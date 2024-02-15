НАТО должна защищать даже тех членов Альянса, которые мало тратят на оборону - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс не должен выделять страны, не достигшие целевого показателя в 2% расходов на оборону, несмотря на призыв бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил перед началом встречи с министрами обороны НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Генсек НАТО прокомментировал заявления экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что зонтик НАТО должен распространяться только на государства, тратящие на оборону от 2% ВВП. По его словам, Вашингтонский договор НАТО не предусматривает такого распределения.

"Статья 5, обязательства о том, что нападение на одного из союзников является нападением на всех - это сердце Альянса. И это обязательство касается всех государств-союзников", - подчеркнул Столтенберг.

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Он напомнил, что все европейские страны уже обязались увеличить расходы на оборону, а в 2024 году количество стран, которые достигнут этого показателя, увеличится до рекордного уровня.

Столтенберг также отметил, что не видит опасности роста разделения между Европой и США из-за этого.

"Мы приветствуем, что европейские союзники инвестируют больше. Это то, над чем мы работали долгое время. Это не означает какого-то разделения между Европой и Америкой", - добавил генсек НАТО.

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