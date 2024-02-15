Россия создает условия для начала в ближайшее время гибридной операции в Молдове, - ISW
Кремль готовит информационные условия для того, чтобы в ближайшее время начать гибридную операцию в Молдове. Сроки ее начала пока остаются неопределенными.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что информационные операции, которые сейчас Кремль проводит против Молдовы, очень похожи на те, которые он использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах.
Эти операции направлены на оправдание возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращению ее интеграции в Запад.
Недавно дополнительные обвинения дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По мнению аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что Кремль организует более широкие усилия в информационном пространстве.
Ранее другая представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти Молдовы якобы пытаются экономически "задушить" Приднестровье, препятствуют дипломатическому разрешению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.
Также за вопрос Приднестровья недавно взялся связанный с Кремлем российский военный блогер. Он утверждает, что Молдова "милитаризуется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.
Напомним, недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, нарушающей протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.
Пожалуйста, подождите...
але, гібридна війна має сенс, тільки при підтримці. молдова немає кордонів з болотами. це, можливо, тільки, як що україна втратить миколаїв, та одесу.