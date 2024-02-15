В Госдепе США прокомментировали потопление БДК "Цезарь Куников": удары беспилотников в Черном море являются серьезным делом

В Госдепе США отреагировали на уничтожение БДК "Цезарь Куников", отметив, что морские беспилотники являются серьезным оружием

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Эти удары беспилотников в Черном море - серьезное дело. Тот факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно, по сравнению с тем, как он мог действовать в начале этой войны, является фундаментальным изменением стратегического позиционирования в Черноморском регионе", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в комментарии изданию о потоплении БДК "Цезарь Куников".

Он подчеркнул, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле - благодаря избранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море". Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что это изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны США, который заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

"И они (Украина) не смогли бы этого достичь, не сопротивляясь Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой. По некоторым оценкам, Россия потеряла 20% военных кораблей Черноморского флота", - резюмировал представитель Госдепа.

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