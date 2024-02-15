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Молдова (1835) Приднестровье (635) россия (93025) ISW (493)

Россия создает условия для начала в ближайшее время гибридной операции в Молдове, - ISW

пропаганда

Кремль готовит информационные условия для того, чтобы в ближайшее время начать гибридную операцию в Молдове. Сроки ее начала пока остаются неопределенными.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что информационные операции, которые сейчас Кремль проводит против Молдовы, очень похожи на те, которые он использовал перед вторжением в Украину в 2014 и 2022 годах.

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Эти операции направлены на оправдание возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращению ее интеграции в Запад.

Недавно дополнительные обвинения дал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По мнению аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что Кремль организует более широкие усилия в информационном пространстве.

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Ранее другая представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что власти Молдовы якобы пытаются экономически "задушить" Приднестровье, препятствуют дипломатическому разрешению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.

Также за вопрос Приднестровья недавно взялся связанный с Кремлем российский военный блогер. Он утверждает, что Молдова "милитаризуется" с целью "насильственной реинтеграции" Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.

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Напомним, недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, нарушающей протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.
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Топ комментарии
+5
І негібридно пососуть пісю...
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15.02.2024 09:17
+3
Придністровя пора "закривати". Швидко і назавжди. Для початку тотальна ізоляція - вільний виїзд і повна заборона вїзду. Відрізати всі комунікації і поставку будь яких товарів та сировини. І хай сидять на поцупленій у Молдови гідроелектростанції доки там щось не зламається. І тоді наступить повний блекаут...
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15.02.2024 09:30
+2
коли влада Молдови зрозуміє, що пора закінчувати той шабаш?
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15.02.2024 09:21
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І негібридно пососуть пісю...
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15.02.2024 09:17 Ответить
коли влада Молдови зрозуміє, що пора закінчувати той шабаш?
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15.02.2024 09:21 Ответить
Ніколи
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15.02.2024 18:31 Ответить
Може хоч ***** підштовхне молдаван вирізати оту ракову пухлину в так званому придністров'ї?
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15.02.2024 09:24 Ответить
Придністровя пора "закривати". Швидко і назавжди. Для початку тотальна ізоляція - вільний виїзд і повна заборона вїзду. Відрізати всі комунікації і поставку будь яких товарів та сировини. І хай сидять на поцупленій у Молдови гідроелектростанції доки там щось не зламається. І тоді наступить повний блекаут...
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15.02.2024 09:30 Ответить
нажаль, придністровьє, визнана частина молдови. нема підстав у влади, проводити, навіть поліцейську операцію.
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15.02.2024 09:58 Ответить
не заганяй, Молдова на 50% залежить від тої електростанції. НЕ розбираєшся не пиши дурню
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15.02.2024 12:49 Ответить
А що сьогодні єдиним джерелом електроенергії і єдиним джерелом фінансування придністровя має бути залежність Молдови від тої електростанції? Дивуюсь чому та електростанція до цього часу взагалі існує. Прибуток ГЕС утримує сепаратистів придністровя "на плаву". Те що Молдова купує електроенергію у сепаратистів свідчить про жахливу корупцію в Молдові.
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15.02.2024 13:01 Ответить
Вони ніколи і не призупиняли цього робити, просто Ви тільки зараз почали відкривати очі ...
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15.02.2024 09:52 Ответить
Мені дуже дивно, що пані Санду чекає і тільки жаліється. Чого не переходить до радикальних дій, підходящого часу годі і шукати.
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15.02.2024 09:57 Ответить
нема у пані манду, ні політичних, не поліцейських, ні тим більше військових можливостей, зламати "рускій дух".

але, гібридна війна має сенс, тільки при підтримці. молдова немає кордонів з болотами. це, можливо, тільки, як що україна втратить миколаїв, та одесу.
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15.02.2024 10:02 Ответить
До Молдови росіянам треба якось дістатися. Бо між рашкою та Молдовою лежить Україна. Тоді, 30 років тому Україна пропустила орків до Молдови, та й літаки могли дістатись. А зараз зась! Тільки поговорити можуть.
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15.02.2024 10:41 Ответить
думаю Молдова повинна запросити військову допомогу у Україні і покінчити з придністровською клоакою. Кацапи туди не допливуть і не долетять, шо б врятувати свої *******
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15.02.2024 11:07 Ответить
А хіба рашисти коли небудь припиняли гібридні операції?
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15.02.2024 11:55 Ответить
Перше питання: кацапським чоловікам дозволено в'їзд до Молдови?
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15.02.2024 11:56 Ответить
 
 