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Госдепартамент США (1791) корабль (2015) морской дрон (43)

В Госдепе США прокомментировали потопление БДК "Цезарь Куников": удары беспилотников в Черном море являются серьезным делом

цезар,куніков

В Госдепе США отреагировали на уничтожение БДК "Цезарь Куников", отметив, что морские беспилотники являются серьезным оружием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Эти удары беспилотников в Черном море - серьезное дело. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в комментарии изданию о потоплении БДК "Цезарь Куников".

Он подчеркнул, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле - благодаря избранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море". Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

"И они (Украина) не смогли бы этого достичь, не сопротивляясь Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота", - резюмировал представитель Госдепа.

Также читайте: Буданов: "Цезарь Куников" был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
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15.02.2024 01:01
+11
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15.02.2024 01:51
+10
Нефтебаза в Курске поймала украинский беспилотник. Тревожна!
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15.02.2024 00:54
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ЦЕ ПРОРИВ! СВІТ ТАКОГО ЩЕ НЕ БАЧИВ! Україна ВЖЕ СЬОГОДНІ є ПРОВІДНИМ виробником ДРОНІВ / Валерій Яковенко, співзасновник DroneUA, експерт в сфері безпілотних технологій та робототехніки про виробництво дронів в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=Md9KTaHabFA
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15.02.2024 00:35 Ответить
Да бросьте, насчет провiдна... особенно в плане подводных аналогов надводным.
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15.02.2024 00:57 Ответить
Цэ из серии, мол увидел верблюда , решил , шо лошадь горбатая... Запад в этом плане давно сэкскрементировал то, шо вы еще не скушал... И где такие шутники берутся.
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15.02.2024 00:59 Ответить
При найвеличнішому лідері країна має бути провідною в усьому!
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15.02.2024 01:19 Ответить
На часі повне перекриття чорноморського трафіку з козляндії.
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15.02.2024 00:45 Ответить
Вже херачили, не комплексуй.
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15.02.2024 02:19 Ответить
та ну їх на в болото тих амеріканців, не розуміються ні на чому!
зелені! - от де воєнна верховня, от де мозок!
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15.02.2024 00:47 Ответить
Настільки серьозна, що навіть лениве котяра повернуло у Цензорбиблиотек бестселлер "Що у руSSні з ******" (хоча там відповіді і немає)
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15.02.2024 00:48 Ответить
Нефтебаза в Курске поймала украинский беспилотник. Тревожна!
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15.02.2024 00:54 Ответить
Кто бы шо не говорил, но зебилы и в Африке- зебилы ... Не в пример амерам.
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15.02.2024 00:55 Ответить
"Завив високопосадовець ..."
Може "заявив" ? Чого б це йому вити ?
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15.02.2024 01:01 Ответить
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15.02.2024 01:01 Ответить
"Он дєлаєт уроки!"
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15.02.2024 01:05 Ответить
"А патом у нево ещьо урок вакала і хор!"
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15.02.2024 01:21 Ответить
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15.02.2024 01:30 Ответить
завдяки Вопреки ... підтримці з боку союзників і партнерів України

Исправил. Не благодарите.
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15.02.2024 01:44 Ответить
У США есть свой горький опыт на Ближнем Востоке.
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15.02.2024 01:45 Ответить
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15.02.2024 01:51 Ответить
Розкормили крабів. Крабове сало я їсти не буду.
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15.02.2024 03:56 Ответить
Американці прокоментували потоплення ВДК ''Цезар Куніков''
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15.02.2024 02:17 Ответить
 
 