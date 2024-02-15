РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4301 посетитель онлайн
Новости
3 194 9
Литва (2335) россия (93025) Линкявичюс (214)

Экс-глава МИД Литвы Линкявичюс – россиянам: Вы действительно думаете, что защищаете Россию, на которую никто не нападает

лінкявічюс

Бывший министр иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс обратился к россиянам и призвал их задуматься над тем, действительно ли они защищают Россию, на которую никто не нападает.

Как информирует Цензор.НЕТ, свое обращение на русском языке Линкявичюс обнародовал в соцсети Х

"Обращение к россиянам. Надеюсь, не риторическое. Вы действительно думаете, что защищаете Россию, на которую никто не нападает и даже трогать не хочет, чтобы не запачкаться? Сколько еще украинцев и ваших солдат вы собираетесь убить, чтобы удовлетворить тщеславие вашего фюрера?" , – говорится в сообщении.

Читайте также: Это будет "Нюрнберг 2.0": Украина ведет переговоры о трибунале относительно преступлений России, - МИД
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їм немає чим думати
показать весь комментарий
15.02.2024 06:44 Ответить
Годі. Кацапи знають, що ведуть загарбницьку війну.

Вони хизуються власною брехнею про захист рф, хизуються скотством і безкарністю.
показать весь комментарий
15.02.2024 06:52 Ответить
Орки вообще никогда не думают,были бы мозги уже бы двинули на Москву.
показать весь комментарий
15.02.2024 06:56 Ответить
Знайшов в кого питати .
показать весь комментарий
15.02.2024 06:57 Ответить
не та розмова не тиї слова...
показать весь комментарий
15.02.2024 07:09 Ответить
Подобається, що всі коментатори розуміють тему
показать весь комментарий
15.02.2024 07:39 Ответить
Та плювати вони хотіли на ваші заклики..Вони самоствержуються .
показать весь комментарий
15.02.2024 08:30 Ответить
показать весь комментарий
15.02.2024 08:31 Ответить
Це самообман росіян з одного боку і брехня для виправдання загарбницької війни кремл з іншого боку.
показать весь комментарий
15.02.2024 08:44 Ответить
 
 