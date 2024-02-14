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Конгресс США (1208) США (24862) Джонсон Майк (124)

Без мер по защите границ США законопроект о помощи Украине не примут, - спикер Палаты представителей Джонсон

джонсон,майк

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал, что законопроект о выделении помощи Украине, не содержащий мер по разрешению миграционного кризиса, принят не будет.

Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Джонсон в очередной раз подверг критике Белый дом за неспособность разрешить миграционный кризис на границе с Мексикой, напомнив о принятом накануне импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

"Нужно еще многое сделать для защиты границы. И то, что на этой неделе вышло в Сенате, эту проблему игнорирует", – добавил он, имея в виду законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Позвольте четко заявить: Палату представителей под руководством республиканцев не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не содержит мер для защиты нашей собственной границы", – пообещал Джонсон.

Читайте также: Байден обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона: "Вы за Украину или за Путина?"

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект о предоставлении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Более $60 млрд предусмотрено для Украины.

Теперь документ должна поддержать Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют республиканцы.
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Топ комментарии
+47
Це якийсь сюр, то було з кордоном , відмовив, тепер знову не так, тупо продажна шмара і де ті антикорупційні структури США?
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14.02.2024 20:27
+29
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14.02.2024 20:27
+25
Хотів щось сказати, але на язиці тільки одне - "уйобки, сєр!"
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14.02.2024 20:28
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А ти впевнений в собі.. і в своєму скиглені..
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14.02.2024 20:27 Ответить
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14.02.2024 20:27 Ответить
Це якийсь сюр, то було з кордоном , відмовив, тепер знову не так, тупо продажна шмара і де ті антикорупційні структури США?
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14.02.2024 20:27 Ответить
Усе зрозуміло: ланцюг працюе- Ху&ло- Трамп- Джонсон.

Коли им вигідно вони за разьеднання питань - кордон з Мексикою та Україну. Коли требу блокувати допомогу України - обьеднують.

» Принціпові»….

Тому що ху&ло = Трамп проти України.
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14.02.2024 21:12 Ответить
Хотів щось сказати, але на язиці тільки одне - "уйобки, сєр!"
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14.02.2024 20:28 Ответить
Та підсипте цьому підару проносне й зачиніть в туалеті.
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14.02.2024 20:29 Ответить
Сильно він головою вдарився
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14.02.2024 20:30 Ответить
Об трампакса.
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14.02.2024 20:41 Ответить
***********.
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14.02.2024 20:31 Ответить
Вообще мне кажется ,что тут не в трампе одном дело ,а присутствует банальный сговор между обома партиями завалить именно помощь Украине с обвинениями одна одной в нежелании идти на уступки .А все эти принятия в верхней палате и нежелание принимать в палате представителей просто игра для доверчивой публики мол здесь хороший сенат принимает закон о помощи но дальше плохая палата не хочет его утверждать
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14.02.2024 20:38 Ответить
А по моему проблема в том что ФБР и ЦРУ разучились работать и не видят у себя под носом пятую колонну.
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14.02.2024 20:40 Ответить
Почему тогда байден уже едва года не хочет подписывать пусть и платный (но это потом в будещем) но ленд-лиз,а кормят нас чайной ложечкой всё время ,которой по всей видимости и той может не стать из-за позиции спикера джонсона трамп ли его науськивает или нет
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14.02.2024 20:45 Ответить
Сьогодні ЦРУ таки щось побачило. Я писав там нижче. Невже розкрили потік рублів?
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14.02.2024 20:50 Ответить
мразота
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14.02.2024 20:32 Ответить
На довиборах у штаті Нью Йорк республіканці втратили одне місце в Конгрессі.

Демократ Суохззі виступає за підтримку України, Ізраїлю та Тайваня. Його оппонентка була проти.
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14.02.2024 20:32 Ответить
Republicans say it happened because their candidate Mazi Melesa Pilip did not embrace Donald Trump enough. Just imagine: she dared to say: ""No one's above the law. We have great candidates right now. Trump is one of them." Ins't it a blasphemy? Interestingly, she is an Ethiopian Jew married to a Ukrainian Jew, hence her current last name. She also grew up in Israel, graduated from the Haifa university and spent time in the Israeli military. So she supports both Israel and Ukraine quite strongly.
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14.02.2024 21:12 Ответить
Голова комітету з розвідки Конгресу США Майк Тернер сьогодні заявив, що його комітет провів розслідування і виявив серйозну загрозу національній безпеці США, повʼязану з кацапами, яка стосується дестабілізації іноземної військової спроможності. Питання дуже чутливе, тож поки не є публічним. Про загрозу було повідомлено членів Конгресу. Адміністрація Байдена також в курсі. Тернер закликав Байдена розсекретити інформацію стосовно цієї загрози.
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14.02.2024 20:33 Ответить
Якобы кацапы хотят сбивать американские спутники в космосе якобы ядерным оружием (походу бред Симонянши кто- то посмотрел полугодовой давности).
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15.02.2024 01:32 Ответить
Вот и все что нужно знать о демократии,"великой Америке" и западных импотентах..Просто учебник.Украина походу вообще никому не нужна и союзников нет ни одного...ни адекватных соседей тоже...только и ждут чтоб крохи со стола после раши подобрать....суки! Украина напоминает раненого льва,которое окружило стадо гиен и грифонов
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14.02.2024 20:33 Ответить
нарід повинен пам*ятати всіх презів України, доведших обороноздатність країни до нуля - Кравчук ( повинет страждати впеклі вже зараз), Кучма ( так розкрадав склади що навіть зняли фільм с Ніколосом Кейджем), ЮЩ - нагрівся по самоє немогу, Яник - страждає в Сочі - мініст оборони росіянин взагалі, Пеця ( наступний по стражданням - Свинарчуки його все) і нарешті ******** шашличник - саботаж та зрада. Всі вони розкрадали та спалювали склади з озброєнням України, зливали інфу кураторам, топили оборонні підприємства в боргах.
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14.02.2024 20:44 Ответить
а що не так з порохом зебілятко, Свинарчуки доречі купували у твоїх братів свинорусів дефіцитні деталі, та відновили армію яку гробили всі попередники та зелупа.
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14.02.2024 20:50 Ответить
это такой же идиёт как и губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который заявил, что "философ Иммануил Кант имеет прямое отношение к военной операции в Украине"

«Кант имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине»
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14.02.2024 20:35 Ответить
Взять бы этого Канта и в лагеря года на три за такие речи! (с)
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14.02.2024 20:51 Ответить
Если слушать всю х*йню которую несут козломордык, то можно тупо поехать мозгом.
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14.02.2024 20:54 Ответить
підарас
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14.02.2024 20:36 Ответить
*Коротше або Трампу чистими на руки або Бідон буде порожній * ! А кажуть Дональд поганий бізнесмен ......
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14.02.2024 20:36 Ответить
Переклади.
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14.02.2024 20:43 Ответить
Цю алегорію довго перекладати , спробуй чере ШI )
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14.02.2024 20:46 Ответить
Боюсь, не допоможе. Щось дуже заумне.
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14.02.2024 20:59 Ответить
зовсім ні - нижче за середню думка ))
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14.02.2024 21:09 Ответить
заумний ти наш. Енігма.
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15.02.2024 05:40 Ответить
Що цікаво, саме Джонсон (і Трамп) свого часу (здається, ще в листопаді) вимагав від Байдена спільного законопроекту; а потім (в грудні) розділити законопроект про допомогу союзникам та правки в міграційне законодавство - а тепер вимагають знову об'єднати...
Ну, Байден не розділив - але це зробив Сенат. Так робіть зміни до свого законопроекту!
Нєєє.
Але це демонструє, що трампісти не хочуть допомогти Україні, і придумують відмазки!
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14.02.2024 20:39 Ответить
Они тупо тянут время, тем самым подмахивая х-лу.
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14.02.2024 20:57 Ответить
Уявіть,що вони не здатні захистити кордони США...якийсь цирк...
А ми захищаємось від ракет,фабів,важких
снарядів,танків...
Здається,що це імітація проблеми...вони її
просто не хочуть вирішувати,щоб не допомагати Україні...бо джонсон працює
на кремль...
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14.02.2024 20:41 Ответить
То захлопніть той кордон нахлухо і не заморочуйтеся.
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14.02.2024 20:42 Ответить
То есть Израилю можно без мексиканской границе помощь выделить, а Украине нет. Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу
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14.02.2024 20:43 Ответить
Скорее штирлицы Не уверен ,что єто только одного трмпа инициатива Ведь байден два года как не может или не хочет подписать ленд-лиз
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14.02.2024 20:48 Ответить
Як вони вже дістали... Може їм там морди всім набити треба?
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14.02.2024 20:43 Ответить
Таще і неодин раз !
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14.02.2024 20:46 Ответить
Попадись бы мне эта тля в обычной жизни, свои очки бы проглотила и ещё и благодарна была бы
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14.02.2024 20:47 Ответить
Мразь!
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14.02.2024 20:45 Ответить
Combine separately, separate jointly.
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14.02.2024 20:46 Ответить
Джонсон трепло то Трамп йому дає вказівку знімати питання кордонів бо донни треба про щось п*здіти на дебатах а тут коли зняли питання то вже сі всралось і знов треба їм захистити кордони ...нинішні республіканці це просто обосрані кремлівські прокладки
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14.02.2024 20:50 Ответить
щось десь пропала трампістка Ведана, померла чи що, тут її коханий дональд та його посіпаки "допомагають" українцям, а її коментів немає, як так.
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14.02.2024 20:53 Ответить
Перефарбувалась. Шукайте під іншим ніком.
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14.02.2024 21:00 Ответить
не перефарбувалась а просто нік змінила та не використовує слово "деменція" щоб відразу не спалили
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14.02.2024 21:22 Ответить
А чому *змінила*? Ви впевнені, що то жінка? Я - ні.
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15.02.2024 05:39 Ответить
А причому тут Україна до беспеки на американському кордоні?- Україна не якіх проблем з цього приводу не робила, навпаки УКраїна збільшила беспеку США ,знищивши 1,4 тис. ядерних боєголовок бувшого СРСР націлених на США ще в 1996р., крім того Україна захищає трильони долларів проінвестованих США у Тайвань та ЕС , питання в іншому, чому про це не каже американцям українське керівництво?, як наприклад Путін розказував американцям який віх хороший, а Україна не така, питання риторичне.
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14.02.2024 20:53 Ответить
Аха, счаз, агент козырь начнет проводить разъяснительную работу в пользу Украины.
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14.02.2024 21:03 Ответить
Десь писали що можливо зібрати 218 підписів щоб обійти цього клоуна та поставить законопроект га голосування. Хтось щось чув?
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14.02.2024 20:54 Ответить
Там полюбому шось буде. Хоч раком, хоч боком, а допомогу протягнуть. Чи discharge petition, чи Джонсон вийде на каву, чи ще щось придумають
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14.02.2024 21:03 Ответить
Так, можливо. Але О.Пономарь писав, що ця процедура займе час, більше двох місяців.
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14.02.2024 22:03 Ответить
Законопроект ухвалять, але без вас, пане спікер. Ухвалять справжні республіканці, відповідальні конгресмени. Більшість республіканців - відповідальні політики. Їм не подобається стати поплічниками терористів путіна.
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14.02.2024 20:57 Ответить
Звичайний шантаж...
Яке відношення має той кордон до міжнародних відносин та допомоги іншим країнам?
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14.02.2024 21:01 Ответить
Ніякого и всі це розуміють.
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14.02.2024 21:08 Ответить
Вот вам і Будапештський меморандум! Схоже на те що Великий Захід тихо сконав і без всякої світової війни! Вони нікому допомогати не збираються! Ще трохи і Китай буде давати підсрачники америкосам та рузьким! Ганьба.
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14.02.2024 21:04 Ответить
Дюже він мені уєрбана нагадує......
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14.02.2024 21:08 Ответить
вже в США нікого не хвилює втручання путіна в внутрішню політику, вибори, посягання на демократію? бо путін через трампа вже вплаває на все в США.
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14.02.2024 21:09 Ответить
Если США хоть кто-нибудь умеет на пальцах складывать 2+2, то наверное уже должен был понять, что трампистам вообще по боку та граница. Дело совершенно не в границе и проблеме миграции.
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14.02.2024 21:13 Ответить
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14.02.2024 21:14 Ответить
Чує моє серце, що недовго ще лишилося Джонсону бути спікером...
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14.02.2024 21:16 Ответить
Учитывая, что в Конгрессе 219 респов и 214 демов большинство и не нужно.
Но Джонсон паскуда редкая )
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14.02.2024 21:27 Ответить
Треба якось було поздоровити вчора цього вилупка з його професійним святом
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14.02.2024 21:30 Ответить
Республіканці - американські фашисти? Схоже на те. Трампануті на всю голову. Це не трампушка, а трамфіозо...
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14.02.2024 21:45 Ответить
потужна команда посприяла
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14.02.2024 21:49 Ответить
тут хоть Махатму и Манделлу притащили бы всеравно не повлияло б.
тут свои мутки
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14.02.2024 21:54 Ответить
І чому Стефанчук не з"їв того Джонсона на вечерю?
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14.02.2024 21:58 Ответить
це сироти
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14.02.2024 22:00 Ответить
Голодні, босі й обездолені)
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14.02.2024 22:38 Ответить
угу, особливо отой шо в чорному
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14.02.2024 23:32 Ответить
Господи, які ж паскуди. Так і скажіть, що допомагати не будемо у будь-якому разі, та не морочте голову.
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14.02.2024 21:55 Ответить
Сукі трампівські
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14.02.2024 22:02 Ответить
Подмечено, перед каждыми выборами всплывает тема з кордонами.
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14.02.2024 22:17 Ответить
А що ЦРУ не працює зовсім , чи то тільки в голівудських ******** ті служби на захисті інтересів Америки, а тут інтереси кандидата вище ніж національні...
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14.02.2024 22:29 Ответить
Трамп тримає там всіх за яйця. Тому грошей не буде. І до цього Україні треба готуватись
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14.02.2024 23:07 Ответить
Треба вбити Майка Джонсона і Дональда Трампа.
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14.02.2024 23:09 Ответить
Це вже якийсь шапітолій.Україні треба відновлювати ядерну зброю.
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15.02.2024 03:00 Ответить
 
 