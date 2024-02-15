В случае победы на президентских выборах Трамп хочет принудить Украину к переговорам с РФ, - Bloomberg
Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах в этом году планирует заставить Украину и Россию начать переговоры об окончании войны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Советники Трампа также обсуждали возможность посадить президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за стол переговоров в начале возможного второго срока", - говорится в сообщении.
Один из советников Трампа сказал, что обещание прекратить военную помощь США может помочь Украине сесть за стол переговоров. В то же время угроза увеличения помощи США может побуждать к этому Россию.
Советники Трампа в частности Ларри Кудлоу и Роберт О'Брайен также публично настаивали на усилении санкций против Центрального банка России, чтобы повлиять на Путина.
Пожалуйста, подождите...
Останется Украина в любом случае, на ней висят долги...
Фінансові питання вищі за політичні.
Може й навпаки: Меланія і хотіла б чогось такого, а руде францавате дідо вже й забуло, як то-во робиться.
А для Європи і США - поразка.
Тому що це означає, що відхапати шматок іншої країни - це дуже вигідна справа.
КНДР, Іран та Китай неодмінно зроблять те саме.
Щоб реально примушувати, треба мати запасні штани.
Україні: сідай за стіл переговорів, а то не дам зброю!
рф: сідай за стіл переговорів, а то дам Україні зброю!
Україна та рф: а нічого що ми тут усі троє в одній кімнаті зібрались?
Дрихнуть без задніх ніг. А
ЛюськаВєдана, скорше за все, зайнята - ховається від своїх глюків у найближчому парку.
Якось так. Випадок явно запущений: там замість роздвоєння - множинна фрагментація особистості. Це якщо судити за кількістю облікових записів на "Цензорі". Акаунти різні, а маячня однакова...
як кажуть, "свій до свого по своє"
так і буде, рижий чубчик шантаж дуже любить(
йому лікуватись треба від манії величі
Росію він примусити ні до чого не хоче ?
На щастя, є Британія, Німеччина, Франція, які підтримають Україну і без Трампа.