Потопленный нашими морскими дронами "Цезарь Куников" был оснащен РСЗО "Град-М" с 320 ракетами, - ВМС
Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который был потоплен украинскими морскими дронами, был оснащен системами "Град-М", собственный боезапас которых составляет 320 ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".
Плетенчук отметил, что "Цезарь Куников" был построен для высадки морского десанта на необустроенное побережье.
"Для этого у него на борту есть соответствующие системы для огневого прикрытия, в первую очередь "Град-М" - это тот же "Град", но в морской модификации. Собственный боезапас только этих систем составляет 320 ракет. То есть, даже не имея на борту дополнительно какого-то груза, он уже взрывоопасен", – сказал Плетенчук.
Он отметил, что информация по потерям экипажа верифицируется.
"Конечно, враг сделает все, чтобы это скрыть. Официальные источники продолжают "играть в молчание", однако в российских пабликах горит", - добавил Плетенчук.
Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".
Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.
"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.
В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
Пожалуйста, подождите...
сейчас цезарями только собак называют
- Позвольте, почему же неизвестному? Имя и фамилия ведь указаны.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Гольштейн матросом.
- красиво;
- а шо вас впечатлило?
- монумент видел "Слава руским морякам";
- и шо такое?
- Я вам скажу, что этот Слава очень богатый поц, но такой же глупый - это ж надо столько денег угробить на памятник..."
Важкий випадок, повірте.
Про кількість розбитих *** "Вань" є якась інфа чи це твоє особисте припущення?
Який тобі "Ваня"? - вона ж Марина
Мій батько воював у Єгипті під час шестиденної війни у червні 1967 році. Разом з Валерієм Усовим на Су-7БМК завалили один "Міраж" та "Ураган".
Ні один араб не злетів.
Вчив мене стріляти з короткоствольної зброї теж єврей (я навчив більше 90 людей).
Не звертайте уваги на кацапуру.
Слава Україні.
Евреи были на 5 месте по численности погибших в Красной армии в годы войны.
однако в российских пабликах горит", - добавил Плетенчук. Источник:
Сужденья черпают из забітіх газет
Кап три под VPN по кацапским сайтам верифицирует информацию?
Бо орда могла ще надумати десантуватись в Одесу, коли в нас закінчиться протикорабельне озброєння.
в память о бывшей росии
не прошло и 10 лет войны 🤡
генерал тебе светит - поступай...
в мореходкукак знаешь
"Изготовитель
Флаг Польши Stocznia Polnocna (Гданьск, Польша)"
"Братья па класу братья па аружию"...
20 декабря 2013 года Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. 23 января 2014 года Президиум Верховного суда РФ сократил наказание Лебедеву до отбытого и постановил немедленно освободить его с правом частичной реабилитации. 24 января 2014 года он был освобождён из колонии.
Зачем заигрывая с Западом отпускать оппозицию, а через 2 месяца инициировать разрыв с Западом?
Ну то й добре! 👍🌩
Це ж класична імітація пошкодження субмарини глибинною бомбою!
Іржу немов лавровий табун.
Ніт, треба лягати спати, допоки сусіди мєнтів не викликали.
тиснуть по всій лінії фронту(дуже сумнівно,
бо фронт - це не константа,він постійно
змінюється....)
А тут такий знатний потопленік,навантажений
по зав'язку зброєю....
Сумніваюсь, що боєкомплект був на борту: він просто не потрібен.
Зараз цапорилі використовують десантні кораблі, для підвозу *********** та техніки.
"Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад." Источник:
Це́зарь Льво́вич Ку́ников (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 23 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1909 1909 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Ростов-на-Дону - https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 14 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1943 1943 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA Геленджик ) - советский офицер, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Малая земля », https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0 Герой Советского Союза .
На Цензорі редактор є чи немає???
Воевал и погиб на плацдарме "Новая земля" под Новороссийском
То, что корыто оккупантов, названное его именем, сегодня наши отправили на дно, очень хорошо.
Герой теперь спит спокойно на небесах
Его имя ничем не запятнано