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Буданов (433) корабль (2015) Черноморский флот РФ (1554) морской дрон (43)

Буданов: "Цезарь Куников" был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. ВИДЕО

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российский корабль уничтожили 5 надводных дронов MAGURA V5.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии ICTV.

"Экипаж составляет 90 человек. Сколько из них удалось спасти - точную цифру мы сможем назвать позже, ведь поисково-спасательная операция россиян еще продолжается. Они ищут уцелевших - пока результаты не очень. Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами", - сказал глава разведки.

Читайте также: Потопленный нашими морскими дронами "Цезарь Куников" был оснащен РСЗО "Град-М" с 320 ракетами, - ВМС
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Топ комментарии
+29
Це ти Порошенка тормознув -- розвідник - ******* маєтесь
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14.02.2024 22:14
+11
КИСЕЛЁВ: Цезарь Куников" уничтожил пять морских беспилотников MAGURA V5.
Точно и очко!
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14.02.2024 22:29
+10
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14.02.2024 22:56
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Це ти Порошенка тормознув -- розвідник - ******* маєтесь
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14.02.2024 22:14 Ответить
ахаха
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14.02.2024 22:49 Ответить
треба визнати здобуття ГРУ!
відробатують на 5!
менше би буданге вангувати і пазл би склався
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14.02.2024 22:20 Ответить
А яке відношеня має от - та шістка регента до дронів?!
Тільки попіаритись,а от конкретні справи - провалені!
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14.02.2024 23:03 Ответить
Яке в ..зду "гру"?
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15.02.2024 12:56 Ответить
так і знав шо тей дрон-камікадзе був ти, який чудом вижив 🤣
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15.02.2024 13:05 Ответить
ротатий секретний - це зеленo кловунярства нездержанісь і жаданість оплесків... - ну надули кулькі - думав війна...
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14.02.2024 22:25 Ответить
КИСЕЛЁВ: Цезарь Куников" уничтожил пять морских беспилотников MAGURA V5.
Точно и очко!
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14.02.2024 22:29 Ответить
Точно и В очко!
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14.02.2024 22:31 Ответить
Це добре... працюєте як треба.. тільки мало...
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14.02.2024 22:33 Ответить
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14.02.2024 22:56 Ответить
Це ти стебешся над раша-сповіщеннями? чи задвигаєшь-що це неважлива подія?
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15.02.2024 01:50 Ответить
і екіпаж спасся - кацап до кацапа...
моряки між криг пропливуть!
місяць лютий! - сама купня !
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15.02.2024 13:45 Ответить
Щось забагато на таке лайно, треба довести до одного максимум
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14.02.2024 22:58 Ответить
Відчуваю, що вантаж був габаритний - системи ППО
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14.02.2024 22:58 Ответить
кабзДон на них чекав... довго чекав.....
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14.02.2024 22:58 Ответить
Ні, він собі як соловейко - тікети продає у пекло...
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14.02.2024 23:56 Ответить
***** на зелені вігласи - 13та робить!
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14.02.2024 23:06 Ответить
Хоч одна приємна новина за день))
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14.02.2024 23:07 Ответить
Тільки до ого тут цей крендель?!
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14.02.2024 23:10 Ответить
Це той крендаль,шістка зельцмана,який під диктовку регента накропав цидулку Свинарчуку,щоб не випустили Пороха(вже вдруге!) бо Порох отримав запрошеня,а криворагульне чмо ні,і воно всралося від заздроів.
Доречі,Зеленського у ЄС уцінили до туалетного паперу.
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14.02.2024 23:09 Ответить
Що некажи але п*здячити кацапскі корита ГУР вміє!
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14.02.2024 23:10 Ответить
А шостий на Рейні чекав Порошенко.😎
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14.02.2024 23:14 Ответить
клован - хвора людина і тут вже нічого не вдієш...
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14.02.2024 23:25 Ответить
шо то за "президент", який не має своїх каналів перетину кордону усілякої країни, я вже не кажу про кордон рідної країни, де він вдтрубив свій почесний строк і яка йому залишилися пожиттєво винна
це до корисних порохоботів
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14.02.2024 23:50 Ответить
кацапчики получили хорошую пи*дюлину, 1 БДК -
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15.02.2024 00:09 Ответить
Потрібно координати надати рибалкам. Риби буде багато та й крабiв теж.
Ох цi краби *********

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15.02.2024 00:51 Ответить
-Як стати крабом?
-Стати раком , та йти боком.
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15.02.2024 10:12 Ответить
Ніякі то не дрони були - то всьо Буданов лічно на надувній лодці серед ночі підплив і потопив "Цезар куніков". Герой з великої літери Г
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15.02.2024 02:25 Ответить
Краще б він лічно на о. Зміїний висаджувався, а не посилав туди людей з безглуздою метою.
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15.02.2024 11:59 Ответить

Корабль з усіма кацапами згорів та потонув .Тепер навіть
трун зовсім не потрібно в останній шлях у паРашу.
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15.02.2024 04:26 Ответить
Не "в", а "НА"
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15.02.2024 13:19 Ответить
Тепер слово за підводними дронами Ракетоносії раш.чф треба терміново .відправити до "москви"
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15.02.2024 11:58 Ответить
все помнят, как избиратели "73%+йулины+ против всех" орали зачем порох лодочки строит, надо огромные военные корабли, помним помним
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15.02.2024 14:29 Ответить
 
 