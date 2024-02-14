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мобилизация (2613) Стефанчук Руслан (638)

Рада рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении после 21 февраля, - Стефанчук

стефанчук

Законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом парламент сможет рассмотреть после 21 февраля, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Это будет не раньше 21 числа (февраля), потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что Верховная Рада имеет 14 дней между первым и вторым чтением для внесения поправок в законопроект.

Стефанчук рассказал, что он и народные депутаты – доктора наук и профессора, готовят поправку об отсрочке мобилизации для аспирантов.

"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", - отметил Стефанчук.

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Топ комментарии
+15
Українці за місяць зняли з депозитів понад 27 мільярдів гривень (що є рекордом за час війни) і процес триває. При цьому, той горезвісний закон навіть не прийняли остаточно. Економіка країни та банківська система "щиро вдячні" авторам цього непотребу та тим, хто за нього голосував.
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14.02.2024 23:38
+12
У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізація не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.

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14.02.2024 23:34
+11
Тобто всі інші пункти, які не відповідають Конституції та законам України, все влаштовує? Лише правки по аспірантах? Вони всіх за ідіотів вважають, чи що?
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14.02.2024 23:39
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У Зеленського ще з травня лежить на підписі закон, який опускав планку мобілізації з 27 до 25 років. Але чому мобілізація не з 18 років? Відповідно до Закону "Про військовий обовʼязок і військову службу", ця категорія вважається призовниками і підлягає тільки призову на строкову військову службу.

В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.

Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.

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14.02.2024 23:34 Ответить
Ви абсолютно праві І так було з усіма хто служив в армії Із свого досвіду---в 20 р. мав спеціаліста першого класу ,заміщав офіцера -капітана,був ком--відділення--технік і це ракети стратегічного призначення які мали потужність і спроможність знищити цілі міста і країни А зараз ми говоримо---це діти
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14.02.2024 23:51 Ответить
Їхні вилупки як раз 18-25.
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15.02.2024 00:06 Ответить
серце розривається - чи врятуються наші воїни в Авдіївці? Я не хочу хенерала-рашиста. Я не хочу ухилянта, наркомана, мародера і брехуна. Воно сточує нашу армію, той шашличник
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15.02.2024 01:13 Ответить
Ви серйозно? Ще не зрозуміли чи потрібна була перемога зетваринам?! Забули як Джонсон прилітав мізок вправляти,забули похвалу лаврова зе в кінці 19го р. В Парижі ( Що найбільше зробив для мирного врегулювання розмінуванням, розвіявши війська і штрафуючи бійців за стрільбу?! )
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15.02.2024 00:07 Ответить
Кліторчук,в срср було безкоштовне лікування,навчання,житло,пільги у молодих спеціалістів.Дитяче харчування та речі стоїли копійки.Так ось,Кліторчук,коли все це буде і в Україні,тоді й будеш кукарікати з Канади про мобілізацію з 18 років.
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15.02.2024 00:12 Ответить
Ваш стиль спілкуванні говорить про те ,що ви кацапчик
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15.02.2024 00:19 Ответить
А мені ваш -що ви типу старий пердун,але це лише прикриття,насправді-ви єрмаковський бот,завдання якого створювати позитив навколо посилення мобілізації,та потихеньку готувати грунт для зниження віку мобілізації.
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15.02.2024 00:22 Ответить
А мені "здається" .що ви хлопчик з пісочниці,бо неспроможні думати і аналізувати
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15.02.2024 02:05 Ответить
Дизертир обізвався?
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15.02.2024 00:28 Ответить
Немае нічого безкоштовного. Взагалі.
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15.02.2024 01:03 Ответить
Дитинко, це тобі твій дідусь розповів, про "всьо бісплатноє в ссср"? Чи ти просто ссишся мобілізації і мелеш шопопало?
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15.02.2024 06:08 Ответить
Коля,ссишся тут тільки ти ) бо якби ти не ссявся той не проєктував свої проблеми на інших )
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15.02.2024 19:44 Ответить
Ги...Ги....а ще самае вкуснае в мире мароженае по 10 коп...Какуюстранупрасрали.....Ви або не жили в сесесере ні дня або дименція вас добивае....
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15.02.2024 07:14 Ответить
Морозиво дійсно було смачним,не те лайно з пальмової олії що є зараз.Жив я в срср,і просрали такі все що стосується оборонки,ось вам й ги-ги-ги.Сподіваюсь вам зараз дуже смішно.
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15.02.2024 19:42 Ответить
Ех, яку обуєнну країну просрали, так червонодупий ? Йдешнах зі своїм "безкоштовним" совком
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15.02.2024 08:38 Ответить
Країну як країну,а ось науково-промисловий потенціал таки просрали.Такі дебіли як ти.
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15.02.2024 19:39 Ответить
Законопроєкт про мобілізацію в другому читанні

В другому чиханні...
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14.02.2024 23:35 Ответить
Українці за місяць зняли з депозитів понад 27 мільярдів гривень (що є рекордом за час війни) і процес триває. При цьому, той горезвісний закон навіть не прийняли остаточно. Економіка країни та банківська система "щиро вдячні" авторам цього непотребу та тим, хто за нього голосував.
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14.02.2024 23:38 Ответить
Притому, що я, наприклад, не підлягаю мобілізації, але вивів гроші в офшори - мало що тцк в голову прийде відносно мене.
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15.02.2024 00:10 Ответить
Тобто всі інші пункти, які не відповідають Конституції та законам України, все влаштовує? Лише правки по аспірантах? Вони всіх за ідіотів вважають, чи що?
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14.02.2024 23:39 Ответить
Всіх .... - а що ж ви хотіли після 2019го??
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14.02.2024 23:59 Ответить
Вичерпна відповідь
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15.02.2024 00:51 Ответить
Интересно, его посадят за препятствование депутатской деятельности или нет?
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14.02.2024 23:39 Ответить
а хто ж його посадить? - він же памятник столп державності...
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15.02.2024 00:00 Ответить
хряка переголосуйте...
людина з таким пиком знімає хату в тещі?
я вже уявляю ту тещю...
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14.02.2024 23:41 Ответить
мона бурьяну мезмозклу, в вас розуму достане
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14.02.2024 23:47 Ответить
підтягуйся Оболонь
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14.02.2024 23:50 Ответить
"Ми хочемо захистити тих аспірантів, які дійсно хочуть рухати українську науку".
Якщо перевірите, то 90% списує, інші тупо купують ..........
Достойного аспіранта потрібно зі свічкою шукати, як і достойного керівника.
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14.02.2024 23:41 Ответить
Маю десятки знайомих друзів,да і родичів які захистили дисертації Половина завдяки хабарям і впливовим друзям,інша за пусти папірці,які не дали і недають ніякої користі ні науці і економікі держави Всі на полці під пилом І не потрібно пафосно говорити про захист учених Якщо всі не будемо захищати Україну--будемо або знищені,або рабами в рашці,ну і як варіант--зрадник
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14.02.2024 23:42 Ответить
А якщо Рада не розгляне, Стефанчук усю її з'їсть. Не вірите? Гляньте на його фото - запросто!
)))
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14.02.2024 23:43 Ответить
Які дані містить реєстр Оберіг

Дані для реєстру військовозобов'заних «Оберіг» збирають з уже існуючих державних реєстрів - від Міністерства фінансів, МВС, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, ЦВК, Державної прикордонної служб.

Реєстр «Оберіг» містить такі дані:
ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство; місце проживання та перебування; сімейний стан, наявність дітей;освіта, професія, місце роботи;відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації; стан здоров'я; військово-облікова спеціальність; відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень; відомості про батьків; реквізити внутрішнього та закордонного паспорта; наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану; ІПН; оцифрований образ обличчя; дані про судимість і відкриті виконавчі провадження; номер телефону; адреса електронної пошти; інформація про дозволи на володіння зброєю; дані про купівлю та перереєстрацію транспорту, отримання водійських прав;результати явки в ТЦК та проходження медкомісії.

Всі ці відомості про військовозобов'язаного збирають без його відома, тобто не повідомляють про збір особистих даних.
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14.02.2024 23:45 Ответить
Наші особисті дані ми даємо в десятки установ---ДОБРОВІЛЬНО Навіть при зверненяз і заяви в компанії, державні установи і т.ін. То який вам потрібно мати дозвіл,коли ви вже надавали його А цей реєстр--просто систематизувався і все
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15.02.2024 00:08 Ответить
Дозвіл збирати їх в одному реєстрі, очевидно же. Це створює величезні ризики, приклад із Київстаром всі пам'ятають.
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15.02.2024 00:20 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних
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15.02.2024 00:22 Ответить
Правильно, це ж не в якусь там Авдіївку йти захищати Україну!
Усьо па ригламенту ВРУ… Це і є, ті особи на посадах, які так присягали у ВРУ
Статтею 79 Конституції України встановлено, що перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
Це ж тільки Україну захищають її оборонці 24/7!! А у отих охлявший стефанчуків нікого немає на передовій!! Тому ховаються за посадами та затягують час схвалення НЕВІДКЛАДНИХ ЗМІН…
Щось подібне робить(волинить та блокує) з допомогою від США для України, і такий же Трамп!!!
Співпадіння… чи Оманські наказують, а раби прутіна, виконують…
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14.02.2024 23:50 Ответить
Яку б**** науку, двигає переважна більшість аспірантів?!!!! В нас вона ще залишилась?
А давайте почнемо з крайнощів - скільки аспірантів налічується в університеті Поплавського і яку саме науку вони двигають? Наприклад на його факультеті "івент-менеджменту, фешн і шоу-бізнесу"?
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14.02.2024 23:52 Ответить
та не поспішайте, Воїни на "нулях" почекають, то таке
(гірка іронія, хто не втямив)
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15.02.2024 00:21 Ответить
А куди подівсься могутній ТУРБОРЕЖИМ у Верховній раді!
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15.02.2024 00:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mr07r3W5oJo стефанчук своїми діями проти допомоги Україні стає на бік путіна

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15.02.2024 00:54 Ответить
Нова схема в ТЦК та Міносвіти для заробляння грошей від стефанчука, "Це буде така професорська поправка, на якій ми будемо наполягати... Ми хочемо «захистити тих аспірантів», які дійсно хочуть рухати українську науку", - зазначив Стефанчук. Яка за цей «відбір» буде оплата, прахвісара, визначатимуться по кожному аспіранту….окремо!!
Який піп, така і молитва!!
Конституція України, не ділить Українців на сорти та спеціальності ….
Тому захищати Ізраїль їдуть з усього Світу, а у Стефанчука, жодного родича немає на фронті, не кажучи уже про братів…
Бо читав присягав у ВРУ, але не виконує … Блокування Порошенка цьому приклад, як і мертвечук…
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15.02.2024 01:42 Ответить
Та шо тут непонятного, тот закон был нужен шоб отвлечь внимание от снятия Залужного. Залужного сняли- все, закон уже не нужен. ТЦК и без него в бусы успешно доходяг трамбуют.
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15.02.2024 01:57 Ответить
Стефанчук не доброволець ?
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15.02.2024 03:48 Ответить
Від магнітиків на холодильнику більше користі, ніж від тих аспірантів
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15.02.2024 05:53 Ответить
зелена мразота никуди не поспішае.....
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15.02.2024 07:16 Ответить
СКОТЫ. Более позорной и паскудной ВР у насеще небыло. Как и президента с его партией.
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15.02.2024 07:29 Ответить
Позорище!!!
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15.02.2024 09:00 Ответить
 
 