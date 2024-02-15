РФ сотрудничает с Ираном и КНДР и покупает 40-летние боеприпасы, - Украина в ОБСЕ

Несмотря на заявления Москвы о якобы возможности ее военно-промышленного комплекса закрывать все потребности, Россия вынуждена покупать устаревшие боеприпасы и ракеты, часть из которых была произведена более 40 лет назад

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталия Костенко во время очередного заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в среду в столице Австрии.

"На фоне международных ограничений и отсутствия поддержки своих действий со стороны цивилизованного мира Россия вынуждена принимать все доступные меры для консолидации других международных изгоев и углубления военного сотрудничества с Ираном и Северной Кореей. Сомнительными выглядят утверждения российской стороны о том, что национальный военно-промышленный комплекс полностью покрывает все ее потребности. Имеющаяся информация свидетельствует о том, что РФ вынуждена закупать устаревшие боеприпасы и ракеты, часть из которых была произведена более 40 лет назад", - сказала она.

По словам Костенко, не менее показательна нехватка личного состава в российской армии. "В условиях дефицита людей, готовых отправиться как пушечное мясо на поле боя в Украине, Москва пытается вербовать иностранных наемников, а также мобилизовать местное население на временно оккупированных территориях Украины", - сказала дипломат.

Она напомнила, что ранее МИД Кубы заявил об обнаружении сети отправки кубинских наемников для участия на стороне России в войне против Украины, а правительство Непала выступило с заявлением, в котором потребовал от Москвы прекратить использование своих граждан в военных целях и вернуть тела шести погибших в Украине наемников.

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Кроме того, Россия продолжает мобилизацию местного населения на временно оккупированных территориях Украины, что является грубым нарушением норм и принципов международного гуманитарного права. Костенко проинформировала, что с 2014 года только во временно оккупированном Крыму оккупационная администрация призвала на военную службу более 44,5 тыс. жителей. Приблизительно 5,5 тыс. из них были призваны в 2023 году.

Вместе с тем, заместитель главы миссии Украины в ОБСЕ проинформировала о применении Россией северокорейских баллистических ракет КН-23 (также известных как "Хвасон-11ГА") при обстреле Украины 7 февраля.

"Украина остается привержена достижению справедливости и ответственности за все незаконные действия России. Однако преступления, которые Россия продолжает совершать против Украины, демонстрируют, что остановить эту агрессию силой права вряд ли удастся. Российская риторика не оставляет места даже для малейшего шанса на изменения. Наоборот, с приближением так называемых президентских выборов, не имеющих ничего общего с демократией, Кремлю необходимо продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи на поле боя, чтобы оправдать свою имперскую политику в глазах собственного народа", - заявила Костенко.

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Она добавила, что на этом фоне "нет другого пути, кроме как демонстрировать единство международного сообщества и продолжать бороться, чтобы принудить агрессора к миру".