Сотни румын в Германии, которые заявили, что они беженцы из Украины, получили жилье и соцвыплаты

В Германии разоблачили сотни граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румыны появлялись в местах, где германские власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали из Украины и нуждались в помощи, как и все беженцы. Им давали жилье, еду и помощь в любое время.

Но несколько волонтеров заметили, что многие из "украинских беженцев" не разговаривают на украинском языке.

"Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, которые воспользовались ситуацией в Украине и доброжелательностью власти в Берлине" , – пишет Digi24.

Применяли ли против "украинских беженцев" какие-либо санкции, не сообщается.

По последним данным Совета Европы, Германия – одна из стран, принявшая более миллиона украинцев.