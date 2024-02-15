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Новости Война
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авиация (2704) обстрел (25795) Польша (8154)

Польша снова поднимала боевую авиацию во время утренней ракетной атаки РФ по Украине

f16,польща

В четверг, 15 февраля, Польша поднимала в небо авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование вооруженных сил Польши в соцсети X.

"Сообщаем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Там отметили, что командование начало все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно мониторится.

"Предупреждаем, что задействована польская и союзническая авиация, что может повлечь за собой повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны", - добавили в ВС Польши.

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Но что же случилось?
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15.02.2024 09:11 Ответить
Молодці! Відреагували !!
А могли б, і асфальт класти з гудроном білоруським… Абрахамія у курсі діла…
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15.02.2024 09:11 Ответить
Палять авіакеросин без толку, а можна було відійти від аеродрому на тактичний радіус і 3.14зданути по цілевказівках із Авакса!
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15.02.2024 09:15 Ответить
Могли бы Львов прикрыть не выходя из своего воздушного пространства а так героически наблюдали.
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15.02.2024 09:23 Ответить
F-16 - по бороді текло
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15.02.2024 09:30 Ответить
А нах?
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15.02.2024 10:04 Ответить
Готуйтесь ..
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15.02.2024 10:26 Ответить
хай своїх боєвих хвермерів підіймає
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15.02.2024 17:08 Ответить
 
 