Россияне 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о попытках российских оккупантов атаковать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра в течение 14 февраля 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ Об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.
В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
За сутки российские захватчики предприняли 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись, в частности: Херсон и Михайловка, Кизомис Херсонской области".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
то залужний-буба би не зміг...