Буданов: "Цезарь Куников" был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. ВИДЕО
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что российский корабль уничтожили 5 надводных дронов MAGURA V5.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии ICTV.
"Экипаж составляет 90 человек. Сколько из них удалось спасти - точную цифру мы сможем назвать позже, ведь поисково-спасательная операция россиян еще продолжается. Они ищут уцелевших - пока результаты не очень. Корабль вез груз из города Новороссийск в город Севастополь. Корабль был загружен и на переходе был уничтожен 5 беспилотными аппаратами", - сказал глава разведки.
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відробатують на 5!
менше би буданге вангувати і пазл би склався
Тільки попіаритись,а от конкретні справи - провалені!
Точно и очко!
моряки між криг пропливуть!
місяць лютий! - сама купня !
Доречі,Зеленського у ЄС уцінили до туалетного паперу.
це до корисних порохоботів
Ох цi краби *********
-Стати раком , та йти боком.
Корабль з усіма кацапами згорів та потонув .Тепер навіть
трун зовсім не потрібно в останній шлях у паРашу.