В Норвегии власти города Драммен приняли решение принимать беженцев только из Украины

Городской совет норвежского Драммена принял решение, что в будущем город будет принимать только украинских беженцев. Правительство Норвегии заявило о превышении горсоветом полномочий и институциональном расизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере уже заявил, что городские власти превысили полномочия. "Это не то, что могут решать города", – сказал он.

При этом норвежский премьер назвал решение города "незаконным". "Фундаментальной ценностью является обеспечение равного отношения к людям, ставших беженцами", - объяснил Гар Стере.

Решение Драммена, расположенного в 40 километрах от Осло и где проживает 120 тысяч человек, раскритиковала и лидер консервативной партии, депутат парламента Эрна Солберг. Ни один муниципалитет не может принимать решение "принимать беженцев только из определенной страны", сказала она.

Сообщается также, что полиция зарегистрировала заявление о совершении городским советом Драммена "институционного расизма".

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