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беженцы (1606) Норвегия (660)

В Норвегии власти города Драммен приняли решение принимать беженцев только из Украины

норвегія

Городской совет норвежского Драммена принял решение, что в будущем город будет принимать только украинских беженцев. Правительство Норвегии заявило о превышении горсоветом полномочий и институциональном расизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уже заявил, что городские власти превысили полномочия. "Это не то, что могут решать города", – сказал он.

При этом норвежский премьер назвал решение города "незаконным". "Фундаментальной ценностью является обеспечение равного отношения к людям, ставших беженцами", - объяснил Гар Стере.

Решение Драммена, расположенного в 40 километрах от Осло и где проживает 120 тысяч человек, раскритиковала и лидер консервативной партии, депутат парламента Эрна Солберг. Ни один муниципалитет не может принимать решение "принимать беженцев только из определенной страны", сказала она.

Сообщается также, что полиция зарегистрировала заявление о совершении городским советом Драммена "институционного расизма".

Также читайте: В Германии стало больше фальшивых "украинцев". Среди них много граждан Венгрии, не знающих украинского языка
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Топ комментарии
+40
араби таки заїбали?
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15.02.2024 00:18
+26
Тобто коли у тій же Шотландії скасовують програму на 10 млн для українців, бо потрібні 200 млн на палестинців - це не є інституціональним расизмом, а коли навпаки - то є?
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15.02.2024 00:18
+24
інституційний расизм

Ще не наїлися неграми та аллахакбарниками?
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15.02.2024 00:18
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араби таки заїбали?
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15.02.2024 00:18 Ответить
інституційний расизм

Ще не наїлися неграми та аллахакбарниками?
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15.02.2024 00:18 Ответить
Тобто коли у тій же Шотландії скасовують програму на 10 млн для українців, бо потрібні 200 млн на палестинців - це не є інституціональним расизмом, а коли навпаки - то є?
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15.02.2024 00:18 Ответить
це лише підтверджує той факт наскільки важливо мати своє лоббі
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15.02.2024 09:44 Ответить
На западе открыто принято что ущемление белых на фоне других - это не расизм, мол расизм - это исключительно если речь он не белых...
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15.02.2024 12:30 Ответить
Ну это же бредятина. Расизм - это ущебление на рассовой почве - все равно кого. И работать это должно в стороную любой рассы.
Негры, кстати, те еще расисты.
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15.02.2024 16:23 Ответить
Чудове місто Драммен !
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15.02.2024 00:23 Ответить
Вікінги наслідили. Можливо в Норвегії влада міста Драммен перевірила українські ДНК - а вони всі нащадки Вікінгів! Коротше - ми рідня!
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15.02.2024 00:23 Ответить
А зеленській, теж вікінг ?!
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15.02.2024 00:26 Ответить
Так, так, Тель-Авівський.
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15.02.2024 00:30 Ответить
Журналісти знову у гівні діамант шукають. А Зє обіцяв 4000 євро викладачам. Що одне, що інше - популізм відірваний від реальності
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15.02.2024 00:24 Ответить
Якого,якого расизму?
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15.02.2024 00:24 Ответить
українського, інакше кажучи
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15.02.2024 01:17 Ответить
гадаю, що мер міста коли побачив хто такі українці у нього перевернувся світогляд от він твердо вирішив і важко не погодитись
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15.02.2024 00:25 Ответить
А ще він побачив кордон з рашкою !
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15.02.2024 00:28 Ответить
Норвежці, спасибі!🙏💐
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15.02.2024 00:28 Ответить
дякуємо...
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15.02.2024 01:23 Ответить
Украинцы , вы там держите марку!
Не подведите мэра!
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15.02.2024 00:38 Ответить
Нафаршовувати Європу мусульманами - це інституційний мазохізм на межі суїциду.
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15.02.2024 00:39 Ответить
Я б мову норвежську вивчив тільки за те, що там місто Драммен. Браво вікінгам.
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15.02.2024 01:30 Ответить
А чому одразу расизм? В Україні є цигани, євреї, татари. Вони усі підпадають під категорію українських біженців.
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15.02.2024 01:31 Ответить
що? в Україні ще залишились цигани? то напевно найнедолугіші цигани які тільки бувають
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15.02.2024 07:08 Ответить
молодці, дивно що вони ще не доперли раніше, українці якщо вони не інфіковані рускім міром то є ідеальні мігранти, в них вихований комплекс власної неповноцінності, роботящі, розумні, виховані асимілюються в першому ж поколінні. Це на відміну від різних мавп які здатні максимум створити національну банду, або москалів які в третьому поколінні будуть сидіти на пенсії і мріяти коли путін приїде на танках і будуть дивуватись чому навколишні не знають московскій язик.
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15.02.2024 01:43 Ответить
Якось одного ранку у передмісті Берліну в жилому будинку вибухнув газ. На третьому поверсі загинула сім'я з Сирії з семи осіб, на другому поверсі загинуло п'ятеро палестинців, і тільки німецька сім'я з двох осіб на першому поверсі вижила, бо були на роботі.
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15.02.2024 06:19 Ответить
Такий розклад міг бути запросто.
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15.02.2024 07:40 Ответить
Вчера смотрел видео то наши оттуда уезжают,так как довольно специфическая страна да и жить надо в лагерях для беженцев где полно всякой швали.
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15.02.2024 07:25 Ответить
Европа для европейцев - в первую очередь надо помогать своим братьям христианам -адекватным -трудолюбивым и имеющим такие же моральные и человеческие принципы и ценности -как и у коренных жителей -а разводить негров и арабов -это дорога к криминалу -наркоте -терроризму и полному трешу с будущими гетто и ее вооруженными зверюшками
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15.02.2024 07:33 Ответить
Та отож ...у Швейцарії, в кантоні Во, нещодавно якийсь іранець не то араб взяв у поїзді в заручники 13 осіб, перемовини ні до чого не привели і поліція його таки прижмурила ...
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15.02.2024 08:52 Ответить
 
 