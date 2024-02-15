РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4391 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
709 2
авиация (2704) Генштаб ВС (5784) ракеты (3471)

В течение 14 февраля авиация и ракетные войска поразили 16 районов сосредоточения оккупантов, 5 артсредства, 3 позиции ЗРК, 3 средства РЭБ и 2 склада, - Генштаб

зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию по ударам авиации и реактивным войскам ВСУ по российским оккупантам в течение 14 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы российских оккупантов".

Также читайте: Россияне 7 раз безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра, - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.02.2024 03:49 Ответить
є інфа, що начебто по меблевій фабриці у Кремінній, де кацапи ремонтували свою бронетехніку прилетіла GLSDB.
показать весь комментарий
15.02.2024 05:14 Ответить
 
 