, а отже, вони не зможуть потрапити на основні заходи.
2. Всі відповідні документи по відрядженню були подані нами завчасно і підписані усіма структурами, застопорилося на Корнієнку і Стефанчуку, що видно зі скрінів. Так велів Офіс.
3. На зустрічі зі Стефанчуком Порошенко ще раз продемонстрував тому всі відповідні запрошення й до Мюнхена, й в Ізраїль та Польщу, й хотілося б почути коментар пана Руслана, а не брехню ТГ Рада. Я вірю, що Руслан не брехатиме. Ми з Іванною Климпуш-Цинцадзе і Артуром Герасимовим, на відміну від ТГ Рада були присутні на зустрічі і шоковані тим, в що перетворилася прес служба українського парламенту- з політичною цензурою, маніпуляціями і відвертою брехнею. Навіщо? Вам буває соромно, колеги?
4. Всі ці запрошення в прямому ефірі ми продемонстрували й на брифінгу в ВР, коли вийшли від спікера.
Замість вболівати за Україну, в якої зараз реальні проблеми з Польщею, США,іншими країнами, використати всі можливості для розблокування украіно- польського кордону і отримання американської допомоги, влада залучає ТГ і своїх блогерів для відвертої брехні проти опозиції.
На що ви витрачає ресурс і силу влади і держави?
А від Руслана Стефанчука, якого ми публічно запрошуємо на зустріч з фракцією «ЄС», ми очікуємо офіційної інформації щодо нашої зустрічі. Й не дозволяйте Банковій писати за вас брехливі коментарі. Ви ж не такий.
Прес-служба Верхвоної ради заявила, що Порошенко та його команда брешуть. Мовляв, немає документів про запрошення Порошенка на Мюнхенську безпекову конференцію.
Втім, Ірина Геращенко опублікувала таке запрошення, котре Порох отримав особисто. Виходить, що брешуть Рада, Стефанчук та його прес-служба.
Відповідно, запрошення до Ізраїлю також є. Чи там також делегацію сформовано і у її складі Олексій Гончаренко?
@13Hellis_13
завдяки листу ГУР за кордон було випущено Арестовича, який там просуває позицію Росії та працює проти України. (ГУР спростував, але є скрін листа, що таки ГУР) Завдяки "інформації ГУР" заборонено виїзд Порошенку для просування інтересів України. ГУР - дівчинка по виклику у влади
Выдавить пороха за пределы Украины?
Запрет похож на провокацию.
Например, порох прорывается сквозь кордон в интересах Украины. А ему после этого справу и заочный арест.
И тогда порох окажется в очень не выгодном положении.
Коли почалось повномаштабне вторгнення, я говорив що потрібно впершу чергу повернути під контроль Київ і розстріляти лідора, уряд, верховну Зраду, офіс чмоньки. Не такі страшні московські воші, як оці ось гниди.
Наказ на заборону виїзду Порошенко на Мюнхенську конференцію по безпеці є наслідком інформації, яку російські джерела передали безпосередньо вищому керівництву України. Головне питання, яке збирався обговорювати Порошенко з Шольцем стосувалось посередництва Німеччини на отримання Україною артилерійського боєзапасу з США по системі продажу надлишкових активів. США за символічну плату може передати Україні через Німеччину більше 1 млн. снарядів 155-мм з коефіцієнтом неспрацювання вище 5%, які визнані в США "надлишковими" і підлягають утилізації. Говорити з Зеленським Байден не бажає, перш за все по причинам витоку інформації, тому хоче використати структури Порошенко для легального експорту з Німеччини до України цього вантажу. Розвідка РФ спрацювала, інформацію отримано з Німеччини (через Єрмака?) і Зеленський блокував юридичне оформлення постачання.
Опосередковане підтвердження цьому виклав https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/02/14/joe-biden-could-send-millions-of-artillery-shells-to-ukraine-for-free-tomorrow-and-its-perfectly-legal/?ss=aerospace-defense&sh=12c6c3920c7d Forbes , суть надаю у https://www.unian.ua/world/bayden-maye-povnovazhennya-navit-zavtra-nadislati-ukrajini-milyoni-snaryadiv-forbes-12544275.html?_gl=1*10jox9f*_ga*NjIzOTE0Mzc2LjE3MDgwMjIzMzM.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTcwODAyMjMzMi4xLjAuMTcwODAyMjMzNi41Ni4wLjA.*_ga_DENC12J6P3*MTcwODAyMjMzMi4xLjAuMTcwODAyMjMzNi41Ni4wLjA. викладі журналістки Олени Бутурлим на УНІАН . Отже:
Більшість артилерійських *********** на складах армії та морської піхоти США явно не є надлишковими. Але є важливий виняток. На зберіганні в США зберігається чотири мільйони 155-міліметрових касетних *********** подвійного призначення - M483A1 і M864 DPICM.
Журналісти додають, що всі ці снаряди є очевидними кандидатами на маркування як "надлишкові". Армія США багато років тому визначила, що вони ненадійні і небезпечні, оскільки мають 14-відсоткову ймовірність неспрацювання. Згідно зі звітом 2004 року, це призвело до того, що 402 мільйони *********** DPICM залишились непотрібними, зокрема 4,6 мільйона 155-міліметрових снарядів.
Байден міг би визначити всі снаряди DPICM, що залишилися на складах, як надлишкові, щоб передати їх Україні, не витрачаючи жодного долара на їхню заміну. Їх вистачить на роки інтенсивних бойових дій.
Єдине, що уряд США юридично не може оплачувати доставку. Але будь-яка зброя в Німеччині не підпадає під це правило. Тому США могли б доставити ці DPICM до Німеччини, а потім оголосити їх надлишковими і передати Україні.
"Чому Байден досі не реалізував цей план, незрозуміло. Цілком можливо - навіть ймовірно - що він вважає за краще почекати з новим фінансуванням у розмірі 60 мільярдів доларів, яке дає йому більше можливостей для закупівлі або навіть розробки з нуля широкого спектру озброєнь для України", - пише видання.