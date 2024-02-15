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Россияне 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о попытках российских оккупантов атаковать плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра в течение 14 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ Об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

За сутки российские захватчики предприняли 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись, в частности: Херсон и Михайловка, Кизомис Херсонской области".

Также читайте: Россияне трижды безуспешно штурмовали украинские плацдармы на Днепре, - Генштаб
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всім спокуха - сирський+буба відібьє все...
то залужний-буба би не зміг...
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15.02.2024 01:19 Ответить
скажіть стидоба безмежна?
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15.02.2024 01:27 Ответить
 
 