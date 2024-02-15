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беженцы (1606) Германия (6732) Румыния (1041) соцвыплаты (505)

Сотни румын в Германии, которые заявили, что они беженцы из Украины, получили жилье и соцвыплаты

біженці

В Германии разоблачили сотни граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румыны появлялись в местах, где германские власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали из Украины и нуждались в помощи, как и все беженцы. Им давали жилье, еду и помощь в любое время.

Но несколько волонтеров заметили, что многие из "украинских беженцев" не разговаривают на украинском языке.

"Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, которые воспользовались ситуацией в Украине и доброжелательностью власти в Берлине" , – пишет Digi24.

Применяли ли против "украинских беженцев" какие-либо санкции, не сообщается.

По последним данным Совета Европы, Германия – одна из стран, принявшая более миллиона украинцев.
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Топ комментарии
+24
кожна звірина зараз українець... - румунська, угорська, ... кожна
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15.02.2024 01:41
+23
******* діти лейтенанта Шмідта ))
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15.02.2024 01:51
+20
Болгары восхитились
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15.02.2024 01:39
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Болгары восхитились
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15.02.2024 01:39 Ответить
І взялі на замєтку
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15.02.2024 02:20 Ответить
взагалі-то в Україні живе багато різних національностей і немає примусу вчити державну мову! он кацапомовні ж без проблем отримують допомогу... то чому етнічні румуни, угорці не мають права цього робити?
Я особисто знаю кілька білоруських дівчат, які мають дозвіл і живуть в Україні
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15.02.2024 09:33 Ответить
А я знаю, что в марте 2023 в г. Киеве не осталось НИ ОДНОГО цыгана.
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15.02.2024 10:48 Ответить
кожна звірина зараз українець... - румунська, угорська, ... кожна
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15.02.2024 01:41 Ответить
З закарпатськими мадярами також були свої пригоди. Французи не розуміли, як то громадяни України не знають державної мови і дуже довго перевіряли.
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15.02.2024 05:56 Ответить
а кацапомовних довго перевіряли?
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15.02.2024 09:35 Ответить
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15.02.2024 06:37 Ответить
Еще недавно самым завидным был
Американский паспорт
А сегодня в тренде - украинский?

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15.02.2024 01:45 Ответить
не заздріть - американський паспорт це пахота з ранку до ночі і налоги!
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15.02.2024 05:50 Ответить
Це називається Американська Мрія )
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15.02.2024 05:56 Ответить
це називається я сам собі роблю своє...
а дитина підроста і в колледж за рік в якому гроші немiряні?
і з "ранку до вечора" плавно перетворюється "з ранку до ранку" !
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15.02.2024 06:06 Ответить
Важко вам там. Але чомусь сюди не вертаєтесь. )
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15.02.2024 06:11 Ответить
ні не повернуся, два клопи онукі не відпустять, якорь вже на дні..
і якщо мені вони щє іноді кажуть "дякую" на мові,
то іхні діти і на могилу не прийдуть..
це і називається ассіміляція і на цьому самому і стоїть Америка!
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15.02.2024 06:22 Ответить
Дядько Сем знає що робить )
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15.02.2024 06:31 Ответить
десь так...
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15.02.2024 06:33 Ответить
Ну, - "в чужих руках завжди *** товщий", такі вже українці... АРХ М
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15.02.2024 06:01 Ответить
Ну це якщо не дружите з адвокатом і акаунтером))) навіть property tax можна обійти...
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15.02.2024 08:41 Ответить
а мені нема потреби обоходити - чи слово "чесно" всі вже забули?
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15.02.2024 08:44 Ответить
Так все легально, то в кого ви крадете
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16.02.2024 07:45 Ответить
не крав, не краду і не буду - так мене батьки навчили...
і мої ніколи не будуть -так їх батьки навчяли...
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15.02.2024 13:00 Ответить
Під шум московської війни в Україні, не тільки БЗДІЖенці з України у Монако Відні Парижі Лондоні Берліні Барселоні,.. по усьому Світу…
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15.02.2024 01:48 Ответить
Так і Орбан скоро у вишиванці з'явиться, коли ЄС остаточно позбавить мадяр дотацій ))
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15.02.2024 01:50 Ответить
******* діти лейтенанта Шмідта ))
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15.02.2024 01:51 Ответить
Більшість біженців зі Східної України не розмовляють українською...
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15.02.2024 06:00 Ответить
Тому їх плутають то з мадьярами, то з румунами
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15.02.2024 09:40 Ответить
80% біженців- жінки та діти
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15.02.2024 09:10 Ответить
"Румуни"
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15.02.2024 02:03 Ответить
"Найбільший продавць в історії" тряпка запустив масовий розпродаж українського паспорта серед маргіналів по всьому світу. До чого б це? Завдати шкоди заходу чи позбутися української землі чи лише заради незаконної наживи?
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15.02.2024 02:08 Ответить
Провести через детектор брехні у вигляді сторого доброго: "Паляниця"
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15.02.2024 02:21 Ответить
Можна поцікавитись ціною скумбрії
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15.02.2024 02:28 Ответить
ви щє на ціну яєць в діаметрі замахнитеся, а це вже справа і срок...
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15.02.2024 06:41 Ответить
Ох и чепуши...
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15.02.2024 03:11 Ответить
Німці такі тупі?
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15.02.2024 03:50 Ответить
Таки так.
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15.02.2024 05:35 Ответить
В самій Румунії не сплачують обіцяні соціальні виплати українським біженцям з липня 2023 року по сьогодні. Брешуть про якісь меморандуми. Гірше "совка".
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15.02.2024 03:52 Ответить
Шо за бред з якоїсь невідомої помийки?Чи ви думаєте що в Німечині сидять ідіоти оформляти румун з паспортами румуніі як біженців з Украіни?А не працює ця помойка на кацапів?Ціль-розігнати ненавість до України і всередені ЄС.
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15.02.2024 04:39 Ответить
Нема документів, загубили типу.
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15.02.2024 04:51 Ответить
Їдійоти. Так. Інакше і війни не було б.
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15.02.2024 05:36 Ответить
румыны по национальности граждане Украины и граждане страны откуда корни.
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15.02.2024 07:40 Ответить
а вам не приходило в голову думка, що людина з паспортом Румунії (наприклад) може мати дозвіл на проживання в Україні мати в Україні ВСЕ - житло, машину, роботу, дружину, дітей, які ходять в школу тощо... а в Румунії не мати НІЧОГО!
Є таке поняття як "центр життєвих інтересів" завдяки якому визначають податкове резеденство! якщо такі румуни тікають від війні в їх "життєвому центрі" в Україні, то вони мають право на допомогу чи ні?
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15.02.2024 09:39 Ответить
як ухилянт 30 років тому
преімущєственно нашим роботу надавав і сам з ними по даху лазав,
було б бажання...
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15.02.2024 05:20 Ответить
Якраз Румунія із сусідніх держав сама адекватна, і через неї йде основний експорт, що морем ,що транзитом. Те що якісь цигани отримали прихисток - не дивно. Цигани з Закарпаття чи з Румунії - однакові.
І головне ніхто не піднімає питання скільки сотень тисяч "біженців" українців патріотів з Львова, Тернополя, чи Волині отримали житло і виплати в Німеччині, при цьому здаючи своє житло втридорога біженцям з Херсона чи Скадовська.
Іноді розумієш, що деякі хохли, гірше циганів.
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15.02.2024 05:31 Ответить
cіскадовска!!
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15.02.2024 08:45 Ответить
про циган підтверджую, бачив їх скрізь, де бував, якщо придивлявся
бізнес -жебракувати
тількі жінки
як і в Україні, циган-чоловіків якби нема)
но бачив і компаніі циган з виводком дітей
у німців до дітей ставляться дуже серйозно
для мати з дитиною усюди зелене світло,
проте
був випадок, що бухая українка на два часа запізнилася забрати свою дитину з дитсадка, та ще биковала, коли їй зробили зауваження, так її депортували, а дитину - у приют, і усе це по закону
правда-правда
так шо, український паспорт на даному етапі краху світового імперіалізму дуууже козирна карта
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15.02.2024 09:01 Ответить
Ганс Хрiстiан, це Ви?
Громадянку iншоi краiни позбавили баткiвських прав?
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15.02.2024 17:16 Ответить
ні
захистили права дитини громадянки іншої країни, не торкаючись її батьківських прав

Є і нша, більш драматична історія. )
Сім'я біженців, украінці-араби, з-пд Чугуєва, чоловік 53 роки, жінка, син зі своєю жінкою і онук мешкали в окремій квартирі. Чоловік бухав як не в себе і гоняв жінку, ну, мабуть, по-своєму, по-українські, поки вона не викликала поліціянтів.
Німці відкрили справу за домашнє насильство, чоловіка відселили в общагу до украінців, на перевиховування на місяць. Він продовжував бухати і коли бачився з жінкою(вона йому готувала тормозки, бо він, бач сам собі не готує) знову щось скоїв. Його попередили про наступне ізолюванні від родини, якщо він не змінить поведінку.
Закінчилось тим, що йому урізали виплату, сім'ю примусово увезли в невідомому напрямку, його самого залишили жити в общазі під моніторінгом соціальних працівників, а у звільнену таким чином квартиру заселили інших шукачів притулку, якусь сім'ю.
Тут, у Німеччині, все інакше.
Наприклад, в анкетах ти можеш всказати себе, як третій пол, це так прийнято.
І нікому нема до тебе ніякої справи, якщо ти, звичайно, щось не порушиш.
А потім розповідай, що я не знав, поймітє і простітє.
Це я до тих, хто ще не наважився бігти у Німеччину.
Велкам, вона дійсно гумова, але жорстка.
Крок вправо, крок влєво, ну, зрозуміло...
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16.02.2024 00:58 Ответить
Головне - це множинне громадянство.
Нароздавати паспортів України, а потім дивуватись - чому нас так не *******?
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15.02.2024 05:49 Ответить
Бранзулетка наоборот )))
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15.02.2024 05:57 Ответить
А "Європейська правда", на яку посилається "Українська правда" пише, що там ПЕРЕБУВАЄ 1300 румунів під виглядом біженців з України. І ДЕСЯТКИ З НИХ отримали житло і соцвиплати.

"Українська правда" - всьо? Можна переставати читати? Чи відтепер - перевіряти взагалі кожне слово?

Сумно. (
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15.02.2024 06:11 Ответить
Это совсем не те цыгане что у орков трактора воровали.
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15.02.2024 06:27 Ответить
Цигани
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15.02.2024 06:27 Ответить
не вірю, відверта брехня!
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15.02.2024 06:41 Ответить
теж подумав - хитровиєбана циганва
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15.02.2024 07:03 Ответить
каждый гражданин Украины имеющий второе гражданство может получить третье.
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15.02.2024 07:36 Ответить
Муйня якась! Що б німці не перевірили жодного аусвайса?)))
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15.02.2024 07:40 Ответить
Особа яка прийшла в центр біженців і заявила що вона з України, а документи в неї начебто вкрали або загублені, оформляється як громадянин України а лише потім виявилось що цей «громадянин» знає лише румунську мову. Досить проста але діюча схема. Приблизно таким шляхом деякі хитрозроблені особи в основному ромської та інших національностей змогли отримати житло та соціальні виплати в ЄС під виглядом українських біженців. А те що деякі громадяни України не знають державну мову факт відомий і лише на цій підставі відмовити в наданні статусу біженця незаконно.
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15.02.2024 08:32 Ответить
Не знаю як там у Німеччині, а у Швейцарії наплив циганви зростає ...
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15.02.2024 08:14 Ответить
ТАК ОСЬ ЗА ЯКИХ УКРАЇНЦІВ ГОВОРИВ ЗЕЛЯ ЩОБ СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ НІМЦІ ВІДДАВАЛИ В УКРАЇНУ
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15.02.2024 08:36 Ответить
головне що не араби, а "римляни"
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15.02.2024 08:39 Ответить
рОмляне
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15.02.2024 16:26 Ответить
Там же все рівно потрібно реєструватись на допомогу з паспортом... чи в якихось землях не так... скоріше всього це українці які мають ромунські паспорти та не знають української мови....
є такі прикордонні села, цигани і т.д.
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15.02.2024 08:40 Ответить
чекай Банкова - зелені не шапкокради, кловани почнуть шмаляти на вбивство киян, волинян, львівців відразу....
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15.02.2024 08:46 Ответить
"...Ох, я в Венгрии на рынок
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
Демократки, уверяли
кореша,
Не берут с советских граждан
ни гроша..."
***
"...Поживу я, воля божья,
у румын -
Говорят, они с Поволжья,
как и мы!.."

(с)
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15.02.2024 09:26 Ответить
А есть тут кто то живет в Германии?!
Что вы скажите об этих "слухах", пишут ли немецкие СМИ об этом что то или это Украина очередной раз пытается очернить своих граждан за рубежом, вызвав к ним недоверие там - распуская о них лживые слухи!
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15.02.2024 12:20 Ответить
Хотите прикол?!
Одним из источником распространения есть :

rua.gr - РУССКИЕ Афины

У кого то еще есть вопросы , сомнения откуда ноги растут этих слухов....?!
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15.02.2024 12:58 Ответить
 
 