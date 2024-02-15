В случае победы на президентских выборах Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ, - Bloomberg

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в этом году планирует заставить Украину и Россию начать переговоры об окончании войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Советники Трампа также обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров в начале возможного второго срока", - говорится в сообщении.

Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров. В то же время угроза увеличения помощи США может побуждать к этому Россию.

Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

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