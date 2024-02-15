НАТО должна защищать даже тех членов Альянса, которые мало тратят на оборону - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянс не должен выделять страны, не достигшие целевого показателя в 2% расходов на оборону, несмотря на призыв бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом он заявил перед началом встречи с министрами обороны НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Генсек НАТО прокомментировал заявления экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что зонтик НАТО должен распространяться только на государства, тратящие на оборону от 2% ВВП. По его словам, Вашингтонский договор НАТО не предусматривает такого распределения.
"Статья 5, обязательства о том, что нападение на одного из союзников является нападением на всех - это сердце Альянса. И это обязательство касается всех государств-союзников", - подчеркнул Столтенберг.
Он напомнил, что все европейские страны уже обязались увеличить расходы на оборону, а в 2024 году количество стран, которые достигнут этого показателя, увеличится до рекордного уровня.
Столтенберг также отметил, что не видит опасности роста разделения между Европой и США из-за этого.
"Мы приветствуем, что европейские союзники инвестируют больше. Это то, над чем мы работали долгое время. Это не означает какого-то разделения между Европой и Америкой", - добавил генсек НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Колективний бюджет НАТО і витрати на оборону країн-членів Альянсу - не одно і те саме, і за обсягами відрізняються на два порядки величини.
Колективний бюджет НАТО - мізерний, і складається з цивільної та військової частин.
У 2019 році цивільний бюджет Альянсу становив 250,5 млн євро, а військовий - 1 млрд 395 млн євро. Порівняйте з планованими сумарними витратами країн НАТО на оборону (без США)- близько 400 млрд.дол.
Тобто, цивільний та військовий бюджети НАТО (колективний бюджет) майже у 100 раз менше витрат на власну оборону країн-членів НАТО (без США). Так, США фінансують "колективний бюджет НАТО" у розмірі біля 22%, з цих близько 1,5 млрд, які складають "колективний бюджет" НАТО, а інші члени НАТО - Німеччина близько 14,5%, Велика Британія та Франція - близько 10%, а Угорщина - аж 0,7%, ... Вочевидь, колективний бюджет НАТО країни НАТО здатні легко профінансувати і без США. Головна роль США в НАТО - ядерна парасолька.
Жодних 2% у "бюджет НАТО" ніхто не платить. Мова йде не про фінансування НАТО у розмірі не менше 2%, а про фінансування власних оборонних потреб кожної окремо країни - члена НАТО.
Природньо, що США витрачає на власні обороні потреби значно більше, ніж решта країн-членів цього оборонного альянсу, бо, крім НАТО, США мають значно більшу зону впливу та військових задач не тільки в Європі.
"Бюджет НАТО поділяється на цивільний, який забезпечує фінансування обслуговуючого персоналу Альянсу та експлуатаційні видатки на штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, а також військовий, що забезпечує фінансування військових штабів та програм, місій та операцій командування НАТО в усьому світі. У 2019 році цивільний бюджет Альянсу становив 250,5 млн євро, а військовий - 1 млрд 395 млн євро."
Джерело: https://www.slovoidilo.ua/2019/12/11/infografika/polityka/yak-formuyetsya-byudzhet-nato-ta-skilky-vytrachayut-oboronu-*******-chleny-alyansu https://www.slovoidilo.ua/2019/12/11/infografika/polityka/yak-formuyetsya-byudzhet-nato-ta-skilky-vytrachayut-oboronu-*******-chleny-alyansu