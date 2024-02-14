Без мер по защите границ США законопроект о помощи Украине не примут, - спикер Палаты представителей Джонсон
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал, что законопроект о выделении помощи Украине, не содержащий мер по разрешению миграционного кризиса, принят не будет.
Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Джонсон в очередной раз подверг критике Белый дом за неспособность разрешить миграционный кризис на границе с Мексикой, напомнив о принятом накануне импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.
"Нужно еще многое сделать для защиты границы. И то, что на этой неделе вышло в Сенате, эту проблему игнорирует", – добавил он, имея в виду законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
"Позвольте четко заявить: Палату представителей под руководством республиканцев не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не содержит мер для защиты нашей собственной границы", – пообещал Джонсон.
Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект о предоставлении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Более $60 млрд предусмотрено для Украины.
Теперь документ должна поддержать Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют республиканцы.
Пожалуйста, подождите...
Коли им вигідно вони за разьеднання питань - кордон з Мексикою та Україну. Коли требу блокувати допомогу України - обьеднують.
» Принціпові»….
Тому що ху&ло = Трамп проти України.
Демократ Суохззі виступає за підтримку України, Ізраїлю та Тайваня. Його оппонентка була проти.
«Кант имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине»
Ну, Байден не розділив - але це зробив Сенат. Так робіть зміни до свого законопроекту!
Нєєє.
Але це демонструє, що трампісти не хочуть допомогти Україні, і придумують відмазки!
А ми захищаємось від ракет,фабів,важких
снарядів,танків...
Здається,що це імітація проблеми...вони її
просто не хочуть вирішувати,щоб не допомагати Україні...бо джонсон працює
на кремль...
Яке відношення має той кордон до міжнародних відносин та допомоги іншим країнам?
Но Джонсон паскуда редкая )
тут свои мутки