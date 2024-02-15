Около полуночи оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву на Харьковщине, погиб человек
15 февраля около полуночи россияне ракетами обстреляли жилой дом в Чугуеве, по меньшей мере один человек погиб.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" сообщила городской голова Галина Минаева.
"По меньшей мере, один человек погиб в результате обстрела Чугуева, который произошел около полуночи. Тело женщины нашли в разрушенном частном доме", - говорится в сообщении.
В общей сложности прогремели два взрыва, специалисты продолжают осматривать места попаданий российских ракет.
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