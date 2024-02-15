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обстрел (25795) Ивано-Франковская область (901)

На Прикарпатье ПВО сбила российскую ракету, из-за падения обломков горели кровли хозяйственных построек. ФОТО

івано-франківськ

В Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар, возникший в результате падения обломков ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Во время утренней тревоги наши защитники неба сбили вражескую цель на территории области. В результате падения обломков произошло незначительное возгорание кровель хозяйственных зданий. Благодаря оперативной работе наших спасателей пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Она отметила, что обошлось без жертв и значительных разрушений.

В ГСЧС Ивано-Франковской области сообщили, что обломки вражеской ракеты упали на Рогатинщине, в результате чего возник пожар кровли и грубых кормов в хозяйственном здании на площади 10 м кв.

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Біолабораторія і ЦПР знищені!!!
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15.02.2024 10:44 Ответить
 
 