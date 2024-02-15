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В случае победы на президентских выборах Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ, - Bloomberg

трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в этом году планирует заставить Украину и Россию начать переговоры об окончании войны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Советники Трампа также обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров в начале возможного второго срока", - говорится в сообщении.

Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров. В то же время угроза увеличения помощи США может побуждать к этому Россию.

Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.

Также читайте: Республиканцы и Трамп обсуждали предложение превращения помощи Украине в кредит, - СМИ
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Топ комментарии
+14
рижий меланію свою не взмозі заставити дати йому а тут Україну він нагнути захоче
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15.02.2024 09:34
+14
Я взагалі думав що це сон коли дізнався хто переміг на виборах в 19 році, жарт чи що.
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15.02.2024 09:54
+14
Так ще Шевченко писав - "Неначе люди подуріли...". Про 2019 слово неначе зайве.
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15.02.2024 10:02
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Та ніколи він не переможе !!!
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15.02.2024 09:26 Ответить
Не стоит так уверенно про это заявлять, шансы на победу у него очень большие.
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15.02.2024 09:29 Ответить
Це якщо йому дозволять. Трамп серйозно порушив закон.
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15.02.2024 09:37 Ответить
- Так вот. Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. Вы пижон, -- повторил Остап. -- И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик!
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15.02.2024 11:42 Ответить
Я теж був впевнений, що бубочка не пройде..
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15.02.2024 09:42 Ответить
Я взагалі думав що це сон коли дізнався хто переміг на виборах в 19 році, жарт чи що.
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15.02.2024 09:54 Ответить
Так ще Шевченко писав - "Неначе люди подуріли...". Про 2019 слово неначе зайве.
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15.02.2024 10:02 Ответить
Я коли оті жовто зелені слогани на бігбордах читав, також гадав марю. Алеж ні. Так що тенденція така, що трапляється найбезглуздіше на найгірше.
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15.02.2024 10:06 Ответить
пох..нам своє робити....
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15.02.2024 09:27 Ответить
чем? Лопатами от Кулебы?
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15.02.2024 09:28 Ответить
кулебу пес патрон покусав і лопата не допомогла.
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15.02.2024 09:30 Ответить
Трампуйло істота недуже здорова.. учудити може що завгодно..
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15.02.2024 09:28 Ответить
Ну а мы тогда может таки начнем сливать бочки с отработанным ядерным топливом у чорна мора? Жаль ГШ цензор не читает
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15.02.2024 09:29 Ответить
Розв'яжіть війну з Туреччиною, Болгарією, Румунією, Грузією?
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15.02.2024 09:53 Ответить
А уже будет не важно, если нам перестанут давать оружие. В партизанщину играть никто не будет. Больше скажу, если нас оккупируют полностью, не мешало бы еще и все атомные энергоблоки в воздух захерачить. Зачем нам мир без Украины ? - весь мир в труху, понял, не?
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15.02.2024 09:55 Ответить
Вас не оккупируют полностью, это никому не выгодно.
Останется Украина в любом случае, на ней висят долги...
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15.02.2024 09:57 Ответить
Только отдавать их будет некому. Ну разве, что территориями или ресурсами, а такой вариант не катит, так что весь мир в труху тогда в любом случае Вам то ссыкотно там в асашай ядерных взрывам, а нам украинцам уже просто похер
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15.02.2024 10:00 Ответить
Знайдеться актив, який можна забрати.
Фінансові питання вищі за політичні.
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15.02.2024 10:02 Ответить
А ты точно украинец ? Порешь фуйню
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15.02.2024 10:16 Ответить
А не так? Якщо росія окупує Україну то знову чекати нагоди 400 років? Ліпше в труху.
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15.02.2024 11:40 Ответить
Ще як варіант можна булоб самим спробувати хоч щось виробляти
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15.02.2024 10:09 Ответить
Наверное начнет операцию по "принуждению к миру/переговорам"? Ну как в Грузии...
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15.02.2024 09:30 Ответить
рижий меланію свою не взмозі заставити дати йому а тут Україну він нагнути захоче
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15.02.2024 09:34 Ответить
Набуя йому Меланія? Так як на *****, в нього ні на кого не стоїть.
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15.02.2024 09:44 Ответить
А дідько знає...
Може й навпаки: Меланія і хотіла б чогось такого, а руде францавате дідо вже й забуло, як то-во робиться.
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15.02.2024 09:48 Ответить
риже *****,а примусовка виросла?
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15.02.2024 09:36 Ответить
Судя по нынешней ситуации, от желания президента там не очень много зависит. Вон, Байден вроде говорит, что хочет помогать, а ничего не получается.
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15.02.2024 09:40 Ответить
Для ***** заморожування поточних завоювань - це вже перемога.
А для Європи і США - поразка.
Тому що це означає, що відхапати шматок іншої країни - це дуже вигідна справа.
КНДР, Іран та Китай неодмінно зроблять те саме.
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15.02.2024 09:46 Ответить
Трамп упісяється в памперси, якщо почне примушувати нас до переговорів.
Щоб реально примушувати, треба мати запасні штани.
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15.02.2024 09:47 Ответить
Просто не фінансувати та не постачати озброєння і все. Голіруч не повоюєш.
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15.02.2024 11:56 Ответить
Ситуація на війні змінюється постійно. Трамп популіст, але буде робити те що вимагатимуть від нього інші гілки влади та виборці. Він не монарх з абсолютною владою як ***** в *****стані. В США вже давно не відсторонювали і не вбивали президентів. Якщо Трамп не схаменеться і почне реалізовувати свою власну дурість по повній то його знищать. В цьому у мене немає жодних сумнівів. Так. Справа як завжди про гроші. Втілення проголошеної Трампом політики призведе до зниження рівня життя простих американців і колосальних втрат корпорацій які швидко приймуть єдине правильне рішення - прибрати придурка.
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15.02.2024 09:47 Ответить
Trump wants to use his immense popularity and influence to make all 3 branches of power work together to advance his agenda. In the Supreme Court, conservatives already outnumber liberals 6:3, of the 6 conservative Justices, 3 were nominated personally by Trump. So far he has been successful in making republicans in Congress do what he wants as well. You are right: it is always about money, about making more money tomorrow than today, and quickly shutting down projects that waste money. Therefore, as a republican, one of the first things he will do will be lower taxes, reduce regulation, spending on social programs and foreign aid (except Israel, obviously). This will send the stock market soaring, as was the case during his first term. Trump is not a fool by any means. He is a very driven individual who knows what he wants and how to get there. He is an expert manipulator, capable of instilling both almost religious adoration into huge crowds, and fear into polititians.
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15.02.2024 10:36 Ответить
Всі аферисти та політичні авантюристи однакові. Трамп мало чим відрізняється від нашої Тимошенко (Капітєльман). Хіба що він значно бідніший за мадам. Тимошенко, в свою чергу, схожа на Парвуса (міжнародний авантюрист, агент німців і куратор Лєніна). Всі вони погано скінчили попри підтримку фанатичних натовпів прихильників. За тимчасовим (короткочасним) "злетом" продаж наступить "падіння ринків" і тоді найвідданіші прихильники Трампа роздеруть його на шматки...
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15.02.2024 11:30 Ответить
це ***** як???

Україні: сідай за стіл переговорів, а то не дам зброю!

рф: сідай за стіл переговорів, а то дам Україні зброю!

Україна та рф: а нічого що ми тут усі троє в одній кімнаті зібрались?
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15.02.2024 09:54 Ответить
А если Украина сядет за стол переговоров трамп даст оружие? Да в случае если Украина согласится на капитуляцию (которую почему то называют переговорами) он заберет даже то что уже дали чтобы не попало в руки рашистам.
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15.02.2024 10:49 Ответить
В теорії це буде так. Спочатку він пропонує рашці заморозку. Якщо рашка відмовляляється, дає Україні більше зброї. Якщо рашка погоджується, пропонує Україні заморозку. Якщо Україна відмовляється, повністю припиняється допомога і фінансова, і збройна. Якщо погоджується, відбувається заморозка.
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15.02.2024 11:56 Ответить
нам признать захваченные территории россией и забыть? заморозка, чтобы они напали снова через пару лет??
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16.02.2024 01:28 Ответить
Ну так, фактично це і потрібно Трампу. Якщо Україна не хоче такого сценарію, то до 2025 року потрібно якимось чином позбутися залежності від допомоги США, щоб у випадку перемоги Трампа мати можливість продовжувати воювати без неї, при чому позбутись так, щоб не лише для оборони вистачало, а для наступу, адже сидіти вічно в обороні це ще гірше ніж заморозка. Чи це реально? Дуже сумніваюсь.
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16.02.2024 20:23 Ответить
нереально...
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17.02.2024 00:19 Ответить
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15.02.2024 10:13 Ответить
Жодного трампізда у темі.
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15.02.2024 10:16 Ответить

Дрихнуть без задніх ніг. А Люська Вєдана, скорше за все, зайнята - ховається від своїх глюків у найближчому парку.
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15.02.2024 10:32 Ответить
Разом з Dr. Фаустом та Second хендом.
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15.02.2024 10:37 Ответить

Якось так. Випадок явно запущений: там замість роздвоєння - множинна фрагментація особистості. Це якщо судити за кількістю облікових записів на "Цензорі". Акаунти різні, а маячня однакова...
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15.02.2024 10:45 Ответить
Теми, в яких Трампон палить кремлівську контору вони майже не заходять.
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15.02.2024 10:52 Ответить
І це не дивно! Щоб виправдати стрьомні заяви їхнього кумира, треба мати клепку в голові. А з тим у них проблема.
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15.02.2024 11:02 Ответить
а хіба тут інших *іздів мало

як кажуть, "свій до свого по своє"
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15.02.2024 11:20 Ответить
Невідомо,як Трамп в разі успіху поводиметься з путіним.Останній зараз-не президент,бо зовнішня політика росії забуксовала.Однак він бєспрєдеєльщик,і розхитувач світового порядку.Може,путін вже приречений...
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15.02.2024 10:27 Ответить
ПНХ рыжий фашистский ублюдок. И самое интересное что трамп в случае если Украина откажется от капитуляции не даст Украине помощи. А в случае если Украина капитулирует помощи тем боле уже не только трамп а уже никто не даст так как на нас поставят крест. Более того, санкции с рашки снимут а на Украину наложат
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15.02.2024 10:44 Ответить
а якшо ні? то це кончена кацапам відправить зброю і ракети?
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15.02.2024 11:05 Ответить
Один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів. Джерело:

так і буде, рижий чубчик шантаж дуже любить(
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15.02.2024 11:11 Ответить
Допомогу він вже заблокував, чи підняло це йому рейтинг?
йому лікуватись треба від манії величі
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15.02.2024 11:23 Ответить
Потім можна буде сказати, що обставини змінилися, бо обіцянки давав у лютому 2024, а на дворі грудень 2024.
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15.02.2024 11:54 Ответить
Примушувач знайшовся - можна подумати, що Україні війна дуже приємна....
Росію він примусити ні до чого не хоче ?
На щастя, є Британія, Німеччина, Франція, які підтримають Україну і без Трампа.
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15.02.2024 12:04 Ответить
 
 