Рада рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении после 21 февраля, - Стефанчук
Законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом парламент сможет рассмотреть после 21 февраля, заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Это будет не раньше 21 числа (февраля), потому что это последний день, когда можно подавать поправки в этот законопроект", - сказал Стефанчук в эфире национального телемарафона в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что Верховная Рада имеет 14 дней между первым и вторым чтением для внесения поправок в законопроект.
Стефанчук рассказал, что он и народные депутаты – доктора наук и профессора, готовят поправку об отсрочке мобилизации для аспирантов.
"Это будет такая профессорская поправка, на которой мы будем настаивать... Мы хотим защитить аспирантов, которые действительно хотят двигать украинскую науку", - отметил Стефанчук.
Пожалуйста, подождите...
В СРСР було достатньо навчених офіцерів і прапорщиків, проте навіть дуже складну і відповідальну роботу довіряли вісімнадцятилітнім. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.
Вісімнадцятилітні більш здорові, спортивні і краще засвоюють нове. За даними ВООЗ, опублікованими у 2020 році, очікувана тривалість життя чоловіків в Україні становить 68. Тобто біологічно в 60 - це діди з купою болячок.
В другому чиханні...
памятникстолп державності...
людина з таким пиком знімає хату в тещі?
я вже уявляю ту тещю...
Якщо перевірите, то 90% списує, інші тупо купують ..........
Достойного аспіранта потрібно зі свічкою шукати, як і достойного керівника.
)))
Дані для реєстру військовозобов'заних «Оберіг» збирають з уже існуючих державних реєстрів - від Міністерства фінансів, МВС, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, ЦВК, Державної прикордонної служб.
Реєстр «Оберіг» містить такі дані:
ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство; місце проживання та перебування; сімейний стан, наявність дітей;освіта, професія, місце роботи;відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації; стан здоров'я; військово-облікова спеціальність; відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень; відомості про батьків; реквізити внутрішнього та закордонного паспорта; наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану; ІПН; оцифрований образ обличчя; дані про судимість і відкриті виконавчі провадження; номер телефону; адреса електронної пошти; інформація про дозволи на володіння зброєю; дані про купівлю та перереєстрацію транспорту, отримання водійських прав;результати явки в ТЦК та проходження медкомісії.
Всі ці відомості про військовозобов'язаного збирають без його відома, тобто не повідомляють про збір особистих даних.
Усьо па ригламенту ВРУ… Це і є, ті особи на посадах, які так присягали у ВРУ
Статтею 79 Конституції України встановлено, що перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:
"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу.
Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".
Це ж тільки Україну захищають її оборонці 24/7!! А у отих охлявший стефанчуків нікого немає на передовій!! Тому ховаються за посадами та затягують час схвалення НЕВІДКЛАДНИХ ЗМІН…
Щось подібне робить(волинить та блокує) з допомогою від США для України, і такий же Трамп!!!
Співпадіння… чи Оманські наказують, а раби прутіна, виконують…
А давайте почнемо з крайнощів - скільки аспірантів налічується в університеті Поплавського і яку саме науку вони двигають? Наприклад на його факультеті "івент-менеджменту, фешн і шоу-бізнесу"?
(гірка іронія, хто не втямив)
Який піп, така і молитва!!
Конституція України, не ділить Українців на сорти та спеціальності ….
Тому захищати Ізраїль їдуть з усього Світу, а у Стефанчука, жодного родича немає на фронті, не кажучи уже про братів…
Бо читав присягав у ВРУ, але не виконує … Блокування Порошенка цьому приклад, як і мертвечук…