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ВМС (1447) корабль (2015) Черноморский флот РФ (1554) морской дрон (43)

Потопленный нашими морскими дронами "Цезарь Куников" был оснащен РСЗО "Град-М" с 320 ракетами, - ВМС

цезар,куніков

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников", который был потоплен украинскими морскими дронами, был оснащен системами "Град-М", собственный боезапас которых составляет 320 ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".

Плетенчук отметил, что "Цезарь Куников" был построен для высадки морского десанта на необустроенное побережье.

"Для этого у него на борту есть соответствующие системы для огневого прикрытия, в первую очередь "Град-М" - это тот же "Град", но в морской модификации. Собственный боезапас только этих систем составляет 320 ракет. То есть, даже не имея на борту дополнительно какого-то груза, он уже взрывоопасен", – сказал Плетенчук.

Читайте также: ВМС об уничтожении БДК "Цезарь Куников": штатная численность корабля – почти 90 моряков. Потери должны быть существенными

Он отметил, что информация по потерям экипажа верифицируется.

"Конечно, враг сделает все, чтобы это скрыть. Официальные источники продолжают "играть в молчание", однако в российских пабликах горит", - добавил Плетенчук.

Читайте также: ГУР перехватило разговор оккупантов об уничтоженном БДК "Цезарь Куников": Обломки и маслянистое пятно. АУДИО

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.
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Топ комментарии
+27
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14.02.2024 20:39
+24
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14.02.2024 20:23
+17
- А теперь посмотрите направо, перед вами памятник неизвестному матросу Изе Гольштейну.
- Позвольте, почему же неизвестному? Имя и фамилия ведь указаны.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Гольштейн матросом.
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14.02.2024 20:40
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Був.. і тут не стало.
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14.02.2024 20:19 Ответить
сподіваюсь, щонайменше сто кацапів годують крабів.
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14.02.2024 20:22 Ответить
Крабові палочки так ось який цезарь )))
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15.02.2024 01:48 Ответить
Град то фігня, щось він віз, і воно на дні...
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14.02.2024 20:23 Ответить
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14.02.2024 20:23 Ответить
цезарь - ***** - исконно руское имя эпохи царя николки 2 кровавого
сейчас цезарями только собак называют
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14.02.2024 20:28 Ответить
Цезарь Львович Куников, - на його честь названа ця ********.
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14.02.2024 20:33 Ответить
- А теперь посмотрите направо, перед вами памятник неизвестному матросу Изе Гольштейну.
- Позвольте, почему же неизвестному? Имя и фамилия ведь указаны.
- Потому что неизвестно, был ли Изя Гольштейн матросом.
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14.02.2024 20:40 Ответить
" - Абрам, вы первый раз приехали в Одессу из Бердичева. И шо вы можете сказать за наш город?
- красиво;
- а шо вас впечатлило?
- монумент видел "Слава руским морякам";
- и шо такое?
- Я вам скажу, что этот Слава очень богатый поц, но такой же глупый - это ж надо столько денег угробить на памятник..."
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14.02.2024 21:12 Ответить
При всій повазі до ЦН Ц. Л. Куніков помер від поранень 1943 року - 81 рік тому
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14.02.2024 20:41 Ответить
Герой обороны Новороссийска.
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14.02.2024 20:48 Ответить
получил все почести за малую землю, кто из совка ещё - помнят..... там все герои и все - памятники после великого творения лёлика. Такая вот история. Поскольку сражение за МЗ стало главным после битвы под москвой, сталинградской... и только после МЗ вспоминали свою знаменитую дугу _ хер знает, что там было.....
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14.02.2024 21:25 Ответить
Як то треба рахувати цензорним редакторам, щоб сто один вийшло - науці невідомо.
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14.02.2024 22:05 Ответить
При великому бажанні можна знайти цілком наукове пояснення. Наприклад, припустити, що якщо число 81 так записане в десятковій системі числення, то в якійсь інакшій системі числення воно виглядатиме як 101. Що то за така "нова система числення" - можна поцікавитися у математиків: у них є формула для "переписування" числа з одної системи числення в іншу.
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14.02.2024 22:38 Ответить
Ни разу не еврей, однако Аж странно, что рашенская пропаганда такое и пропустила
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14.02.2024 20:42 Ответить
В період 2 світової багато з пейсатой нації мали медаля "За оборону Ташкента".
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14.02.2024 20:48 Ответить
Ваня, так как все же получилось, что "пейсатая нация" 40 лет вам **** в кровь разбивала на Ближнем Востоке?
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14.02.2024 20:53 Ответить
Облиште, пане Ар'є. Це не ваня. Це маня . Будь-що їй довести просто неможливо, оскільки про будь-що на світі існує лише дві точки зору - маніна та неправильна.
Важкий випадок, повірте.
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14.02.2024 21:03 Ответить
Немаю уявлення.
Про кількість розбитих *** "Вань" є якась інфа чи це твоє особисте припущення?
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14.02.2024 21:03 Ответить
Ти що куриш?
Який тобі "Ваня"? - вона ж Марина
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14.02.2024 21:08 Ответить
Якщо якась істота поводиться як службовий "ваня", розмовляє, як службовий "ваня" і мислить, як службовий "ваня", то це службовий "ваня" і є, і все одно як воно саме себе називає - Марина, Елеонора чи Даздраперма.

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14.02.2024 22:03 Ответить
Очевидно.
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14.02.2024 22:07 Ответить
Приймається
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14.02.2024 22:08 Ответить
Щлимазл тобі якщо є що сказати по суті сказати кажи, ні, гуляй далі.
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14.02.2024 22:43 Ответить


Мій батько воював у Єгипті під час шестиденної війни у червні 1967 році. Разом з Валерієм Усовим на Су-7БМК завалили один "Міраж" та "Ураган".
Ні один араб не злетів.
Вчив мене стріляти з короткоствольної зброї теж єврей (я навчив більше 90 людей).
Не звертайте уваги на кацапуру.
Слава Україні.
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15.02.2024 02:57 Ответить
От 170 до 177 евреев получили звание Героя Советского Союза, что ставит их на 4 место после русских (7998 человек); украинцев (2021 человек) и белорусов (299 человек), примерно наравне с татарами (161 человек).

Евреи были на 5 месте по численности погибших в Красной армии в годы войны.
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14.02.2024 21:07 Ответить
Ганьба вам, і тому , хто лайкнув.
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14.02.2024 22:09 Ответить
переважно німецьких вівчарок
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15.02.2024 07:16 Ответить
Смішно читати що у кацапських пабліках палає. Ну попалає і перестане, будуть надалі самі йти подихати на Донбас або відправляти своїх лічинок-висранок
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14.02.2024 20:25 Ответить
Он отметил, что информация по потерям экипажа верифицируется.
однако в российских пабликах горит", - добавил Плетенчук. Источник:
Сужденья черпают из забітіх газет
Кап три под VPN по кацапским сайтам верифицирует информацию?
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14.02.2024 21:11 Ответить
Дуже добре що потопили цю ******** для перевезення десанту.
Бо орда могла ще надумати десантуватись в Одесу, коли в нас закінчиться протикорабельне озброєння.
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14.02.2024 20:25 Ответить
Кацапы хавают грады на дне. Какой еще подарок украинцам может быть? 14 февраля, в день влюбленных. Это подарок и от воинов, осуществивших эту блистательную атаку находясь на фронте, это и подарок всем любимимым женщинам, которые ждут своих воинов, немытых и грязных, с поля боя. Это подарок и их детям, радостно вскакивающим на руки соскучившехся отцов.
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14.02.2024 20:26 Ответить
лет за 100 - турецкие дайверы найдут ракеты и распилят на сувениры
в память о бывшей росии
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14.02.2024 20:29 Ответить
там сірчановодневий шар у Чорному морі на глибині, навряд туди пирнати можна
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15.02.2024 07:22 Ответить
БЯда с энтими БДК, непруха.
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14.02.2024 20:26 Ответить
Він саме менше захищений. Такий собі транспорт для перевезення піхоти та техніки. Може діяти без прикриття для висадки десанту тільки десь в Науру.
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14.02.2024 20:45 Ответить
БяДа то Какая.
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14.02.2024 20:58 Ответить
Кстати для тех кто верит что ***** напал на Украину спонтанно, подумайте зачем еще за 10 лет ***** заказал у Франции 2 вертолетоносца Мистраль? Вертолетоносцы явно корабли не для обороны. ***** готовило массированную вертолетную атаку на одесскую область и пробивать коридор до приднестровья
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14.02.2024 20:28 Ответить
такие откровения
не прошло и 10 лет войны 🤡
генерал тебе светит - поступай... в мореходку как знаешь
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14.02.2024 20:31 Ответить
Не заздріть! Усе як треба.
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14.02.2024 20:53 Ответить
Бачу що ви дійсно здравомисляча людина. Все памятаєе і робите правильні висновки. Дякую що згадали про ті вертолетоносца Мистраль. Тоді все було на гарні і дякувати богу Макрон тоді їх пуйлоу не віддав. Тоді знатно дупи у москалів пригорали в пабліках
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14.02.2024 20:33 Ответить
Вибачаюсь, не віддав Франсуа Оланд. Один з них - точно перекупила Індія
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14.02.2024 20:42 Ответить
Оба УДК точно купил Египет. "Анвар Садат" и "Гамаль Насер".
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14.02.2024 20:49 Ответить
Якщо точно, знач. хай буде. Про Індію точно була тріскотня. Тіпа кацапи і там хлєбало всунули.
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14.02.2024 20:52 Ответить
та ладно. Пришлось бы еще и французские мистрали нам потопить. А что делать)
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14.02.2024 23:42 Ответить
До слова:

"Изготовитель

Флаг Польши Stocznia Polnocna (Гданьск, Польша)"
"Братья па класу братья па аружию"...
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14.02.2024 20:40 Ответить
Кстати для тех кто верит что ***** напал на Украину спонтанно, подумайте

20 декабря 2013 года Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского. 23 января 2014 года Президиум Верховного суда РФ сократил наказание Лебедеву до отбытого и постановил немедленно освободить его с правом частичной реабилитации. 24 января 2014 года он был освобождён из колонии.

Зачем заигрывая с Западом отпускать оппозицию, а через 2 месяца инициировать разрыв с Западом?
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14.02.2024 21:17 Ответить
Для того шоб агенти "Ходор" і "Лебідін" безперешкодно легалізувалися на Заході - їх підозрювали би в останню чергу ( ну вони тіпа від ***** постраждали ). "Ходор" може і ненавидить ***** але - але він імперець до мізків кісток ( в тирнеті є відео де він казав шо воював би проти кавказців які би вироішили відєднатися від кацапів ) .
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14.02.2024 22:53 Ответить
и крым наш сказал
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14.02.2024 23:43 Ответить
Ясно. Тобто, на облавку міг бути тамбовський порох, або 320 ракет. А може і те, й інше -- й****ло, судячи з відео, неслабко.

Ну то й добре! 👍🌩
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14.02.2024 20:34 Ответить
"Наблюдаю обломки и маслянистое пятно", - константує російський пілот" Джерело:
Це ж класична імітація пошкодження субмарини глибинною бомбою!
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14.02.2024 20:37 Ответить
Крім того, це ознака того, що субмарині настав кірдик.
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14.02.2024 21:09 Ответить
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14.02.2024 20:38 Ответить
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14.02.2024 20:39 Ответить
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14.02.2024 20:42 Ответить
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14.02.2024 20:43 Ответить
🤣
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14.02.2024 21:02 Ответить
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14.02.2024 22:59 Ответить

Іржу немов лавровий табун.
Ніт, треба лягати спати, допоки сусіди мєнтів не викликали.
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14.02.2024 23:03 Ответить
Кацапи писали победні коменти,бо начеб-то
тиснуть по всій лінії фронту(дуже сумнівно,
бо фронт - це не константа,він постійно
змінюється....)
А тут такий знатний потопленік,навантажений
по зав'язку зброєю....
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14.02.2024 20:51 Ответить
Оснащення, призначене для десантних операцій.
Сумніваюсь, що боєкомплект був на борту: він просто не потрібен.
Зараз цапорилі використовують десантні кораблі, для підвозу *********** та техніки.
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14.02.2024 21:08 Ответить
Головне - БУВ
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14.02.2024 21:13 Ответить
Не знав, що сьогодні вже 2044 рік на вулиці!
"Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад." Источник:
Це́зарь Льво́вич Ку́ников (https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 23 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1909 1909 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Ростов-на-Дону - https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 14 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1943 1943 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA Геленджик ) - советский офицер, командир десантного отряда, захватившего плацдарм «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Малая земля », https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0 Герой Советского Союза .

На Цензорі редактор є чи немає???
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14.02.2024 21:34 Ответить
Редактор , нажаль, таки є. Трохи дивний , щоправда.
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14.02.2024 22:13 Ответить
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14.02.2024 23:15 Ответить
Этот Цезарь Куников (офицер СССР) - настоящий герой. Причем еврей. Почитайте источники, у него была железная броня от призыва, но он пошел добровольцем на войну.
Воевал и погиб на плацдарме "Новая земля" под Новороссийском
То, что корыто оккупантов, названное его именем, сегодня наши отправили на дно, очень хорошо.
Герой теперь спит спокойно на небесах
Его имя ничем не запятнано
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15.02.2024 00:24 Ответить
А можна после потопа на місці ще парочку дронів оставити? Самі ж припливуть за добавкою )
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15.02.2024 01:53 Ответить
Цінність цих БДК не в РСЗО. РСЗО "Град-М" на цих кораблях це те що їм і НА Х У Й не потрібно, ці РСЗО ніколи за призначенням не використовувалися, і нагадувати про них автору честі не робить.
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15.02.2024 08:32 Ответить
 
 