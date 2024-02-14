Без мер по защите границ США законопроект о помощи Украине не примут, - спикер Палаты представителей Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал, что законопроект о выделении помощи Украине, не содержащий мер по разрешению миграционного кризиса, принят не будет.

Об этом Джонсон сказал на пресс-конференции руководства Республиканской партии в Палате представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Джонсон в очередной раз подверг критике Белый дом за неспособность разрешить миграционный кризис на границе с Мексикой, напомнив о принятом накануне импичменте министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

"Нужно еще многое сделать для защиты границы. И то, что на этой неделе вышло в Сенате, эту проблему игнорирует", – добавил он, имея в виду законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

"Позвольте четко заявить: Палату представителей под руководством республиканцев не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступает большинство сенаторов-республиканцев и который не содержит мер для защиты нашей собственной границы", – пообещал Джонсон.

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Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект о предоставлении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Более $60 млрд предусмотрено для Украины.

Теперь документ должна поддержать Палата представителей Конгресса США, где большинство имеют республиканцы.