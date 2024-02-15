Сотни румын в Германии, которые заявили, что они беженцы из Украины, получили жилье и соцвыплаты
В Германии разоблачили сотни граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.
Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
Румыны появлялись в местах, где германские власти предлагали помощь украинским беженцам. Они говорили, что выехали из Украины и нуждались в помощи, как и все беженцы. Им давали жилье, еду и помощь в любое время.
Но несколько волонтеров заметили, что многие из "украинских беженцев" не разговаривают на украинском языке.
"Было начато расследование, и выяснилось, что только на юго-западе Германии более 1300 человек, которые не являются выходцами из Украины, но хотели бы ими быть. Среди них много румын, которые воспользовались ситуацией в Украине и доброжелательностью власти в Берлине" , – пишет Digi24.
Применяли ли против "украинских беженцев" какие-либо санкции, не сообщается.
По последним данным Совета Европы, Германия – одна из стран, принявшая более миллиона украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Я особисто знаю кілька білоруських дівчат, які мають дозвіл і живуть в Україні
Американский паспорт
А сегодня в тренде - украинский?
а дитина підроста і в колледж за рік в якому гроші немiряні?
і з "ранку до вечора" плавно перетворюється "з ранку до ранку" !
і якщо мені вони щє іноді кажуть "дякую" на мові,
то іхні діти і на могилу не прийдуть..
це і називається ассіміляція і на цьому самому і стоїть Америка!
і мої ніколи не будуть -так їх батьки навчяли...
Є таке поняття як "центр життєвих інтересів" завдяки якому визначають податкове резеденство! якщо такі румуни тікають від війні в їх "життєвому центрі" в Україні, то вони мають право на допомогу чи ні?
преімущєственно нашим роботу надавав і сам з ними по даху лазав,
було б бажання...
І головне ніхто не піднімає питання скільки сотень тисяч "біженців" українців патріотів з Львова, Тернополя, чи Волині отримали житло і виплати в Німеччині, при цьому здаючи своє житло втридорога біженцям з Херсона чи Скадовська.
Іноді розумієш, що деякі хохли, гірше циганів.
бізнес -жебракувати
тількі жінки
як і в Україні, циган-чоловіків якби нема)
но бачив і компаніі циган з виводком дітей
у німців до дітей ставляться дуже серйозно
для мати з дитиною усюди зелене світло,
проте
був випадок, що бухая українка на два часа запізнилася забрати свою дитину з дитсадка, та ще биковала, коли їй зробили зауваження, так її депортували, а дитину - у приют, і усе це по закону
правда-правда
так шо, український паспорт на даному етапі краху світового імперіалізму дуууже козирна карта
Громадянку iншоi краiни позбавили баткiвських прав?
захистили права дитини громадянки іншої країни, не торкаючись її батьківських прав
Є і нша, більш драматична історія. )
Сім'я біженців, украінці-араби, з-пд Чугуєва, чоловік 53 роки, жінка, син зі своєю жінкою і онук мешкали в окремій квартирі. Чоловік бухав як не в себе і гоняв жінку, ну, мабуть, по-своєму, по-українські, поки вона не викликала поліціянтів.
Німці відкрили справу за домашнє насильство, чоловіка відселили в общагу до украінців, на перевиховування на місяць. Він продовжував бухати і коли бачився з жінкою(вона йому готувала тормозки, бо він, бач сам собі не готує) знову щось скоїв. Його попередили про наступне ізолюванні від родини, якщо він не змінить поведінку.
Закінчилось тим, що йому урізали виплату, сім'ю примусово увезли в невідомому напрямку, його самого залишили жити в общазі під моніторінгом соціальних працівників, а у звільнену таким чином квартиру заселили інших шукачів притулку, якусь сім'ю.
Тут, у Німеччині, все інакше.
Наприклад, в анкетах ти можеш всказати себе, як третій пол, це так прийнято.
І нікому нема до тебе ніякої справи, якщо ти, звичайно, щось не порушиш.
А потім розповідай, що я не знав, поймітє і простітє.
Це я до тих, хто ще не наважився бігти у Німеччину.
Велкам, вона дійсно гумова, але жорстка.
Крок вправо, крок влєво, ну, зрозуміло...
Нароздавати паспортів України, а потім дивуватись - чому нас так не *******?
"Українська правда" - всьо? Можна переставати читати? Чи відтепер - перевіряти взагалі кожне слово?
Сумно. (
є такі прикордонні села, цигани і т.д.
похожу,
На немецких на румынок
погляжу!
Демократки, уверяли
кореша,
Не берут с советских граждан
ни гроша..."
***
"...Поживу я, воля божья,
у румын -
Говорят, они с Поволжья,
как и мы!.."
(с)
Что вы скажите об этих "слухах", пишут ли немецкие СМИ об этом что то или это Украина очередной раз пытается очернить своих граждан за рубежом, вызвав к ним недоверие там - распуская о них лживые слухи!
Одним из источником распространения есть :
rua.gr - РУССКИЕ Афины
У кого то еще есть вопросы , сомнения откуда ноги растут этих слухов....?!