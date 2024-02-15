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Новости Война
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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) уничтожение (6257)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 399 090 человек (+950 за сутки), 6421 танк, 9620 артсистем, 12090 боевых бронированных машин

цезар,куніков

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 399 090 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 399 090 (+950) человек,
  • танков ‒ 6 442 (+9) единицы,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 090 (+47) единиц,
  • артиллерийских систем – 9 620 (+54) единиц,
  • РСЗО – 984 (+0) единицы,
  • средств ПВО ‒ 671 (+0) единица,
  • самолетов – 332 (+0) единицы,
  • вертолетов – 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 404 (+33) единицы,
  • крылатых ракет ‒ 1 882 (+0) единицы,
  • кораблей /катеров ‒ 25 (+1) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 691 (+29) единица,
  • специальной техники – 1 524 (+1) единицы.

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Втрати росіян за добу
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Топ комментарии
+26
Минув 3644 день москальсько-української війни.
140!! одиниць техніки, 1! кораблик та 950!! чумардосів.
Арта 54!!!, броня 47!!, логістика 29!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 10000!
До ювілею про чумардосам залишилось меньше 1000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 399 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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15.02.2024 08:47
+16
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15.02.2024 08:49
+14
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15.02.2024 08:59
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бригаді яка доведе цифру до 400000 кацапорилих, приз!
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15.02.2024 08:44 Ответить
А за вангование , шо завтра, шо-нить намечается.
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15.02.2024 08:46 Ответить
шашлик не прожарений запхати в пельку
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15.02.2024 08:48 Ответить
Я шо зебил, як з голодного краю?
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15.02.2024 08:57 Ответить
ти шо шашлики з ним жарив?
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15.02.2024 08:58 Ответить
Да мне достаточно и видосиков, где дурачьок давится канцерогенным фастфудом, та як мам Рима его держала впроголодь.
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15.02.2024 09:06 Ответить
Так цейво, марячков поки не підтвердили... .То мабуть вже фсьо
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15.02.2024 08:47 Ответить
Во где каверза зарыта... То-та я смотрю, Буданов лавры отсвечивать (начал) в СМИ.
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15.02.2024 08:49 Ответить
Така класна,квадратна цифра!
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15.02.2024 09:52 Ответить
Минув 3644 день москальсько-української війни.
140!! одиниць техніки, 1! кораблик та 950!! чумардосів.
Арта 54!!!, броня 47!!, логістика 29!.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
Загальна кількість збитого лайна з неба перевалила за 10000!
До ювілею про чумардосам залишилось меньше 1000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 399 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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15.02.2024 08:47 Ответить
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15.02.2024 08:49 Ответить
Поправочка: P.s. 400 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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15.02.2024 08:51 Ответить
Це чотири такі міста,як брянськ .Я маю на увазі здорових самців.
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15.02.2024 08:57 Ответить
А здесь склеивают ласты тока ластоногие аалени. Другого не дано. И чем больше, тем лучше. Але ж бо, най хоч i всi виздихають, ондого. АМiНЬ !!!
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15.02.2024 09:01 Ответить
Здається цю цифру і на 3 помнож, ці гниди все одно пертися будуть..
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15.02.2024 08:50 Ответить
буба камандір взвода штурмовіков?
на англійський? - дайте мені спокій..
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15.02.2024 08:53 Ответить
Зебилу дякувати- не передякувати. Дядя Сэм рядом не стоял.
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15.02.2024 08:55 Ответить
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15.02.2024 08:59 Ответить
Та блин, вчера же говорили, шо левые самозванцы-скунсики - не в счет. Где здесь настоящий, из Ермании?
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15.02.2024 09:03 Ответить
То вони розмножуються...
Хай бігають.
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15.02.2024 09:10 Ответить
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15.02.2024 09:11 Ответить
Вы и дохлого уболтаете поставить лайк липовому скунсику...
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15.02.2024 09:14 Ответить
Один( в качастве исключения).
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15.02.2024 09:15 Ответить
400 тысяч - это не Брянск, там 376 тыс.
Мы подобрались к уничтожению Сургута (407) или Магнитогорска (409)!
На горизонте - Тверь (415) и Курск (435)....
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15.02.2024 09:08 Ответить
То-та в курске сьодне нефтебаза запала-ла-ла-ла, ла-ла, ла-а.
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15.02.2024 09:17 Ответить
В Твері вже станом на сьогодні показали 413 тис. голов, 2 тис. десь випарувались за рік. А ще одна випарувалась за минулий рік...

В Нижньому Тагілі за 2 роки населення впало на 5т
в Кургані на 6т
в Томську на 9т.
В Воронежі близько 10т
і т.д...
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15.02.2024 09:19 Ответить
Це вы под конец страницы приберегли (елей на душу)?
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15.02.2024 09:21 Ответить
Просто початок року, інфа за цей рік тільки з'являється потрохи ))
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15.02.2024 09:27 Ответить
Більша частина орків, що здохли,це бувші наші з донбасії та лугондонії, зеки їхні, та різні чукчі. Ось тому вони і не відчувають у повній мірі цих великих втрат. Якби хоронили москвічів та пітерців, вий був би сильний, а так вони женуть проти нас зрадників, дурне, жадібне біосміття і його в них багато. ******* росія це країна біосміття, де адекватні люди скоріш виняток.
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15.02.2024 09:15 Ответить
Так в козлорылии все Сеньки и Емельки начиналось с периферии - пока шо у кацапов все по методичке. АМИНЬ !!!
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15.02.2024 09:36 Ответить
Круглая дата будет завтра. 400 тысяч убитых. А если бы раньше начали, как заявляет Путин, то убитых было значительно больше. Может быть, уже так называемой России уже и не было, и на обломках России были бы уже независимые государства.
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15.02.2024 09:35 Ответить
Лютий - ББМ закрили третю сотню (317), загалом броня четверту (437), логістика також четверту (424), арта, якщо разом з реактивною, теж чотири сотні (392+8).
Зима на сьогодні 69 050 чумардосів, наземна військова техніка пішла на восьму тисячу (7 105), а з початку війни на сорокп'яту (44 022).
Сургут і Магнітогірськ не відворотні, дуже хочеться до кінця лютого і Тверь, але навряд чи.
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15.02.2024 09:55 Ответить
БМД! АРТА! Слава ЗСУ!!! Енот как часы! А где пособие по иплу руSSни??
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15.02.2024 10:25 Ответить
ДАЁШЬ 400000 !!!!!!! СЛАВА НАЦИИ СМЕРТЬ ВРАГАМ !!!
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15.02.2024 11:53 Ответить
 
 